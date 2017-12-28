 Мировые автоконцерны в обход санкций работают в оккупированном Крыму, - МинВОТ. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МинВОТ.

“В процессе мониторинга соблюдения правового режима временно оккупированной территории Украины сотрудниками МинВОТ были выявлены факты использования торговых марок мировых автомобильных брендов: Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Isuzu, Bayerische Motoren Werke AG ( BMW), Renault, Lexus и предоставления дилерскими центрами, расположенными на временно оккупированной территории Украины, полного набора услуг, в том числе, продажа автомобилей, указанных ТМ, оформление соответствующих документов, проведения технического обслуживания автомобилей, продажа оригинальных запчастей, проведение гарантийных работ и тому подобное", - говорится в сообщении.

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МинВОТ указывает, что использование всемирно известных торговых марок автопроизводителей на временно оккупированной территории Украины нарушает санкционный режим, введенный США, Европейским Союзом и другими странами мира против РФ.















Министерство обратилось в “соответствующие органы власти” с призывом принять предусмотренные законодательством меры, направленные на “защиту независимости, государственного суверенитета, безопасности, территориальной целостности и нерушимости государственной границы, национальных интересов Украины”.