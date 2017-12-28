 Кабмин не откладывал повышение пенсий военным, - Тука

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает Цензор.НЕТ.

"Из серии "зрада отменяется". Только что позвонил друг - военный пенсионер: "Георгий! Это как? СМИ распространяют инфу о том, что правительство (в закрытой части) отсрочило повышение пенсий военным еще на год? Это же невозможно! Это же ужас!". Позвонил Министру Андрею Реве. Коротко: ЛОЖЬ. Попросил Андрея завтра дать разъяснения официально, чтобы не было спекуляций. Кому нужно делать такую дезу?", - заявил Тука.

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