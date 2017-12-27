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Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Общество
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 Мы будем с тройной энергией работать над вашим освобождением, - Порошенко в аэропорту Харькова - заложникам, оставшимся в ОРДЛО. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что после состоявшегося в среду обмена с "ЛДНР" и возвращения 73 человек украинская сторона с еще большим усердием будет работать над освобождением тех соотечественников, которых продолжают удерживать против их воли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации пресс-службы Главы государства. 

"Хочу заявить, и я уверен, что ребята, которые сейчас на оккупированной территории, это услышат. Мы будем с тройной энергией работать над вашим освобождением. И будем делать все, чтобы это произошло как можно скорее", - сказал он на взлетном поле в аэропорту Харькова в среду вечером, куда ранее на вертолетах прибыли освобожденные украинцы.

Как известно, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории.

В результате состоялся обмен 73 украинцев на 233 боевика. 

Встречать освобожденных украинцев под Краматорск в прибыл лично президент Украины Петр Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3041854
 
 
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вальцман иуда - сгинь, ты подельник пукина по развалу Украины..
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соевый сегодня отлично пропиарился на ребятах,все равно он политический труп!
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Ну что тут сказать....Порошенко конченный....а ребятам здоровья,здоровья и ещё раз здоровья.
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Кто только не пиарится на этом событии. Искренне рада за освобождённых и их родных, дождались слава Богу. Жаль не всех наших вытащили...
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Барыга усбагойся уже. Сьеж тортик соевый. На второй срок тебя никто не выберет.
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За всю Украину говоришь? У Порошенко есть реальный позитивный результат его деятельности, не вижу причин чтобы еще раз ему не доверить Украину.
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Ну и що позитивного? Трохи війська побільшало - і все на цьому, долар он уже за 28 грн перебіг, ціни в магазинах ростуть, реформи тільки на папері
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Это какой такой позитивный результат, типа этого?

3 июля 2015 года президент Украины Петр Порошенко своим указом освободил Александра Терещука от люстрации.

«Он известен только тем, что разгонял волынский Евромайдан. Милиция, которой он руководил, применяла там те же светошумовые гранаты, как и в Киеве».
После революции он попал под критерии так называемой «автоматической» люстрации. Активисты несколько месяцев боролись за его увольнение, и, в итоге, 5 июня 2015 года премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Терещук уволен с должности в соответствии с законом «Об очищении власти».
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Соевые, обясните почему ваша барыга в военной форме? Он же говорит что войны у нас нету а есть только торговля с торговыми партньорами? Или он рекламирует образец военной формы для продажи?
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Тебе 47-я хромосома мешает понять что Президент одновременно является Главковерхом.
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этому пончу - надо кондитерский колпак напялить..
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ты петриёт тупее соевых, не понимаешь...?\может кто снизойдёт и объяснит...\
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Пустите ВОну с Хуйлом похихикать, може ещё шо то рабско кабального нахихикает.
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на самом деле освободил заложников Путин-открывает глаза украинцам русский мир.
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Заложников освободили потому что "ЛДНР" сочло это выгодным для себя в настоящий момент - по причинам, о которых они не расскажут.
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пэця лично в камуфляже линию фронта АТО переполз, часовых вражеских заставил по-украински говорить, а пленных освободил.
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ну все,Кондитер сядет на Джавелину и полетит освобождать РАБссиию от КГБэшной Хунты Плешивого Педофила...
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Не-не-не. Россияне довольны своей властью; и не надо вмешиваться в их внутренние дела.
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Хлопці герої, а шоколадний нажрата п'яна потвора.
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судя по радостным лицам бойцов
они пэтю "любят" ! Ми з потрійною енергією працюватимемо над вашим звільненням, - Порошенко в аеропорту Харкова - заручникам, які залишилися в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9163
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Кода-то они жирок из этого организма вытопят...
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Ты прав.РАБссию освобождать низзя.Сами развалятся что СССР в августе 1991 года... Ми з потрійною енергією працюватимемо над вашим звільненням, - Порошенко в аеропорту Харкова - заручникам, які залишилися в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 1445у них талант
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с утроенной - можно только...как бы... много говорить...
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Ти вже напрацював, що завів нас під дурного хату. Краще б ти припинив торгувати з кремлем, розірвав дипстосунки і договір про дружбу та співпрацю з окупантом, заборонив продавати їм товари військового призначення, купувати в них газ, ел енергію і антрацит. Йди вже геть кібенімать, торгаш безпринципний
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На жаль, з потрійною енергією гідрант виводить бабло в офшори, виконує забаганки пуйла та розвалює Україну...
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Данилыч по стариковски по приказу Кондитера напражецца раза 3.... Ми з потрійною енергією працюватимемо над вашим звільненням, - Порошенко в аеропорту Харкова - заручникам, які залишилися в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6190ПАПА Украины это вам не Кондитер....
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Все собі рейтинг набиває, шоколадка пейсата.
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Порошенко конечно любитель попиариться,но не могу понять оскорблений в его адрес.
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Не удаётся свалить его. Впечатляющие ресурсы задействованы: ведьма с Косой, дорогостоящий грузинский клоун, Вомбат-редутчик и проч.; и всё впустую. Хозяева ужасно недовольны провалом операции.
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А может Петю сменяем на остальных ВСЕХ украинских ребят, что в плену на роиси и у орков? Двойной Профит: и Украина вздохнет свободно и парни- на свободе. А, Петр Лексеич..?
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Лучше тебя сменять. В народных республиках дефицит свежего протеина.
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За него даже пса паршивого не дадут.Такого дерьма у них и так хватает.
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нахрена он хуйлу в кацапии нужен, если он его нам еле впарил - через фирташа - своего кошелька ?
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Солдат ВСУ заложник это что прогулка на Донбассе была и его схватили вероятно что нет он с оружием в руках защищал свою страну и народ однозначно что он пленный и агрессор Россия....барыге ссыкотно назвать вещи своими именами и это понятно почему.
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А может Петю сменяем на остальных ВСЕХ украинских ребят, что в плену на роиси и у орков? Двойной Профит: и Украина вздохнет свободно и парни- на свободе. А, Петр Лексеич..?
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товарищ Сралин не освободил из 4 миллионов советских пленных НИКОГО за 4 года войны.....,задайте себе вопрос почему?
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Советский солдат всегда был пылью под ногами власть предержащих.
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Финляндия не была союзником Германии.маршал Маннергейм.
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А кто оккупировал Карелию и тем самым обеспечил с севера блокаду Ленинграда в ютьюбе не сказали?
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Нажаль,как и прежде, у нас при власти "заробитчаны" с паспортами других государств у которых уже заранее разработаны пути отхода с комфортными " запасными аэродромами" где-то ТАМ..для которых Украина всего-лишь средство для быстрых шальных денег. Остаётся только гадать, кто, на самом деле скрывается за блестящей обёрткой РАШЕНа- Изя израильский или дон Педро панамский?
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"соевые тёрки", "вафельные договорняки".
Страна потеряла гениальных переговорщиков и стратегов (уверен -все они кристально честные люди).Сам знаю таких с десяток..
В военкомат они не ходили... Но!
Очередями с дивана достреливпют до Урала!
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в Ютьюб кто то вбросил видеоинтервью с Джохаром Дудаевым в 1995 году.,видео идет 1 час 29 минут...Знаете что там сказал ДУДАЕВ...? Украина остановит РАБссию....,откуда Он мог это знать 22 года назад?????
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Oн был генералом советских ВВС; а это люди очень осведомлённые. Они прекрасно знали что фундаментом СССР являлась не РСФСР, а УССР.
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Во как ольгинские и просто доморощенные идиоты возбудились! Не состоялся бы обмен - Порох сволочь, состоялся - всё равно сволочь.
Хорошо вы тут отрабатываете кремлёвский заказ по очернению ненавистной власти! Ну понятно, с ольгинским дерьмом разговаривать нечего. Но украинские придурки должны хотя бы иногда думать, кому выгодно то дерьмо что они тут выбрасывают на собственную власть. Впрочем, если человек идиот...
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При Липецк почему то молчат... Ми з потрійною енергією працюватимемо над вашим звільненням, - Порошенко в аеропорту Харкова - заручникам, які залишилися в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 7136
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ВЫ ПОНЯЛИ - КАКОЙ БАЛАГАН ОРГАНИЗОВАЛ БАРЫГА???
Наши ребята возвращаются из плена - измученные, с покалеченной психикой.
Им прежде всего нужны родные люди
А ЧТО ВМЕСТО ЭТОГО????
Хитрожопый кагальный организм в беретке, который:
1. Битый час пиарился на фоне измученных заложников на Донбассе.
2. Потом больше часа визжал и скакал перед камерами в Харькове - снова на фоне измученных ребят.
3. Сейчас должно начаться пиар-шоу в Борисполе.
Заложников освободили.
Совесть хитрожопого Барыги не освободится никогда...
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Не сцы,особожденные КацаКрысы не измученные...
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Украина будет в НАТО и это не обсуждается.Хрюкайте дальше про Липецк и офшоры.... Ми з потрійною енергією працюватимемо над вашим звільненням, - Порошенко в аеропорту Харкова - заручникам, які залишилися в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9271
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Пётр Алексеевич, ну не бережёте Вы себя: всё о народе да о народе печетесь! На офшорах же своих да на ротердамам, всяких там ++ поистратили силушку свою богатырскую("ROSHEN"- i ти знову повен сил"). ЧЕЛОВЕЧИЩЕ! ВЫ наше национальное достояние 😍!!!!!!!
GOD BLESS ROSHEN.
Общенародный экстаз..
Занавес..
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Процедура входа Украины в НАТО продлится около года,сообщил специальный представитель НАТО.Счётчик включен ,но Трамп не виноват....,он сопротивлялся до последнего называя РАБссию братвой.... Ми з потрійною енергією працюватимемо над вашим звільненням, - Порошенко в аеропорту Харкова - заручникам, які залишилися в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9200
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Хреново КацаКрысы,что не читаете вы забугорную прессу....ржу с вас канкретна... Ми з потрійною енергією працюватимемо над вашим звільненням, - Порошенко в аеропорту Харкова - заручникам, які залишилися в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9035
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Сообщаю -- сегодня 27 декабря Правительство УКраины --отменило Постановление 704 о Повышении СИЛОВИКАМ окладов по должности и званию --которое должно было вступить с первого января 2018 года --- Рева из МИНСОЦа сказал денег нет -- так как Силовикам пенсионерам тоже нужно будет повышать ПЕНСИЮ . Вопрос -- они что там в Правительстве ОХ,,,, ЕЛИ ??? Они хотят всю страну Украину на уши поставить ???
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а шо, силовики из-за неповышения окладов в очередной раз продадут Украину? странно, что никто не боится, что врачи лечить перестанут...
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Сейчас встреча в Киеве.
Пока Барыга не повизжала полчаса перед микрофоном - к заложникам не допускали родичей.
Есть ли есть капля совести у этого кагальца?
Почему инородцы правят Украиной????
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Гроші Медведчуку і полоненого звільняють, порошенко також в долі, ось як рисачиить по Україні,бізнес вдався. https://observer.net.ua/ukraine/11087/
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМы будем с тройной энергией работать над вашим освобождением, - Порошенко в аэропорту Харькова - заложникам, оставшимся в ОРДЛО. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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