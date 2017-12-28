 Воины с 1 января будут получать повышенное денежное обеспечение, - Рева

Об этом Рева сказал в ходе заседания Кабинета Министров в среду, комментируя принятие постановления о переносе срока вступления в силу постановления №704 от 30 августа об увеличении денежного обеспечения военнослужащих с января 2018 на январь 2019 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.

"Хочу обратить внимание, что упаси Боже, военнослужащие с 1 января будут получать повышенное денежное обеспечение, как это и предусмотрено бюджетом. Это постановление никоим образом не снижает денежное обеспечение", - сказал министр.

Первый вице-премьер-министр-министр экономического развития и торговли Степан Кубив отметил, что по поручению премьер-министра провел совещание по постановлению № 704.

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Он сообщил, что проведена большая работа по социальному обеспечению военнослужащих и законопроект о социальной защите военнослужащих должен обеспечить достаточные материальные условия в Вооруженных Силах, их укомплектованность квалифицированным составом, стимулировать достижение высоких результатов, особенно в условиях реальной войны.

Кубив подчеркнул, что Президент, премьер-министр, Верховная Рада в том числе в бюджете считают это приоритетом.

"Проведение отсрочки ставит сегодня задание перед Верховной Радой и депутатами совместно с правительством как можно быстрее провести закон о социальной защите военнослужащих о денежном обеспечении, что абсолютно ускорит срок выполнения данного постановления", - сказал Кубив.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман добавил, что Кабмин направил законопроект о пенсионном обеспечении военнослужащих на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и выразил надежду, что в январе он будет согласован.

Он также заверил, что не смотря та время принятия законопроекта о военных пенсиях - в январе или в феврале, перерасчет пенсий военнослужащим будет осуществлен с 1 января 2018 года.