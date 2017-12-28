 В расследовании покушения на Кернеса выдвинуты новые версии и назначены повторные экспертизы, - полиция

Об этом сообщил заместитель начальника ГУ Национальной полиции в Харьковской области Сергей Чиж, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Там обновлен полтора месяца назад состав следственно-оперативной группы новыми работниками, там, где мы недоотработали версии, мы еще раз отработали. Выдвинуты новые версии, назначены повторные экспертизы", - сказал С.Чиж на пресс-конференции.

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Он заверил, что следствие работает с Г.Кернесом.

"Мы плодотворно работаем с потерпевшим и людьми, которые могут дать сегодня, через значительное время (после покушения. - Ред.), какую-либо положительную информацию", - сказал С.Чиж.

По его словам, также ведется следствие по делу об убийстве близкого к Г.Кернесу бизнесмена Юрия Димента.

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"Допрошены более полутора тысяч человек, проведено более 55 экспертиз. Есть версии, версии все живые и они обрабатываются в совокупности", - сказал С.Чиж.

Напомним, 28 апреля 2014 года Г.Кернес был тяжело ранен во время пробежки по Белгородскому шоссе в Харькове. По факту покушения на убийство Г.Кернеса открыто уголовное производство по ч.2 ст.15 ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Досудебное расследование проводится следственным управлением ГУ МВД в Харьковской области. Прокуратура Харьковской области осуществляет процессуальное руководство.

Ю.Димента застрелили утром 26 февраля 2016 года на кладбище, где похоронена его мать. Полиция начала уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.