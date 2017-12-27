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Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
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 Ирина Геращенко заставила наемников "ДНР" на обмене говорить по-украински

Первый вице-спикер украинского парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по Донбассу в Минске Ирина Геращенко во время обмена пленными заставила наемников "ДНР" говорить на украинском языке.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила журналист Анастасия Станко, передает Цензор.НЕТ.

"А Ирина Геращенко крутая таки. Как же она строила этих днривцив, даже на украинском заговорили они. Сначала требовали, чтобы она на русском, а потом сами на украинский перешли", - написала Станко.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Состоялся обмен 73 на 233, - первый вице-спикер Ирина Геращенко обнародовала уточненные данные об обмене заложников

Как известно, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории. 

Ирина Геращенко заставила наемников ДНР на обмене говорить по-украински 01

Источник: https://censor.net.ua/n3041855
 
 
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ужас, какие пытки приходится терпеть ордовцам в Украине!
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Найголовніше що Країна Україна, громадяни зустріли хлопців і віддали їм шану як героям. І те що їх зустрічав верховний головнокомандувач то не піар, а його прямий обов'язок.
Відтепер всі в цілому світі і найперше наші вороги мають знати, що це ми Українці своїх не кидаємо. Ми їх витягнимо , чого б нам це не коштувало бо вони наші, а якщо хтось потім виявиться гадьою то це їх проблеми, нам своє робить. Жоден мордорський іхтамнєт ніколи в житті не отримає і тисячної долі тої шани і щирої людської вдячності , яку мають наші захистники.
Слава Украіні !!
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Спасибо, Модератор. Извини, накипело....
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Какой она дар убеждения имеет - даже тех, кто украинского не знает, заставляет говорить на нём.

Зачем такой талант в кабинете расходовать? Надо её как диверсантку на территорию врага забросить. Заставит там всех сложить оружие и сдаться.
Оружие массового поражения.
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дырявые трезво взвесили свои перспективы на будущее: украинский или китайский Ірина Геращенко змусила найманців "ДНР" під час обміну розмовляти українською - Цензор.НЕТ 4398
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Коли сама Геращенко говорила про це в аеропорту Харкова,(тринділи там всі стільки,не дай боже,навіть московський піп),вона було з того така рада,бо то ж,на іі думку,теж українці.В екран плюнути хотілося((
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