EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины, Общество
  5531  48
Материалы по теме:
Все про:война (2804) обмен (566) Россия (67453) терроризм (17694) Бахчисарай (40) пленные (180)

 "Это кошка русского бойца. Его не привези на обмен. Он в СИЗО", - переданный на оккупированные территории террорист. ВИДЕО

Российский террорист, переданный на оккупированные территории, привез с собой кошку и заявил, что она принадлежит "русскому бойцу, который остался в харьковском СИЗО".

Как сообщает Цензор.НЕТ, террорист заявил, что он Кирилл из Мариуполя. По его словам, он был осужден в Украине на 12 лет и его "Мосейчук лично пытал". 

Также он, рассказывая о кошке, упоминает фамилию русского бойца.

"Она должна была ехать с бойцом Сетиковым, но его оставили на харьковском СИЗО и не отдали на обмен", - сказал освобожденный боевик.

...

Смотрите также: Очередной памятник "зеленым человечкам" установлен в Крыму. ФОТО

 

Источник: https://censor.net.ua/n3041921
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кошку обменять на что-то полезное.....паРашкинец пусть пока посидит.... "Это кошка русского бойца. Его не привези на обмен. Он в СИЗО", - переданный на оккупированные территории террорист - Цензор.НЕТ 7006
 показать весь комментарий
 
 
Мосийчук пытал его???? Так ему повезло круто!!! Пытал бы Ляшко! После этого, он уже не боец! "Это кошка русского бойца. Его не привези на обмен. Он в СИЗО", - переданный на оккупированные территории террорист - Цензор.НЕТ 8525 "Это кошка русского бойца. Его не привези на обмен. Он в СИЗО", - переданный на оккупированные территории террорист - Цензор.НЕТ 8525
 показать весь комментарий
 
 
смотришь на ЭТО безмозглое и понимаешь,что это тупое ОНО
 показать весь комментарий
 
С каких это пор кошек разрешают в СИЗО держать?
 показать весь комментарий
 
 
Да хрен их знает, возможно у него была не кошка, а крыса (крысы думаю в СИЗО имеются) но на рашаТВ видимо решили, что крыса это типа некамильфо для рускага молодца и сняли кошку
 показать весь комментарий
 
 
Да вместо кошки можно ему статуэтку Пукина подарить.....пусть молится... "Это кошка русского бойца. Его не привези на обмен. Он в СИЗО", - переданный на оккупированные территории террорист - Цензор.НЕТ 2750
 показать весь комментарий
 
 
На статуэтку Путина не молятся, ей самоудовлетворяются
 показать весь комментарий
 
 
Во время молитвы, так молитва идет от души
 показать весь комментарий
 
 
У руSSни души нет. Не может быть душа у руSSо-сатаната!
 показать весь комментарий
 
 
Ответ на МИДовских укро-котов, поедающих руссокрьіс.
 показать весь комментарий
 
 
может на территории жила, проходил мимо и подобрал, а сочинил "душераздирающую" историю...
 показать весь комментарий
 
Неплохо он в СИЗО устроился, домашними животными обзавелся....
 показать весь комментарий
 
 
деда принесшего на блокпост банку меда со взрывчаткой и подорвавшего украинских военных отпустили по обмену, а кацапскего наемника убивавшего наших солдат нет. Пэтя срочно отпусти кацапа, а то кошке тоскливо и мировая общественность заругает.
 показать весь комментарий
 
 
А кошка что по этому говорит? Или он не русскоязычная?
 показать весь комментарий
 
 
В ящике с кошкой не смотрели? Может быть кацап там притаился?😕😃😃😃
 показать весь комментарий
 
"Это кошка русского бойца. Его не привези на обмен. Он в СИЗО", - переданный на оккупированные территории террорист - Цензор.НЕТ 9800Вертепенко_Шкірний‏ @mykolayovych45

щоб ви розуміли підорасів,але в очах Дири героїв,додому повезли в такій х**ні.відчуйте різницю"Это кошка русского бойца. Его не привези на обмен. Он в СИЗО", - переданный на оккупированные территории террорист - Цензор.НЕТ 2043
 показать весь комментарий
 
 
Чтобы счастливые жители резерваций не видели откормленных рож "пленных,спасенных от кровавых фашистов,которые их морили голодом и пытали".... "Это кошка русского бойца. Его не привези на обмен. Он в СИЗО", - переданный на оккупированные территории террорист - Цензор.НЕТ 6164
 показать весь комментарий
 
 
в каких машинах наших дезертиров сбежавших к сепарам и донецких барыг не желавших платить бабло дыровским республикам везли на обмен. В тех же машинах и привезли свою одесскую сепарню и террористов. Думаю в даунбасии напряг с легковушками кабриолетами чтобы везти их как космонавтов при совейцком союзе.
 показать весь комментарий
 
 
Ну дааааа, сейчас посыпятся "страшные сказки" о запытанных и распятых "рюських отпускниках".
 показать весь комментарий
 
 
и о спасении русского (сибирского) кота на которого покушались....
 показать весь комментарий
 
Теперь унылый одинокий продукт пропаганды совка - детдомовец кацапский будет верить - на свободе его хоть одна живая кошачья душа ждет. А "пацан к успеху шел... Не фартануло"...
 показать весь комментарий
 
Не интересная история. Даже до снегирей не дотягивает по эмоциям, не говоря уже об историях про мальчика и эпилептичку с пеной. Низачет.
 показать весь комментарий
 
 
Пусть не врёт, пытал Ляшко, а Мусийчук запитував - Як ти почуваєшся після терапії Ляшка?
 показать весь комментарий
 
 
"Мосейчук лично пытал" (c)

Хоть Мосейчук и придурок но за такой пусть и бред все равно плюс ему в карму
 показать весь комментарий
 
 
Пусть лучше єтот дятел объяснит что забыл єтот "руский боец" в Украине?
 показать весь комментарий
 
 
Он гонит. По официальной инфе украинской стороны в списках не было ни одного гражданина РФ.
 показать весь комментарий
 
 
Это кошка русского бойца. Его не привези на обмен. Он в СИЗО
--------------
Кошку жалко. Она ни в чем не виновата.
 показать весь комментарий
 
 
кошка эта-укропартизанка,неспроста она там,ой не спроста!так что-потише тут!
 показать весь комментарий
 
 
А собаку путина на обмен не привезли? (комбинацию второго и третьего слово можно интерпретировать как угодно).
 показать весь комментарий
 
Была бы кошка распятая и в трусиках тогда я бы поверил.
 показать весь комментарий
 
 
Наш МИД заслал в тыл врага агента кошку доя поедания руссокрыс!
 показать весь комментарий
 
То ему еще повезло, что пытал Мосейчук, а не правый сектор
 показать весь комментарий
 
Да не привезли этого русского хрена на обмен потому, что эта кошечка его и сожрала. На нюх рузький мир не переносит.
 показать весь комментарий
 
Оборотень или проклятие в реинкарнации,не иначе.
Хотя в реинкарнации получилась бы свинья.
 показать весь комментарий
 
Лучше бы было, если бы бандюшок сказал и показал банку: "Это кишки руского бойца, который остался в харьковском СИЗО".
 показать весь комментарий
 
Кацапы - это такие животные, которым постоянно нужно пугало: Петлюра, Бандера, Турчинов, даже Мосейчук подойдёт
 показать весь комментарий
 
Так они вместо бойца кошечку выменяли? Правильное решение - кошка полезнее и безвреднее.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это кошка русского бойца. Его не привези на обмен. Он в СИЗО", - переданный на оккупированные территории террорист. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх