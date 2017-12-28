 ВР опубликовала список освобожденных из плена украинцев - названы 58 фамилий

Как передает Цензор.НЕТ, на сайте Верховной Рады был опубликован официальный список освобожденных из плена боевиков украинцев.

Среди освобожденных - бойцы батальона "Кривбасс" Николай Герасименко и Александр Лазаренко, которых боевики незаконно удерживали еще с февраля 2015 года, после Дебальцево.

Также среди освобожденных - представитель Нацгвардии Евгений Чуднецов, которого боевики приговорили к 30 годам, потерпевшего страшные пытоик в застенках ОРДО. Также среди освобожденных есть легендарные "киборги" - Александр Морозов и Иван Ляса, которые дольше находились в заложниках.

Первый заместитель председателя парламента сообщила, что удалось освободить военнослужащих, которые достойно и мужественно держались в неволе конца 2014 до начала 2016 во время самых тяжелых боевых действий на фронте.

Напомним, среди освобожденных - легендарный историк и религиовед,Президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений, руководитель Донецкого областного отделения Украинской ассоциациирелигиоведов, Президент Донецкой областной ОО "Центр Дискавери" Игорь Козловский, общественный активист и волонтер Владимир Фомичев.

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Мы приводим список на украинском языке:

Абрамов О.О.,

Арбузов О. І.,

Ахмєров А.О.,

Бердник Д.О.,

Бєлов Ю.С.,

Бучок В.М.,

Гайова Г.Л.,

Гашпор К.В.,

Голіков О.О.,

Даркін О.В.,

Казначеєв Е.Г.,

Кононенко Є.М.,

Кононенко І.М.,

Костенніков А.Т.,

Канарський О.Г.,

Коць Л.Р.,

Кусков О.О.,

Левашов Д.О.,

Любчук В.П.,

Неделяєв Е.В.,

Недосєкін В.Б.,

Новицький А.С.,

Овчаренко В.В.,

Політова О.П.,

Попов О.В.,

Радулов С.М.,

Сапожніков І.В.,

Симоненко Є.В.,

Сичов Л.М.,

Сінченко Г.А.,

Соболев М.В.,

Старченко С.І.,

Тиренко І.В.,

Храмих О.М.,

Чмерук А.В.,

Чулга О.М.,

Швайко В.Ю.,

Яковенко І.С.,

Бессараб А.Ф.,

Гулька В.М.,

Іовов М.М.,

Кушпіль О.О.,

Петрачкова О.Г.,

Радовець В.Н.,

Юрбаш П.В.,

Богдан В.С.,

Віндюк А.В.,

Гладкий С.В.

та інші.