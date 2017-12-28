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 Политика Украины, За рубежом
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 Будет решение Трампа - не задержатся решения и других правительств, - Пристайко о поставках вооружения Украине

Решение Администрации Президента США предоставить летальное оборонительное оружие Украине должно побудить другие страны-члены Альянса активнее оказывать военно-техническую помощь Киеву для отражения российской агрессии.

Об этом в интервью Укринформу в Брюсселе заявил глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на истерию в России по поводу недавнего решения США предоставить определенное вооружение Украине, что, по мнению Кремля, разрушит Минские договоренности, надо напомнить, что речь идет о разрешениях на экспорт в Украину ограниченных объемов определенных видов вооружений и деталей. Решение о массовой поставке оружия, которое помогло бы отразить российские атаки на Востоке, если это снова произойдет, мы все еще ожидаем", - отметил посол.

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По мнению Пристайко, это решение запоздало.

"Мы давно должны были получить помощь, включая и противотанковые и противовоздушные комплексы. Но каждое государство индивидуально и, соответственно, Альянс, как их объединение, по разным причинам все еще не могут решиться на этот шаг", - сказал глава Миссии Украины при НАТО.

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Как он отметил, очевидно, что большинство членов НАТО оглядываются на позицию самого мощного союзника – Соединенные Штаты.

"Будет решение Администрации Дональда Трампа – не задержатся решения и других правительств", - отметил Пристайко.

О Канаде посол сообщил, что работа по включению Украины в перечень стран, которой может предоставляться оружие, велась уже давно.

"Еще в прошлом году были подписаны специальные договоренности между министерствами обороны. Следовательно, сейчас путь для получения оружия из Канады открыт", - сказал посол.

Источник: https://censor.net.ua/n3041913
 
 
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А чего не хотите у нас покупать? мы можем производить много хорошего оружие, наши заводы просто страждут получить заказы. И мы неплохо делаем. Те же винтовки снайперские, наши не хуже американских.
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А Белоруссия продаст разве? Насколько понял, Бацька войнушку не поддерживает и разжигать её не намерен.
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тю, а хіба не путєн самий авторитетний політик?
от же ж брешуть люди!
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11 марта 1941 года президент США Франклин Делано Рузвельт подписал ЗАКОН США типа бомагу о Лэнд-Лизе для тех на кого нападет Гитлеровская Германия.Лучше бы он этого не делал,поскольку экономика СССР была переведена на военные рельсы в 1932 года,Гитлер перевел экономику Германию на военные рельсы только в 1943 году. Будет решение Трампа - не задержатся решения и других правительств, - Пристайко о поставках вооружения Украине - Цензор.НЕТ 3822
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5 батальонов МОРСКИХ котиков США уже в Украине.ты что не читаешь не видишь Кремлевскую стряпню? Будет решение Трампа - не задержатся решения и других правительств, - Пристайко о поставках вооружения Украине - Цензор.НЕТ 3153
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Советские ДАРМОЕДЫ должны по Лэнд Лизу 150 миллиардов долларов в ценах 2008 года. Будет решение Трампа - не задержатся решения и других правительств, - Пристайко о поставках вооружения Украине - Цензор.НЕТ 8084
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РАБссия готовит военную интервенцию в Ливию для поддержки своего холуя генерала Халифа Хафтара.
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РАБссия без войны,что цыган Будулай без Кобылы...
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А когда американское вооружение поступит в Украину? или об этом не будут сообщать?
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ага.Юрий Левитан по советскому БРЕХЛО-радио саабчит тебе лично.Жди... Будет решение Трампа - не задержатся решения и других правительств, - Пристайко о поставках вооружения Украине - Цензор.НЕТ 7871
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На выставке оружия гид подводит посетителей к очередному экспонату:
- Это новейшая почти секретная разработка, суперстойкий бронежилет, выдерживает N выстрелов в упор, механическая прочность К условных единиц, надежнее танковой брони. Руками не трогайте! Если сломаете, придется платить полную стоимость....
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типа подлодка КУРСК с двойным корпусом непробиваемая для НАТОвских головорезов... Будет решение Трампа - не задержатся решения и других правительств, - Пристайко о поставках вооружения Украине - Цензор.НЕТ 5823
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Вообще-то, подписывать Трамп любит - подпишет и самолюбуется як шльондра дешевому маникюру. Но в данном случае тянет - не иначе как торгуется с дядей Вовой. Эпопея с подписью Трампа начинает напоминать печально известный Меморандум.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБудет решение Трампа - не задержатся решения и других правительств, - Пристайко о поставках вооружения Украине
 
 
 
 
 
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