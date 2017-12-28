EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины, Происшествия
  4537  11
Материалы по теме:
Все про:заложник (1166) Крым (19113) Сенченко (209) суд (20143) Янукович (30076) пленные (180)

 Кремль согласился обменять ГРУшника Филатова на 18 украинских заложников, - Сенченко о спецоперации весной 2014-го

Член "Батькивщины" и экс-глава крымского отделения БЮТа Андрей Сенченко занимался обменом украинских заложников на российских военных.

Об этом он рассказал на суде по делу о госизмене беглого президента Виктора Януковича, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Читайте также: "Вы не считаете себя предателем?" - адвокат Януковича допросил Мамчура

"Я связался с представителем Минобороны РФ. Там от меня потребовали отдать Филатова. Понятия не имел кто такой Филатов, но сказал, что у нас список из 18 человек", - рассказал Сенченко.

По его словам позже выяснилось, что Филатов - это сотрудник ГРУ Минобороны РФ, который несколько лет под прикрытием работал в Украине. Была достигнута договоренность, что Романа Филатова отдадут 19 марта в посольство РФ, а Шойгу публично заявил, что они отдадут вице-адмирала Гайдука. При этом Сенченко подчеркнул, что россияне не хотели отдавать Гайдука, потому что он отдавал приказ стрелять, а остальных 17 заложников они готовы были отдать. Но поскольку им был важен Филатов, они согласились на ультиматум Сенченко - отдать всех 18.

Он также сообщил, что ответственным за обмен со стороны РФ был начальник штаба Южного оперативного командования РФ Сердюков, который находился в Крыму.

Читайте также: "Я доложил адмиралу Тенюху, он сказал, что таких приказов не отдавал", - глава ВМС Воронченко о письмах с приказом сдать оружие

"Договорились, что когда заложники будут заводиться на Чонгар, я должен посадить на аэробус на Москву Филатова и военного атташе. Я передал Филатова в российское посольство, а от Шойгу заявления не было. Оно появилось лишь ночью на ТАСС: Шойгу заявил, что Гайдук честный офицер, и попросил не препятствовать его выезду в Киев", - рассказал Сенченко

Утром, по его словам, он привез Филатова и военного атташе в аэропорт и довел их к самолету. В тот момент ему сообщили, что заложников не успевают привезти на Чонгар к условленному времени.

Они опоздали и в итоге отдавали ребят в течение нескольких дней, но отдали всех, подытожил Сенченко.

Читайте также: Мамчур: Пограничники в Крыму готовились задержать Януковича

Источник: https://censor.net.ua/n3041912
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Простой рабочий попросил Моль баллотироваться в президенты и Моль согласилась. Моль всегда прислушивается к народу, а народ всегда прислушивается к Моли. Кремль согласился обменять ГРУшника Филатова на 18 украинских заложников, - Сенченко о спецоперации весной 2014-го - Цензор.НЕТ 286 Кремль согласился обменять ГРУшника Филатова на 18 украинских заложников, - Сенченко о спецоперации весной 2014-го - Цензор.НЕТ 6011
 показать весь комментарий
 
 
ути-тюти!
кокетка старая, аж глазки отрепетировано закатила и румянцем смущения ботокс покрылся...
 показать весь комментарий
 
 
Только мне так кажется - он больше не на моль похож, а на вампира !?
 показать весь комментарий
 
 
Путин - учился на Штирлица, да не выучился - выгнали. За Собчаком чемоданы таскал-таскал, да его избирательную компанию провалил. Всплыл в АП, в аккурат там обворовали компанию Нога . Назначили директором ФСБ - дома вдруг повзрывались в Буйнакске, Волгодонске, Москве. Борис Абрамыч, покойный, видит, что дурак он дураком, провел его в президенты, думая что будет им крутить. Но не оценил Абрамыч всю степень глупости Пути - тот тут же Курск потопил и новую чеченскую войну начал, а затем ей же, Чечне начал дань платить. Ну в общем, дурак не то слово.
Уж лучше бы его на Штирлица уж как нибудь выучили - сидел бы он, Путя, сейчас где нибудь в Гондурасе резидентом,

(С)
 показать весь комментарий
 
 
ой, как вы все правильно сказали!
последнее предложение - шедевр!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКремль согласился обменять ГРУшника Филатова на 18 украинских заложников, - Сенченко о спецоперации весной 2014-го
 
 
 
 
 
 вверх