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 Конкурс на должность главы Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО проводится не прозрачно, - военнослужащий Виталий Кузьменко

Делами ветеранов будут заниматься чиновники, которые имели опыт работы в соцзащите до начала АТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук учатника АТО Виталия Кузьменко, воина 54-го разведбатальона, конкурс, который проводится на замещение должности руководителя Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО проводится не прозрачно, а его условия делают невозможным работу участников АТО в этой службе.

Кузьменко сообщил, что среди конкурсных требований к руководителю организации, которая будет заниматься делами участников АТО опыт работы в органах соцзащиты ветеранов до начала Антитеррористической операции.

По это словам, до начала АТО сфера соцзащиты ветеранов была полностью провальной.

Кроме того, по словам Кузьменко, конкурс решили провести "по-тихому". Распоряжение о его проведении было опубликовано 22 декабря, а прием документов длился до 27 декабря. При этом все 6 дней в этом промежутке были выходными. 

"Похоже, что с кандидат определен, а конкурс проводят как формальность", - пишет он.

Кроме того, по словам Кузьменко в данный момент пытаются уволить с должности Александра Тарасова, руководителя профильного комитета Минсоцполитики, который "делает много правильных вещей" для участников АТО.

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Конкурс на должность главы Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО проводится не прозрачно, - военнослужащий Виталий Кузьменко 01

Конкурс на должность главы Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО проводится не прозрачно, - военнослужащий Виталий Кузьменко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3041908
 
 
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выбирать его должны ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ветераны.
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Причем те ветераны, которые воевали. А не все эти прокуроры, судьи, чинуши, менты, которым Петя присвоил незаконно звание участника АТО.
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Петя ни одному человеку не присвоил звание участника АТО.

перед выходом на сайт врага, тщательнее изучай законодательство страны-врага.

палисся.
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Якщо при нинішній владі хтось з ветеранів АТО і стане керівником служби, то хиба що вітіран-сепаратист Конкурс на посаду голови Держслужби у справах ветеранів і учасників АТО проводиться не прозоро, - військовослужбовець Віталій Кузьменко - Цензор.НЕТ 1834
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонкурс на должность главы Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО проводится не прозрачно, - военнослужащий Виталий Кузьменко
 
 
 
 
 
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