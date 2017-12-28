 Заммэра Запорожья Пустоварову сообщили о подозрении по делу о фиктивных тендерах, - прокуратура

Им стал 30-летний заместитель Запорожского городского головы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.



Сейчас прокуратура области обратилась в Червонозаводской районный суд г. Харькова с требованием об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере нанесенного ущерба.



Кроме того, прокуратура направила в суд ходатайство об отстранении от занимаемой должности заместителя председателя Запорожского областного совета.

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"Напомним , в присвоении бюджетных средств путем проведения фиктивных тендеров подозреваются также заместитель председателя Запорожского областного совета, его родной брат и директор одного из коммунальных предприятий г.. Мелитополь. По предварительным данным следствия, подозреваемые вместе с другими лицами разработали схему незаконного завладения бюджетными средствами. Только в этом году проведены более 10 тендеров через систему "Прозорро" на ремонт и реконструкцию освещения парка отдыха в Мелитополе, спортплощадок и многопрофильного лицея в Запорожье. Однако фактически тендеры не проводились. Поскольку подозреваемые не допускали к участию в торгах посторонних участников, то государственный заказ разыгрывался только между подконтрольными фирмами, часть из которых имеет явные признаки фиктивности. После тендеров складывались фиктивные документы о выполнении работ и услуг, которые фактически не проводились, а средства перечислялись на счета подконтрольных фирм. Уже оттуда средства переводили фиктивным предприятиям для дальнейшего обналичивания. По результатам такой деятельности бюджетам Мелитополя и Запорожья нанесен ущерб на сумму более 87 млн грн", - рассказали в прокуратуре.

По данным СМИ речь идет овице-мэре Запорожья Анатолие Пустоварове.



21 декабря текущего года на территории Запорожской области проведены 56 обысков , как в зданиях органов власти, так и по месту жительства фигурантов производства. Изъяты печати различных предприятий, ряд документов, связанных с проведением фиктивных тендеров, и денежные средства. Были задержаны замглавы Запорожского облсовета Владислава Марченко, его брат Марк, а также директор мелитопольского коммунального предприятия Олег Обрезанов.