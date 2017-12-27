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Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ОБСЕ (2896) Донбасс (14942) пленные (142) Гремингер (10) Кнайсль Карин (1)

 "Это не только гуманитарный акт, но и полезный шаг в деле укрепления доверия", - ОБСЕ об обмене пленными

Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер приветствовали новость о сегодняшнем обмене пленными на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В совместном заявлении представители ОБСЕ призвали стороны наращивать этот импульс для достижения дальнейшего прогресса в мирном урегулировании кризиса на Донбассе.

"Разрешение такому значительному числу людей, которые прошли с обеих сторон, вернуться домой до Нового года и православного Рождества - это очень отрадное событие. Сегодняшний обмен - это не только гуманитарный акт, но и полезный шаг в деле укрепления доверия", - заявила Кнайсль.

Она призвала стороны продолжать их усилия, направленные на улучшение жизни людей, непосредственно затронутых конфликтом.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Меркель и Макрон призвали к обмену всеми пленными на Донбассе

Генсек организации Гремингер в свою очередь подчеркнул, что такие поэтапные шаги, как сегодняшний, могут принести значительные ощутимые результаты. Он также обратил внимание на то, что "такой прогресс является результатом неустанной работы Трехсторонней контактной группы и демонстрирует важность этого формата" и подчеркнул крайнюю важность того, чтобы стороны продолжали работать с ТКГ в целях достижения устойчивого прогресса на пути к миру.

Оба дипломата заявили, что сегодняшний обмен пленными, вкупе с меньшим количеством нарушений режима прекращения огня в течение последних нескольких дней, представляют собой шаг вперед.

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"Тем не менее, это только один шаг, а многие другие должны следовать, - отметили Кнайсль и Гремингер и в очередной раз призвали обеспечить подлинное прекращение боевых действий в ближайшие дни в рамках полного выполнения минских договоренностей.

Источник: https://censor.net.ua/n3041849
 
 
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ВОровку путинскую лутше бы обменяли на пленных. Ах да я забыл, зачем ФСБ назад брать собственного агента, это же глупо даже как для ФСБ
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"Разрешение такому значительному числу людей, которые прошли с обеих сторон, вернуться домой до Нового года и православного Рождества - это очень отрадное событие. Сегодняшний обмен - это не только гуманитарный акт, но и полезный шаг в деле укрепления доверия", - заявила Кнайсль. Источник: https://censor.net.ua/n3041849
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вот обсе вообще тут отношение не имеет или имеет, сливая информацию сепарам. Для чего тут вообще лживые слова?
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Иди спать "философ"...рабочий день уже давно закончен.
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Так я на Цензора не работаю, мне в 6 утра на работу в другое место. Но вы слились, что тут зарабатываете . Вы на кого работаете?
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Флудите. Надеюсь что Админ ваши комментарии удалит.
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Вот видишь терминами сыпишь...а говоришь не работаешь,а я так мимо шёл... "Это не только гуманитарный акт, но и полезный шаг в деле укрепления доверия", - ОБСЕ об обмене пленными - Цензор.НЕТ 996
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простите вопрос не по теме:
а как правильно - акт - гуманитарный или гуманный?
гуманитарный - обращенный к человеческой личности, к правам и интересам человека,
гуманный - человечный, человеколюбивый, проникнутый любовью к человеку, уважением к личности
вот чего-то вылезло на ночь глядя... (сам не рад)
не усну!
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что в статье - гуманитарный - я вижу
просто засомневался, правильнее - гуманитарный акт или гуманный?
но то таке!
можно наверное и так и так..
все-все!
у люлю - спать!!!!
угомонись (это я себе!)
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То все термины, демагогия и дежурные слова от ОБСЕ. Не заморачивайтесь этой бред твой организацией!
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та да!
Вы правы
угомонился..
зачем оно мне надо на ночь глядя???
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Бытие определяет сознание.....спокойной ночи вася...."Ali Hasan".
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Укрепления доверия?! Эти ипанутые правда так прямо и сказали? Доверия к кому?! Нашим убийцам и оккупантам?! "Это не только гуманитарный акт, но и полезный шаг в деле укрепления доверия", - ОБСЕ об обмене пленными - Цензор.НЕТ 3645
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Верно. В этом и есть поддержка сепаратистов от ОБСЕ.
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По тв идет целый день треш - спектакль одного актера-
г камандующего.

Надеется сука добавить пару процентов до рентинга.

Московский поп, который живет впечерской лавре,
сообщил, что церковь наконец то пробила бетонную чтену недовери между украиной и днр.

Но дебил-русский поп недопонимает,
что енти медведчуковские спектакли не проходят.
Аншлага не будет.

Будут бить и расейскага попа его же кадилом и
будут бить г камандующего его же мокрыми обосцанными трусами.
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Доверия с кем? С сепарами? Или с мокшанцами?! О чем вы блеете ОБСЕшники?!!
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Да какой нафиг гуманный шаг, от Путлера его никогда не дождешься, от только и способен гадить да убивать. Просто Америка Путлера стала поддавливать, вот он и пошел на некоторую уступку. Посмотрим как дальше будут события развиваться.
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О каком доверии может идти речь применительно к бандитам , террористам и сепаратюгам?
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Укрепление доверия?! Ну это как если бы кто-то поприветсвовал укреаление доверия между Чикатилло и родственниками его жертв
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С завтрашнего дня пойдут воспоминая о плене в Лугандонии. Недумаю, что послушав воспоминания военнопленных укрепится доверие. Укрепится только ненависть к отщепенцам.
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Они там в Европах реально невменяемы в своей сытости и спокойствии.

Как насчет доверия к ИГИЛ после покатушек на грузовике по людям в день взятия Бастилии?
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По Европе давно не топтался кирзовый сапог воина-освободителя.
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Конечно, радуется. Такова конструкция психики.
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Европейцам следует заняться укреплением доверия с исламскими террористами...
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КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1

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Один из наших освобожденных ребят сказал, что террористы говорили, что Украина от них отказалась, и что их считают предателями. ТО ЖЕ САМОЕ говорили представители ОБСЕ. Это все, что нужно знать про ОБСЕ.
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какое доверие????? ебанутые шлюхи оцсе-шные
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это не только гуманитарный акт, но и полезный шаг в деле укрепления доверия", - ОБСЕ об обмене пленными
 
 
 
 
 
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