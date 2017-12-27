 МИД Украины взял кота для "защиты от русокрыс”, а МИД РФ назвал это "тупым национализмом"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Как сообщил директор политического департамента МИД Алексей Макеев в своем Twitter, МИД Украины "взял на работу" кота по кличке Амбассадор. "Он будет представлять украинско-кошачьи интересы на международной арене, защищать от русокрыс и способствовать выходу украинского молока на мировые рынки. Без-воз-мез-дно!" – написал дипломат.
Спикер МИД РФ Мария Захарова на своей facebook-странице назвала это заявление "тупым национализмом". "Украинско-кошачьи интересны?.. Не знали, честно говоря, что такие есть. А украинско-собачьи или украинско-петушиные интересы, как я понимаю, уже кто-то успешно представляет? Ну, что можно сказать... Поздно, коллеги: исход крыс не за горами - вы уверенно идете ко дну, раз одна надежда на котов как в сфере безопасности, так и в сфере экономики", - пишет Захарова.
И всё было бы хорошо, если бы речь не шла о России - подлой-тупой-бессмысленножестокой путинской России ... .
Хотя... Марья могла бы обратиться к самому коту с нотой протеста. Интересно, а кот в МИДе Украины читает газеты, есть ли у него интернет?
у одних он есть, а другие его пропили... и заменили злостью и злословием.
кота берегите, мля... талпоепы!
Если, ни одним, ни вторым заняться больше нечем!
В супермаркете в Санкт-Петербурге сегодня около 18:30 прогремел взрыв, сообщили РБК в пресс-службе МЧС по Петербургу и Ленинградской области.
В Следственном комитете заявили, что взрыв в магазине в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами, передает ТАСС. Его мощность в СК оценили в 200 г в тротиловом эквиваленте.
В результате, по предварительным данным, несколько человек пострадали.
2. Хоть полпитера хай взрывом снесет - это их проблемы.
Невідомо лише чому маша так заістерекувала. мóцква до "рус" таке ж відношення має рогозін до азімута.
А сегодня наш МИД пишет про защиту от русокрыс...официально. И русские утираются. Обалдеть.
В Индийском океане спасли польского моряка с котом
Они почти 7 месяцев дрейфовали в самодельной лодке. Ее обнаружили у берегов острова Реюньон, который входит в заморские регионы Франции. По словам самого спасенного, он направлялся в ЮАР, чтобы найти работу, передвигался на спасательной шлюпке с пассажирского судна. При этом у моряка были запасы еды на месяц, так что раз в день он ел суп-лапшу и то, что смог выловить из моря. Все эти месяцы его единственным компаньоном был кот, но как он очутился на лодке, не уточняется.
папа накричал на маму...
мама накричала на сына...
сын накричал на кота...
кот молча нагадил всем троим в тапки!
мораль - меньше разговоров - больше дела!!!
Когда шутки не понимает.
Дякую богу що я кiт а не кот.