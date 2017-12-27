 Оккупанты не пускают в Крым украинских таксистов в ответ на сегодняшний обмен пленными, - первый замминистра информполитики Джепарова. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу первого заместителя министра информационной политики Эмине Джепарову.
"Несколько десятков украинских таксистов сегодня с 8 до 10 утра (как раз после встречи пассажиров из киевского поезда) получили запрет въезда в Крым вместе с соответствующими "документами". В разговоре российские пограничники объяснили, что "не пропуск" получили из-за недостатка средств для пребывания в Крыму. Речь идет о примерно 30-35 таксистах и авто, которые не смогли заехать в Крым вместе с пассажирами. Пассажиров распустили", - написала она.
К посту первый замминистра информполитики прикрепила фото с одним из таких “уведомлений о не пропуске”.
Джепарова высказывает мнение, что это ответ России на освобождение украинских заключенных, как и обыски в домах крымских татар в Симферополе.
Напомним, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".
Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории.
В результате состоялся обмен 73 украинцев на 233 боевика. Встречать освобожденных украинцев под Краматорск в прибыл лично президент Украины Петр Порошенко.
Тем более ,что 70% из них полные гниды
Беспредел! Что хотят, то и творят!...
Значит если турецкое судно заходит в Крым мы вопим на весь мир о нарушении санкций и т.п., а если сотня укр.фур, так это нормальная такая торговля с братским народом. Если какой то американский певец зарабатывал деньги дав концерт в Крыму-мы вопим на весь мир, мы его не пускаем в Украину и т.д., зато Херсонские таксисты могут пол дня гастролировать в Крыму, пол в Украине, и как только их туда не пустили (при чем не наши) мы волаем на весь мир что нас щимят. Но граждане-украинцы, но нельзя же быть такими лицемерами.
«Настало время перемен! Мы можем многое!! Финансовый Апокалипсис неизбежен", - написал Сергей Мавроди известный создатель финансовой пирамиды под названием «Mavrodi Mondial Moneybox» или МММ. В 1990-х годах ему удалось обмануть миллионы россиян примерно на 100 миллионов долларов. По крайней мере 50 человек покончили жизнь самоубийством после потери денег, и его посадили в тюрьму.