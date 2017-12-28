 20 трупов за 6 месяцев: кладбище 14-го батальона наемников "Призрак" "ЛНР". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ видео опубликовал твиттер-пользователь Necro Mancer,

Один из террористов, который сниимает видео, так высказался о ситуации: "Спасибо командирам, которые накомандовали: плюс 20 трупов за 6 месяцев войны".

Российский наемник рассказывает о кладбище одного из батальонов - 14-го батальона наемников "Призрак", который воюет в составе 2-го армейского корпуса "ЛНР", в районе села Желобок, на Бахмутской трассе.

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