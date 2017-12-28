 Кремль согласился обменять ГРУшника Филатова на 18 украинских заложников, - Сенченко о спецоперации весной 2014-го

Об этом он рассказал на суде по делу о госизмене беглого президента Виктора Януковича, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я связался с представителем Минобороны РФ. Там от меня потребовали отдать Филатова. Понятия не имел кто такой Филатов, но сказал, что у нас список из 18 человек", - рассказал Сенченко.
По его словам позже выяснилось, что Филатов - это сотрудник ГРУ Минобороны РФ, который несколько лет под прикрытием работал в Украине. Была достигнута договоренность, что Романа Филатова отдадут 19 марта в посольство РФ, а Шойгу публично заявил, что они отдадут вице-адмирала Гайдука. При этом Сенченко подчеркнул, что россияне не хотели отдавать Гайдука, потому что он отдавал приказ стрелять, а остальных 17 заложников они готовы были отдать. Но поскольку им был важен Филатов, они согласились на ультиматум Сенченко - отдать всех 18.
Он также сообщил, что ответственным за обмен со стороны РФ был начальник штаба Южного оперативного командования РФ Сердюков, который находился в Крыму.
"Договорились, что когда заложники будут заводиться на Чонгар, я должен посадить на аэробус на Москву Филатова и военного атташе. Я передал Филатова в российское посольство, а от Шойгу заявления не было. Оно появилось лишь ночью на ТАСС: Шойгу заявил, что Гайдук честный офицер, и попросил не препятствовать его выезду в Киев", - рассказал Сенченко
Утром, по его словам, он привез Филатова и военного атташе в аэропорт и довел их к самолету. В тот момент ему сообщили, что заложников не успевают привезти на Чонгар к условленному времени.
Они опоздали и в итоге отдавали ребят в течение нескольких дней, но отдали всех, подытожил Сенченко.
кокетка старая, аж глазки отрепетировано закатила и румянцем смущения ботокс покрылся...
Уж лучше бы его на Штирлица уж как нибудь выучили - сидел бы он, Путя, сейчас где нибудь в Гондурасе резидентом,
(С)
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