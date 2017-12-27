 Мы будем с тройной энергией работать над вашим освобождением, - Порошенко в аэропорту Харькова - заложникам, оставшимся в ОРДЛО. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации пресс-службы Главы государства.
"Хочу заявить, и я уверен, что ребята, которые сейчас на оккупированной территории, это услышат. Мы будем с тройной энергией работать над вашим освобождением. И будем делать все, чтобы это произошло как можно скорее", - сказал он на взлетном поле в аэропорту Харькова в среду вечером, куда ранее на вертолетах прибыли освобожденные украинцы.
Как известно, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".
Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории.
В результате состоялся обмен 73 украинцев на 233 боевика.
Встречать освобожденных украинцев под Краматорск в прибыл лично президент Украины Петр Порошенко.
3 июля 2015 года президент Украины Петр Порошенко своим указом освободил Александра Терещука от люстрации.
«Он известен только тем, что разгонял волынский Евромайдан. Милиция, которой он руководил, применяла там те же светошумовые гранаты, как и в Киеве».
После революции он попал под критерии так называемой «автоматической» люстрации. Активисты несколько месяцев боролись за его увольнение, и, в итоге, 5 июня 2015 года премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Терещук уволен с должности в соответствии с законом «Об очищении власти».
фронтаАТО переполз, часовых вражеских заставил по-украински говорить, а пленных освободил.
они пэтю "любят" !
Страна потеряла гениальных переговорщиков и стратегов (уверен -все они кристально честные люди).Сам знаю таких с десяток..
В военкомат они не ходили... Но!
Очередями с дивана достреливпют до Урала!
Хорошо вы тут отрабатываете кремлёвский заказ по очернению ненавистной власти! Ну понятно, с ольгинским дерьмом разговаривать нечего. Но украинские придурки должны хотя бы иногда думать, кому выгодно то дерьмо что они тут выбрасывают на собственную власть. Впрочем, если человек идиот...
Наши ребята возвращаются из плена - измученные, с покалеченной психикой.
Им прежде всего нужны родные люди
А ЧТО ВМЕСТО ЭТОГО????
Хитрожопый кагальный организм в беретке, который:
1. Битый час пиарился на фоне измученных заложников на Донбассе.
2. Потом больше часа визжал и скакал перед камерами в Харькове - снова на фоне измученных ребят.
3. Сейчас должно начаться пиар-шоу в Борисполе.
Заложников освободили.
Совесть хитрожопого Барыги не освободится никогда...
GOD BLESS ROSHEN.
Общенародный экстаз..
Занавес..
Пока Барыга не повизжала полчаса перед микрофоном - к заложникам не допускали родичей.
Есть ли есть капля совести у этого кагальца?
Почему инородцы правят Украиной????