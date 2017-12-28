 Суд над Януковичем: Сенченко о снайперах и оружии на Майдане. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Цензор.НЕТ ведет текстовую онлайн-трансляцию данного процесса. На прошлом заседании были допрошены народный депутат Украины Юлий Мамчур, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко и еще два свидетеля.

12:56 Сенченко рассказывает о своей поездке в Крым в конце февраля 2014 года. Рассказывает, как встречался там с представителями спецподразделения "Беркут", объяснял им, что их не будут преследовать, если они не убивали людей.

12:50 Адвокаты в своих вопросах продолжают обвинять свидетеля в организации "побоища и смертей на Майдане".

Прокурор не выдерживает и протестует. Говорит, что уже час обсуждаются события, которые не касаются данного уголовного дела.

12:35 Адвокаты продолжают допрос свидетеля Сенченко.

Спрашивают о событиях на Майдане, в частности о решении идти под парламент 18 февраля.

Сенченко говорит, что данное решение было принято в штабе единогласно.

Зашита спрашивает, понимали ли они, что на пути находятся "участники акции "СтопМайдан"".

"Вы очень специфически называете то, что происходило", - отмечает Сенченко и говорит, что люди использовали свое право на протест.

"Их сопровождали народные депутаты, самооборона и люди, которые не допускали провокаций. А когда мы дошли до Крепостного переулка, мы увидели реакцию власти. Потом это вылилось в войну", - продолжает Сенченко, утверждая, что активисты шли без оружия.

Адвокат: Кто применял огнестрельное оружие против участников акции "СтопМайдан"?

Сенченко: Мне это неизвестно. Оружие применял "Беркут" и милиция.

Свидетель рассказывает, как был свидетелем избиения беркутовцем молотком по голове лежачего митингующего, и как он заносил пострадавших в здание Верховной Рады, в медпункт.

12:26 "Я считаю вашего подзащииного преступником. Но не переношу свое отношение к нему на вас. Понимаю, что его должен кто-то защищать. Поэтому не оскорбляйте меня", - парирует Сенченко.

Сердюк продолжает утверждать, что Сенченко был среди организаторов расстрелов.

Судья Давятко: "Адвокат Сердюк, мы возвращаемся ко вчерашнему?"

"Вы вчера оскорбляли свидетеля. Если вы хотите сообщить о том, что свидетель виновен в преступлении, вы можете обратиться в правоохранительные органы. А сейчас ваши обвинения голословны. Вы спросили о снайперах, свидетель ответил", - говорит судья Девятко.

"Каждое мое слово - это материалы дела о госперевороте, где фигурирует Сенченко и которое сейчас расследуется", - говорит Сердюк.

12:20 Сенченко говорит, что позвонил Александру Януковичу и сказал, что это уже война. Тот начала кричать в ответ. Больше они не общались.

Адвокат Сердюк: Вы разместили снайперов в Октябрьском дворце!

Судья Девятко: Свидетель дает неудобные вам показания.

Сердюк: Удобные! Вы когда понялии, что президент не прольет кровь, вы тогда разместили снайперов в Октябрьском дворце?

Сечненко говорит, что пытался сделать все, чтобы не было крови: "Я видел, что власть готова ее проливать. Я вам процитировал сына президента, его мнение, его слова всего лишь".

"А теперь по поводу Октябрьского. До последнего дня я был комендантом дворца. У нас численность митингующих коллебалась от 400 человек до почти 5000. Это люди, которые приехали со всей страны", - продолжает свидетель.

Он говорит, что там были дневальные в каждой комнате и что у каждого были одноразовые браслеты.

"Мы арендовали эти помещения. В мои обязанности входила безопасность этих людей, поддержание порядка, обеспечение их жизнедеятельности. Чтобы были одеяла, медпункт. Но я гарантирую - никогда никакого оружия не было. Я говорю это под присягой. На входе был жесткий контроль", - говорит Сенченко.

Сердюк: "Я спрашивал о вас, как об организаторе расстрела митингующих. На ваших руках кровь! Почему вы не противостояли расстрелу!"

12:10 Далее, по словам Сенченко, говорили о политической ситуации в стране: "Я сказал, что им нужно инициировать досрочные выборы и мирную передачу власти под международные гарантии. Сказал, что общество может согласиться, что вы сохраняете активы и может даже на то, что Виктор Федорович в Межигорье будет воспитывать внуков. Но отставка Захарченко или Азарова ситуацию уже не меняла. Он сказал, что это фантастический сценарий и что он в детстве читал фантастику".

"Они были в очень неувернном состоянии. Потом он спросил, кому передавать власть?", - продолжил Сенченко.

"В итоге он сказал, что несогласен с тем, что я сказал, но пообещал проинформировать президента, который на тот момент был в Китае", - добавил свидетель.

По словам Сенченко, после этой встречи они еще трижды говорили по телефону: 16 января, после принятия так называемых диктаторских законов, 22 февраля, после первых жертв, тогда Янукович-младший сказал, что людей убили не они и это провокации.

"Последний разговор был 14 февраля 2014 года за четыре дня до бойни в Киеве. В этот день мне позвонил первый заместитель Внутренних войск Украины Коноплянник. Мы с ним давно знакомы. Он мне позвонил рано утром, попросил подойти на перекресток Садовой и Грушевского. Мы с ним контактировали, он предотвратил многое. Я подошел и мы поднялись в скверик. В районе 9-ти утра из правого подъезда Кабмина вышла группа, гуськом, парней в черной форме. В руках у них были длинные футляры. Он сказал, что Шуляк дал приказ снайперам выходить на Европейскую площадь. Мы наблюдали, как они спускались. Была команда - если хоть кто-то пошатнется в шеренгах Внутренних войск, стрелять на поражение в митингующих", - рассказал Сенченко.

12:05 Сенченко продолжает: "В августе 2013 года у меня состоялось телефонное знакомство с Александром Януковичем...".

Адвокат Сердюк перебивает и говорит, что просит отвечать на поставленные вопросы.

Судья просит свидетеля продолжить.

Сенченко: Знакомство было связано с тем, что у меня в Крыму были активы бизнеса. После того, как Виктор Федорович стал президентом, начался активный погром в Крыму. Все ссылались на Александра Януковича. Я нашел его телефон, представился. Через два дня он перезвонил.

Во время этого разговора Янукович-младший сказал, что претензий к собственности не имеет, и так мы стали общаться, продолжил он.

"3 декабря 2013 года мне от руководства "Кобры" стало известно, что из Межигорья были вывезены три банковских КамАЗа. Сопровождала "Кобра", под сто человек. Через несколько километров по радио "Кобре" передали, что в их услугах больше не нуждаются. Дальнейшая судьба этих КамАЗов мне неизвестна. Я для себя сделал вывод, что власть начала эвакуацию. Я позвонил Александру Януковичу", - рассказывает Сенченко.

Александра Януковича он называет "единственным человеком, которому Виктор Янукович доверял полностью".

Сенченко рассказывает, что полетел к нему в Донецк и они всю ночь разговаривали у Януковича-младшего дома.

"Я сказал, что они власть уже не удержат. А если удержат, то на короткий срок и с большой кровью. Он сказал, что президент крови не допустит", - вспоминает Сенченко разговор с сыном Януковича.

11:58 Далее допрос касается событий на Майдане и предложения Януковича оппозиции занять должности.

"Никаких реальных предложений от вашего подзащииного не было. Была попытка разрознить лидеров Майдана", - говорит Сенченко и снова вспоминает свое общение с семьей Януковича и то, что они считают себя охотниками и добивают раненых зверей.

Он вспоминает как 3 декабря 2013 года летал в Донецк на встречу с Януковичем-младшим, но адвокат Федоренко перебивает его и просит отвечать на заданные вопросы.

Судья просит свидетеля продолжить.

11:54 "Почему было принято решение о блокировании миссии ОБСЕ в Крыму?" - спрашивает защита.

Сенченко говорит, что ОБСЕ готовила мандат на наблюдение без Крыма. В организации ему сообщили, что таковой была позиция Яценюка.

По его словам, Турчинов подтвердил, что это была позиция Яценюка.

Адвокаты спрашивают, изменилась бы ситуация в Крыму, если бы принТо было иное решение.

"На планы Кремля это бы не повлияло. Но с точки зрения мониторинга, хотя бы были какие-то сдерживающие факторы", - поясняет Сенченко.

11:50 "На мой взгляд так были куплены три дня, когда была возможность абсолютно безболезненной смены власти в Крыму. Это вряд ди могло повлиять на российскую агрессию, но могло бы спутать карты", - заключает Сенченко.

Адвокат Фозекош: "Повлияла ли потеря трех дней пока делили власть на то, что потом происходило в Крыму?"

Свидетель говорит, что на общественно-политчиескую ситуацию это не повлияло, но российские спецслужбы действовали независимо от этого.

Он добавляет, что если бы до захвата админзданий сменили гражданскую власть в Крыму, то можно было пытаться сопротивляться: "Я не берусь утверждать, что этих трех дней хватило бы на противодействие российской оккупации. Но попытаться стоило".

О позиции Кличко Сенченко говорит, что не было конкретных торгов. Просто Кличко хотел видеть общую картину назначений.

11:45 23 февраля на заседании объединенной фракции "Батькивщина" и НФ Сенченко поднял вопрос о назначении по Крыму.

Он сказал, что нужно создать штаб по Крыму и Донбассу. Яценюк согласился, что по Крыму нужно, а вот по Донбассу не согласился. После этого Яценюк захотел отправить Сенченко в Крым, на что он сказал, что ему для этого нужны полномочия.

"А дальше начались интриги. Турчинов сказал, и это было справедливо, что нужно провести консультации со всеми фракциями. Консультации на предмет назначения премьера Крыма. Батькивщина, Свобода согласились, а Кличко сказал "нет"", - вспоминает Сенченко.

По его словам, нынешний мэр Киева сказал, что пока не будут распределены все портфели, он не подпишет коалиционное соглашение.

"Потом появился Куницын, есть такой персонаж. Потом он был уволен", - продолжил Сенченко.

11:36 Свидетель рассказывает о том, как Виталий Кличко блокировал назначения по Крыму.

Говорит, что после бегства Януковича Рада приняла отставку Рыбака, Турчинова избрали главой ВР, и он же был и.о. президента, и что нужно было формировать правительство Украины.

11:32 "Если вы задали вопрос, но вам не нравится ответ на него, это не значит, что суд не послушает. Тем более, что информация об Аксенове и Константинове важная для суда. Продолжайте, свидетель!" - говорит судья Девятко.

Сенченко говорит, что Константинов попросил в Москве все документы о передаче Крыма в 1954 году из состава РСФСР в УССР.

Он добавляет, что уже тогда шла подготовка к аннексии полуострова, и Янукович не мог этого не знать.

"Степень российского влияния на Януковича уже тогда была высокой", - отмечает Сенченко.

11:30 Адвокат Федоренко перебивает и говорит, что свидетель уклоняется от прямого ответа и рассказывает много ненужных деталей.

11:26 Адвокат Сердюк кричит в ответ, что война началась из-за Сенченко и "таких, как вы, а не из-за моего клиента, при котором страна была целая!"

Свидетель в ответ говорит, что на протяжение последних лет были признаки того, что Россия готовится к захвату Крыма и Янукович не мог этого не видеть.

Он продолжает, что в 2010 году, например, бандит Аксенов часто посещал Москву, как и Константинов, спикер крымского парламента.

"Частота этих поездок точно не могла быть незамечена", - заключает он.

11:24 Сенченко рассказывает, что украинские суды также установили юридический факт вооруженный агрессии со стороны РФ. Говорит, что есть около 200 судебных постановлений, в которых говорится об этом и зачитывает приговор конкретного суда, где речь идет о том, что вынужденное переселение произошло в связи с агрессией РФ.

11:12 К допросу приступают прокуроры.

Сенченко продолжает говорить о письме Януковича Путину, утверждает, что это "часть большого плана", добавляя, что такие выводы сделал опираясь на свой опыт, жизненный и юридический.

11:02 Сенченко говорит, что узнал об обращении Януковича к Путину из СМИ.

"Для меня очевидно, что это заявление появилось по заказу Кремля", - заявил Сенченко, добавив, что в этом письме присутствуют явно манипулятивные и ложные оценочные утверждения.

"Совместными действиями Янукович и Путин попытались легитимизировать агрессию", - заключает Сечненко.

Адвокат Сердюк просит призвать свидетеля к выполнению присяги и утверждает, что он дает ложные показания.

Прокурор в очередной раз просит сделать очередное предупреждение адвокату за то, что тот перебивает свидетеля.

Судья говорит, что пока адвокат не обижает свидетеля, делать ему предупреждение он не будет.

Защитник настаивает, что "свидетель читает заявление, которое распечатал с Цензор.НЕТ", а потом делает неправдивые выводы.

10:50 Турчинов согласовал такой обмен, говорит Сенченко.

По его словам, была достигнута договоренность, что Романа Филатова отдадут 19 марта в посольство РФ, а Шойгу публично заявил, что они отдадут вице-адмирала Гайдука. Россияне не хотели отдавать именно Гайдука, потому что он отдавал приказ стрелять. Остальных 17 заложников они готовы были отдать. Но им был важен Филатов, поэтому согласились на ультиматум Сенченко - отдать всех 18.

Свидетель продолжает: Ответственный со стороны РФ был Сердюков, начальник штаба Южного оперативного командования РФ, который находился в Крыму. Он отвечал за транспортировку заложников. Договорились, что когда заложники будут заводиться на Чонгар, Сенченко должен посадить на аэробус на Москву Филатова и военного атташе. Я передал Филатова в российское посольство, а от Шойгу заявления не было. Оно появилось лишь ночью на ТАСС: Шойгу заявил, что Гайдук честный офицер, и попросил не препятствовать его выезду в Киев.

Утром Сенченко привез Филатова и военного атташе в аэропорт и довел их к самолету.

Параллельно, рассказывает Сенченко, ему сообщили, что не успевают привезти заложников на Чонгар к условленному времени.

Они опоздали и в итоге отдавали ребят в течение нескольких дней, но отдали всех, говорит он.

10:42 Свидетель говорит, что связался с давним знакомым Кузнецовым, который на тот момент называл себя "министром обороны Крыма", но тот посоветовал ему обращаться в Москву.

Я связался с представителем Минобороны РФ. Там от меня потребовали отдать Филатова. Понятия не имел кто такой Филатов, но сказал, что у нас список из 18 человек, вспоминает Сенченко.

Позже выяснили, что Филатов - это сотрудник ГРУ Минобороны РФ, который несколько лет под прикрытием работал в Украине.

10:40 Сенченко рассказывает, как россияне похищали украинских военных и издевались над ними.

"На одного российского диверсанта мне удалось обменять 40 украинских граждан", - сообщил Сенченко, утверждая, что занимался обменами.

По его словам делал он это по просьбе Александра Турчинова.

10:34 Свидетель напоминает о том, как 22 марта 2016 года Шевченковский суд рассматривал иск правозащитника Станислава Батрина с показаниями человека, который рассказывал, что получил информацию от разведки о высадке российского десанта в Анапе. С 22 февраля 2014 года ситуация в Керчи обострилась, остановилась работа паромной переправы. Позже была блокирована военная часть в Феодосии.

Далее Сенченко свидетельствует о том, как блокировались воинские части неизвестными людьми без знаков отличия, но в форме, характерной для ЧФ РФ. На их машинах были российские номера.

Он подробно рассказывает о том, как в конце февраля и начале марта Россия перебрасывала своих военных в Крым.

"Динамика захвата военных частей: Симферополський гарнизон был полностью захвачен 19 марта, Керченский - 20 марта, Севастопольский - 24 марта, тогда же и Феодосийский гарнизон. 26 марта начальник Генштаба ВС РФ Герасимов заявил, что российские флаги были подняты над 193 воинскими частями и объектами ВС Украины", - говорит Сенченко, добавив, что тогда же захватывали в плен и украинских командиров.

10:28 Сенченко рассказывает, как на митинге в Севастополе избивали "народного мэра" Чалого, российского гражданина. Говорит, что в основном на этом митинге были сотрудники компаний "Таврида Электрик" (принадлежит Чалому), "Таврида" (принадлежит Ахметову) и российские моряки.

10:25 Сенченко рассказывает, как ему предлагали продать Черноморскую телерадиокомпанию, на что он сказал, что "мечта не продается".

Он вспоминает свое общение с Януковичами старшим и младшим. Говорит, что Виктор Янукович говорил, что он охотник и добивает зверя. Позже эту же мысль высказывал Александр Янукович. Кроме того, Сенченко говорит, что угроз жизни Януковича в феврале 2014-го не было, и у него просто всегда была мания преследования. Еще будучи губернатором Донецкой области он говорил, что в командировках в Киеве ночует всегда в разных местах.

Свидетель подчеркивает, что Янукович именно бежал, поскольку после его отъезда вечером 21 февраля в Администрации Президента были "распахнуты двери и бумаги летали".

10:18 Адвокат Сердюк просит сделать замечание свидетелю, так как, по его мнению, свидетель врет, нарушая присягу.

Прокурор Кравченко говорит, что адвокат в очередной раз давит на свидетеля. И ходатайствует, чтобы суд обратился в органы адвокатского самоуправления для проведения расследования относительно действий Сердюка.

"На данный момент нет оснований ограничивать защитника, потому что он не оскорбляет свидетеля, а просто высказывает позицию своего клиента", - говорит судья Девятко и просит адвоката "успокоиться и предоставить свидетелю возможность дать показания".

Сенченко просит разрешения зачитать весь текст соглашения, подписанного 22 февраля.

10:14 В военной сфере это было взаимодействие, где ведущей являлась Москва. Дважды назначались министры с российским гражданством, - продолжает Сенченко.

О "самоустранении Януковича" он напоминает: "21 февраля, после того, как Янукович устроил кровавую бойню на Майдане...".

Адвокат Сердюк протестует, просит сделать замечание Сенченко: "Кровавую бойню устроила тогдашняя оппозиция!"

"Есть доказательства расстрела со стороны Октябрьского дворца, комендантом которого был свидетель!" - парирует Сенченко.

"21 февраля после бойни лидеры оппозиции подписали с Януковичем соглашение," - продолжает он. - "У нас было заседание объединенной фракции, я был единственным депутатом, который проголосовал против этого соглашения, поскольку давно знаю Януковича и понимал, что он ничего выполнять не будет".

Сенченко говорит, что Янукович бежал 22-го февраля, несмотря на то, что Рада проголосовала необходимые акты.

10:08 Допрос начинает сторона обвинения.

Сенченко просит говорить по-русски, хотя говорит, что свободно владеет украинским.

Последний раз видился с Януковичем в день, когда он представлял Пшонку в качестве генпрокурора, говорит он.

О взаимосвязях Януковича с РФ говорит, что слышал от Александра Януковича (сына В.Януковича - ред.) в декабре 2013 года, что Россия давит на его отца.

По его словам, давление было связано с вопросами энергетики и евроинтеграции.

10:06 Вызывают свидетеля Андрея Сенченко, который возглавлял крымское отделение БЮТа.

Свидетель утверждает, что знаком с Януковичем с 1993 года. Общались по работе, отношения сложились "служебные и политические". Сенченко присягает говорить правду в суде.

10:05 Зашли судьи.

10:02 В зале уже присутствуют стороны защиты и обвинения, а также представители СМИ.

Напомним, что беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На 22-м заседании суд начал исследовать доказательства стороны защиты.

На 21-м заседании в качестве свидетелей были допрошены Арсений Яценюк и Арсен Аваков. Кроме того, по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Адриана Фозакош.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная". Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.



На 7-м заседании суда 15 августа был допрошен экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича Путину с просьбой ввести войска в Украину. По его показаниям, письмо Януковича Путину было не только зачитано в ООН: Россия дала ему официальный статус. Также Сергеев отметил: "Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину".

21 сентября на 10-м заседании по делу беглого экс-Президента Януковича суд начал рассматривать доказательства стороны обвинения.

На 16-м заседании, суд отстранил второго бесплатного адвоката Максима Герасько от участия в деле о госизмене Януковича из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат - Игорь Ляшенко. На ознакомление с материалами дела суд выделил ему время до 4 декабря.