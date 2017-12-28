 "Герої! Вітаємо вдома!": как встречали освобожденных из плена украинских заложников. ФОТОрепортаж

В Аппарате Верховной Рады назвали фамилии 58 освобожденных украинских заложников. Фамилии остальных 15 освобожденных пленных официально пока не озвучивались.
Президентский самолет с 73 украинскими пленными ночью приземлился в аэропорту в Борисполе. Там освобожденных украинских заложников встретили родственники, друзья и близкие.
Встреча освобожденных украинских заложников в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.
Освобожденных пленных встречали с плакатами и цветами.
К освобожденным пленным и их родным и близким обратились президент Петр Порошенко и патриарх Филарет.
Фото: Олег Богачук Цензор.НЕТ
20 hrs · Kyiv ·
Увага! Київський військовий шпиталь просить про допомогу!
В зв'язку зі звільненням сьогодні 27.12.2017р. наших бійців з полону(біля ста чоловік), які після цього будуть прийняті шпиталем, терміново необхідна наступна допомога:
шльопанці або капці;
майки, футболки;
шкарпетки;
білизна;
кофти, сведри, реглани
шапки, куртки.
Прошу відгукнутись всіх небайдужих.
Допомогу можна завезти самостійно або домовитись про зустріч і я заберу речі.
Про все пишіть в приват!
Наперед дякую всім, хто зможе допомогти!
Прошу вибачити, що позначила друзів у дописі, але можливо ваші друзі зможуть теж долучитись!
#Зустрінь_своїх
P.S. Щиро дякую всім, хто відписався в приват і сьогодні-завтра самостійно завезуть речі в госпіталь. Всім, хто бажає допомогти, адреса:м.Київ,вул.Госпітальна,16 відділення 10.
Николай Герасименко. 1052 дня в плену. Ни капли сомнения, что Украина вернет Донецк и Луганск!
Смотрите!
Вже он на труси просять в пенсіонерів у яких 1 300 гривень пенсія....
Миску похлебки хоть дали..???
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Вот тут и вся разница между миром людей (Украина) и миром... русских людей (ДыРа).
У нас, в мире людей, ребят встречают с цветами, как героев. Весь народ радуется.
А в ДыРе обменянных орков запихали 300 рыл в автобусы и автозаки, где едва 74 наших поместились, да и завезли "на карантин" в галимую общагу, где один сортир на всех, да и тот во дворе..
Так шо дякувати Богові, що я не москаль.
За то у нас их....как гавна в паРаше....
a vedj eti mandovosjki,v principe i otreklis i skazali - dovno uvolilis.
Щоб шаблі не брали і кулі минали голівоньки наші..
Щоби Україна вовік не плакала,
Щоби наша слава, козацькая слава,
Повік не пропала!!
Бо козацька слава кровію полита,
Січена шаблями, рубана мечами,
Ще й сльозами вмита.....
Красиві фото, дуже зворушливі, душевні..!!