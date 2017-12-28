 Сергей Кодьман спустя два года дождался освобождения своего сына Алексея из плена. ФОТО ДНЯ

Алексей Кодьман попал в плен наемников РФ 12 ноября 2015 года. С тех пор его отец Сергей Кодьман не переставал ходит на все возможные акции, марши и митинги с фотографией своего сына и требовал его освобождения, сообщает Цензор.НЕТ.

"С Сергеем Кодьманом мы познакомились зимой. Я очень торопилась тогда написать текст о пленных, среди которых и его сын. Очень надеялась, что их освободят до Рождества. Прошло восемь месяцев. Увидела Сергея среди участников "Марша нескорених" (24 августа. - Ред.). И он по-прежнему борется за свободу и жизнь своего сына. Мы не можем сдаться. Мы должны вернуть всех", - рассказала журналист Татьяна Бодня на своей странице в Фейсбуке 25 августа 2017 года.

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И вот вчера, 27 декабря, Сергей Кодьман наконец-то дождался освбождения своего сына Алексея из плена.

Сергей Кодьман на "Марше нескорених" с фото своего сына.

Сергей Кодьман встречает в "Борисполе" своего сына Алексея, освобожденного из плена наемникво РФ.

Фото: Олег Богчук, Цензор.НЕТ.