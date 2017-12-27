 Полторак пожелал близким оставшихся в ОРДЛО заложников жизненной стойкости и веры в победу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Степана Полторака.
"Сегодня домой вернулись украинские воины, которые длительное время находились в плену боевиков. Страна приветствует своих сыновей, на долю которых выпали тяжелые испытания! Искренне надеюсь, что в 2018 году будут освобождены все заложники и они вернутся к своим родным и товарищам. Мы не забываем о каждом из них, и верим в то, что обязательно скоро увидимся. Желаю всем родным и близким ребят жизненной стойкости, надежды и веры в нашу Победу!", - написал Полторак.
Напомним, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".
Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории.
В результате состоялся обмен 73 украинцев на 233 боевика. Встречать освобожденных украинцев под Краматорск в прибыл лично президент Украины Петр Порошенко.
Полторак побежал близко...
Перечитываю и понимаю, что он несчастным родным все еще пленных попросту сказал, "может быть когда-нибудь в другой раз".
Постановление об увеличении денежного обеспечения военнослужащих всех силовых структур, которое должно было вступить в силу 1 января 2018 года, введут в действие на год позже.
Соответствующее решение принял на заседании Кабмин в среду, 27 декабря, передают Українські Новини.
Рева заверяет в получении военными повышенного денежного обеспечения с января 2018
Министр социальной политики Андрей Рева заверяет в получении военными повышенного денежного обеспечения с января 2018 года.
Об этом Рева сказал в ходе заседания Кабинета Министров в среду, комментируя принятие постановления о переносе срока вступления в силу постановления є704 от 30 августа об увеличении денежного обеспечения военнослужащих с января 2018 на январь 2019 года, передают Українськi Новини.