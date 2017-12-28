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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2046) Довгий (382) уголовное дело (2209) САП (650)

 САП закрыла дело в отношении нардепа Довгого. ДОКУМЕНТ

Уголовное производство в отношении народного депутата Олеся Довгого закрыто по причине того, что НАБУ и САП исчерпало возможности доказательно базы, чтобы установить вину нардепа.

Об этом идет речь в постановление Специальной антикоррупионной прокуратуры, датированном 22 декабря 2017 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"В связи с десятилетней давностью событий, которые являются предметом исследования в уголовном производстве, а также уничтожение электронной системы информационного обеспечения Киевсовета, учитывая показания большинства свидетелей в уголовном производстве и в виду отсутствия других процессуальных источников доказательств, исчерпаны возможности получить достаточные доказательства для доказывания вины Довгого О.С. в суде", - говорится в постановлении. 

При этом в САП ссылаются на практику Европейского суда по правам человека и, в частности, дело "Фокс, Кемпбелл и Гартли против Соединенного Королевства и аналогичное дело, которое заслушивалось в Испании.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: ГПУ направила САП замечания к подготовленному подозрению Довгому, - Лысенко

"Учитывая вышеизложенное, беря во внимание объективную невозможность собрания необходимой доказательной базы, которая бы убедительно доказывала причастность Довгого О.С. к совершению преступления, руководствуясь ст. 62 Конституции Украины 2,9, 36,42, 110,284 КПК Украины, [начальник третьего отдела САП] постановил: уголовное производство в части подозрения Довгого О.С. к причастности совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 364 КК Украины закрыть на основании п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК Украины - в связи с тем, что не установлены достаточные доказательства для доказывания виновности лица в суда и исчерпаны возможности их получить", - говорится в постановлении.

САП закрыла дело в отношении нардепа Довгого 01

Также читайте: Были определенные диспуты по поводу сбора доказательств, - Холодницкий о подозрении Довгому


САП закрыла дело в отношении нардепа Довгого 02

Напомним, 11 июля Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с нардепа Олеся Довгого и предоставила согласие на привлечении депутата к уголовной ответственности.

Дело против депутата касалось выделения земельных участков в столице в 2007-2009 годах, когда Довгий был секретарем Киевского городского совета. Ему вменяли злоупотребление служебными обязанностями с целью незаконного отчуждения 10 земельных участков заказника "Остров Жуков" общей площадью 44,25 га. Довгий, по версии следствия, совершил преступление, нарушив регламент Киевсовета.

Читайте: Нардепу Довгому вручено подозрение, - прокуратура

Срок давности уголовного производства в отношении Довгого истек 1 октября 2017 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3041859
 
 
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Надо Лесика включить в список на обмен следующей партии сепаров.
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Если ради великой идеи приходится совершать подлости, то цена этой идеи - дерьмо! Очень подходит фраза к реформе прокуратуры Украины.
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Поздравляю с соевой перемогой. Пленные вернутся будут очень рады. Они наверное за ето и воевали и погибали.
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Молодцы. И чего я не удивляюсь? САП закрыла дело в отношении нардепа Довгого - Цензор.НЕТ 8824
Пора САП распускать. Набирать новых. И так, пока не перестанут врать.
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Генический Визит


Это ПИЗД@Ц. Каким же нужно быть уродом, чтобы на 112 дать комментировать видео освобождения наших заложников рыговскому уепку Александру Вилкулу. Нет сил слушать от этого выплядка, что нужно мириться и как Америка решает в Украине свои интересы. Сорри за эмоции...
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в 2014 ты отстреливаешь "укропов", а в 2017 получаешь награду от тех же "укропов". ...
САП закрыла дело в отношении нардепа Довгого - Цензор.НЕТ 6879
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даже как то и не плюсуется такая правда
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набу з агентами в яких втопарки на лям баксыв сап який небачить злочинця в довгому 1 щк раз запитую який з них смисл ?треба проводити люстрацыю цих органыв це обэктивно
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Просто интересно, а Довгому ничего больше предъявить нельзя? Или и не пытались?
Порошенке важен каждый штык в раде - Луценко уже не видит преступлений в действиях Лесика ДовгогоСАП закрыла дело в отношении нардепа Довгого - Цензор.НЕТ 8219САП закрыла дело в отношении нардепа Довгого - Цензор.НЕТ 8219v_n_zb14 декабря, 14:56
.
Всё как и ожидалось - генпрокурор и его хозяин всего лишь попугали нардепов уголовными делами, а теперь пожинают плоды в виде правильных голосований. А к тем, кто ведет себя уж совсем хорошо, применяют уже не метод кнута, а пряника. Пряника в виде неприменения кнута.

Так, например, генеральный прокурор Луценко, который обещал "в ближайшие дни" посадить Лесика Довгого, теперь не видит в действиях бывшего секретаря Киевсовета состава преступления. Все видят, весь Киев знает - а Луценко (вернее, его хозяин) не видит.

А может всё гораздо проще? Ведь мы еще помним того же Ставицкого, к которому вопросы у прокуратуры пропали сразу же после поездки эмиссара Банковой в Израиль и переоформления части предприятий тов. Ставицкого на вполне определенного человечка. Или отсутствие вопросов к каськиву, которого даже под стражу не взяли. отому что, как сказал сам Каськив, он "правильно заплатил".

Поэтому у нас есть полное основание полагать, что Довгий просто поделился несколькими миллионами долларов из награбленных. И теперь он - чистый и честный.

...А я с большим нетерпением жду, когда Петрушка сбросит балласт в виде Юры Луценко, и Юрик будет опять сидеть за решеткой. И теперь ни одна собака не будет его жалеть.
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от це треба запитати квартирних антикорупціонерів бо наєм вже зранку верещав що то все луценко 1брихливі антикорупціонери погрязли в корупції і брехні по самі вуха
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я питав я у них всіх в бані 1вони нелюблять запитань
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Митяй,не кипишуй и не разгоняй волну,дела эти когда еще набу и антикоррупционеров не было и в помине,постучи к шокину,яреме и луцику.эти в курсах
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нетільки в цій справа це набу то взагалі адський ад навіщо ми плодим ще одні корупційні органи ? садим ще більше чинуш собі на шиї ? мене від того набу з їх мазираті просто бомбить нормально собі люди пристроїлись мені ато а їм мазераті
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Довгый как и Леня Космос очень умело воровали миллиардами и знали с кем поделиться. Перед тем как убежать они все схемы воровства и все связи и дойных коров сдали следующей власти и за ето их никто не тронул до сих пор.
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ЭТА ИММИТАЦИЯ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИОНЕРАМИ РАСЧИТАНА НА ДУРАКОВ , А ПОСКОЛЬКУ НАСЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ НА ПОЛОВИНУ ИЗ НИХ И СОСТОИТ , ТО ДАННАЯ ПРОЦЕДУРА ЗАКРЫТИЯ ДЕЛА ЛЕСИКА - ПИДАРАСИКА , НИКОГО НЕ УДИВЛЯЕТ .
УДИВЛЯЕТ ДРУГОЕ , ЗА ЧТО ОТДАЛА СВОИ ЖИЗНИ НЕБЕСНАЯ СОТНЯ , ЧТОБЫ ТЕ УБЛЮДКИ , КОТОРЫЕ СМЕНИЛИ ШАПКОКРАДА , ЖРАЛИ ИЗ ГОСКОРЫТА С ТРОЙНЫМ УСЕРДИЕМ ?!
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ЦПК/Шабунін
@Shabunin

Пишуть, що в Україні знову подорожчає електроенергія. На тлі цих новин органічно виглядає інфа, що Чернівціобленерго замовило Mercedes за 1,8 млн (bit.ly/2zC6jzs). Тому чергове подорожчання електроенергії дуже вчасне.
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хер с ним - вы не можете установить кто конкретно виновен в воровстве киевской земли, но ведь факт незаконного разбазаривания имеется. Может, хоть озаботитесь вернуть, или с вами уже хорошо поделились?
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Черпали, черпали и наконец... исчерпали... Виночерпии...
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TranceFM
@mr_TranceFM

Вам ненабридло дивитися / читати подібне десятки роки підряд? Коли приходить чувак на посаду, накрав на все життя і його звільняють, міняють на іншого. Без судів, відповідальності й конфіскації... Люстрация без наказания - наворовали и ушли - trancefm.cyberpe.org/2014/11/04/lyu… twitter.com/7w7w7w/status/…
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Офигеваю дорогая редакция. САП закрыла дело в отношении нардепа Довгого - Цензор.НЕТ 9548 САП у нас внедряет прецедентное правосудие?
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А когда исчерпаются гроши на зарплаты этим "специалистам"?...
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Генеральный перегар как всегда красава,за два месяца до окончания срока давности по делу довгого подал представления,еще тогда уже было все понятно,но виноват холодницкий и набу,ни ярема,ни шокин с луценко не при делах

САП закрыла дело в отношении нардепа Довгого - Цензор.НЕТ 6350
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Во всем виноват Саакашвили и Парасюк который у*бал прокурора с ноги в голову...
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А как Юґик кичился тем, что с депутатов недоторканнисть зняв - на выходе получили пук в воду - пузырьки пошли, завоняло и все успокоилось.
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Неожиданный поворот....,РАБссия готовит срочное вторжение в Ливию....
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Цена на нефть после взрыва трубопровода в Ливии резко пошла вгору,кто подорвал,не знаешь
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у меня другая версия...Легитимно поддержать Хафтара в Ливии кремль не сможет САП закрыла дело в отношении нардепа Довгого - Цензор.НЕТ 8211
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Скорее всего генерал Халиф Хафтар и попросил Плешивого о помощи.Другой причины не вижу....
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это понятно,но когда это им мешало,их же всегда нигде нет,только советники,но трубопровод ихняя работа,иначе цену не поднять,спишут подрыв на ИГИЛ и войдут защищать,ничего нового,и все проглотят
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там такая местная мясорубка,что лучше туда не соваться....,но это мое личное мнение... САП закрыла дело в отношении нардепа Довгого - Цензор.НЕТ 5238
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Довгий заплатил определенную Контрибуцию в бюджет Украины и все дела.Дело Манафорта в США помните? делов то...
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"Следствие закончено, забудьте" (c) Был такой фильм про мафию.
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А почему ГНИДА ДОВГИЙ не представлена к званию Хероя Украины , вместе с Черновецким и Педаликом?
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Лессык ни винавать, ано само спижжылась. САП закрыла дело в отношении нардепа Довгого - Цензор.НЕТ 1930
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🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤😒🤤🤤 пора виїзжати від долботятлів шоколадних.
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Это и есть "жити по-новому". Работает эта схема примерно так:

Открываем дело против Лесика за воровство в особо крупных размерах. Потом встречаемся с Лесиком где-нибудь в Амстердаме и сообщаем ему сумму, которую он должен отдать за закрытие дела. Лесик платит. И, вуаля, прокуратура (или САП, или СБУ) закрывает дело. Лесик чист перед законом. Это и есть "жити по-новому".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСАП закрыла дело в отношении нардепа Довгого. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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