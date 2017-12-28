 Взрыв в Санкт-Петербурге - теракт, - заявление Путина

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Медуза".

Полиции удалось узнать, как выглядит подозреваемый благодаря камерам наблюдений.

За полчаса до взрыва, на площади Калинина остановилась маршрутка, которая двигалась со стороны метро "Черная речка". Из салона вышел крепко сложенный брюнет неславянской внешности в зеленой куртке с капюшоном.

Он нес на одном плече ощутимый по весу бежевый рюкзак. Войдя в "Перекресток", молодой человек проследовал к камере хранения, оставил рюкзак, вошел в торговый зал и минуты полторы изображал интерес к товарам.

После этого, он вышел из магазина, оставив рюкзак.

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Напомним, 27 декабря в магазине "Перекресток" Санкт-Петербурга прогремел взрыв, в результате чего пострадали 13 человек.