 Ирина Геращенко заставила наемников "ДНР" на обмене говорить по-украински

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила журналист Анастасия Станко, передает Цензор.НЕТ.

"А Ирина Геращенко крутая таки. Как же она строила этих днривцив, даже на украинском заговорили они. Сначала требовали, чтобы она на русском, а потом сами на украинский перешли", - написала Станко.

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Как известно, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории.