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Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины, Фоторепортаж
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 "Герої! Вітаємо вдома!": как встречали освобожденных из плена украинских заложников. ФОТОрепортаж

Вчера, 27 декабря, прошел большой обмен пленными на Донбассе. Украина отдала 233 лица, затребованных наемниками РФ в обмен на 73 украинских заложников.

В Аппарате Верховной Рады назвали фамилии 58 освобожденных украинских заложников. Фамилии остальных 15 освобожденных пленных официально пока не озвучивались.

Президентский самолет с 73 украинскими пленными ночью приземлился в аэропорту в Борисполе. Там освобожденных украинских заложников встретили родственники, друзья и близкие.

Встреча освобожденных украинских заложников в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.

Герої! Вітаємо вдома!: как встречали освобожденных из плена украинских заложников 01

Освобожденных пленных встречали с плакатами и цветами.


Герої! Вітаємо вдома!: как встречали освобожденных из плена украинских заложников 02
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Герої! Вітаємо вдома!: как встречали освобожденных из плена украинских заложников 04
Герої! Вітаємо вдома!: как встречали освобожденных из плена украинских заложников 05
Герої! Вітаємо вдома!: как встречали освобожденных из плена украинских заложников 06
Герої! Вітаємо вдома!: как встречали освобожденных из плена украинских заложников 07
Герої! Вітаємо вдома!: как встречали освобожденных из плена украинских заложников 08
Герої! Вітаємо вдома!: как встречали освобожденных из плена украинских заложников 09
Герої! Вітаємо вдома!: как встречали освобожденных из плена украинских заложников 10
Герої! Вітаємо вдома!: как встречали освобожденных из плена украинских заложников 11
Герої! Вітаємо вдома!: как встречали освобожденных из плена украинских заложников 12
Герої! Вітаємо вдома!: как встречали освобожденных из плена украинских заложников 13
Герої! Вітаємо вдома!: как встречали освобожденных из плена украинских заложников 14
Герої! Вітаємо вдома!: как встречали освобожденных из плена украинских заложников 15
Герої! Вітаємо вдома!: как встречали освобожденных из плена украинских заложников 16
Герої! Вітаємо вдома!: как встречали освобожденных из плена украинских заложников 17
Герої! Вітаємо вдома!: как встречали освобожденных из плена украинских заложников 18
Герої! Вітаємо вдома!: как встречали освобожденных из плена украинских заложников 19
Герої! Вітаємо вдома!: как встречали освобожденных из плена украинских заложников 20
Герої! Вітаємо вдома!: как встречали освобожденных из плена украинских заложников 21
Герої! Вітаємо вдома!: как встречали освобожденных из плена украинских заложников 22
Герої! Вітаємо вдома!: как встречали освобожденных из плена украинских заложников 23
Герої! Вітаємо вдома!: как встречали освобожденных из плена украинских заложников 24
Герої! Вітаємо вдома!: как встречали освобожденных из плена украинских заложников 25
Герої! Вітаємо вдома!: как встречали освобожденных из плена украинских заложников 26
Герої! Вітаємо вдома!: как встречали освобожденных из плена украинских заложников 27
Герої! Вітаємо вдома!: как встречали освобожденных из плена украинских заложников 28
Герої! Вітаємо вдома!: как встречали освобожденных из плена украинских заложников 29
Герої! Вітаємо вдома!: как встречали освобожденных из плена украинских заложников 30
Герої! Вітаємо вдома!: как встречали освобожденных из плена украинских заложников 31
Герої! Вітаємо вдома!: как встречали освобожденных из плена украинских заложников 32
Герої! Вітаємо вдома!: как встречали освобожденных из плена украинских заложников 33
Герої! Вітаємо вдома!: как встречали освобожденных из плена украинских заложников 34
Герої! Вітаємо вдома!: как встречали освобожденных из плена украинских заложников 35
Герої! Вітаємо вдома!: как встречали освобожденных из плена украинских заложников 36

К освобожденным пленным и их родным и близким обратились президент Петр Порошенко и патриарх Филарет.

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Герої! Вітаємо вдома!: как встречали освобожденных из плена украинских заложников 38
Герої! Вітаємо вдома!: как встречали освобожденных из плена украинских заложников 39
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Герої! Вітаємо вдома!: как встречали освобожденных из плена украинских заложников 41
Герої! Вітаємо вдома!: как встречали освобожденных из плена украинских заложников 42
Герої! Вітаємо вдома!: как встречали освобожденных из плена украинских заложников 43
Герої! Вітаємо вдома!: как встречали освобожденных из плена украинских заложников 44

Фото: Олег Богачук Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/n3041919
 
 
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Виявляється досі немає повного списку звільнених, то кого ж нам віддали терористи? За кого велась боротьба всі ці роки??? Наша влада виявляється бреше! Ніхто не знав кого привезуть на обмін? А тепер це приховують?
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може надо уточнять,что не госпиталь просит,а волонтеры?не?
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Як це волонтери просять? Вони що собі просять? Шпиталь не готовий до прийому нових пацієнтів. Гелікоптери готові, літакі готові, телекамери готові, а капці та білизна в шпиталі не готові!!!!!!! Це реальність порошенківського піар-лайна, за межами підсвіченого юпітерами простору - повний розвал та бардак!
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Chloe McKayla

20 hrs · Kyiv ·

Увага! Київський військовий шпиталь просить про допомогу!
В зв'язку зі звільненням сьогодні 27.12.2017р. наших бійців з полону(біля ста чоловік), які після цього будуть прийняті шпиталем, терміново необхідна наступна допомога:
шльопанці або капці;
майки, футболки;
шкарпетки;
білизна;
кофти, сведри, реглани
шапки, куртки.
Прошу відгукнутись всіх небайдужих.
Допомогу можна завезти самостійно або домовитись про зустріч і я заберу речі.
Про все пишіть в приват!
Наперед дякую всім, хто зможе допомогти!
Прошу вибачити, що позначила друзів у дописі, але можливо ваші друзі зможуть теж долучитись!
#Зустрінь_своїх
P.S. Щиро дякую всім, хто відписався в приват і сьогодні-завтра самостійно завезуть речі в госпіталь. Всім, хто бажає допомогти, адреса:м.Київ,вул.Госпітальна,16 відділення 10.
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гнида, что ты сделал? мокша обосраный
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у випадку попадання у полон до орків, ви будете сидіти там вічно, або погодитесь, щоб вас обміняли за безпосередньої участі Пороха? Я так розумію, другий варіант є неприйнятним.
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А где "беспосередня участь Пороха" в обмене? Он вел переговоры с террористами или просто приехал в аэропорт на все готовое?
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договаривался з Западом,чтоб они давили на пуйло.Ах да)у вас же педофил, рыцарь без страха и упрека, их по доброте душевной освободил
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Це ВаванІпаш з Гадєй і калясочницей підметушились, так? Порох то тільки в "котли" заганять і робити "гєнацид" а от полонених визволять і сепарів мочить , то опасиція і народ..Це занмо. Про це і казати не треба. Де перемога, там народ. А недай бог жопа якась, то це Порох...
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сразу было не понятно,почему Порошенко не вывел людей из котла в Дебальцево,когда была возможность,удержать его было не возможно ,а теперь становится ясно,отступление плохо отразилось бы на его рейтинге,люди ничто,рейтинг все

"Герої! Вітаємо вдома!": як зустрічали звільнених із полону українських заручників - Цензор.НЕТ 2128
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Я понимаю) вам АбЫдна,что миха с жулькой не у дел оказались-один со своим тухлым салатом,вторая к нашей армии вообще не касающаяся...но изобразить радость ,что бы не палиться совсем,вам всем вообще невозможно?))))
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почему бы Порошенко не объяснить пленным,как они попали в котел и не напомнить,что он главнокомандующий,парад проводил во время Илловайска,пиар важнее всего
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ti idiot ili prosto upal s lestnici? 100 pudov, jesli bi viveli voiska, ti bi oral - zdajot teritoriju bez boja - nu jestj vasji takaja osobaja poroda - zradofili.
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а ты сам почему не в окопе,а косишь под иммигранта моющего туалеты за границей?
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ты так за Украину переживаешь,что же ты со своей Родины свалил?Патриот скандинавских туалетов
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ja tebja uzje ponel, menja eto nu ne kak nezadevajet, ja ne v obide na teh, kto takimi rodilis, ne tvaja vina sjto mamasja bojaroi zloupotrbljala i otec inogda no reguljarno bil jejo, inogda i po zjivotu i tebe bednekomu dostalos - sochustvuju.
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всем известно,что прибалты это дешовая рабочая сила в Скандинавии,так что делай больше пены,а то могут не заплатить "Герої! Вітаємо вдома!": як зустрічали звільнених із полону українських заручників - Цензор.НЕТ 8061
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da jesjcjo, jesli pokazjesj mne hotj odnogo ne ruskova, mojusjcjeva tualeti v stranah EU ili EES, to otpravlju tebe opredeljonuju summu, - nu nacjinai zarabativatj, vremja posjlo.
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ты не отвлекайся от работы ,она очень важна для соблюдения чистоты,туалетомоец будет нам рассказывать ,как воевать
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Просіть в Порошенка, Ахметова, Юри Єнакієського та інших бариг які при владі! Вже б шкіру зняли з простих людей! Вчора на ШОУ з Порошенком витратили не один мільйон!
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Просити в бариги грошей це дарма витрачати час! Він навіть те що положено військовим не дає, 10 млрд грн досі на рахунках міноборони і не витрачені на кінець року! За таке потрібно розстрілювати! Влада не просто погана, вона системно діє проти України, розвалює армію, списує на металобрухт крейсера, блокує оплати працівникам оборонних заводів, фальсифікує ремонти техніки та зброї - це все не випадковість, це системна свідома злонамерена дія проти українського народу!
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тема Липецка плохо раскрыта. Добавь кретива.
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Там тільки 60 переданих, а передали 73 людини!!!!!!
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какие же они все красивые, родные, долгожданные... и живые!
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А вон семенченко на фото... а нет, показалось.
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Опозиція (Жулька і Ко) успішно звільняла Саака, порушуючи держ.кордон на заході - замість звільнення полонених українців на сході.
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Хорошо, что политические лушпайки не приехали на встречу: знали, их там могут просто побить.
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Главная лушпайка - приехала и трижды пропиарилась...
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З поверненням хлопці! Бажаю міцного здоров"я і родинниго затишку!
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Сніжок‏ @snizhok_snizhok1 ч.1 час назад

Николай Герасименко. 1052 дня в плену. Ни капли сомнения, что Украина вернет Донецк и Луганск!
Смотрите!
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Головне шоб серед них не було зрадника і завербованого ФСБ антиукраїнця, як ця "звєзда" розпіарена расійським ТВ!


"Герої! Вітаємо вдома!": как встречали освобожденных из плена украинских заложников - Цензор.НЕТ 4794
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а хоч би і є, то шо не треба повертати? заради тих, хто не ссучився
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dumaju sjto jestj, kstati nedoverije uvelicjivajet i to sjto 13 familij ne oglosjajet - mozjet politikani ili blizkije k nim, vot i skrivajet, sjtob ljudjam voprosi nepojavljalis - nekrasivo eto, skritnostj ne uvelicjivajet doverennostj obsjcjestva, licjno mne ne nravitsa takoje povedenije.
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Что они курят на работе? И почему ни слова о том, каков салат был на вкус?
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туалеты уже вымыл,рабочий день на дворе
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slisj, nu s etimi tualetami ti zje sebja vanjka vidajosj na raz dva, u vas to i toljko jestj, kak mitj tualeti i jesjcjo odna tema, dumaju, skoro ti k nei obratisjsa.
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тебе нужно больше мыть,что бы хотя бы на нормальную клавиатуру заработать,не ленись,мой до дыр
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Хороша помпа. Глянемо через місяць-другий, коли звільненим буде потрібна реабілітація чи житло. От тоді і можна буде робити висновки про владу.
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Та який місяць-другий???

Вже он на труси просять в пенсіонерів у яких 1 300 гривень пенсія....
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Интересно...а как встречали в лугандонии тех 233 идиота что туда вернулись..??
Миску похлебки хоть дали..???
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інфи мало, по мережі гуляють якісь фото з автозаками
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Автозаком их встречали и общагой со сральником во дворе.
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К сральнику под конвоем наверное ходят..или там территория огорожена и охраняется..??
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Так ясное дело, что строем. Там же карантин не на счет здоровья, а на случай, если вдруг среди них кто-то окажется "укроДРГ". В таком деле без строя и рук за спину - никак!
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Кижись по 5000 рупьлей дали на рыло, типа на восстановление .
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"Герої! Вітаємо вдома!"
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Вот тут и вся разница между миром людей (Украина) и миром... русских людей (ДыРа).
У нас, в мире людей, ребят встречают с цветами, как героев. Весь народ радуется.
А в ДыРе обменянных орков запихали 300 рыл в автобусы и автозаки, где едва 74 наших поместились, да и завезли "на карантин" в галимую общагу, где один сортир на всех, да и тот во дворе..
Так шо дякувати Богові, що я не москаль.
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Первых заложников на РАБссии взяли 21 декабря 1917 года,на следующий же день после создания ВЧК.Поступил звонок в ВЧК что по адресу Б.Козихинский переулок 12,собираюися спекулянты и в квартире играют в карты.Реакция Дзержинского и Пэтэрса была мгновенной. "Герої! Вітаємо вдома!": как встречали освобожденных из плена украинских заложников - Цензор.НЕТ 3079Арестовано было 12 негодяев против Сцуветскай Власти...
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Может столько и обменяли, а сказать вчера правду не смогли.
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тебе это принципиально? Даже из-за одного человека нужно радоваться.
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Вчера и сказали...обменяли 233 обдроченца..на 74 наших солдат...
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Одна тетка отказалсь, вышла замуж за сепара, осталось 73
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Бог ей судья... но локти рано или поздно кусать придется....
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как помне, я бы туда еще пол нашего форума отправил. Пусть понюхают руссий мир в натуре.
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слава богу я его нюхнул в свое время в СССР, иммунитет на вю жизнь.
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Израиль в свое время менял 1000 палестинцев на одного своего солдата.....и в Израиле не нашлось ни одного идиота который бы возмущался по этому поводу....
За то у нас их....как гавна в паРаше....
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Tak , kak pokazano vstrecjajet ljudei, a vot tak vstrecjali poimanih ihtamnetov - raznica jets, ne tak li.

a vedj eti mandovosjki,v principe i otreklis i skazali - dovno uvolilis.
"Герої! Вітаємо вдома!": як зустрічали звільнених із полону українських заручників - Цензор.НЕТ 3723
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Ну це маємо дякувати ВавануІпаш і Вомбату Криворізькому з блохастими клоунами) якби не їхня блохада ))
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да, и Йули с Михо что-то не видно на этом празднике жизни.
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kstati, a ne slisjno semen semencjenkop i drugih blokatorov - sjto, sdrisnuli, osvobodili bez vas i teperj strasjno?, vedj mogut i razskazatj koje sjto o vas, ne tak li, gde etot tolstoopij i tot komu vsio imeje neprikosnovenostj hocjetsa s policeiskimi podratsa, vedj on nedotroga po zakonu, znacjit otveta ne polucjit.
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Будьте щасливі і здорові, дорогі наші Захисники...Пишаємося Вами.
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РАБссия готовить очередное братское вторжение в Ливию ,помощи просит кремлевский холуй ливийский генерал Халиф Хафтар.
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...Наливаймо, браття, кришталеві чаші,
Щоб шаблі не брали і кулі минали голівоньки наші..
Щоби Україна вовік не плакала,
Щоби наша слава, козацькая слава,
Повік не пропала!!
Бо козацька слава кровію полита,
Січена шаблями, рубана мечами,
Ще й сльозами вмита.....
Красиві фото, дуже зворушливі, душевні..!!
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Який погляд у наших дорогих звільнених з полону,аж серце стискає.Який тяжкий період вони пройшли і скільки ще сил їм докласти,щоб вийти з того стану.Нам необхідно додавлювати всіма доступними способами ,аби звільнили інших наших,не звертаючи особливої уваги на піар " вельмож". Головне повернути наших полонених.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Герої! Вітаємо вдома!": как встречали освобожденных из плена украинских заложников. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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