 Обмен пленными на Донбассе стал возможным после давления западных лидеров и работы всего нашего государства, - Бутусов

Об этом в своем блоге написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он отметил: "Почему освободили наших, хотя до этого россияне два года не меняли группы и срывали большие обмены?
1. Сработало политическое давление западных лидеров, подержавших позицию руководства Украины - "перемирие" без освобождения украинских заложников невозможно.
2. Западные лидеры, участники переговоров в рамках Минского и Нормандского форматов неоднократно договаривались с Путиным об обмене, он всегда это срывал. Путин сейчас нуждается хотя бы в снижении критики из ЕС и США - в России очередные выборы Путина, единственный оппозиционный кандидат не зарегистрирован и отстранен от участия в выборах, Запад критикует российские власти. А летом чемпионат мира по футболу - Путин хочет представить его как российский триумф и сгладить российский допинговый позор на олимпиаде в Сочи.
3. Обмен пленными Россия прекратила, поскольку собственные наемники и агенты для РФ особой ценности не представляют, а вот украинские пленные для нашего государства важны, украинские лидеры постоянно поднимают эту тему на переговорах, и пленные в кремлевских раскладах еще один рычаг давления и еще одна переговорная позиция.
К сожалению, шантаж не прекратится. В руках российских спецслужб еще свыше 100 заложников, большинство которых - гражданские лица, брошенные в тюрьму по беспределу.
Освобождение большой группы пленных - огромное достижение для Украины, результат работы всего государства. Большое событие, которое показывает - что бы ни было, как бы ни упирался враг, но мы своих не бросаем. Важное доказательство состоятельности нашего государства и общества. Но впереди еще много задач - надо менять остальных".
Как известно, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".
Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории.
В результате состоялся обмен 73 украинцев на 233 боевика.
Встречать освобожденных украинцев под Краматорск в прибыл лично президент Украины Петр Порошенко.
Про "Україна своїх "нє бросає".... и остальное лепетание?
А ,ХЛОПЦАМ НАШИМ ЗДОРОВЬЯ И МИРА!!! С ВОЗВРАЩЕНИЕМ ДОМОЙ!!! И СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА!!!
С наступающим!!!
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Эта наиболее вероятная версия, но она же говорит о слабом влиянии западных лидеров. Ведь санкции к россии применены не в полной мере.
Россией Донбассе, а украинский Донбасс и Крым с полным контролем Украины над ее
международно-признанной государственной границей.
Донбасс являлся все эти годы гнойным нарывом на
теле Украины.
Украина убухивала туда ежегодно миллиарды, которые
в большинстве разворовывались местной мафией. Так Украина сама взрастила
януковичей, ахметовых, звягильских и им подобных... Если не купиться на
очередную авантюру "возрождения Донбасса", то есть надежда со
временем (не быстро!), закрыв многочисленные нерентабельные шахты,
превратить его в нормальный регион Украины.
27th Декабрь 2017 anti-colorados
Наверное, писать сегодня о чем-то, кроме освобождения наших пленных и заложников - пошло. Сегодня подождет Сирия и КНДР, и все остальное - тоже подождет. На самом деле, сейчас мы наблюдаем финальную, хоть и самую эмоциональную часть огромной операции. Может кто-то упустил маленькую деталь, которая указывает на истинный масштаб мероприятия. Проскользнули сообщения о том, что сегодняшний обмен пленными стал возможным благодаря усилиям участников Нормандского формата. Это значит, что кремлевские марионетки здесь выступали в качестве статистов, а решение было принято в Москве. То есть, возымело действие давление именно на плешивого дедугана. Это значит, что активно работали немцы и французы, а их давили, с одной стороны - Штаты, а с другой - Украина. А Штаты давили потому, что Украина настойчиво доносила до Вашингтона понятные ему вещи. Освобождение собственных военнопленных для США - недалекая история. Они прекрасно помнят, как тяжело приходилось извлекать своих военных из Вьетнама. В общем, надо было до всех достучаться, всех объединить и направить совместные усилия, чтобы престарелый шибздик дал нужную команду своим нукерам.
Однако, это не первый случай освобождения пленных. Мы прекрасно помним о том, как тяжело пришлось возвращать Гадю. Причем, тяжесть эта была не только у тех, кто непосредственно занимался ее освобождением, но и у огромной части украинцев, которые думали о ней, молились за нее, а потом - радовались ее освобождению. Наверняка, мы так и не узнаем, какой именно ценой далось ее освобождение. А потом все наблюдали за ее преображением и, в конце концов, стало понятно, что за гадину мы вытащили из РФ. Теперь она ездит к «замечательным парням» в Донецк, и что-то там с ними делает. На публику она рассказывает, что ездит туда за пленными, но сегодня видно, кто именно занимается этим вопросом, а кто ездит туда за чем-то другим.
Вполне возможно, что это - не последний случай такого мощного переобувания в прыжке. У многих возникает мысль о том, что не стоило бы тратить столько усилий для того, чтобы вытащить вот такую Гадю, которая станет гадить как из пожарного шланга на тех, кто ее освобождал и кто из-за нее сжег кучу нервов.
Но тут возникает некая нравственная дилемма. Суть ее в том, чьи именно это проблемы, в случае перерождения Гади или кого-то подобного. Мое абсолютное убеждение в том, что это - не наши проблемы, а ее. Украина вытащила ее и дала возможность приносить пользу стране, обществу и армии. То есть, поступила так, как поступают цивилизованные страны. Она не захотела стать полезной обществу и очень быстро научилась рубить бабло, используя свое раскрученное имя. Но не приложи Украина усилий для ее освобождения, болталась бы она по этапам в РФ, поочередно объявляя, то сухие, то влажные, то вовсе - мокрые голодовки. Любовь к себе тысяч соотечественников она решила монетизировать самым паскудным образом, и она это делает, погружаясь в клоаку все глубже и надежнее. На самом деле, ее уже ничего не отличает ни от изменников, ни от любителей «русского мира». Ей удалось сделать самый быстрый и яркий политический суицид.
Но вот вопрос. Если бы знать, что подобный персонаж может превратиться в подобное позорище, стоило бы ее вытаскивать из российских застенков? Думаю - стоило. Мы, все, кто так или иначе, были в теме - сделали свой выбор, а она - свой. Мы сделали правильный выбор.
Вытаскивая пленных, их никто не ставит на «политический счетчик». У каждого остается свобода выбора и каждый волен делать то, что он считает нужным, в пределах действующего законодательства. Мы возвращаемся к цивилизованному миру. Мы делаем правильные вещи, которые постепенно сформируют правильную страну. Украина показывает реальную заботу о своих гражданах. Путин допустил ошибку, спустив разнарядку не пропорционального обмена. Невольно он девальвировал ценность свои приспешников, и они это уже поняли.
После сегодняшнего события товарищи типа Саакашвили и прочих, как претендующие на порядочность люди, могли бы сделать себе харакири, но они просто утрутся и постараются загадить произошедшее. Что характерно, тем самым они определяют себя в нишу маргинального электората, ибо вменяемые люди, глядя на их реакцию сегодня, больше никогда им не поверят. Режут они себе брюхо или нет, но отмолчаться, не приехать на встречу освобожденных - политический суицид. Все, что они будут делать или говорить после сего дня - Божия роса. По крайней мере, они так будут считать, а мы уже точно знаем, что это такое и будем смотреть на них, как на обделанных этой росой. Кто не заметил, сегодня мы прошли (а кто-то так и не прошел) нравственный Рубикон. Сейчас можно оглянуться и увидеть, кто с нами, а кто - нет и уже никогда не будет.
территориальную целостность единой Украины пиар-власть подменяет
"борьбой" за "освобождение заложников", которой не будет
конца.