 Воины с 1 января будут получать повышенное денежное обеспечение, - Рева

Об этом Рева сказал в ходе заседания Кабинета Министров в среду, комментируя принятие постановления о переносе срока вступления в силу постановления №704 от 30 августа об увеличении денежного обеспечения военнослужащих с января 2018 на январь 2019 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.
"Хочу обратить внимание, что упаси Боже, военнослужащие с 1 января будут получать повышенное денежное обеспечение, как это и предусмотрено бюджетом. Это постановление никоим образом не снижает денежное обеспечение", - сказал министр.
Первый вице-премьер-министр-министр экономического развития и торговли Степан Кубив отметил, что по поручению премьер-министра провел совещание по постановлению № 704.
Он сообщил, что проведена большая работа по социальному обеспечению военнослужащих и законопроект о социальной защите военнослужащих должен обеспечить достаточные материальные условия в Вооруженных Силах, их укомплектованность квалифицированным составом, стимулировать достижение высоких результатов, особенно в условиях реальной войны.
Кубив подчеркнул, что Президент, премьер-министр, Верховная Рада в том числе в бюджете считают это приоритетом.
"Проведение отсрочки ставит сегодня задание перед Верховной Радой и депутатами совместно с правительством как можно быстрее провести закон о социальной защите военнослужащих о денежном обеспечении, что абсолютно ускорит срок выполнения данного постановления", - сказал Кубив.
В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман добавил, что Кабмин направил законопроект о пенсионном обеспечении военнослужащих на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и выразил надежду, что в январе он будет согласован.
Он также заверил, что не смотря та время принятия законопроекта о военных пенсиях - в январе или в феврале, перерасчет пенсий военнослужащим будет осуществлен с 1 января 2018 года.
Где в одном месте прибудет, в другом - убудет...
Тогда да, поделились.
Как это понимать??? Так будут получать повышенное ДН или нет???!!!
,,ЦН,, тебе только в разведку ходить и в плен сдаваться, так запутаешь врага, что дальше не куда(!!!).😆😆😆
Нас очередной раз кинули. Методика кидка очень проста: 1. Уходят от повышения зарплаты военных ( и др.) путем переноса введения на год, чтобы уйти от формального основания повышения пенсий пенсий. 2. Придумывают новый Закон о соц. защите и пенсионном обеспечении, в котором убирают уже юридически эту привязку или нивелируют ее влияние путем каких то поправочных коэффициентов на минимальный прожиточный минимум и т.д. Принимают его в ВР. Повышают пенсии процентов на 50, или, как они говорят - на 62 ( а по старым нормам пенсии должны возрасти прямо пропорционально повышению основных видов денежного содержания, то есть раза в 2 - 3 ). 3. С 1.01.2019 вводят в действие Постановление КМУ № 704, которое уже никакого влияния на пенсии не окажет.
И вуаля! На…бали военных и военных пенсионеров. Игра в наперстки прошла с убедительной победой Порошенко, Гройсмана и Ревы. Если мы опять будем отсиживаться и радоваться, что хоть что то дали, они вообще разденут страну до нитки. Да, собственно, что им до украинцев. У них другая национальность…
"Будут получать" и "получили" - у нынешней власти две большие разницы.
повышенное - это как у ревы и корчак, или на 100 грн???
Андрющенко Вячеслав • 4 часа назад
куда делось вчерашнее сообщение о том, что Кабінет міністрів відклав введення в дію постанови №704 від 30 серпня 2017 року, до 1 сiчня 2019 року? только не говорите, что ничего такого небыло Его наверняка прочитали уже все военнослужащие Украины, почему постоянно ВРЁТЕ? почему считаете нас за болванов?
Мол живем как бомжи... и это, не смотря на их декларации.
Да, собственно, это понятно с самого начала было. Любые изменения Закона о СЗ и пенсионном с целью уменьшить пенсии с денежным содержанием по постановлению КМУ № 704 ( если бы они ввели его с 1.01.2018 ), однозначно было бы противозаконно и вызвало бы судебные иски, поскольку нарушало бы Конституцию Украины. А этом случае, любой закон или изменения в закон , принятый ими, если пенсии военных увеличатся хоть на 100 грн. не будет иметь правового конфликта с Конституцией. Короче, повторюсь, кинули цинично и бесстрашно. Да и весь процесс тупой. Мне кажется первый юрист художества Ревы прочитал видимо в СНБО, и сразу оху...ший побежал к Турчинову. И закрутилось. Вечерние заседания, отсутствие Постановления на сайте КМУ, бред, которые несут Туки, Ревы...
У кого задекларировано больше 100 тысяч долларов и выше, или имущества на ту же сумму должны платить за "охрану" своего имущества в процентом эквиваленте от "законно нажитого", чем больше домов, яхт, машин, денег, как в наших так и зарубежных банках, тем больше этот процент, от этого оброка освобождать только активно инвестирующих в экономику страны.
Военным следует дать возможность зарабатывать по две-три тысячи баксов в месяц, но и уровень их подготовки должен соответствовать, не говоря уже о дисциплине.
ЦЕНЗОР или Рева запутали ещё больше ситуацию фразой "комментируя принятие постановления о переносе срока вступления в силу постановления №704 от 30 августа". Коментируя ПРИНЯТИЕ постановления или "слухи о принятии постновления"??? Что происходит?