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 Кабмин не откладывал повышение пенсий военным, - Тука

Заявления об отсрочке повышения пенсий военным еще на год - это ложь.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает Цензор.НЕТ.

"Из серии "зрада отменяется". Только что позвонил друг - военный пенсионер: "Георгий! Это как? СМИ распространяют инфу о том, что правительство (в закрытой части) отсрочило повышение пенсий военным еще на год? Это же невозможно! Это же ужас!". Позвонил Министру Андрею Реве. Коротко: ЛОЖЬ. Попросил Андрея завтра дать разъяснения официально, чтобы не было спекуляций. Кому нужно делать такую дезу?", - заявил Тука.

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Кабмин не откладывал повышение пенсий военным, - Тука 01

Источник: https://censor.net.ua/n3041901
 
 
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Очевидно олигархи с ними поделятся своими доходами...
Где в одном месте прибудет, в другом - убудет...
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Тука, ТЫ БЫ НЕ СПЛЕТНЯМИ ЗАНИМАЛСЯ , а своими обязанностями !!! Ты 2 года зам. министра , а РЕЗУЛЬАТ - НОЛЬ .
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А в чем деза? За Январь выплатили по старому. Времени у КМУ чтоб выполнить действующий Закон Украины было вагон. Что новый проект закона, про который все говорят но упорно не показывают, изменяет в принципе начисления и пересчете пенсий военнослужащим не хотите ли озвучить ?
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не гони волну на пустом месте
то, что ты не в курсе, ещё не повод для тиражирования твоей безграмотности на весь мир
повышение пенсий силовикам курировали американские эксперты, именно они предложили повысить всем 34 категориям
кабмин соглашался только на 17 категорий
только это явилось причиной задержки закона, плюс амбиции генералов, желающих и на пенсии оставаться "белой костью" в воинской среде
сейчас проблемы решены, до отделов, ведущих учёт военных пенсов, доведена новая методология пересчёта, процесс запущен
пенсии перед Новым годом, конечно, выплачены по-старому, в январе ожидаем прибавки
нам, военным пенсионерам, не привыкать ждать
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Грамотей, какаго закона? Если такой умный, название закона и номер статьи которая сейчас сей процесс регламентирует. И номер постановы КМУ регламентирующую "новую методологию пересчета"
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60 років чекали - ще 60 чекати будемо - хай знають , хто не доїдає - той більше жити буде ..
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Вже поступають пенсії за Січень місяць -- БЕЗ ЗМІН !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Кабмін не відкладав підвищення пенсій військовим, - Тука - Цензор.НЕТ 3444
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Что бы нам пересчитать пенсии необходимо: Либо с 1 01.18 вступает в силу постанова КМУ № 704, либо ВР голосует изменения в действующий Закон Украины и "осовременивает" нам пенсии отвязывая их от окладов ВСУ ! И то и другое мы узнаем через пару недель. Если КМУ может на закрытом заседании приостановить действие своей постановы, то как ВР втихаря собирается принимать изменения не понятно. И как "боевые комбаты" в ВР будут оправдывать благо "осовременивания" перед военными пенсионерами, то же интересно!
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