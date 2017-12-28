 САП закрыла дело в отношении нардепа Довгого. ДОКУМЕНТ

Об этом идет речь в постановление Специальной антикоррупионной прокуратуры, датированном 22 декабря 2017 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
"В связи с десятилетней давностью событий, которые являются предметом исследования в уголовном производстве, а также уничтожение электронной системы информационного обеспечения Киевсовета, учитывая показания большинства свидетелей в уголовном производстве и в виду отсутствия других процессуальных источников доказательств, исчерпаны возможности получить достаточные доказательства для доказывания вины Довгого О.С. в суде", - говорится в постановлении.
При этом в САП ссылаются на практику Европейского суда по правам человека и, в частности, дело "Фокс, Кемпбелл и Гартли против Соединенного Королевства и аналогичное дело, которое заслушивалось в Испании.
"Учитывая вышеизложенное, беря во внимание объективную невозможность собрания необходимой доказательной базы, которая бы убедительно доказывала причастность Довгого О.С. к совершению преступления, руководствуясь ст. 62 Конституции Украины 2,9, 36,42, 110,284 КПК Украины, [начальник третьего отдела САП] постановил: уголовное производство в части подозрения Довгого О.С. к причастности совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 364 КК Украины закрыть на основании п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК Украины - в связи с тем, что не установлены достаточные доказательства для доказывания виновности лица в суда и исчерпаны возможности их получить", - говорится в постановлении.
Напомним, 11 июля Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с нардепа Олеся Довгого и предоставила согласие на привлечении депутата к уголовной ответственности.
Дело против депутата касалось выделения земельных участков в столице в 2007-2009 годах, когда Довгий был секретарем Киевского городского совета. Ему вменяли злоупотребление служебными обязанностями с целью незаконного отчуждения 10 земельных участков заказника "Остров Жуков" общей площадью 44,25 га. Довгий, по версии следствия, совершил преступление, нарушив регламент Киевсовета.
Срок давности уголовного производства в отношении Довгого истек 1 октября 2017 года.
Пора САП распускать. Набирать новых. И так, пока не перестанут врать.
Это ПИЗД@Ц. Каким же нужно быть уродом, чтобы на 112 дать комментировать видео освобождения наших заложников рыговскому уепку Александру Вилкулу. Нет сил слушать от этого выплядка, что нужно мириться и как Америка решает в Украине свои интересы. Сорри за эмоции...
Порошенке важен каждый штык в раде - Луценко уже не видит преступлений в действиях Лесика Довгогоv_n_zb14 декабря, 14:56
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Всё как и ожидалось - генпрокурор и его хозяин всего лишь попугали нардепов уголовными делами, а теперь пожинают плоды в виде правильных голосований. А к тем, кто ведет себя уж совсем хорошо, применяют уже не метод кнута, а пряника. Пряника в виде неприменения кнута.
Так, например, генеральный прокурор Луценко, который обещал "в ближайшие дни" посадить Лесика Довгого, теперь не видит в действиях бывшего секретаря Киевсовета состава преступления. Все видят, весь Киев знает - а Луценко (вернее, его хозяин) не видит.
А может всё гораздо проще? Ведь мы еще помним того же Ставицкого, к которому вопросы у прокуратуры пропали сразу же после поездки эмиссара Банковой в Израиль и переоформления части предприятий тов. Ставицкого на вполне определенного человечка. Или отсутствие вопросов к каськиву, которого даже под стражу не взяли. отому что, как сказал сам Каськив, он "правильно заплатил".
Поэтому у нас есть полное основание полагать, что Довгий просто поделился несколькими миллионами долларов из награбленных. И теперь он - чистый и честный.
...А я с большим нетерпением жду, когда Петрушка сбросит балласт в виде Юры Луценко, и Юрик будет опять сидеть за решеткой. И теперь ни одна собака не будет его жалеть.
УДИВЛЯЕТ ДРУГОЕ , ЗА ЧТО ОТДАЛА СВОИ ЖИЗНИ НЕБЕСНАЯ СОТНЯ , ЧТОБЫ ТЕ УБЛЮДКИ , КОТОРЫЕ СМЕНИЛИ ШАПКОКРАДА , ЖРАЛИ ИЗ ГОСКОРЫТА С ТРОЙНЫМ УСЕРДИЕМ ?!
ЦПК/Шабунін
@Shabunin
Пишуть, що в Україні знову подорожчає електроенергія. На тлі цих новин органічно виглядає інфа, що Чернівціобленерго замовило Mercedes за 1,8 млн (bit.ly/2zC6jzs). Тому чергове подорожчання електроенергії дуже вчасне.
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@mr_TranceFM
Вам ненабридло дивитися / читати подібне десятки роки підряд? Коли приходить чувак на посаду, накрав на все життя і його звільняють, міняють на іншого. Без судів, відповідальності й конфіскації... Люстрация без наказания - наворовали и ушли - trancefm.cyberpe.org/2014/11/04/lyu… twitter.com/7w7w7w/status/…
Открываем дело против Лесика за воровство в особо крупных размерах. Потом встречаемся с Лесиком где-нибудь в Амстердаме и сообщаем ему сумму, которую он должен отдать за закрытие дела. Лесик платит. И, вуаля, прокуратура (или САП, или СБУ) закрывает дело. Лесик чист перед законом. Это и есть "жити по-новому".