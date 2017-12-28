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 Политика Украины
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 В расследовании покушения на Кернеса выдвинуты новые версии и назначены повторные экспертизы, - полиция

В ходе досудебного расследования дела о покушении на городского голову Харькова Геннадия Кернеса выдвинуты новые версии.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУ Национальной полиции в Харьковской области Сергей Чиж, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Там обновлен полтора месяца назад состав следственно-оперативной группы новыми работниками, там, где мы недоотработали версии, мы еще раз отработали. Выдвинуты новые версии, назначены повторные экспертизы", - сказал С.Чиж на пресс-конференции.

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Он заверил, что следствие работает с Г.Кернесом.

"Мы плодотворно работаем с потерпевшим и людьми, которые могут дать сегодня, через значительное время (после покушения. - Ред.), какую-либо положительную информацию", - сказал С.Чиж.

По его словам, также ведется следствие по делу об убийстве близкого к Г.Кернесу бизнесмена Юрия Димента.

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"Допрошены более полутора тысяч человек, проведено более 55 экспертиз. Есть версии, версии все живые и они обрабатываются в совокупности", - сказал С.Чиж.

Напомним, 28 апреля 2014 года Г.Кернес был тяжело ранен во время пробежки по Белгородскому шоссе в Харькове. По факту покушения на убийство Г.Кернеса открыто уголовное производство по ч.2 ст.15 ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Досудебное расследование проводится следственным управлением ГУ МВД в Харьковской области. Прокуратура Харьковской области осуществляет процессуальное руководство.

Ю.Димента застрелили утром 26 февраля 2016 года на кладбище, где похоронена его мать. Полиция начала уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3041905
 
 
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Повторная экспертиза - будут из леса стрелять . В расследовании покушения на Кернеса выдвинуты новые версии и назначены повторные экспертизы, - полиция - Цензор.НЕТ 9032
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Не надо так напрягаться. Лучше потратили бы эти силы на расследование покушения на Амину Окунаеву
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Было бы неплохо провести с Кернесом реконструкцию того неудачного утра с той самой СВД и боевым патроном...определить что помешало стрелку попасть в голову!
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Не было конечно. Сам я завсегдатый на спец.форуме по великам "харьков-турист". Так вот. В тот день, когда якобы покушались, один из пользователей написал, что видел кернеса, у него какойто велик "круто", на трассе и с охраной. У велика сорвался шатун и кернес просто упал, а придумали, то что имеем. Любят они прибедняться эти рептилии. Было просто падение с велосипеда.
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Рестарт дела Чупакабры? Опять дерьмом понесёт.
Каплан стреляла, шо тут мусолить...
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А може проще його просто застрелити... під час нового розслідування,і всім мороки менше....
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а можно воспроизвести момент покушения? Следственный эксперемент, так сказать... чтоб наверняка знать как пуля попадает в кернеса.
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скамейки по 8 косарей расследовали? передачу 1000 га бесплатно земель, сепаратизм...
Надо 13 зарплату человеку выписать, за боевые ранения
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Если хотите отвлечь народ от проблем в стране на подобную пургу, то назначте повторный следственный с полной реконструкцией и боевыми, а перед тем СВДшку пристреляйте на Добкине, тот тоже мастер петляния.
Вот на двойной "праздник" народ может и поведется.
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Дело Кернеса завершится, когда он помрёт....По означенной причине...
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Того, хто це організував, я маю на увазі замах, посадити на довічне - за непрофесіоналізм.
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Вже давно пора покарати цього йолопа, який вчинив замах на гепу... і не вбив
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ расследовании покушения на Кернеса выдвинуты новые версии и назначены повторные экспертизы, - полиция
 
 
 
 
 
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