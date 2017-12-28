 "Герої! Вітаємо вдома!": как встречали освобожденных из плена украинских заложников. ФОТОрепортаж

В Аппарате Верховной Рады назвали фамилии 58 освобожденных украинских заложников. Фамилии остальных 15 освобожденных пленных официально пока не озвучивались.

Президентский самолет с 73 украинскими пленными ночью приземлился в аэропорту в Борисполе. Там освобожденных украинских заложников встретили родственники, друзья и близкие.

Встреча освобожденных украинских заложников в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.

Освобожденных пленных встречали с плакатами и цветами.









































































К освобожденным пленным и их родным и близким обратились президент Петр Порошенко и патриарх Филарет.

















Фото: Олег Богачук Цензор.НЕТ