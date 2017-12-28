 "Это кошка русского бойца. Его не привези на обмен. Он в СИЗО", - переданный на оккупированные территории террорист. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, террорист заявил, что он Кирилл из Мариуполя. По его словам, он был осужден в Украине на 12 лет и его "Мосейчук лично пытал".
Также он, рассказывая о кошке, упоминает фамилию русского бойца.
"Она должна была ехать с бойцом Сетиковым, но его оставили на харьковском СИЗО и не отдали на обмен", - сказал освобожденный боевик.
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щоб ви розуміли підорасів,але в очах Дири героїв,додому повезли в такій х**ні.відчуйте різницю
Хоть Мосейчук и придурок но за такой пусть и бред все равно плюс ему в карму
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Кошку жалко. Она ни в чем не виновата.
Хотя в реинкарнации получилась бы свинья.