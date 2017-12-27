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Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины, За рубежом
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 Важный шаг в реализации Минских соглашений, - Габриэль об обмене пленными

Обмен пленными на Донбассе является существенным шагом на пути выполнения Минских соглашений.

Об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Обмен является значимым шагом в реализации Минских соглашений, который мы активно поддержали совместно с нашими французскими партнерами в Нормандском формате", - заявил дипломат.

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Он назвал хорошей новостью то, что после долгих месяцев переговоров удалось, наконец, осуществить обширный обмен пленными, важный гуманитарный жест перед Новым годом и православным Рождеством. За этим шагом должны последовать дальнейшие шаги по реализации Минских соглашений, добавил Габриэль.

"Успешный обмен пленными показывает, что это возможно!", - подчеркнул министр иностранных дел. Он убежден, что Рождественское перемирие, о котором было договорено недавно, непременно должно строго соблюдаться.

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Как известно, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории.

В результате состоялся обмен 73 украинцев на 233 боевика. 

Встречать освобожденных украинцев под Краматорск в прибыл лично президент Украины Петр  Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3041852
 
 
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Вот когда Путлер выведет свои войска и технику с Украины, тогда и можно будет говорить что сделан важный шаг, заставили Путлера убраться их чужой страны. А пока что это все бла-бла и пошел Путлер на эту небольшую уступку лишь потому что США его стали поддавливать.
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мигранты запасаются попкорном, пивом и глядят что у них (украинцев) дальше бла-бла .
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"Успешный обмен пленными показывает, что это возможно!", - подчеркнул министр иностранных дел. Он убежден, что Рождественское перемирие, о котором было договорено недавно, непременно должно строго соблюдаться. Источник: https://censor.net.ua/n3041852
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На самом деле Габриель вообще ничего не сделал для освобождения заложников. Теперь же он говорит высокопарные слова.
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Габриэля заслуги в этом нет абсолютно никакой. Он знай только Путлеру задницу подлизывает, ушлепок.
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Це той тип, який нам заказав вступ в ЄС ?
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Вместо борьбы с оккупантами они нам
предлагают с ними "домовлятыся" и самим же выполнять эти
"домовлэнности". Будете это делать, когда буряты захватят часть
Германии или Франции...
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Габриель полное ничтожество, минские соглашения это уступка путлеру. Русские солдаты и бандиты взяли в Украине украинских солдат заложниками, вот об этом надо говорить, Путлер должен убраться с территории Украины со своими войсками, вот что от него требовать надо! Габриэль боится сказать правду!
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Нужна не "тишина" на захваченном
Россией Донбассе, а украинский Донбасс и Крым с полным контролем Украины над ее
международно-признанной государственной границей. Остальное - пустой
треп!...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВажный шаг в реализации Минских соглашений, - Габриэль об обмене пленными
 
 
 
 
 
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