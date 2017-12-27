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 Политика Украины, Курьезы, За рубежом
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Все про:МИД (4286) МИД РФ (1060) Захарова (115) Макеев (4)

 МИД Украины взял кота для "защиты от русокрыс”, а МИД РФ назвал это "тупым национализмом"

Директор политического департамента МИД Алексей Макеев сделал твит о новом “сотруднике” министерства, спикер МИД РФ Мария Захарова ответила на своей facebook-странице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как сообщил директор политического департамента МИД Алексей Макеев в своем Twitter, МИД Украины "взял на работу" кота по кличке Амбассадор. "Он будет представлять украинско-кошачьи интересы на международной арене, защищать от русокрыс и способствовать выходу украинского молока на мировые рынки. Без-воз-мез-дно!" – написал дипломат.

МИД Украины взял кота для защиты от русокрыс”, а МИД РФ назвал это тупым национализмом 01

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Канада поддержит Украину во время своего председательства в G7, - МИД

Спикер МИД РФ Мария Захарова на своей facebook-странице назвала это заявление "тупым национализмом". "Украинско-кошачьи интересны?.. Не знали, честно говоря, что такие есть. А украинско-собачьи или украинско-петушиные интересы, как я понимаю, уже кто-то успешно представляет? Ну, что можно сказать... Поздно, коллеги: исход крыс не за горами - вы уверенно идете ко дну, раз одна надежда на котов как в сфере безопасности, так и в сфере экономики", - пишет Захарова.

МИД Украины взял кота для защиты от русокрыс”, а МИД РФ назвал это тупым национализмом 02

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: У россиян могут возникнуть проблемы при пересечении украинской границы, - МИД РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3041851
 
 
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С голубого ручейка начинается река ... Гы-гы ... МИД Украины взял кота для "защиты от русокрыс”, а МИД РФ назвал это "тупым национализмом" - Цензор.НЕТ 8090.
И всё было бы хорошо, если бы речь не шла о России - подлой-тупой-бессмысленножестокой путинской России ... .
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...если уже МИД РФ реагирует на украинского кота, то дела в РФ действительно плохи.
Хотя... Марья могла бы обратиться к самому коту с нотой протеста. Интересно, а кот в МИДе Украины читает газеты, есть ли у него интернет?
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если у кацапов рвутся пуканы от такой мелочи- значит годный троллинг МИД Украины взял кота для "защиты от русокрыс”, а МИД РФ назвал это "тупым национализмом" - Цензор.НЕТ 9499
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юмор - очень тонкая штука!
у одних он есть, а другие его пропили... и заменили злостью и злословием.
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отсутствие чувства юмора - это диагноз: это говорит об отсутствии умения думать, анализировать, то есть мозгов.
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Умные люди промолчали бы на такой грубый троллинг, но русокрысы не могут. Заело ущербных.
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о чем "новость"???
кота берегите, мля... талпоепы!
Если, ни одним, ни вторым заняться больше нечем!
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Гадаю, що для міністерських русощурів простих котів замало, тут потрібна спеціальна служба, як в уряді, коли русощура генерал СБУ ловив.
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Лишний повод убедиться,что такое тупая пи@да по кличке "захарова". Реагировать на обычный стёб????? ЖЕСТЬ. Хотя после истории с выкопаным Черным морем чему удивляться? Кацапы-это диагноз.
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Ну вот, а то нам 5 лет сверлили мозг, что Литвин.
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Це означає що треба шукати ще русопацюка в МЗС, раз Захарова так кіпішує.
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Кацапо пацюків, як по мені, а загалом молодчага котяка.
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Хахаха, у алкоголички бомбануло. Ай, Машка, харош бухать.
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Кот Амбассадор - убийца руссокрыс, это конечно здорово, Но есть более интересная новость.
В супермаркете в Санкт-Петербурге сегодня около 18:30 прогремел взрыв, сообщили РБК в пресс-службе МЧС по Петербургу и Ленинградской области.

В Следственном комитете заявили, что взрыв в магазине в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами, передает ТАСС. Его мощность в СК оценили в 200 г в тротиловом эквиваленте.

В результате, по предварительным данным, несколько человек пострадали.
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и в Сирии ещё один ватолёт с сирийским лётчиком сбили...!
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1. 200 гр - это хлопушка для прессы, а не теракт.
2. Хоть полпитера хай взрывом снесет - это их проблемы.
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нічого, ватниця, переживеш: бояру до носа, лід до гузна - і буде тобі полегшення
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Руссоежа от Гройсмана уже отогнали
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Маньку Захарову штырит не подеццки. То, что кацапов сравнили с крысами, ее не особо возмутило, привыкли уже видимо, так она рьяно начала доказывать, да, мы крысы, но, е-мое, такие боевые)))
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Т.е. ничего против того, что она крыса, Захарова не имеет. МИД Украины взял кота для "защиты от русокрыс”, а МИД РФ назвал это "тупым национализмом" - Цензор.НЕТ 6702 И в кацапских способностях фейки метать в ответ никто тоже и не сомневался.
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Москвалям всюди треба сунути свого носа. Навіть в американський твітер українського дипломата.
Невідомо лише чому маша так заістерекувала. мóцква до "рус" таке ж відношення має рогозін до азімута.
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танцуй калинку -малинку перед китайцами ,манька,хлопни водки и танцуй Хотя посмотришь на захаровой морду лица и понимаешь ,чего она за крыс переживает МИД Украины взял кота для "защиты от русокрыс”, а МИД РФ назвал это "тупым национализмом" - Цензор.НЕТ 6774
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Да, 4 года назад такой пост от МИДА и в страшном сне приснится не мог. Немыслимо было..
А сегодня наш МИД пишет про защиту от русокрыс...официально. И русские утираются. Обалдеть.
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скорее выходите на новый уровень, вводите в официальный оборот слова "писька" и "жопа"
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Кто про что ,а какцап про больные для него темы
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ну чего, это как раз уровень директора департамента МИД, только в мое время его называли "детсадовским", а подобное расстройство у взрослых людей - инфантилизмом
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Наконец история Украины перевернула страницу 20-го века и вошла в 21-й. С опозданием, ибо мы не очень ей помогали, но вошла.
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Та ж стабфонд РФ той... щурі сточили. Озерні...
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Кот - профессионал, знал куда прийти, прямо в МИД, вот его и оценили...
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Вони ще білочку оформити на роботу і не зізнаються, бо Захарової вже на плечі сидить і нашіптує
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офф топ


В Индийском океане спасли польского моряка с котом
Они почти 7 месяцев дрейфовали в самодельной лодке. Ее обнаружили у берегов острова Реюньон, который входит в заморские регионы Франции. По словам самого спасенного, он направлялся в ЮАР, чтобы найти работу, передвигался на спасательной шлюпке с пассажирского судна. При этом у моряка были запасы еды на месяц, так что раз в день он ел суп-лапшу и то, что смог выловить из моря. Все эти месяцы его единственным компаньоном был кот, но как он очутился на лодке, не уточняется.
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рогозін і г-н Азімут є співучасниками організації зриву виведення ангольського сумутника метеор-м
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***
папа накричал на маму...
мама накричала на сына...
сын накричал на кота...
кот молча нагадил всем троим в тапки!
мораль - меньше разговоров - больше дела!!!

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Судя по внешности, Захерова заступилась за носителей близкого к ней генетического кода, если не считать хвоста.
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Я когда твитт Макеева прочел - скривился чутка - ну не МИДовского уровня шутка, больше для подворотни подходить...Но сцуко СРАБОТАЛО ! Значит точно знал что делал! и уровень интелекту определен правильно МИД Украины взял кота для "защиты от русокрыс”, а МИД РФ назвал это "тупым национализмом" - Цензор.НЕТ 7109
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Шутка была целевая, и аудитория этой шутки уже лет 15 как деградировала, так что уровень в самый раз.
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Ох, как у Машки полыхает,
Когда шутки не понимает. МИД Украины взял кота для "защиты от русокрыс”, а МИД РФ назвал это "тупым национализмом" - Цензор.НЕТ 7734
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когда кацапскую крысу пашу климкина погонят с мзс?
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Насправді чуйні ,що працюють в МЗС ,люди прихистили кота,а те,що ворог дрище від кожного твіту українських службовців - то це на краще.
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Больше того ,это крупная дипломатическая победа Украины! Я так думаю.
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Ватаны настолько примитивные, что их даже троллить неинтересно.
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насрать, что там мелят в парашинском миде
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В АП на работу взять тигров и львов, от своих овшорных крыс избавится
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