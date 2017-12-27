 "Это не только гуманитарный акт, но и полезный шаг в деле укрепления доверия", - ОБСЕ об обмене пленными

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В совместном заявлении представители ОБСЕ призвали стороны наращивать этот импульс для достижения дальнейшего прогресса в мирном урегулировании кризиса на Донбассе.
"Разрешение такому значительному числу людей, которые прошли с обеих сторон, вернуться домой до Нового года и православного Рождества - это очень отрадное событие. Сегодняшний обмен - это не только гуманитарный акт, но и полезный шаг в деле укрепления доверия", - заявила Кнайсль.
Она призвала стороны продолжать их усилия, направленные на улучшение жизни людей, непосредственно затронутых конфликтом.
Генсек организации Гремингер в свою очередь подчеркнул, что такие поэтапные шаги, как сегодняшний, могут принести значительные ощутимые результаты. Он также обратил внимание на то, что "такой прогресс является результатом неустанной работы Трехсторонней контактной группы и демонстрирует важность этого формата" и подчеркнул крайнюю важность того, чтобы стороны продолжали работать с ТКГ в целях достижения устойчивого прогресса на пути к миру.
Оба дипломата заявили, что сегодняшний обмен пленными, вкупе с меньшим количеством нарушений режима прекращения огня в течение последних нескольких дней, представляют собой шаг вперед.
"Тем не менее, это только один шаг, а многие другие должны следовать, - отметили Кнайсль и Гремингер и в очередной раз призвали обеспечить подлинное прекращение боевых действий в ближайшие дни в рамках полного выполнения минских договоренностей.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вот обсе вообще тут отношение не имеет или имеет, сливая информацию сепарам. Для чего тут вообще лживые слова?
а как правильно - акт - гуманитарный или гуманный?
гуманитарный - обращенный к человеческой личности, к правам и интересам человека,
гуманный - человечный, человеколюбивый, проникнутый любовью к человеку, уважением к личности
вот чего-то вылезло на ночь глядя... (сам не рад)
не усну!
просто засомневался, правильнее - гуманитарный акт или гуманный?
но то таке!
можно наверное и так и так..
все-все!
у люлю - спать!!!!
угомонись (это я себе!)
Вы правы
угомонился..
зачем оно мне надо на ночь глядя???
г камандующего.
Надеется сука добавить пару процентов до рентинга.
Московский поп, который живет впечерской лавре,
сообщил, что церковь наконец то пробила бетонную чтену недовери между украиной и днр.
Но дебил-русский поп недопонимает,
что енти медведчуковские спектакли не проходят.
Аншлага не будет.
Будут бить и расейскага попа его же кадилом и
будут бить г камандующего его же мокрыми обосцанными трусами.
Как насчет доверия к ИГИЛ после покатушек на грузовике по людям в день взятия Бастилии?
ЧитатьЧитать @CrimeaUA1
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Один из наших освобожденных ребят сказал, что террористы говорили, что Украина от них отказалась, и что их считают предателями. ТО ЖЕ САМОЕ говорили представители ОБСЕ. Это все, что нужно знать про ОБСЕ.