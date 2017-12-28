 20 трупов за 6 месяцев: кладбище 14-го батальона наемников "Призрак" "ЛНР". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ видео опубликовал твиттер-пользователь Necro Mancer,
Один из террористов, который сниимает видео, так высказался о ситуации: "Спасибо командирам, которые накомандовали: плюс 20 трупов за 6 месяцев войны".
Российский наемник рассказывает о кладбище одного из батальонов - 14-го батальона наемников "Призрак", который воюет в составе 2-го армейского корпуса "ЛНР", в районе села Желобок, на Бахмутской трассе.
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кладбищесвалка всего лишь одного из батальонов . а их в зоопарке не мало . если в каждом из них за пол года такие потери то наши бойцы не даром свой хлеб едят
заметьте у нас типа перемирие . и еще я думаю далеко не всех дохлых абизян из этого батальона хоронят здесь . многие трупаки забирают родственники . многих увозят в Расейку . так что можно смело утверждать что за пол года только один батальон потерял примерно 10% личного состава только убитыми . калеки это отдельный разговор
В Париже, представители колумбийской мафии, находящиеся в международном розыске,
застрелили шесть боевиков ИГИЛ, которые с автоматами ворвались в кафе.
Своими действиями представители наркокартеля спасли десятки жизней парижан,
но поставили в тупик прибывших на выстрелы полицейских...
Может это именно тот случай, когда минус на минус даёт плюс?
Фрунзенская районная прокуратура Саратова обратилась в суд с требованием зарегистрировать в качестве иностранного агента региональную организацию инвалидов, больных сахарным диабетом. Проверка была проведена по жалобе студента медуниверситета Никиты Смирнова, возглавляющего штаб поддержки Владимира Путина на выборах президента. Как заключил эксперт, доктор исторических наук Иван Коновалов, пациентское общество, помогающее больным добиваться жизненно необходимых лекарств, «формирует предпосылки к дискредитации органов власти» и «передает зарубежным партнерам информацию о так называемых болевых точках региона».
«Прокуратура просто так не приходит»
«Пришлось задуматься: а стоило ли вообще помогать людям? Вчера позвонила пациентка, возмущалась: да вы же, оказывается, иностранный агент, вами прокуратура интересуется, а они просто так не приходят! -рассказывает член правления диабетической организации Екатерина Рогаткина. - Недавно наша организация этой женщине помогала: рассказали другим больным диабетом, что у нее нет лекарств, а впереди праздники, и несколько больных решили поделиться с ней запасом препарата».
Диабетическую ассоциацию в Саратове в конце 1980-х годов создали врачи из медуниверситета. Екатерина Рогаткина пришла в организацию в начале 2000-х из-за болезни сына. Скоро ее домашний телефон превратился в горячую линию для тех, кто не знал, где лечиться, учиться, работать с диабетом, и не мог добиться положенных по закону лекарств. «Муж не мог со мной пообщаться, потому что я всё время разговаривала с больными сахарным диабетом. Мне звонили в час ночи, в выходные, в праздники. Я не могла положить трубку, потому что на том конце провода рыдали: «Мне нечем колоть ребенка!» - вспоминает Екатерина Александровна.
Подробности в Новой газете
П'ять копійок: Это все, что вам нужно знать о русских мартышках-стукачах.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/8464270.html
На России продолжает стремительно увеличиваться количество банкротств среди бизнеса на фоне стагнации экономики и давления налоговых органов, усилиями которых государство латает федеральный бюджет.
В ноябре 1166 компаний (39 предприятий в день!) признали себя неплатежеспособными и покинули рынок, подсчитали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, выводы которых приводит РБК.
Количество банкротств на России штампует рекорды в ежемесячном режиме: предыдущий максимум был установлен в октябре, а ноябрьский показатель стал беспрецедентным за все время кризиса. Он на 5% превысил пик марта 2015 года, когда на фоне санкций Запада и обвала цен на нефть российская экономика отправилась в самую продолжительную за 20 лет рецессию.
В фазу рецессии экономику могут ввергнуть форс-мажорные обстоятельства, например, война или резкое изменение цен на энергоносители. Выход из стагнации возможен только при участии государства или государств, которое будет «вливать» деньги в экономику, поддерживая различные отрасли и стабилизируя курс национальной валюты. Золотой валютный резерв РФ на нуле. Другие страны естественно не будет «вливать» деньги в экономику страны агрессора и оккупанта - РФ. Поэтому фатальный исход РФ не за горами.