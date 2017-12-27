 Полторак пожелал близким оставшихся в ОРДЛО заложников жизненной стойкости и веры в победу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Степана Полторака.

"Сегодня домой вернулись украинские воины, которые длительное время находились в плену боевиков. Страна приветствует своих сыновей, на долю которых выпали тяжелые испытания! Искренне надеюсь, что в 2018 году будут освобождены все заложники и они вернутся к своим родным и товарищам. Мы не забываем о каждом из них, и верим в то, что обязательно скоро увидимся. Желаю всем родным и близким ребят жизненной стойкости, надежды и веры в нашу Победу!", - написал Полторак.

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Напомним, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории.

В результате состоялся обмен 73 украинцев на 233 боевика. Встречать освобожденных украинцев под Краматорск в прибыл лично президент Украины Петр Порошенко.