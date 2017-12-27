 "Это не только гуманитарный акт, но и полезный шаг в деле укрепления доверия", - ОБСЕ об обмене пленными

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В совместном заявлении представители ОБСЕ призвали стороны наращивать этот импульс для достижения дальнейшего прогресса в мирном урегулировании кризиса на Донбассе.

"Разрешение такому значительному числу людей, которые прошли с обеих сторон, вернуться домой до Нового года и православного Рождества - это очень отрадное событие. Сегодняшний обмен - это не только гуманитарный акт, но и полезный шаг в деле укрепления доверия", - заявила Кнайсль.

Она призвала стороны продолжать их усилия, направленные на улучшение жизни людей, непосредственно затронутых конфликтом.

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Генсек организации Гремингер в свою очередь подчеркнул, что такие поэтапные шаги, как сегодняшний, могут принести значительные ощутимые результаты. Он также обратил внимание на то, что "такой прогресс является результатом неустанной работы Трехсторонней контактной группы и демонстрирует важность этого формата" и подчеркнул крайнюю важность того, чтобы стороны продолжали работать с ТКГ в целях достижения устойчивого прогресса на пути к миру.

Оба дипломата заявили, что сегодняшний обмен пленными, вкупе с меньшим количеством нарушений режима прекращения огня в течение последних нескольких дней, представляют собой шаг вперед.

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"Тем не менее, это только один шаг, а многие другие должны следовать, - отметили Кнайсль и Гремингер и в очередной раз призвали обеспечить подлинное прекращение боевых действий в ближайшие дни в рамках полного выполнения минских договоренностей.