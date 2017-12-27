 МИД Украины взял кота для "защиты от русокрыс”, а МИД РФ назвал это "тупым национализмом"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как сообщил директор политического департамента МИД Алексей Макеев в своем Twitter, МИД Украины "взял на работу" кота по кличке Амбассадор. "Он будет представлять украинско-кошачьи интересы на международной арене, защищать от русокрыс и способствовать выходу украинского молока на мировые рынки. Без-воз-мез-дно!" – написал дипломат.

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Спикер МИД РФ Мария Захарова на своей facebook-странице назвала это заявление "тупым национализмом". "Украинско-кошачьи интересны?.. Не знали, честно говоря, что такие есть. А украинско-собачьи или украинско-петушиные интересы, как я понимаю, уже кто-то успешно представляет? Ну, что можно сказать... Поздно, коллеги: исход крыс не за горами - вы уверенно идете ко дну, раз одна надежда на котов как в сфере безопасности, так и в сфере экономики", - пишет Захарова.

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