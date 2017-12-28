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 Политика Украины
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 ВР опубликовала список освобожденных из плена украинцев - названы 58 фамилий

По словам Уполномоченного Президента по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях И.Геращенко, украинские переговорщики в гуманитарной минской группе жестко боролись за освобождение военнослужащих, которые долгое время, еще после Дебальцево и битвы за Донецкий аэропорт, находились в тюрьмах боевиков и содержались в Макеевской колонии.

Как передает Цензор.НЕТ, на сайте Верховной Рады был опубликован официальный список освобожденных из плена боевиков украинцев.

Среди освобожденных - бойцы батальона "Кривбасс" Николай Герасименко и Александр Лазаренко, которых боевики незаконно удерживали еще с февраля 2015 года, после Дебальцево.

Также среди освобожденных - представитель Нацгвардии Евгений Чуднецов, которого боевики приговорили к 30 годам, потерпевшего страшные пытоик в застенках ОРДО. Также среди освобожденных есть легендарные "киборги" - Александр Морозов и Иван Ляса, которые дольше находились в заложниках.

Первый заместитель председателя парламента сообщила, что удалось освободить военнослужащих, которые достойно и мужественно держались в неволе конца 2014 до начала 2016 во время самых тяжелых боевых действий на фронте.

Напомним, среди освобожденных - легендарный историк и религиовед,Президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений, руководитель Донецкого областного отделения Украинской ассоциациирелигиоведов, Президент Донецкой областной ОО "Центр Дискавери" Игорь Козловский, общественный активист и волонтер Владимир Фомичев.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Кремль согласился обменять ГРУшника Филатова на 18 украинских заложников, - Сенченко о спецоперации весной 2014-го

Мы приводим список на украинском языке: 

Абрамов О.О.,

Арбузов О.  І.,

Ахмєров А.О.,

Бердник Д.О., 

Бєлов Ю.С.,

Бучок В.М.,

Гайова Г.Л.,

Гашпор К.В.,

Голіков О.О.,

Даркін О.В.,

Казначеєв Е.Г.,

Кононенко Є.М., 

 Кононенко І.М.,

Костенніков А.Т.,

Канарський О.Г.,

  Коць Л.Р.,

Кусков О.О.,

Левашов Д.О., 

 Любчук В.П.,

Неделяєв Е.В.,

Недосєкін В.Б.,

Новицький А.С.,

Овчаренко В.В.,

Політова О.П.,

Попов О.В.,

Радулов С.М.,

Сапожніков І.В.,  

Симоненко Є.В.,

Сичов Л.М.,

Сінченко Г.А.,

Соболев М.В.,

Старченко С.І.,

Тиренко І.В.,

Храмих О.М.,

Чмерук А.В.,

Чулга О.М.,

Швайко В.Ю.,

Яковенко І.С.,

Бессараб А.Ф.,

Гулька В.М.,

Іовов М.М.,

Кушпіль О.О.,

Петрачкова О.Г.,

Радовець В.Н.,

Юрбаш П.В.,

Богдан В.С.,

Віндюк А.В.,

Гладкий С.В.

та інші.

Источник: https://censor.net.ua/n3041916
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
главное теперь не допустить новых попаданий в плен наших людей.
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Так довго вели переговори, обговорювали кожного полоненого, а досі прізвищ не знають кого звільнили! Що це за робота? Геращенко потрібно вигнати з переговорної групи за відсутність погоджених попередніх списків полонених! Виявляється ми не знали кого терористи будуть обмінювати, а тепер влада приховує особисті дані звільнених заручників?
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освобождение заложников лучшая новость,за последнее время,но то что порошенко в Киеве их уствших и замерзших держал на улице ради собственного пиара это позорище,борьбой с коррупцией похвастаться не может,хоть на пленных попиарился misery
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Читаю фамилии, понимаю историю этих людей и понимаю, что у тех кто удерживал таких людей нет веры, совести, толерантности... да вообще ничего у них нет. По ним плачет палата №6.
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Странно звучит,, написали без запятой....из плена боевиков украинцев?
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не нравиться мне - "та інші."
эти "та інші" столько настрадались, вытерпели, намучились... а для редактора - "та інші"
или печатайте всех, или не печатайте вообще...
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Таки Да! "Та інші"..могли бы весь список напечатать!
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Может пока не стоит. Кто-то попал под прикрьітием.
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Pisali sjto osvobozjdaLI 72, ok, odna ostalas tam (toljko neponjatno, semja tam bila do plenenija ili... i v plenu ......, ok ne vazjno), a po ljubomu, 71-58=13 a eti 13 sekretnije, vedj jesli publikuite to vseh a to ljudjam mogut podozrenija vsjakije pojavljatsa - skritnostj ne uvelicjivajet doverije. (konesjno, mne ne znakomi ne odin iz nih i ih familije toljko familije, no jestj zje ljudi, kotorije znajet v tom cjisle i teh, kto bil vnacjale za separov.)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВР опубликовала список освобожденных из плена украинцев - названы 58 фамилий
 
 
 
 
 
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