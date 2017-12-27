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Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
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 Оккупанты не пускают в Крым украинских таксистов в ответ на сегодняшний обмен пленными, - первый замминистра информполитики Джепарова. ДОКУМЕНТ

Несколько десятков таксистов и “авто с пассажирами” утром 27 декабря не смогли заехать с материковой территории Украины в оккупированный Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу первого заместителя министра информационной политики Эмине Джепарову.

"Несколько десятков украинских таксистов сегодня с 8 до 10 утра (как раз после встречи пассажиров из киевского поезда) получили запрет въезда в Крым вместе с соответствующими "документами". В разговоре российские пограничники объяснили, что "не пропуск" получили из-за недостатка средств для пребывания в Крыму. Речь идет о примерно 30-35 таксистах и авто, которые не смогли заехать в Крым вместе с пассажирами. Пассажиров распустили", - написала она.

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К посту первый замминистра информполитики прикрепила фото с одним из таких “уведомлений о не пропуске”.

Оккупанты не пускают в Крым украинских таксистов в ответ на сегодняшний обмен пленными, - первый замминистра информполитики Джепарова 01

Джепарова высказывает мнение, что это ответ России на освобождение украинских заключенных, как и обыски в домах крымских татар в Симферополе.

Оккупанты не пускают в Крым украинских таксистов в ответ на сегодняшний обмен пленными, - первый замминистра информполитики Джепарова 02

Напомним, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории.

В результате состоялся обмен 73 украинцев на 233 боевика. Встречать освобожденных украинцев под Краматорск в прибыл лично президент Украины Петр Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3041856
 
 
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А вот нехрен на оккупированную территорию шастать. Туда можно только на танках ездить.
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мої слова, тільки ти перший написав
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Тю, так то торговые партнеры. А вдруг там таксистов прикроют, то мы с радостью обменяем нашего таксиста на 4 их боевиков.
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Не будет заложников, то чем же заниматься президенту?...
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Около 50% населения Кріма имеют родственников в Украине
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Это скорее реакция на ввод биометрии для кацапов на границе.
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А что нужно украинским таксистам на оккупированных территориях?))
Тем более ,что 70% из них полные гниды
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Около 50% населения Кріма имеют родственников в Украине
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беспредел !!!! даже в 1941-м фошисды пропускали наших таксистов на оккупированную территорию Оккупанты не пускают в Крым украинских таксистов в ответ на сегодняшний обмен пленными, - первый замминистра информполитики Джепарова - Цензор.НЕТ 2299
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В Крым с Херсонщины на такси можно въехать? Оккупанты не пускают в Крым украинских таксистов в ответ на сегодняшний обмен пленными, - первый замминистра информполитики Джепарова - Цензор.НЕТ 4248 Век живи, век учись...
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Блин.... в огороде бузина... а в головах чиновников - как бы к обмену пленными примазаться...ну и каким боком таким ответом - не пропуском частных извозчиков рашка навредила Украине? Может конкретная мадам имеет с этого бизнеса навар - тогда таки да, а так...бред...
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Назло маме отморожу уши. После идиотских "антисанкций" разве может им что то умное прийти в голову?
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Правда в ответ надо запретить и крымских конечно. Своего работягу тоже защищать надо. Либо ввести равный налог.
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Бумага по украинским законам недействительна. Поэтому нужно вообще не пускать в Крым!
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Я б взагалі жоден ТЗ не пропускав до окупованих територій. Хіба що кравчучку.і не частіше одного разу на тиждень. Або з таксистів і тих хто туди возить пасажирів знімати страховий збір Щоб платили на користь ЗСУ і грубі гроші
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То всё ЕС и США виноваты, понапринимали санкций, чтобы их граждане и фирмы не могли в Крым ездить, а за нас забыли.
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У гиркина таксисты были первыми стукачами на донбассе,по зелло суки все передвижения наших сдавали падлы,правда какая разница,один хрен всем похер
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Украли часть территории Украины и туда даже таксистов не пускают...
Беспредел! Что хотят, то и творят!...
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Боюсь скоро это украинское хитрожопие, сыграет вылезет нам ой как боком.
Значит если турецкое судно заходит в Крым мы вопим на весь мир о нарушении санкций и т.п., а если сотня укр.фур, так это нормальная такая торговля с братским народом. Если какой то американский певец зарабатывал деньги дав концерт в Крыму-мы вопим на весь мир, мы его не пускаем в Украину и т.д., зато Херсонские таксисты могут пол дня гастролировать в Крыму, пол в Украине, и как только их туда не пустили (при чем не наши) мы волаем на весь мир что нас щимят. Но граждане-украинцы, но нельзя же быть такими лицемерами.
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Около 50% населения Кріма имеют родственников в Украине
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А многие в Германии и России, зачем тогда плакаться что Сименс продал туда турбины. Или по Вашему "родственники" без света могут, а без Херсонского такси ну никак.
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Всемирно известный строитель пирамид Сергей Мавроди объявил, что с 29 декабря он возобновляет выпуск своей криптовалюты Mavro в сети Эфириум.

«Настало время перемен! Мы можем многое!! Финансовый Апокалипсис неизбежен", - написал Сергей Мавроди известный создатель финансовой пирамиды под названием «Mavrodi Mondial Moneybox» или МММ. В 1990-х годах ему удалось обмануть миллионы россиян примерно на 100 миллионов долларов. По крайней мере 50 человек покончили жизнь самоубийством после потери денег, и его посадили в тюрьму.
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Москаль як завжди правий для української економіки. нехер таксувати і не платити податків в казну України. Зареєструйтесь і катайтесь. Возіть московітів, а гроші в нашу казну. так ні, всі хочуть нає,,,ти нашу рідну неньку, а пізніше хаяти як погано живемо. Зараз москаль правий.

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Дырявый, тебя еще не приземлили? Какой же ты гомноед.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупанты не пускают в Крым украинских таксистов в ответ на сегодняшний обмен пленными, - первый замминистра информполитики Джепарова. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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