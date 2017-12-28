 В отличие от других, Довгий не выдумывал схемы по закрытию своего дела, - нардеп от БПП Денисенко

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил народный депутат фракции БПП, представитель Кабмина в парламенте Вадим Денисенко.

"Никаких юридических перспектив в деле Олеся Довгого быть не могло. Решение Антикоррупционной прокуратуры о закрытии дела Олеся Довгого было логичным. Юридических последствий у дела быть не могло. Стоит отметить, что, возможно, само представление в Парламент много в чем сыграло на руку самому Олесю Довгому. В отличии от многих других, он не выдумывал схемы по "отмазыванию" и не делал лишнего информационного шума. Теперь все вопросы, которые можно было бы годами поднимать и тиражировать, отпали сами собой", - написал нардеп.

Ранее сообщалось, что САП закрыла дело в отношении нардепа Довгого.