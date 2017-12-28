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 В России вышел на свободу первый осужденный за критику оккупации Крыма, - правозащитник Чиков

Рафис Кашапов вышел на свободу 27 декабря.

Руководитель российского Татарского общественного центра Рафис Кашапов, которого признали виновным в призывах к сепаратизму из-за критики аннексии Крыма, вышел на свободу, передает Цензор.НЕТ. Об этом на своей странице в Твиттер сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

В России вышел на свободу первый осужденный за критику оккупации Крыма, - правозащитник Чиков 01

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Как сообщает Крым.Реалии, Рафиса Кашапова называют первым человеком, которого в России осудили за критику российской аннексии украинского Крыма.

В сентябре 2015 года председатель российского Татарского общественного центра Рафиса Кашапова был признан виновным в призывах к сепаратизму из-за критики аннексии Крыма и приговорен к трем годам колонии. Кашапов обжаловал свой приговор в Европейском суде по правам человека.

В мае 2017 года суд в российских Набережных Челнах признал Татарский общественный центр экстремистской организацией и постановил прекратить его деятельность на территории России.

Татарский общественный центр является неправительственной организацией, которая проводит кампании по сохранению татарской национальной идентичности, языка и культуры.

Источник: https://censor.net.ua/n3041927
 
 
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Не по темі.
Хто знає за нові штрафи в ГАІ з 2018 року? Бо пишуть одне, а чи дійсно?
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Это хорошая новость, так как брат наш на свободе!
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тобто, сепаратист - це той, хто виступив за цілісність держави?
це мордор, малята...
З поверненням, бажаю, щоб назавжди!
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ЛУБЯНСКИЙ СЛЕД. За созданием вирусов Lurk и WannaCry стоит ФСБ

Российские спецслужбы не только курировали атаки хакеров за рубежом, но и участвовали в разработке вирусов Lurk и WannaCry, заявил хакер Константин Козловский, арестованный по делу Lurk.
По его словам, для "обкатки" вирусов использовались компьютерные системы крупнейших компаний - "Роснефти", "Газпрома", "Лукойла" и "Сбербанка". "Обкатка" WannaCry прошла в компании "Самолет Девелопмент".
В "Самолет Девелопмент" ответили, что в компании "создана и внедрена система информационной безопасности с использованием средств защиты информации, сертифицированных ФСБ России и ФСТЭК России". В 2015 году компания пережила атаку, по итогам которой 90% ущерба было восстановлено в течение одного дня и 100% - в течение трех дней, сообщили в пресс-службе.
Ранее Козловский заявлял, что осуществленный им взлом компьютерной сети комитета демократической партии США курировал майор ФСБ Дмитрий Докучаев. В декабре 2016 года он был арестован по делу о госизмене. Сам Докучаев факт знакомства с Козловским отрицает.
Ранее Россия отрицала свою причастность к появлению WannaCry, поразившему сотни тысяч компьютеров по всему миру. Ничего не сообщалось и о роли спецслужб при создании вируса Lurk, с помощью которого из российских банков похитили 1,2 млрд рублей.
Крупная атака на компьютерные системы по всему миру, совершенная с помощью вируса WannaCry, произошла 12 мая 2017 года. Ей подверглись компьютеры в 74 странах. По оценкам экспертов, общий ущерб от хакерской атаки составил 1 млрд долларов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ России вышел на свободу первый осужденный за критику оккупации Крыма, - правозащитник Чиков
 
 
 
 
 
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