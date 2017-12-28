EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Происшествия
  11348  47
Материалы по теме:
Все про:Луганщина (3650) терроризм (17694) наемник (216)

 20 трупов за 6 месяцев: кладбище 14-го батальона наемников "Призрак" "ЛНР". ВИДЕО

В сети появились кадры захоронений луганских боевиков, которые были ликвидированы на Донбассе за последние 6 месяцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ видео опубликовал твиттер-пользователь Necro Mancer,

Один из террористов, который сниимает видео, так высказался о ситуации: "Спасибо командирам, которые накомандовали: плюс 20 трупов за 6 месяцев войны".

Российский наемник рассказывает о кладбище одного из батальонов - 14-го батальона наемников "Призрак", который воюет в составе 2-го армейского корпуса "ЛНР", в районе села Желобок, на Бахмутской трассе.

...

Смотрите также: "Мой сын - командир танка!" - женщина хотела льгот для сына-наемника "ДНР" на украинском пункте пропуска. ФОТОрепортаж

 

Источник: https://censor.net.ua/n3041848
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
20 трупов за полгода это ниочем, должно быть 200 тогда это результат.
 показать весь комментарий
 
 
так это в одном батальоне, там численность всего личного состава дай бог 200 человек
 показать весь комментарий
 
 
твоє порося в торгових партньоров стріляти не дозволяє, дурачок.
 показать весь комментарий
 
Чомусь кожен пісатєль вважає своїм обов"язком сказати що я порохобот. Ну що ж, ви дозвизділись: тепер почну підтримувати порохоботів(по просьбє трудящіхся), з чим вас і вітаю.
 показать весь комментарий
 
Ну для бата 20 убитых за 6 месяцев, при наличии раненных и при наличии других убитых которых похоронили в других местах Рахи и ОРДЛО - это норма!
 показать весь комментарий
 
 
на батальон нормально...но есть куда тянуться -надо весь зашкварить)
 показать весь комментарий
 
 
ну почему . это кладбище свалка всего лишь одного из батальонов . а их в зоопарке не мало . если в каждом из них за пол года такие потери то наши бойцы не даром свой хлеб едят
заметьте у нас типа перемирие . и еще я думаю далеко не всех дохлых абизян из этого батальона хоронят здесь . многие трупаки забирают родственники . многих увозят в Расейку . так что можно смело утверждать что за пол года только один батальон потерял примерно 10% личного состава только убитыми . калеки это отдельный разговор
 показать весь комментарий
 
 
Так это же только в одном батальоне... А "в Бразили много этих "Педров"...
 показать весь комментарий
 
 
Диванные воины, это потери одного батальона, причем неполной штатной численности, в нём вряд ли даже 200-300 человек есть штатных. За полгода 20 убитых, раненных всего втрое больше, добавьте сюда санитарные потери - (заболевшие и т.п.), и вы получите, что минимум половина личного состава батальона выбыла за полгода.
 показать весь комментарий
 
 
это только тех которых бродячие собаки не успели погрызть...
 показать весь комментарий
 
 
Порядка 10% от состава.....Не плохо...можно даже сказать что хорошо....мне нравится...
 показать весь комментарий
 
 
А сколько еще винторогих скотов в паРашу закапывать увезли...домой к маме..?? Если столько же..то это вдвойне хорошо.....
 показать весь комментарий
 
 
Другой вопрос, как и чем могли наши убить 20 орков, когда всем поцреотам цензора известно, как дважды два, что нашим строго запрещено стрелять и они уже который год просто сидят в окопах и терпят обстрелы сепаров... Мистика...
 показать весь комментарий
 
 
***
В Париже, представители колумбийской мафии, находящиеся в международном розыске,
застрелили шесть боевиков ИГИЛ, которые с автоматами ворвались в кафе.
Своими действиями представители наркокартеля спасли десятки жизней парижан,
но поставили в тупик прибывших на выстрелы полицейских...

Может это именно тот случай, когда минус на минус даёт плюс?
 показать весь комментарий
 
 
Зато они стали настоящими Призраками
 показать весь комментарий
 
 
Смело округляй до 4-х... 0,67 пошли на корм бродячим собакам.....
 показать весь комментарий
 
 
Лидер студенческого штаба Путина нашел "шпионов" с глюкометрами у больных диабетиков


20 трупів за 6 місяців: цвинтар 14-го батальйону найманців "Привид" "ЛНР" - Цензор.НЕТ 2568

Фрунзенская районная прокуратура Саратова обратилась в суд с требованием зарегистрировать в качестве иностранного агента региональную организацию инвалидов, больных сахарным диабетом. Проверка была проведена по жалобе студента медуниверситета Никиты Смирнова, возглавляющего штаб поддержки Владимира Путина на выборах президента. Как заключил эксперт, доктор исторических наук Иван Коновалов, пациентское общество, помогающее больным добиваться жизненно необходимых лекарств, «формирует предпосылки к дискредитации органов власти» и «передает зарубежным партнерам информацию о так называемых болевых точках региона».

«Прокуратура просто так не приходит»


«Пришлось задуматься: а стоило ли вообще помогать людям? Вчера позвонила пациентка, возмущалась: да вы же, оказывается, иностранный агент, вами прокуратура интересуется, а они просто так не приходят! -рассказывает член правления диабетической организации Екатерина Рогаткина. - Недавно наша организация этой женщине помогала: рассказали другим больным диабетом, что у нее нет лекарств, а впереди праздники, и несколько больных решили поделиться с ней запасом препарата».

Диабетическую ассоциацию в Саратове в конце 1980-х годов создали врачи из медуниверситета. Екатерина Рогаткина пришла в организацию в начале 2000-х из-за болезни сына. Скоро ее домашний телефон превратился в горячую линию для тех, кто не знал, где лечиться, учиться, работать с диабетом, и не мог добиться положенных по закону лекарств. «Муж не мог со мной пообщаться, потому что я всё время разговаривала с больными сахарным диабетом. Мне звонили в час ночи, в выходные, в праздники. Я не могла положить трубку, потому что на том конце провода рыдали: «Мне нечем колоть ребенка!» - вспоминает Екатерина Александровна.

Подробности в Новой газете
П'ять копійок: Это все, что вам нужно знать о русских мартышках-стукачах.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/8464270.html
 показать весь комментарий
 
 
Neverju, sjto to malovato, nu ok, naprimer toljko s odnogo podrazdelenija, ok toljko mestnije i te kotorih ne vivezli - serovno malovato, vedj svodkah cjitajem na mnogo boljsje, - to kto vrjot, teperj teroristi ili vrali VSU.
 показать весь комментарий
 
 
Российский бизнес поразила эпидемия банкротств: около 40 фирм в день!
На России продолжает стремительно увеличиваться количество банкротств среди бизнеса на фоне стагнации экономики и давления налоговых органов, усилиями которых государство латает федеральный бюджет.
В ноябре 1166 компаний (39 предприятий в день!) признали себя неплатежеспособными и покинули рынок, подсчитали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, выводы которых приводит РБК.

Количество банкротств на России штампует рекорды в ежемесячном режиме: предыдущий максимум был установлен в октябре, а ноябрьский показатель стал беспрецедентным за все время кризиса. Он на 5% превысил пик марта 2015 года, когда на фоне санкций Запада и обвала цен на нефть российская экономика отправилась в самую продолжительную за 20 лет рецессию.
 показать весь комментарий
 
 
Рецессия (иностранное слово, чтобы не травмировать россиян), обозначает, что российская экономика медленно умирает или уже умерла, но еще дергает ногами.
В фазу рецессии экономику могут ввергнуть форс-мажорные обстоятельства, например, война или резкое изменение цен на энергоносители. Выход из стагнации возможен только при участии государства или государств, которое будет «вливать» деньги в экономику, поддерживая различные отрасли и стабилизируя курс национальной валюты. Золотой валютный резерв РФ на нуле. Другие страны естественно не будет «вливать» деньги в экономику страны агрессора и оккупанта - РФ. Поэтому фатальный исход РФ не за горами.
 показать весь комментарий
 
 
У нас побільше могил за 6 місяців виросло !
 показать весь комментарий
 
это кладбище лишь одного батальона....
 показать весь комментарий
 
20 Призраков стали призраками. По моему это логично, не?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия20 трупов за 6 месяцев: кладбище 14-го батальона наемников "Призрак" "ЛНР". ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх