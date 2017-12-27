 Мы будем с тройной энергией работать над вашим освобождением, - Порошенко в аэропорту Харькова - заложникам, оставшимся в ОРДЛО. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации пресс-службы Главы государства.

"Хочу заявить, и я уверен, что ребята, которые сейчас на оккупированной территории, это услышат. Мы будем с тройной энергией работать над вашим освобождением. И будем делать все, чтобы это произошло как можно скорее", - сказал он на взлетном поле в аэропорту Харькова в среду вечером, куда ранее на вертолетах прибыли освобожденные украинцы.

Как известно, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории.

В результате состоялся обмен 73 украинцев на 233 боевика.

Встречать освобожденных украинцев под Краматорск в прибыл лично президент Украины Петр Порошенко.