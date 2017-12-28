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 Политика Украины
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 Россия планомерно уничтожает культурное наследие Крыма, - Минкультуры о "реставрации" оккупантами Ханского дворца

Россия уничтожает культурное наследие в Крыму. Незаконная реставрация Ханского дворца в Бахчисарае требуют незамедлительной реакции и мер к стране-оккупанту.

Об этом в Киеве в среду на международной конференции "Крым 2014-2017: аннексированная культура" заявила заместитель министра культуры Украины Тамара Мазур, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы видим планомерное уничтожение культурного наследия на территории Крыма. Там происходит фактическое уничтожение истории Крымского полуострова, истории народа через уничтожение памятников. Через несколько лет мы будем видеть в Крыму здания, внешне похожие на аутентичные, но эти здания не будут представлять исторической ценности", - отметила Мазур.

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По ее словам, перечень проблем с памятниками культуры на оккупированной территории в Крыму велик, но самые масштабные - это так называемые реставрационные работы на территории Ханского дворца в Бахчисарае.

"Эти события требуют немедленной реакции и мер к стране-оккупанту за те действия, которые совершаются в отношении памятника, заслужившего быть включенным в список ЮНЕСКО, но в связи с оккупацией Крыма мы не можем продолжить эту работу", - подчеркнула Мазур.

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Она отметила, что проблемы есть в отношении всех оставшихся в Крыму памятников, но акцент, который делается на Бахчисарае, связан с тем, что "там происходят самые масштабные работы на сегодняшний день и они в наибольшей степени нарушают принципы реставрации".

Источник: https://censor.net.ua/n3041903
 
 
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Раша не способна созидать . В орде нет культурных ценностей .
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Прикинь "Артек" 2013 год и сейчас. Прикинь как здорово при Украине было.

Россия планомерно уничтожает культурное наследие Крыма, - Минкультуры о "реставрации" оккупантами Ханского дворца - Цензор.НЕТ 4959

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Не знаю путла. В инете нашел, а так сам бачив. Вбили все
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Крым убивали методично. Я каждый год до 2006 в Крвму отдыхал, потом понял, что дальше БАСТА, Усран полностью
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А после 2014-го - усран, усран, усран, усран, усран............?
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Неее, расцветает. Ты попробуй поменять жилье из Украины в Крым. Тебе у виска покрутят.
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флаг поменяй , поцелуй путло в зад .
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В МСК, где я сейчас, Цензор забанен. Только прокси.
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В Крыму сейчас нормально. Я на украинском форуме спросил, кому стало жить после 2014 года лучше. Один сказал, что жить ему стало, гораздо лучше. Я спросил: "Порох, это ты?". -"нет, просто я из Крыма"
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Почему Чубаров денег с турецких грантов не выделил?
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