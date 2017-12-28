 "Моя ты красота! Ванюха! Йоперный театр!", - побратимы встречают в Борисполе освобожденного из плена бойца. ВИДЕО

Корреспондент Цензор.НЕТ, который тоже встречал бывших пленников, сделал несколько записей, передающих эмоции освобожденных и встречающих.

В частности, несколько мужчин в военной форме, судя по всему, приехали встретить своего побратима.

"Моя ты красота! Ванюха! Йоперный театр!", - радосно выкрикивает один из них, увидев друга.

Внимание! Ненормативная лексика!

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