 Оккупанты не пускают в Крым украинских таксистов в ответ на сегодняшний обмен пленными, - первый замминистра информполитики Джепарова. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу первого заместителя министра информационной политики Эмине Джепарову.

"Несколько десятков украинских таксистов сегодня с 8 до 10 утра (как раз после встречи пассажиров из киевского поезда) получили запрет въезда в Крым вместе с соответствующими "документами". В разговоре российские пограничники объяснили, что "не пропуск" получили из-за недостатка средств для пребывания в Крыму. Речь идет о примерно 30-35 таксистах и авто, которые не смогли заехать в Крым вместе с пассажирами. Пассажиров распустили", - написала она.

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К посту первый замминистра информполитики прикрепила фото с одним из таких “уведомлений о не пропуске”.

Джепарова высказывает мнение, что это ответ России на освобождение украинских заключенных, как и обыски в домах крымских татар в Симферополе.

Напомним, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории.

В результате состоялся обмен 73 украинцев на 233 боевика. Встречать освобожденных украинцев под Краматорск в прибыл лично президент Украины Петр Порошенко.