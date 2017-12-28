 В России вышел на свободу первый осужденный за критику оккупации Крыма, - правозащитник Чиков

Руководитель российского Татарского общественного центра Рафис Кашапов, которого признали виновным в призывах к сепаратизму из-за критики аннексии Крыма, вышел на свободу, передает Цензор.НЕТ. Об этом на своей странице в Твиттер сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Сергей Кодьман спустя два года дождался освобождения своего сына Алексея из плена. ФОТО ДНЯ

Как сообщает Крым.Реалии, Рафиса Кашапова называют первым человеком, которого в России осудили за критику российской аннексии украинского Крыма.

В сентябре 2015 года председатель российского Татарского общественного центра Рафиса Кашапова был признан виновным в призывах к сепаратизму из-за критики аннексии Крыма и приговорен к трем годам колонии. Кашапов обжаловал свой приговор в Европейском суде по правам человека.

В мае 2017 года суд в российских Набережных Челнах признал Татарский общественный центр экстремистской организацией и постановил прекратить его деятельность на территории России.

Татарский общественный центр является неправительственной организацией, которая проводит кампании по сохранению татарской национальной идентичности, языка и культуры.