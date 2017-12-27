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Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
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 Полторак пожелал близким оставшихся в ОРДЛО заложников жизненной стойкости и веры в победу

Министр обороны Украины Степан Полторак приветствовал украинцев, вернувшихся из плена 27 декабря, и высказал надежду, что в следующем году будут освобождены все оставшиеся.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Степана Полторака.

"Сегодня домой вернулись украинские воины, которые длительное время находились в плену боевиков. Страна приветствует своих сыновей, на долю которых выпали тяжелые испытания! Искренне надеюсь, что в 2018 году будут освобождены все заложники и они вернутся к своим родным и товарищам. Мы не забываем о каждом из них, и верим в то, что обязательно скоро увидимся. Желаю всем родным и близким ребят жизненной стойкости, надежды и веры в нашу Победу!", - написал Полторак.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Мы будем с тройной энергией работать над вашим освобождением, - Порошенко в аэропорту Харькова - заложникам, оставшимся в ОРДЛО. ВИДЕО

Полторак пожелал близким оставшихся в ОРДЛО заложников жизненной стойкости и веры в победу 01

Напомним, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории.

В результате состоялся обмен 73 украинцев на 233 боевика. Встречать освобожденных украинцев под Краматорск в прибыл лично президент Украины Петр Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3041858
 
 
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Читаю:
Полторак побежал близко...

Перечитываю и понимаю, что он несчастным родным все еще пленных попросту сказал, "может быть когда-нибудь в другой раз".
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И мы надеемся на освобождение наших украинских заложников.
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Надеемся,шо у муженко осталась хоть капля совести и не вылезет пиарнутся
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Всё происходящее - последствия добровольного отказа от ЯО. Украина стала горьким примером страны которая добровольно отказалась от своей способности защитить себя.
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Не гони херню и сказки,во первых принудили,а во вторых содержания и обслуживание не потянули бы ни при каких раскладах,а могли еще и санкции заработать,тогда бы полнейшая была в 90-х опа стране
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"во первых принудили" - Израиль вон тоже пытались принудить, только вот сионисты упёрлись, и послали принуждальщиков лесом.
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Ну ты сравнил,в то время у нас под контролем москвы было все на 100% и думаешь они бы позволили,это разговоры ни о чем
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Не, то Кравчук очень хотел скидок на газок. Такая гнида, прости Господи.
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Понятно, что сохранит бы арсенал не сохранили, но........ наши уроды от власти вместо того, чтобы продать подороже выторговали в своих интересах газовые преференции, хотя тогда газ в общем-то на рынке был и так дешёвый.
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За нами не стоит еврейская диаспора по всему миру.
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Вы не поверите, но две трети еврейской диаспоры настроены к Израилю либо неприязненно, либо враждебно. Я подробно не вникал, это что-то религиозное, но они считают что у евреев вообще не должбо быть своего национального государства.
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Garsia UA Балистические ракеты,да очень дорогие.А вот снаряды ядерные к пионам дешевые и управления из Москвы не имеют.Самолеты тоже на много дешевле обходятся,притом они очень опасные даже без ядерного оружия,а с обычными ракетами.На такую мощь никто бы никогда не напал.Нужно було часть этой техники оставить,но теперь поздно и никто никогда не разрешит ее уже нам сделать
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ЯО никак не защитило бы Украину. Даже если бы оно у неё осталось - что бы она сделала? Жахнула ядерной бомбой по Донецку? Или по Москве? Ядерное оружие - дорогая игрушка для геостратегических понтов, в принципе не предназначенная для реального использования. Когда и если Украина войдёт в клуб мировых сверхдержав, тогда будет иметь смысл восстановить украинский ядерный потенциал. Сейчас он Украине ни к чему. И без него хватает проблем.
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Slithy Tove Вы не правы,тот у кого оно есть,с тем считаются и боятся с ним воевать,пример Пакистан.Ведь даже в генералов есть дети и они не хотят,чтобы они умерли.Его не нужно тысячи штук,достаточно 50-100 боеголовок.А теперь нам его не позволят сделать никак.
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aquarius580 459c2008 На примере Украины,больше ни одна страна не буде розоружатся.
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Где таким "великим полководцам" тактику преподавали... сиди в окопе и жди победы.
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Сообщаю -- сегодня 27 декабря Правительство УКраины --отменило Постановление 704 о Повышении СИЛОВИКАМ окладов по должности и званию --которое должно было вступить с первого января 2018 года --- Рева из МИНСОЦа сказал денег нет -- так как Силовикам пенсионерам тоже нужно будет повышать ПЕНСИЮ . Вопрос -- они что там в Правительстве ОХ,,,, ЕЛИ ??? Они хотят всю страну Украину на уши поставить ???
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Из сегодняшней прессы ----
Постановление об увеличении денежного обеспечения военнослужащих всех силовых структур, которое должно было вступить в силу 1 января 2018 года, введут в действие на год позже.
Соответствующее решение принял на заседании Кабмин в среду, 27 декабря, передают Українські Новини.
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На УН - 404. а на Фокусе статья старая и не о решении Кабмина.
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27 ДЕКАБРЯ 2017, СРЕДА, 23:13 351
Рева заверяет в получении военными повышенного денежного обеспечения с января 2018
Министр социальной политики Андрей Рева заверяет в получении военными повышенного денежного обеспечения с января 2018 года.
Об этом Рева сказал в ходе заседания Кабинета Министров в среду, комментируя принятие постановления о переносе срока вступления в силу постановления є704 от 30 августа об увеличении денежного обеспечения военнослужащих с января 2018 на январь 2019 года, передают Українськi Новини.
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Так ты же пенсионер военный,чего бухтишь, то нахваливаешь всех,то уже страну на уши ставишь,сосредоточься и определись,где засели сволочи
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под шум сегоднешних событий барыга в очередной кинул людей
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Да стол то такой есть и еще лучше -- но ведь это заслуга не Кацапии --а всей Украины
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насрать мне на пенсионеров-силовиков. Они и при должностях нехило жили - с какого хера они на пенсии тоже должны обеспечиваться лучше учителей и врачей?!
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Ты лучше бойся голодных силовиков --- не пощадят тебя дурака --- только ИДИОТЫ шутят с СИЛОВИКАМИ . Это уже из ИСТОРИИ МИРА .
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то есть, эти ляди всю жизнь содержались на мои налоги и я их еще и бояться должен? зашибись, защитничков выкормили!
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Государство -- по науке --это Власть УПРАВЛЕНИЯ и Власть Принуждения -- отдельно эти ветви существовать не могут . Плохо быть дебилом даже в Украине --правда ?
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вряд ли, судя по твоим бравурным высерам, тебе хорошо.
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умиляет, как всякое быдло, вместо соблюдения интересов государства, набивает собственные карманы и рвется УПРАВЛЯТЬ и ПРИНУЖДАТЬ.
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в ОРДЛО майже 3 млн заручників - сподіваємось Полторак їх всіх в 2018 звільнить ?
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Хорошая новость из кремля.На РАБссии сдохли еще три банка : ПромСвязьБанк,Татбанк и Вологодский банк Северный Кредит..... Полторак пожелал близким оставшихся в ОРДЛО заложников жизненной стойкости и веры в победу - Цензор.НЕТ 5815Разавал банковской системы на лицо....
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пока их система развалится...у нас вон очередных бумажек на 16 лярдов под Приват на рынок выбросили. трындец гривне, не дают ей окрепнуть...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПолторак пожелал близким оставшихся в ОРДЛО заложников жизненной стойкости и веры в победу
 
 
 
 
 
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