 В ходе расследования нападений на представителей Харьковского антикоррупционного центра следствие вышло на ОПГ, - полиция

"В ходе расследования данных уголовных производств мы вышли на организованную преступную группу. Нам известны все люди", - сказал С.Чиж на пресс-конференции в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отказался сказать, подтвердилась ли версия об инсценировке одного из нападений и ответить на другие уточняющие вопросы, сославшись на то, что подозреваемые еще не задержаны.

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Как сообщалось, днем 30 августа 2017 года неизвестные напали на депутата Харьковского облсовета от партии "Самопомич", главу правления "Харьковского антикоррупционного центра" Дмитрия Булаха, когда он шел от дома к метро. Пострадавший был доставлен в больницу скорой и неотложной помощи, где врачи констатировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы ребер, ушибленную рану головы. По факту нападения на Д.Булаха полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.1 ст.122 (население средних телесных повреждений" Уголовного кодекса Украины: "Скорее всего, была задача напугать Дмитрия Булаха. Это будет основной версией следствия".

Утром 18 сентября двое неизвестных напали на члена правления общественной организации ХАЦ Евгения Лисичкина. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

25 сентября начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко заявил,что следствие рассматривает как одну из версий инсценировку нападения на Е.Лисичкина.

Отметим, что Дмитрий Булах активно занимался расследованием фактов коррупции и злоупотреблений среди чиновников региона, народных депутатов, директоров коммунальных предприятий. В частности, Цензор.НЕТ публиковал статью с материалами Булаха:



"КООПЕРАТИВНОЕ ДЕЛО. ЗА ЧТО ЛУЦЕНКО ХОЧЕТ ПОСАДИТЬ ДОБКИНА И КЕРНЕСА? ".