 Кабмин не откладывал повышение пенсий военным, - Тука

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает Цензор.НЕТ.
"Из серии "зрада отменяется". Только что позвонил друг - военный пенсионер: "Георгий! Это как? СМИ распространяют инфу о том, что правительство (в закрытой части) отсрочило повышение пенсий военным еще на год? Это же невозможно! Это же ужас!". Позвонил Министру Андрею Реве. Коротко: ЛОЖЬ. Попросил Андрея завтра дать разъяснения официально, чтобы не было спекуляций. Кому нужно делать такую дезу?", - заявил Тука.
Где в одном месте прибудет, в другом - убудет...
то, что ты не в курсе, ещё не повод для тиражирования твоей безграмотности на весь мир
повышение пенсий силовикам курировали американские эксперты, именно они предложили повысить всем 34 категориям
кабмин соглашался только на 17 категорий
только это явилось причиной задержки закона, плюс амбиции генералов, желающих и на пенсии оставаться "белой костью" в воинской среде
сейчас проблемы решены, до отделов, ведущих учёт военных пенсов, доведена новая методология пересчёта, процесс запущен
пенсии перед Новым годом, конечно, выплачены по-старому, в январе ожидаем прибавки
нам, военным пенсионерам, не привыкать ждать