EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
  351  12
Все про:Довгий (383) САП (650) Денисенко_Вадим (20)

 В отличие от других, Довгий не выдумывал схемы по закрытию своего дела, - нардеп от БПП Денисенко

Решение Антикоррупционной прокуратуры о закрытии дела Олеся Довгого было логичным.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил народный депутат фракции БПП, представитель Кабмина в парламенте Вадим Денисенко.

"Никаких юридических перспектив в деле Олеся Довгого быть не могло. Решение Антикоррупционной прокуратуры о закрытии дела Олеся Довгого было логичным. Юридических последствий у дела быть не могло. Стоит отметить, что, возможно, само представление в Парламент много в чем сыграло на руку самому Олесю Довгому. В отличии от многих других, он не выдумывал схемы по "отмазыванию" и не делал лишнего информационного шума. Теперь все вопросы, которые можно было бы годами поднимать и тиражировать, отпали сами собой", - написал нардеп.

Ранее сообщалось, что САП закрыла дело в отношении нардепа Довгого.

Источник: https://censor.net.ua/n3041930
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
С каим пафосом Югик алкаш с трибуны рассказывал о Довгом, а получился пшик. Теперь , что ему помешало ?
 показать весь комментарий
 
 
А разница какая. На трибуне Югик стоял и он на этом пиарился. Результат 0.
 показать весь комментарий
 
так поверил наверно,что то смешное НАБУ хотя бы одно дело не провалит
 показать весь комментарий
 
При чем НАБУ ???? Подання вносит Генеральный Прокурор.
 показать весь комментарий
 
Тупо заплатил и все, ни каких схем.
 показать весь комментарий
 
 
Та там десятины с одной схемы лэсыку хватит купить себе индульгенцию на всю жизнь
 показать весь комментарий
 
Ща набежит "пэрэмога" и пояснит почему блок будкостроителя топит за довгого и насколько классные действия прокуратуры
 показать весь комментарий
 
 
А почему не выдумывал? Потому, что знал, что оно будет закрыто.
 показать весь комментарий
 
 
Верёвка и мыло, все их "расследования" до попы. Я так понимаю, Олесик отстегнул в кассу соевой братве
 показать весь комментарий
 
 
Лесик-ушлый...Хорошую закалку в "молодой команде Черновецкого " прошёл...Чётко знает, что почём..Кому и сколько...Сколько тонн гречки, к очередным выборам, прикупить нужно... В отличие от других, Довгий не выдумывал схемы по закрытию своего дела, - нардеп от БПП Денисенко - Цензор.НЕТ 2631
 показать весь комментарий
 
 
разогнать то НАБУ- а то на их "великие расследования" уже без смеха нельзя смотреть,и новый состав выбрать
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ отличие от других, Довгий не выдумывал схемы по закрытию своего дела, - нардеп от БПП Денисенко
 
 
 
 
 
 вверх