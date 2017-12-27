 Обмен пленными на Донбассе стал возможным после давления западных лидеров и работы всего нашего государства, - Бутусов

Об этом в своем блоге написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил: "Почему освободили наших, хотя до этого россияне два года не меняли группы и срывали большие обмены?

1. Сработало политическое давление западных лидеров, подержавших позицию руководства Украины - "перемирие" без освобождения украинских заложников невозможно.

2. Западные лидеры, участники переговоров в рамках Минского и Нормандского форматов неоднократно договаривались с Путиным об обмене, он всегда это срывал. Путин сейчас нуждается хотя бы в снижении критики из ЕС и США - в России очередные выборы Путина, единственный оппозиционный кандидат не зарегистрирован и отстранен от участия в выборах, Запад критикует российские власти. А летом чемпионат мира по футболу - Путин хочет представить его как российский триумф и сгладить российский допинговый позор на олимпиаде в Сочи.

3. Обмен пленными Россия прекратила, поскольку собственные наемники и агенты для РФ особой ценности не представляют, а вот украинские пленные для нашего государства важны, украинские лидеры постоянно поднимают эту тему на переговорах, и пленные в кремлевских раскладах еще один рычаг давления и еще одна переговорная позиция.

К сожалению, шантаж не прекратится. В руках российских спецслужб еще свыше 100 заложников, большинство которых - гражданские лица, брошенные в тюрьму по беспределу.

Освобождение большой группы пленных - огромное достижение для Украины, результат работы всего государства. Большое событие, которое показывает - что бы ни было, как бы ни упирался враг, но мы своих не бросаем. Важное доказательство состоятельности нашего государства и общества. Но впереди еще много задач - надо менять остальных".

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Как известно, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории.

В результате состоялся обмен 73 украинцев на 233 боевика.

Встречать освобожденных украинцев под Краматорск в прибыл лично президент Украины Петр Порошенко.