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 Заммэра Запорожья Пустоварову сообщили о подозрении по делу о фиктивных тендерах, - прокуратура

Прокуратура Харьковской области объявила о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины) четвертому фигуранту дела о запорожских фиктивные тендеры.

Им стал 30-летний заместитель Запорожского городского головы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
 
Сейчас прокуратура области обратилась в Червонозаводской районный суд г. Харькова с требованием об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере нанесенного ущерба.
 
Кроме того, прокуратура направила в суд ходатайство об отстранении от занимаемой должности заместителя председателя Запорожского областного совета.

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"Напомним , в присвоении бюджетных средств путем проведения фиктивных тендеров подозреваются также заместитель председателя Запорожского областного совета, его родной брат и директор одного из коммунальных предприятий г.. Мелитополь. По предварительным данным следствия, подозреваемые вместе с другими лицами разработали схему незаконного завладения бюджетными средствами. Только в этом году проведены более 10 тендеров через систему "Прозорро" на ремонт и реконструкцию освещения парка отдыха в Мелитополе, спортплощадок и многопрофильного лицея в Запорожье. Однако фактически тендеры не проводились. Поскольку подозреваемые не допускали к участию в торгах посторонних участников, то государственный заказ разыгрывался только между подконтрольными фирмами, часть из которых имеет явные признаки фиктивности. После тендеров складывались фиктивные документы о выполнении работ и услуг, которые фактически не проводились, а средства перечислялись на счета подконтрольных фирм. Уже оттуда средства переводили фиктивным предприятиям для дальнейшего обналичивания. По результатам такой деятельности бюджетам Мелитополя и Запорожья нанесен ущерб на сумму более 87 млн грн", - рассказали в прокуратуре.

По данным СМИ речь идет овице-мэре Запорожья Анатолие Пустоварове.
 
21 декабря текущего года на территории Запорожской области проведены 56 обысков , как в зданиях органов власти, так и по месту жительства фигурантов производства. Изъяты печати различных предприятий, ряд документов, связанных с проведением фиктивных тендеров, и денежные средства. Были задержаны замглавы Запорожского облсовета Владислава Марченко, его брат Марк, а также директор мелитопольского коммунального предприятия Олег Обрезанов. 

Источник: https://censor.net.ua/n3041910
 
 
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дуже прошу, зробіть йому маленьку поблажку - і хай він ще раз у вікно стрибне, на біс
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Какой зам может быть у мэра буряка?
Только пустоваров. Заммэра Запорожья Пустоварову сообщили о подозрении по делу о фиктивных тендерах, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6929
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Було комунальне підприємство "Наше Місто", тепер "Місто для людей" но в 2 рази дорожче
для Людей ))
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а що воно може робити якщо окрім контори (офіса) і дирокола (компов) більше нічого немає.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаммэра Запорожья Пустоварову сообщили о подозрении по делу о фиктивных тендерах, - прокуратура
 
 
 
 
 
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