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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Сергей Кодьман спустя два года дождался освобождения своего сына Алексея из плена. ФОТО ДНЯ

Отец украинского пленного Алексея Кодьмана, которого наемники РФ удерживали в заложниках, дождался освобождения сына.

Алексей Кодьман попал в плен наемников РФ 12 ноября 2015 года. С тех пор его отец Сергей Кодьман не переставал ходит на все возможные акции, марши и митинги с фотографией своего сына и требовал его освобождения, сообщает Цензор.НЕТ.

"С Сергеем Кодьманом мы познакомились зимой. Я очень торопилась тогда написать текст о пленных, среди которых и его сын. Очень надеялась, что их освободят до Рождества. Прошло восемь месяцев. Увидела Сергея среди участников "Марша нескорених" (24 августа. - Ред.). И он по-прежнему борется за свободу и жизнь своего сына. Мы не можем сдаться. Мы должны вернуть всех", - рассказала журналист Татьяна Бодня на своей странице в Фейсбуке 25 августа 2017 года.

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И вот вчера, 27 декабря, Сергей Кодьман наконец-то дождался освбождения своего сына Алексея из плена.

Сергей Кодьман спустя два года дождался освобождения своего сына Алексея из плена 01

Сергей Кодьман на "Марше нескорених" с фото своего сына.

Сергей Кодьман спустя два года дождался освобождения своего сына Алексея из плена 02

Сергей Кодьман встречает в "Борисполе" своего сына Алексея, освобожденного из плена наемникво РФ.

Фото: Олег Богчук, Цензор.НЕТ.

Сергей Кодьман спустя два года дождался освобождения своего сына Алексея из плена 03

Источник: https://censor.net.ua/n3041925
 
 
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Радости, мира и добра вам, счастливым отцу и сыну! И всем нашим, вернувшимся из плена!
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Щастя та Божого благословення Вашій сім"ї!
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посмотрите сколько любви-счастья-нежности во взгляде отца,
он до сих пор не верит, что сынуля-сыночка-сынок-сына-сын рядом... живой...
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Читаешь, смотришь , слушаешь. Смотришь на свинью вкамуфляже и понимаешь, что когда пусть и тяжелые вопросы уже решаються без нас становится печально. Мы , как государство уже не в состоянии защитить тех, кто встал на его защиту.
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ти, як держава? ой, не сміши! навчись спочатку у не закаканих трусняках ходити, а потім вже будеш "як держава захищати"
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Я тоже , это государство, потому, что его гражданин. И мне больно слушать, что обмен прошел не потому, что договорилась Украина с кем либо, а потому, что это сделали Врлкер либо ещё кто то. А вам, видимо отец соевый дороже страны. Может таки получиться, что и отца не будет и страны.
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А Волкер с Марса прилетел по вашему требованию, "гражданин", ага , ага. Ну или сам такой хуяк , подорвался и полетел спасать наших пленных.
Незамутненный вы гражданин.
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А что Волкер гражданин Украины ??? Не знал!!!!!
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Дон Серджио, заткнись. Якщо хочеш когось захищати - на фронт! Але такі, як ти, можуть тільки по клавіатурі стукати і зраду розганяти. Чого сюди приперся? Чи так гроші заробляєш? Як ви вже дістали, зрадофіли задрипані...Скрізь вас повно.
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Я пишу, что думаю. И прежде , чем что то писать я внимательно смотрю и слушаю разные точки зрения. Первый вывод- наша власть в роли статиста и пиарщика не более. Уже ничего не решает. Мы не зрадофилы , а смотрим на то, что происходит , и комментируем. А что на фронте защищать ? Минские Соглашения, этот позор 21 века ? Тем не менеее от военкомата никогда не прятался.
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Питання від журналістки історику Ігорю Козловському : "Чи плануєте Ви повернутися до лав ЗСУ?". Це навіть не смішно вже.
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какой же дерьмяный нынешний уровень журнаглистики, просто за гранью, мозговые кастраты, биомусор.
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Дякуємо Батькові за Сина. Будьте щасливими і здоровими, хлопці!
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censor, jesli zovut Oleksij, to prosju vas, tak i pisjite i ne perevodite na sruskij, vedj imena ne perevodjat, a to nacjnjote jesjcjo Janis - ivan, John - ivan, Jonas - ivan
Vedj na plakate napisano praviljno.
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Этот твит специально для дэбилов, которые вчера писали про неравноценный обмен...

Сергей Кодьман спустя два года дождался освобождения своего сына Алексея из плена - Цензор.НЕТ 4539 Дональд Трамп 🇺🇸‏ @DJ__Trump

18 октября 2011 года солдат Армии обороны Израиля Гилад Шалит был освобождён ХАМАС в обмен на освобождение 1027 заклюённых арабов, около 400 из которых отбывали пожизненные сроки наказания, за убийство суммарно 599 израильтян.
Это ценность одного солдата для Израиля
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСергей Кодьман спустя два года дождался освобождения своего сына Алексея из плена. ФОТО ДНЯ
 
 
 
 
 
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