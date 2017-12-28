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 Политика Украины
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 Мировые автоконцерны в обход санкций работают в оккупированном Крыму, - МинВОТ. ДОКУМЕНТ

Министерство по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) выявило факты использования торговых марок Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Isuzu, Bayerische Motoren Werke AG ( BMW), Renault, Lexus.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МинВОТ.

“В процессе мониторинга соблюдения правового режима временно оккупированной территории Украины сотрудниками МинВОТ были выявлены факты использования торговых марок мировых автомобильных брендов: Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Isuzu, Bayerische Motoren Werke AG ( BMW), Renault, Lexus и предоставления дилерскими центрами, расположенными на временно оккупированной территории Украины, полного набора услуг, в том числе, продажа автомобилей, указанных ТМ, оформление соответствующих документов, проведения технического обслуживания автомобилей, продажа оригинальных запчастей, проведение гарантийных работ и тому подобное", - говорится в сообщении.

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МинВОТ указывает, что использование всемирно известных торговых марок автопроизводителей на временно оккупированной территории Украины нарушает санкционный режим, введенный США, Европейским Союзом и другими странами мира против РФ.

Мировые автоконцерны в обход санкций работают в оккупированном Крыму, - МинВОТ 01
Мировые автоконцерны в обход санкций работают в оккупированном Крыму, - МинВОТ 02
Мировые автоконцерны в обход санкций работают в оккупированном Крыму, - МинВОТ 03
Мировые автоконцерны в обход санкций работают в оккупированном Крыму, - МинВОТ 04
Мировые автоконцерны в обход санкций работают в оккупированном Крыму, - МинВОТ 05
Мировые автоконцерны в обход санкций работают в оккупированном Крыму, - МинВОТ 06
Мировые автоконцерны в обход санкций работают в оккупированном Крыму, - МинВОТ 07

Министерство обратилось в “соответствующие органы власти” с призывом принять предусмотренные законодательством меры, направленные на “защиту независимости, государственного суверенитета, безопасности, территориальной целостности и нерушимости государственной границы, национальных интересов Украины”.

Источник: https://censor.net.ua/n3041861
 
 
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а чего сегодня по Крыму так много.....праздник какой то?
По теме эти автоконцерны никуда и не уходили
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у пидро судноремонтный завод работает на впк россии и ни чо .Кому то можно , а всем не
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Ты не понимаешь. Петруха патриот, он гимн поёт и вышиванку носит, ему можно, а те-то, кто такие?
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Друзяка Барыги Фираташ полным ходом работает в крыму на окупантов и на него не только не завели дело но и разрешилы выкупать кучу енергетических компаний в Украине, а другим почему нельзя?
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Чем больше машин и военной техники в Крыму,тем чище воздух и вода. Мировые автоконцерны в обход санкций работают в оккупированном Крыму, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 6732Асобенно....
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да всем пх на санкции
бабки сегодня дороже чем завтра
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сообщение от РБК :
РАБссиянский бизнес поразила волна неплатежеспособности,в среднем в день закрывается 39 предприятий в день.За последние четыре дня Хлопнулись ПромСвязьБанк,Татбанк и вологодский банк СЕВЕРНЫЙ кредит...Почалося..... Мировые автоконцерны в обход санкций работают в оккупированном Крыму, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 5049
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Нє ну інших зі сторони видніше да пьєтя? А всі чиновники на ланосах їздять чи на чому?
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Глава ПромСвязьБанка Дмитрий Ананьев слинял за бугор...сердечко прихватило.. Мировые автоконцерны в обход санкций работают в оккупированном Крыму, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 1658
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Предсказание Джорджа Сороса и Мировом финансовом кризисе 2018 года похоже сбываются... Мировые автоконцерны в обход санкций работают в оккупированном Крыму, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 6334
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМировые автоконцерны в обход санкций работают в оккупированном Крыму, - МинВОТ. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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