EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Общество, Здоровье
  722  27
Все про:нарушения (627) рестораны (136) супермаркет (128) пища (5)

 Каждое второе заведение общественного питания работает с нарушениями, - Госпотребслужба

Больше всего нарушений было выявлено в салатах, фарше, мясе, колбасах и молочной продукции/

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Он отметил, что результаты мониторинга за 2017 год показали, что с нарушениями работают каждое 2-е заведение общественного питания (МАФ, передвижная торговля), каждое 5-й заведение общественного питания (кафе, рестораны, пищеблоки), каждая 10-я торговая сеть (супермаркеты, магазины) и каждое 20-е производство, перерабатывающий цех.

Он подчеркнул, что часто фиксируются нарушения сроков и условий хранения продуктов питания, отсутствие сопровождающих документов, нарушения сроков прохождения медицинского осмотра или фальсификация такого осмотра. 

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Поступило 73 сообщения о нарушениях на местных выборах, открыто 12 уголовных производств, - Нацполиция

Вместе с этим лабораторные исследования выявили больше всего нарушений в салатах (56%), фарше (23,5%), мясе птицы (18,6%), колбасах (14,1%), молочной продукции (13 4%), шашлычной продукции (11,2), баранине (9,6%), свинине (5,9%), овощах и фруктах (5%), питьевой воде (4,9%), пельменях (0, 33%), говядине (3,3%).

Кроме того, не соответствуют нормам 48,5% отобранной детской одежды, 46,7% мебели, 42% электрических приборов, 37,5% автомобильных моющих средств, 33,3% бытовых моющих средств, 33,3% новогодних украшений, 32,6% развивающих детских игрушек, 28,6% музыкальных детских игрушек, 22,7% мягких детских игрушек, 22,2% световых приборов и 21,4% мобильных устройств и комплектующих к ним.

"По результатам проведенных мероприятий в 2017 году не допущено к реализации более 400 т недоброкачественных пищевых продуктов и более 200 единиц непродовольственных товаров. Наложены почти 230 штрафных санкций на сумму почти 1,2 млн грн. и направлено в суд 34 иска", - заявил Олег Рубан.

Источник: https://censor.net.ua/n3041914
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Цикаво, в Рошене с цукерками и стульями полный порядок? Претензий нема?
 показать весь комментарий
 
 
А стулья к чему ? Сначала деньги , а потом стулья ?
 показать весь комментарий
 
Ну дык 46,7% мебели некомильфо оказуеца, вот и интересно как там на карамельных мануфактурах и многочисленнных в последнее время фирмовых магазинах обстоят делы
 показать весь комментарий
 
Ты на каком языке пишешь , лапотник ?
 показать весь комментарий
 
Держспоживслужбу потрібно ліквідувати!
 показать весь комментарий
 
 
а можно просто накормить в общепите . Каждое второе заведение общественного питания работает с нарушениями, - Госпотребслужба - Цензор.НЕТ 6897
 показать весь комментарий
 
 
Заведения общественного питания. Совок совком
 показать весь комментарий
 
Кроме того, не соответствуют нормам 48,5% отобранной...У кого отобранной?Источник: https://censor.net.ua/n3041914
 показать весь комментарий
 
Каждое второе заведение отказываются платить , что сильно бьёт по нашим не декларированным доходам - Госпотребслужба .
 показать весь комментарий
 
 
Хех, а шо у нас працює без нарушеній? Суди ? СБУ? Прокуратура?
 показать весь комментарий
 
 
Коли немає аргументів, переходять на особистості.)))
 показать весь комментарий
 
ну, ти ж усе критикуєш, значить вважаєш себе кращим, чи не так?
для того, щоб люди сприймали тебе за критика, ти повинен бути моральним авторитетом, чи я помиляюсь?
а аргументів в мене вистачить на все ваше ольгіно, але спочатку доведіть, що я їх не даремно витрачатиму
 показать весь комментарий
 
 
мені, навіть краще, якщо ти її не будеш дослухатися
нехай всі бачать, хто ти
 показать весь комментарий
 
Добре, а тебе вже й так тут всі знають, як облупленого.)))
 показать весь комментарий
 
***
единственная форма сопротивления, доступная рабу - это плохо делать свою работу.
поэтому и нет у нас хорошего сервиса, медицины, образования...
но есть гении - которые прославляют свою проффесиию, но перестают быть рабами
 показать весь комментарий
 
По каким критериям оценивали? По советским ГОСТам? Рьінок сам решит, дятльі.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоКаждое второе заведение общественного питания работает с нарушениями, - Госпотребслужба
 
 
 
 
 
 вверх