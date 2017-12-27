 Важный шаг в реализации Минских соглашений, - Габриэль об обмене пленными

Об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Обмен является значимым шагом в реализации Минских соглашений, который мы активно поддержали совместно с нашими французскими партнерами в Нормандском формате", - заявил дипломат.
Он назвал хорошей новостью то, что после долгих месяцев переговоров удалось, наконец, осуществить обширный обмен пленными, важный гуманитарный жест перед Новым годом и православным Рождеством. За этим шагом должны последовать дальнейшие шаги по реализации Минских соглашений, добавил Габриэль.
"Успешный обмен пленными показывает, что это возможно!", - подчеркнул министр иностранных дел. Он убежден, что Рождественское перемирие, о котором было договорено недавно, непременно должно строго соблюдаться.
Как известно, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".
Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории.
В результате состоялся обмен 73 украинцев на 233 боевика.
Встречать освобожденных украинцев под Краматорск в прибыл лично президент Украины Петр Порошенко.
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На самом деле Габриель вообще ничего не сделал для освобождения заложников. Теперь же он говорит высокопарные слова.
предлагают с ними "домовлятыся" и самим же выполнять эти
"домовлэнности". Будете это делать, когда буряты захватят часть
Германии или Франции...
Россией Донбассе, а украинский Донбасс и Крым с полным контролем Украины над ее
международно-признанной государственной границей. Остальное - пустой
треп!...