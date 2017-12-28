 Россия планомерно уничтожает культурное наследие Крыма, - Минкультуры о "реставрации" оккупантами Ханского дворца

Об этом в Киеве в среду на международной конференции "Крым 2014-2017: аннексированная культура" заявила заместитель министра культуры Украины Тамара Мазур, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы видим планомерное уничтожение культурного наследия на территории Крыма. Там происходит фактическое уничтожение истории Крымского полуострова, истории народа через уничтожение памятников. Через несколько лет мы будем видеть в Крыму здания, внешне похожие на аутентичные, но эти здания не будут представлять исторической ценности", - отметила Мазур.

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По ее словам, перечень проблем с памятниками культуры на оккупированной территории в Крыму велик, но самые масштабные - это так называемые реставрационные работы на территории Ханского дворца в Бахчисарае.

"Эти события требуют немедленной реакции и мер к стране-оккупанту за те действия, которые совершаются в отношении памятника, заслужившего быть включенным в список ЮНЕСКО, но в связи с оккупацией Крыма мы не можем продолжить эту работу", - подчеркнула Мазур.

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Она отметила, что проблемы есть в отношении всех оставшихся в Крыму памятников, но акцент, который делается на Бахчисарае, связан с тем, что "там происходят самые масштабные работы на сегодняшний день и они в наибольшей степени нарушают принципы реставрации".