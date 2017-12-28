 Взрыв в Санкт-Петербурге - теракт, - заявление Путина

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Медуза".
Полиции удалось узнать, как выглядит подозреваемый благодаря камерам наблюдений.
За полчаса до взрыва, на площади Калинина остановилась маршрутка, которая двигалась со стороны метро "Черная речка". Из салона вышел крепко сложенный брюнет неславянской внешности в зеленой куртке с капюшоном.
Он нес на одном плече ощутимый по весу бежевый рюкзак. Войдя в "Перекресток", молодой человек проследовал к камере хранения, оставил рюкзак, вошел в торговый зал и минуты полторы изображал интерес к товарам.
После этого, он вышел из магазина, оставив рюкзак.
кто этот мощный альфа-самец?
Путин насилует Россию
яка несподіванка! ніколи так не було - і ось знову!
Угроза терроризма - прекрасный повод урезать права и ужесточить законы
Терракты и "борьба с ними" затушевывают провальную внутреннюю и откровенно фашистскую внешнюю политику
В конце - концов они могут вызывать жалость к РФ и смягчение санкционного режима
Да и вообще - путену не впервой оседлать эту тему...
только оно может себе позволить такой дорогой пиар
(это мое мнение и он не претендует на истину)
Стареешь Володя, мельчаешь....
Рань то вон дома летели, а тут какой то .....магазинчик...
Взбодрись, пора бомбить Воронеж !
Скорый дефолт прогнозирует России независимый финансовый эксперт Степан Демура. По его словам, уже в 2018 году банки начнут закрываться, лишая жителей страны всех сбережений.
Эксперт уверен в том, что, несмотря на заявления властей, Россия остается в полной зависимости от цен на энергоносители, а бюджет страны по-прежнему формируется главным образом за счет поступлений из нефтегазового сектора.
«Росстат прямо говорит, что у нас из года в год сильно падает рентабельность во всех отраслях за исключением нефти и газа. Строительство - минус 30%, высокие технологии - минус 25%, сельское хозяйство - минус 20%», - поделился финансовый эксперт своим прогнозом с «МК».
По его словам, уже в 2018 году Россия продемонстрирует всю свою «экономическую импотенцию», которую не вылечить даже внушительными золотовалютными резервами. Эксперт полагает, что этот год отметится тем, что «банки начнут «лопаться» один за другим, лишая население хранящихся на депозитах денег».
Государству придется возмещать деньги населению за счет резервных средств, что окончательно истощит золотовалютные запасы. По мнению финансиста, доллар к концу следующего года может достичь отметки в 100 рублей. Такой сценарий, делает вывод Демура, приведет к политическому и экономическому концу России.
Схожий прогноз озвучивал в конце ноября член президиума т.н. «Столыпинского клуба» Владислав Жуковский. По его словам, на фоне низкого уровня инфляции, о котором говорят в Центробанке, экономика России на самом деле терпит крах.
«Рекордно низкая инфляция происходит на фоне денежного голода и дефицита рублей в экономике в целом. Кредитные ставки задраны до небес. Мы видим крайне жесткую налоговую бюджетную политику. Минфин и Центробанк запустили свой финансовый пылесос - изымают все рубли из экономики за счет повышения налогов», - пояснил Жуковский.
Напомним в этой связи, что 23 декабря, выступая на сходке банды «Единая России», Путин как обычно соврал о том, что уровень роста российской экономики в ближайшие годы якобы превысит мировой.
ФБР и тысячи других агентств пользуются программным обеспечением для распознавания отпечатков пальцев, которое содержит код, разработанный российской компанией, сообщает BuzzFeed. Таким образом, русские спецслужбы могли получить доступ к компьютерным системам ведомств, отвечающих за национальную безопасность США.
Программное обеспечение для распознавания отпечатков пальцев, которым пользуются Федеральное бюро расследований ФБР и более чем 18 тыс. правоохранительных ведомств США, содержит шпионский код, разработанный российской фирмой «с тесными связями с Кремлём», пишет BuzzFeed со ссылкой на свои источники.
Как отмечает американское издание, французская компания, ранее входившая в промышленный конгломерат Safran, тайно приобрела российский код, интегрировала его в своё программное обеспечение для распознавания отпечатков пальцев, а затем «намеренно скрыла от ФБР этот факт».
Таким образом, пишет BuzzFeed, не исключено, что русские могли не только получить доступ к конфиденциальной информации о миллионах американцев, но и даже поставить под угрозу компьютерные системы правоохранительных органов и ведомств, отвечающих за национальную безопасность Соединённых Штатов.
Американское издание также напоминает, что в сентябре 2017 года министерство внутренней безопасности США приказало всем федеральным агентствам прекратить использование программного обеспечения базирующейся в Москве чекистской компании «Лаборатория Касперского».
Напомним, что вначале декабря чекистская банда «Лаборатория Касперского» вынуждена закрыть свой вашингтонский притон, который, как выяснилось, занимался продажей своих шпионских программ государственным органам США.
После шквала обвинений «Лаборатория Касперского» признала, что в ее т.н. «антивирусных» программах использовался хакерский код, который, по словам генерала ФСБ Касперского «случайно» были получены файлы, имевшие отношение к Агентству национальной безопасности.
Чекист объявил, эти файлы были удалены сразу же после того, как ему было указано на их секретный характер.
Летом этого года власти США полностью запретили правительственным ведомствам использовать вирус «Лаборатории Касперского». В ответ Лубянка устами Касперского пообещал предоставить «все необходимые доказательства непричастности его компании ни к российским спецслужбам, ни к иным правительственным структурам».
Также чекисты пообещали в начале 2018 года раскрыть исходный код своих вирусных программ и их будущих обновлений, чтобы их могли «проверить независимые эксперты». Очевидно банда Касперского лихорадочно зачищает код своего вируса, чтобы попытаться обелить свою контору.
Напомним, что еще в 2012 году стали известны некоторые нюансы биографии Касперского. Как выяснилось он прошел свою первую компьютерную подготовку в школе КГБ и был принят на работу в качестве офицера советской разведки в 1987 году (по официально чекистской версии Касперский «служил солдатом»). ФОТО молодого чекистского программиста.
Кавказ-Центр многие годы предупреждал о чекистском проекте «Лаборатория Касперского», однако лишь сравнительно недавно на эту чекистскую кибербанду в конце концов обратили внимание.
У меня возникает только один вопрос по этому поводу: почему так мало жертв?! Прошлые предвыборные компании проходили гораздо ярче
Сила взрыва, по предварительным данным, составила 200 г тротилового эквивалента.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/photoreport/27/12/2017/5a43d93a9a7947998a0386f0
це що ж виходить? для "неславьянскої зовнішності" пуйла 200 грамів - це відчутно за вагою? (також зазначу, що якщо воно саморобне з болтами та гайками, то там було не більш за кіло-два, але пуйло ж цю вагу відчутно відчуло). отаке пуйло, малята (с)