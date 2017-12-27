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Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Общество
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 Обмен пленными на Донбассе стал возможным после давления западных лидеров и работы всего нашего государства, - Бутусов

Сегодняшнее массовое освобождение украинцев из плена боевиков стало возможным благодаря политическому давлению западных лидеров и результаты работы всего государства.

Об этом в своем блоге написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил: "Почему освободили наших, хотя до этого россияне два года не меняли группы и срывали большие обмены?

1. Сработало политическое давление западных лидеров, подержавших позицию руководства Украины - "перемирие" без освобождения украинских заложников невозможно.

2. Западные лидеры, участники переговоров в рамках Минского и Нормандского форматов неоднократно договаривались с Путиным об обмене, он всегда это срывал. Путин сейчас нуждается хотя бы в снижении критики из ЕС и США - в России очередные выборы Путина, единственный оппозиционный кандидат не зарегистрирован и отстранен от участия в выборах, Запад критикует российские власти. А летом чемпионат мира по футболу - Путин хочет представить его как российский триумф и сгладить российский допинговый позор на олимпиаде в Сочи.

3. Обмен пленными Россия прекратила, поскольку собственные наемники и агенты для РФ особой ценности не представляют, а вот украинские пленные для нашего государства важны, украинские лидеры постоянно поднимают эту тему на переговорах, и пленные в кремлевских раскладах еще один рычаг давления и еще одна переговорная позиция.

К сожалению, шантаж не прекратится. В руках российских спецслужб еще свыше 100 заложников, большинство которых - гражданские лица, брошенные в тюрьму по беспределу.

Освобождение большой группы пленных - огромное достижение для Украины, результат работы всего государства. Большое событие, которое показывает - что бы ни было, как бы ни упирался враг, но мы своих не бросаем. Важное доказательство состоятельности нашего государства и общества. Но впереди еще много задач - надо менять остальных".

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: "Проводите ребят", - моменты освобождения украинцев из плена. ВИДЕО

Как известно, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории.

В результате состоялся обмен 73 украинцев на 233 боевика. 

Встречать освобожденных украинцев под Краматорск в прибыл лично президент Украины Петр Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3041853
 
 
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особливо та частина государства яка постійно сидить на нюсванє
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честно, кто слушал в прямом эфире петра? Есть такие?
Про "Україна своїх "нє бросає".... и остальное лепетание?

А ,ХЛОПЦАМ НАШИМ ЗДОРОВЬЯ И МИРА!!! С ВОЗВРАЩЕНИЕМ ДОМОЙ!!! И СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА!!!
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Слышали и видели....привет Сёма,.....да вот только жаль телек стало... Обмен пленными на Донбассе стал возможным после давления западных лидеров и работы всего нашего государства, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2660
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Антоха, здорово, брат!!!
С наступающим!!!
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Спасибо Сёма и тебе крепкого здоровья и всех земных благ!!!!
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1. Сработало политическое давление западных лидеров, подержавших позицию руководства Украины - "перемирие" без освобождения украинских заложников невозможно.
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Подожди. Какие ещё западные лидеры? А Пётр? Всё, что есть хорошего - это ж благодаря ему. Это все знают. Там, где котлы, взятки и косяки, где хапают и сдают его ставленники его нет и быть не может.
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бутусов зрадник как такое мог такое сказать?только петя и только порошен все остальные ничего не стоят
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а поросенко ведет себя так, как будто это его заслуга..
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1. Сработало политическое давление западных лидеров, подержавших позицию руководства Украины - "перемирие" без освобождения украинских заложников невозможно.
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Западные лидеры, участники переговоров в рамках Минского и Нормандского форматов неоднократно договаривались с Путиным об обмене, он всегда это срывал. Путин сейчас нуждается хотя бы в снижении критики из ЕС и США - в России очередные выборы Путина, единственный оппозиционный кандидат не зарегистрирован и отстранен от участия в выборах, Запад критикует российские власти. А летом чемпионат мира по футболу - Путин хочет представить его как российский триумф и сгладить российский допинговый позор на олимпиаде в Сочи. Источник: https://censor.net.ua/n3041853
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Эта наиболее вероятная версия, но она же говорит о слабом влиянии западных лидеров. Ведь санкции к россии применены не в полной мере.
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1. Сработало политическое давление западных лидеров, подержавших позицию руководства Украины - "перемирие" без освобождения украинских заложников невозможно.
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да срывал и каждый раз русня отгребала "пользу" всё более и более.
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Будь ласка при чому тут Бутусов? Біля корита? Черговий сраколиз? Бутусов заблокуешь? Гідко...
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Бутусов банальний сраклолиз, і це правда)))
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Думаю зрадисты скажут, брешь, никакое давление запада они не почуствовали, всё вофка путен и его кум мертвечук всё сделали.
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идрену мать, прочитал коментарии выше, мда, не ошибся
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Благодаря упорному труду депутата и вертолётчицы Надюши Савченко.
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Пеця уже все лавры себе забрал... Он бы и без западных партньоров освободил пленных и врага остановил без добробатов и волонтьоров.
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Растянули на целый день, хлопцев жалко и их родных, устали бедные.
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Нужна не "тишина" на захваченном
Россией Донбассе, а украинский Донбасс и Крым с полным контролем Украины над ее
международно-признанной государственной границей.
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поэтому ты нужен своей стране, когда в армию пойдешь Юра? Или ты в диванной сотне?
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а как же петя ?это же он один всех победил

Обмін полоненими на Донбасі став можливим після тиску західних лідерів і роботи всієї нашої держави, - Бутусов - Цензор.НЕТ 484
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Т.е. без западных лидеров они не способны. Да они вообще ни на что не способны!
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ну наконец блокада парасюка с сеструхой и семенченка дали результат! они же освобождения пленных добивались?! бутусов, как же ты про главных героев забыл? а сракошвили к теме еще не примазался? еще не кукарекает, что барига кинул в плену еще 106 пленных?
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Не бывает худа без добра.
Донбасс являлся все эти годы гнойным нарывом на
теле Украины.

Украина убухивала туда ежегодно миллиарды, которые
в большинстве разворовывались местной мафией. Так Украина сама взрастила
януковичей, ахметовых, звягильских и им подобных... Если не купиться на
очередную авантюру "возрождения Донбасса", то есть надежда со
временем (не быстро!), закрыв многочисленные нерентабельные шахты,
превратить его в нормальный регион Украины.
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Рубикон
27th Декабрь 2017 anti-colorados

Наверное, писать сегодня о чем-то, кроме освобождения наших пленных и заложников - пошло. Сегодня подождет Сирия и КНДР, и все остальное - тоже подождет. На самом деле, сейчас мы наблюдаем финальную, хоть и самую эмоциональную часть огромной операции. Может кто-то упустил маленькую деталь, которая указывает на истинный масштаб мероприятия. Проскользнули сообщения о том, что сегодняшний обмен пленными стал возможным благодаря усилиям участников Нормандского формата. Это значит, что кремлевские марионетки здесь выступали в качестве статистов, а решение было принято в Москве. То есть, возымело действие давление именно на плешивого дедугана. Это значит, что активно работали немцы и французы, а их давили, с одной стороны - Штаты, а с другой - Украина. А Штаты давили потому, что Украина настойчиво доносила до Вашингтона понятные ему вещи. Освобождение собственных военнопленных для США - недалекая история. Они прекрасно помнят, как тяжело приходилось извлекать своих военных из Вьетнама. В общем, надо было до всех достучаться, всех объединить и направить совместные усилия, чтобы престарелый шибздик дал нужную команду своим нукерам.

Однако, это не первый случай освобождения пленных. Мы прекрасно помним о том, как тяжело пришлось возвращать Гадю. Причем, тяжесть эта была не только у тех, кто непосредственно занимался ее освобождением, но и у огромной части украинцев, которые думали о ней, молились за нее, а потом - радовались ее освобождению. Наверняка, мы так и не узнаем, какой именно ценой далось ее освобождение. А потом все наблюдали за ее преображением и, в конце концов, стало понятно, что за гадину мы вытащили из РФ. Теперь она ездит к «замечательным парням» в Донецк, и что-то там с ними делает. На публику она рассказывает, что ездит туда за пленными, но сегодня видно, кто именно занимается этим вопросом, а кто ездит туда за чем-то другим.

Вполне возможно, что это - не последний случай такого мощного переобувания в прыжке. У многих возникает мысль о том, что не стоило бы тратить столько усилий для того, чтобы вытащить вот такую Гадю, которая станет гадить как из пожарного шланга на тех, кто ее освобождал и кто из-за нее сжег кучу нервов.

Но тут возникает некая нравственная дилемма. Суть ее в том, чьи именно это проблемы, в случае перерождения Гади или кого-то подобного. Мое абсолютное убеждение в том, что это - не наши проблемы, а ее. Украина вытащила ее и дала возможность приносить пользу стране, обществу и армии. То есть, поступила так, как поступают цивилизованные страны. Она не захотела стать полезной обществу и очень быстро научилась рубить бабло, используя свое раскрученное имя. Но не приложи Украина усилий для ее освобождения, болталась бы она по этапам в РФ, поочередно объявляя, то сухие, то влажные, то вовсе - мокрые голодовки. Любовь к себе тысяч соотечественников она решила монетизировать самым паскудным образом, и она это делает, погружаясь в клоаку все глубже и надежнее. На самом деле, ее уже ничего не отличает ни от изменников, ни от любителей «русского мира». Ей удалось сделать самый быстрый и яркий политический суицид.

Но вот вопрос. Если бы знать, что подобный персонаж может превратиться в подобное позорище, стоило бы ее вытаскивать из российских застенков? Думаю - стоило. Мы, все, кто так или иначе, были в теме - сделали свой выбор, а она - свой. Мы сделали правильный выбор.

Вытаскивая пленных, их никто не ставит на «политический счетчик». У каждого остается свобода выбора и каждый волен делать то, что он считает нужным, в пределах действующего законодательства. Мы возвращаемся к цивилизованному миру. Мы делаем правильные вещи, которые постепенно сформируют правильную страну. Украина показывает реальную заботу о своих гражданах. Путин допустил ошибку, спустив разнарядку не пропорционального обмена. Невольно он девальвировал ценность свои приспешников, и они это уже поняли.

После сегодняшнего события товарищи типа Саакашвили и прочих, как претендующие на порядочность люди, могли бы сделать себе харакири, но они просто утрутся и постараются загадить произошедшее. Что характерно, тем самым они определяют себя в нишу маргинального электората, ибо вменяемые люди, глядя на их реакцию сегодня, больше никогда им не поверят. Режут они себе брюхо или нет, но отмолчаться, не приехать на встречу освобожденных - политический суицид. Все, что они будут делать или говорить после сего дня - Божия роса. По крайней мере, они так будут считать, а мы уже точно знаем, что это такое и будем смотреть на них, как на обделанных этой росой. Кто не заметил, сегодня мы прошли (а кто-то так и не прошел) нравственный Рубикон. Сейчас можно оглянуться и увидеть, кто с нами, а кто - нет и уже никогда не будет.
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Борьбу за
территориальную целостность единой Украины пиар-власть подменяет
"борьбой" за "освобождение заложников", которой не будет
конца.
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