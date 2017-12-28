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 Марина Порошенко и глава Днепропетровской ОГА Резниченко открыли первый в Украине инклюзивно-ресурсный центр для особенных детей

Первая леди страны Марина Порошенко и председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко открыли уникальный инклюзивно-ресурсный центр, где будут оказывать психолого-педагогическую поддержку детям с особыми потребностями.

Центр был создан на базе школы в Соленом на Днепропетровщине. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

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"Именно инклюзивная система образования дает ребенку возможность развиваться, адаптироваться к обществу. Сегодня в Соленом открываем первый Инклюзивно-ресурсный центр в Украине. Это пример того, что создать современное пространство для особых детей реально даже за короткий промежуток времени. Уже с 1 сентября 2018 года подобные центры должны заработать по всей стране. Они будут предоставлять услуги, используя мировые методики", - отметила Марина Порошенко.

Марина Порошенко и глава Днепропетровской ОГА Резниченко открыли первый в Украине инклюзивно-ресурсный центр для особенных детей 01

Инклюзивно-ресурсный центр не имеет аналогов в Украине и обустроен по европейским стандартам. В Центре - три комнаты для индивидуальной работы, еще одна - для групповых занятий. Здесь особенные школьники будут заниматься с логопедом, дефектологом, психологом и коррекционными педагогами. Для физического развития детей в помещении обустроили комнату лечебной физкультуры. Спортивные занятия будет проводить врач-реабилитолог. Ресурсная комната разделена на несколько зон: коррекционно-развивающую - для занятий с узкопрофильными специалистами и социально-адаптационную - для получения бытовых навыков. "Изюминка" новосозданного Инклюзивно-ресурсного центра - интерактивный пол. С помощью современных цифровых технологий изображение отражается на полу и создает виртуальный "ковер".

В основе архитектуры центра - безбарьерность. Дети с ограниченными возможностями имеют свободу перемещений. Признак доступности - отсутствие лестницы и порогов, входные двери открываются автоматически при нажатии на кнопку. В ИРЦ будут предоставлять услуги детям с различными нарушениями в возрасте от 2 до 18 лет, проживающим в Солонянском районе. На сегодняшний день таких - почти 80.

"Благодаря децентрализации, которую инициировал Президент Украины Петр Порошенко, школы Днепропетровщины реконструируем в соответствии с требованиями особых детей. Делаем учебные заведения такими, чтоб дети с инвалидностью могли получать знания вместе со сверстниками. Сейчас в регионе уже 150 инклюзивных учебных заведений, которые посещают около 480 учеников. В этом году в школах обустроили более полусотни медиатек и 18 ресурсных комнат", - рассказал председатель ДнипроОДА Валентин Резниченко.

Первую в Украине ресурсную комнату открыли в этом году в реконструированной Петриковской школе. Днепропетровщина входит в пятерку регионов, где системно внедряется инклюзивное образование. Область работает над созданием в школах образовательной среды для особых детей. Этот проект - часть социальной программы председателя Благотворительного Фонда Порошенко, супруги Президента Украины Марины Порошенко.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3041920
 
 
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Марина Порошенко и глава Днепропетровской ОГА Резниченко открыли первый в Украине инклюзивно-ресурсный центр для особенных детей - Цензор.НЕТ 1482Ray‏ @Ray_net_ua 5 мин.5 минут назад
Украинцы сравнивают главарей олигархических режимов Путина и Порошенко и видят между ними слишком много общего.

Марина Порошенко и глава Днепропетровской ОГА Резниченко открыли первый в Украине инклюзивно-ресурсный центр для особенных детей - Цензор.НЕТ 371
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Украинцы сравнивают...


ты, шоле, украинец ? )))
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Тов.Переведенцева..мне с Мариуполя перебираться в Днепр?
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в Горловку перебирайся.
Там Переведенцева тебе жизнь портить не будет.
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И это пустое место тоже лезет везде как ее мудак- муженек!
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"для особенных детей"))) Ржака!)) Речь идет о дебилах, если кто не понял))
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