 "Это кошка русского бойца. Его не привези на обмен. Он в СИЗО", - переданный на оккупированные территории террорист. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, террорист заявил, что он Кирилл из Мариуполя. По его словам, он был осужден в Украине на 12 лет и его "Мосейчук лично пытал".

Также он, рассказывая о кошке, упоминает фамилию русского бойца.

"Она должна была ехать с бойцом Сетиковым, но его оставили на харьковском СИЗО и не отдали на обмен", - сказал освобожденный боевик.

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