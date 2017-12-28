 Конкурс на должность главы Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО проводится не прозрачно, - военнослужащий Виталий Кузьменко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук учатника АТО Виталия Кузьменко, воина 54-го разведбатальона, конкурс, который проводится на замещение должности руководителя Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО проводится не прозрачно, а его условия делают невозможным работу участников АТО в этой службе.

Кузьменко сообщил, что среди конкурсных требований к руководителю организации, которая будет заниматься делами участников АТО опыт работы в органах соцзащиты ветеранов до начала Антитеррористической операции.

По это словам, до начала АТО сфера соцзащиты ветеранов была полностью провальной.

Кроме того, по словам Кузьменко, конкурс решили провести "по-тихому". Распоряжение о его проведении было опубликовано 22 декабря, а прием документов длился до 27 декабря. При этом все 6 дней в этом промежутке были выходными.

"Похоже, что с кандидат определен, а конкурс проводят как формальность", - пишет он.

Кроме того, по словам Кузьменко в данный момент пытаются уволить с должности Александра Тарасова, руководителя профильного комитета Минсоцполитики, который "делает много правильных вещей" для участников АТО.

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