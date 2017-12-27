 Ирина Геращенко заставила наемников "ДНР" на обмене говорить по-украински

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила журналист Анастасия Станко, передает Цензор.НЕТ.
"А Ирина Геращенко крутая таки. Как же она строила этих днривцив, даже на украинском заговорили они. Сначала требовали, чтобы она на русском, а потом сами на украинский перешли", - написала Станко.
Как известно, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".
Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории.
Відтепер всі в цілому світі і найперше наші вороги мають знати, що це ми Українці своїх не кидаємо. Ми їх витягнимо , чого б нам це не коштувало бо вони наші, а якщо хтось потім виявиться гадьою то це їх проблеми, нам своє робить. Жоден мордорський іхтамнєт ніколи в житті не отримає і тисячної долі тої шани і щирої людської вдячності , яку мають наші захистники.
Слава Украіні !!
Зачем такой талант в кабинете расходовать? Надо её как диверсантку на территорию врага забросить. Заставит там всех сложить оружие и сдаться.
Оружие массового поражения.