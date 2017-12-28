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Все про:военнослужащие (3355) Рева (310)

 Воины с 1 января будут получать повышенное денежное обеспечение, - Рева

Министр социальной политики Андрей Рева заверяет в получении военными повышенного денежного обеспечения с января 2018 года.

Об этом Рева сказал в ходе заседания Кабинета Министров в среду, комментируя принятие постановления о переносе срока вступления в силу постановления №704 от 30 августа об увеличении денежного обеспечения военнослужащих с января 2018 на январь 2019 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.

"Хочу обратить внимание, что упаси Боже, военнослужащие с 1 января будут получать повышенное денежное обеспечение, как это и предусмотрено бюджетом. Это постановление никоим образом не снижает денежное обеспечение", - сказал министр.

Первый вице-премьер-министр-министр экономического развития и торговли Степан Кубив отметил, что по поручению премьер-министра провел совещание по постановлению № 704.

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Он сообщил, что проведена большая работа по социальному обеспечению военнослужащих и законопроект о социальной защите военнослужащих должен обеспечить достаточные материальные условия в Вооруженных Силах, их укомплектованность квалифицированным составом, стимулировать достижение высоких результатов, особенно в условиях реальной войны.

Кубив подчеркнул, что Президент, премьер-министр, Верховная Рада в том числе в бюджете считают это приоритетом.

"Проведение отсрочки ставит сегодня задание перед Верховной Радой и депутатами совместно с правительством как можно быстрее провести закон о социальной защите военнослужащих о денежном обеспечении, что абсолютно ускорит срок выполнения данного постановления", - сказал Кубив.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман добавил, что Кабмин направил законопроект о пенсионном обеспечении военнослужащих на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и выразил надежду, что в январе он будет согласован.

Он также заверил, что не смотря та время принятия законопроекта о военных пенсиях - в январе или в феврале, перерасчет пенсий военнослужащим будет осуществлен с 1 января 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3041899
 
 
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Піднімайте зарплати військовим. Досить вже віддавати відшкодування ПДВ по 200млрд грн олігархам експортерам, при військовому бюджеті в 64 млрд грн! Збільшуйте видатки на міноборони в 2018 році! Збільшуйте чисельність ЗСУ та ВМСУ з 204 тис. до 600 тис солдат та офіцерів! У путіна армія 2 млн. осіб, не забувайте про це!
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я так понял,ты против повышения окладов военным?так же как и против поступления новой техники для них же...а не вспомнишь,как такие люди называются,которые против своей армии? "Військовослужбовці з 1 січня отримуватимуть підвищене грошове забезпечення", - Рева - Цензор.НЕТ 8413
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Я так поняв, що ти не поняв. Читай ще раз!
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Сейчас найдут....зрадобтом и всепропальщикам зраду на ровном месте разогнать..как дурню с горы скатиться...раз плюнуть...
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Так не понятно, постановление вроде есть о переносе, а Шо тогда упаси Боже?...
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упаси Боже копипастить новости с другого сайта не читая текста.
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Ти диви,як взялись працювати.Глядіть,не перетрудіться там,а то як же ми без вас,захребетників...
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Очевидно олигархи с ними поделятся своими доходами...
Где в одном месте прибудет, в другом - убудет...
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С "ними", это ты имеешь ввиду, что олигархи начали налоги в бюджет платить?
Тогда да, поделились.
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Это много? По курсу - это чуть больше штуки баксов. Не такая уж и большая ЗП для человека, который ходит под пулями круглыми сутками.
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Постановление КМУ 704 принято 30 августа 2017 года! Какие еще нужны заседания,чтоб его выполнять?
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я думаю, тыща в день это многовато. Но для начала достаточно будет и $ две тыщи в месяц, это будет справедливо.
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Пора отменить призыв и создать полностью контрактную армию . Молодёжь должна учиться , создавать семьи и радовать нас внуками , а не уезжать в Польшу .
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Трудовая миграция в Польшу уже по тихоньку заставляет наших работодателей уважать своих работников. Все чаще слышу, от знакомых людей об увеличении зарплат.
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Что это - ,, "Хочу обратить внимание, что упаси Боже, военнослужащие с 1 января будут получать повышенное денежное обеспечение, как это и предусмотрено бюджетом. Это постановление никоим образом не снижает денежное обеспечение", - сказал министр.
Как это понимать??? Так будут получать повышенное ДН или нет???!!!
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А вот тут понимай как хочешь... Я тоже нихрена не понял. Игре слов наших можновладцив можно только позавидовать.... "Військовослужбовці з 1 січня отримуватимуть підвищене грошове забезпечення", - Рева - Цензор.НЕТ 1842
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Какое повышенное ?? Оклад за звание воинское генерал - полковник4а 150 гривен так и остается , оклад по должности КОМБАТА 1050 гривен так и остается до 1 января 2019 года под ВЫБОРЫ . Рева как в анекдоте хочет и РЫБКУ съесть и на КУЙ сесть . Дебилы бля -- обозлили народ своей ручной упряжкой . Янукович убежал из Украины не потому , что хотел убежать --а потому что он не КОРМИЛ СИЛОВИКОВ -- а они отказались его ЗАЩИЩАТЬ . Похоже этим РЕФОРМАТОРАМ это не доходит . До управляются ( до ХИТРОЖОПНИЧАЮТ ) точно .
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Будут, но как и раньше завуалированно под премиальные, чтобы эти выплаты не влияли на пересчет пенсий.
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Блин!!! Так повышение с 01.2018 или с 01.2019???
,,ЦН,, тебе только в разведку ходить и в плен сдаваться, так запутаешь врага, что дальше не куда(!!!).😆😆😆
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Продублирую свой ответ на форуме:

Нас очередной раз кинули. Методика кидка очень проста: 1. Уходят от повышения зарплаты военных ( и др.) путем переноса введения на год, чтобы уйти от формального основания повышения пенсий пенсий. 2. Придумывают новый Закон о соц. защите и пенсионном обеспечении, в котором убирают уже юридически эту привязку или нивелируют ее влияние путем каких то поправочных коэффициентов на минимальный прожиточный минимум и т.д. Принимают его в ВР. Повышают пенсии процентов на 50, или, как они говорят - на 62 ( а по старым нормам пенсии должны возрасти прямо пропорционально повышению основных видов денежного содержания, то есть раза в 2 - 3 ). 3. С 1.01.2019 вводят в действие Постановление КМУ № 704, которое уже никакого влияния на пенсии не окажет.
И вуаля! На…бали военных и военных пенсионеров. Игра в наперстки прошла с убедительной победой Порошенко, Гройсмана и Ревы. Если мы опять будем отсиживаться и радоваться, что хоть что то дали, они вообще разденут страну до нитки. Да, собственно, что им до украинцев. У них другая национальность…
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По старым нормам и обычные пенсы должны на 35% больше получать.
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А платить будут действующим военным и остальных, как и платили - старый оклад, звание, надбавки и 800 - 900 процентов премии. Только ведь, каждый действующий все равно будущий пенсионер ( дай вам Бог мужики, все же дожить до пенсии в здравии, а не стать "300" или лечь "200" !). То есть - кинули и тех и этих!
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"Воины с 1 января будут получать повышенное денежное обеспечение" - все говорили, что Порошенко циничное трепло. Вот она, тысяча в день !!!
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Уймись!
"Будут получать" и "получили" - у нынешней власти две большие разницы.
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я - бывает разное!!!(цитата из мультика)
повышенное - это как у ревы и корчак, или на 100 грн???
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Смешно до слез. Служить при выслуге лет 20-25 лет и получать 7-8 тыс. контрактнику. Сегодня охранник сутки через трое получает наравне с военным ЗСУ. Зачем вся эта показушность, что государство заботится о людях, которые служат своему народу? Украина каждый день теряет лучших сыновей своих на войне. И в конечном счете, эти люди, выходя на пенсию, будут прозябать на минимальной пенсии. В этом вся суть нашей власти.
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да,таки почти переубедили,что все таки зрада "Військовослужбовці з 1 січня отримуватимуть підвищене грошове забезпечення", - Рева - Цензор.НЕТ 4196.
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а вот чего пишут коментаторы с лиги,ссылка на которую в тексте статьи "Військовослужбовці з 1 січня отримуватимуть підвищене грошове забезпечення", - Рева - Цензор.НЕТ 6037

Андрющенко Вячеслав4 часа назад

куда делось вчерашнее сообщение о том, что Кабінет міністрів відклав введення в дію постанови №704 від 30 серпня 2017 року, до 1 сiчня 2019 року? только не говорите, что ничего такого небыло Его наверняка прочитали уже все военнослужащие Украины, почему постоянно ВРЁТЕ? почему считаете нас за болванов?
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Деньги - десятки миллиардов гривен, на днях "неожиданного" ушли на рефинансирование "Приватбанка" и "Ощадбанка". А тут на носу с 1 января 2018 года еще и повышение пенсий военным пенсионерам... Вот и пытались перенести на 1.01.2019 года
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Да и депутаты, не моргнув глазом, под шумок, повысили себе оклады в два раза.
Мол живем как бомжи... и это, не смотря на их декларации.
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Думаю, перенесли на 2019 также и потому, чтобы перед самыми президентскими выборами показать заботу однотуровой власти об армии и заработать на этом голосов военных. А если ввести сейчас, то до выборов это забудется и голосов не прибавит.
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А вчера вечером на корреспонденте и укр. правде, повышения не будет, никааагдааа!!!!
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погоджуюся з коментарем Сергія Никоненко 562db462, про те, що скоріше за все відтермінування 704 прстанови повязана зі зміною принципу нарахувння пенсій військовослужбовцям, розмір яких беспосередньо повязаний із розмірами посадового окладу і окладу за військове звання. Сама ж 704 постанова не передбачає безпосередньо збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, а змінює принципи його нарахування, тобто збільшуеться і залишаеться незмінним основне тіло грошового забезпечення (посадовий оклад, оклад за в/з та вислуга років) ,а інші надбавки та їх кількість зменшуються.В постанові так і написано , що рівень грошового забезпечення в/с буде залишатися....далі мовою оригіналу "Видатки, пов'язані з реалізацією цієї постанови, здійснюються в межах асигнувань на грошове забезпечення, передбачених у державному бюджеті для утримання державних органів." Тому, напевно, діючі військовослужбовці будуть отримувати грошове забезпечення у розмірі, передбаченому бюджетом на наступний рік, незалежно від порядку його нарахування.
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Для Валерій Мельник:

Да, собственно, это понятно с самого начала было. Любые изменения Закона о СЗ и пенсионном с целью уменьшить пенсии с денежным содержанием по постановлению КМУ № 704 ( если бы они ввели его с 1.01.2018 ), однозначно было бы противозаконно и вызвало бы судебные иски, поскольку нарушало бы Конституцию Украины. А этом случае, любой закон или изменения в закон , принятый ими, если пенсии военных увеличатся хоть на 100 грн. не будет иметь правового конфликта с Конституцией. Короче, повторюсь, кинули цинично и бесстрашно. Да и весь процесс тупой. Мне кажется первый юрист художества Ревы прочитал видимо в СНБО, и сразу оху...ший побежал к Турчинову. И закрутилось. Вечерние заседания, отсутствие Постановления на сайте КМУ, бред, которые несут Туки, Ревы...
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"А этом случае, любой закон или изменения в закон , принятый ими, если пенсии военных увеличатся хоть на 100 грн. не будет иметь правового конфликта с Конституцией." Тут как посмотреть. Даже изменения в действующий закон которые уменьшают социальное обеспечение, нарушение. Есть Решение КС в котором говорится,что когда денег нет то можно своих граждан "нагибать",но своей жадностью и бестолковостью они опять умудрились Украину под удар поставить, подняв себе денежное содержание.
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И еще - видимо наболело. Украина нормально начнет жить только тогда, когда первым делом, которое сделает новая ( будущая, если нам хоть чуть повезет ) власть будет внесенная первая статья в Конституцию страны типа ( как в Исландии ) - «Если президент или правительство нарушает права людей, то восстание - их священное право и обязанность». И монументы с этой статьей поставят и возле Верховной Рады и у АП.
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Для меня почему то слова - "бороныты нашу землю", из уст порошенка, воспринимаются как насмешка...
У кого задекларировано больше 100 тысяч долларов и выше, или имущества на ту же сумму должны платить за "охрану" своего имущества в процентом эквиваленте от "законно нажитого", чем больше домов, яхт, машин, денег, как в наших так и зарубежных банках, тем больше этот процент, от этого оброка освобождать только активно инвестирующих в экономику страны.
Военным следует дать возможность зарабатывать по две-три тысячи баксов в месяц, но и уровень их подготовки должен соответствовать, не говоря уже о дисциплине.
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На сайте Кабмина есть постанова №1041 об изменениях к постанове №704. Там уточнения по окладам и прочие мелочи. И ни слова о переносе!!!! О каком переносе идёт речь? Кто видел эту якобы постанову?
ЦЕНЗОР или Рева запутали ещё больше ситуацию фразой "комментируя принятие постановления о переносе срока вступления в силу постановления №704 от 30 августа". Коментируя ПРИНЯТИЕ постановления или "слухи о принятии постновления"??? Что происходит?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВоины с 1 января будут получать повышенное денежное обеспечение, - Рева
 
 
 
 
 
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