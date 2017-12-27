 Нужно не "козлов отпущения" искать, а решать проблему, - Романов после критики от Гройсмана. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, заявление директора концерна Романа Романова опубликовано пресс-службой "Укроборонпрома".

В документе говорится, что "Укроборонпром" неоднократно обращался в Кабмин с предложениями по решению проблем вокруг "Николаевского судостроительного завода". Были предоставлены проекты решений, которые охватывали все возможные варианты: достройка, демилитаризация крейсера "Украина" или дальнейшее содержание. "Задолженность по зарплате сложилась из-за того, что завод не получал возмещение средств за содержание ракетного крейсера и самостоятельно за свой счет держал "Украину" на плаву с февраля 2015 года. В результате государственная задолженность составила - 61 млн грн", - заявил Романов.

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Он констатирует, что в данный момент этот корабль не нужен Министерству обороны, не вписывается в концепцию развития Военно-морских сил, устарел и не имеет нужного вооружения. В доказательство к документу прикреплен ответ из Миноброны.

“В Кабмин были отправлены ряд писем и проектов решений по детально прописанными предложениями действенного решения этой проблемы, но ответа не получили”, - говорится в публикации на сайте “Укроборонпрома”.

В соответствии с уставом, утвержденным Кабмином, концерн не имеет права перераспределять средства между предприятиями-участниками, отмечается в опубликованном заявлении. “Если забрать средства с других предприятий оборонной промышленности, таких как "Антонов", "ХКМБ им. Морозова", "Завод им. Малышева" или ГАХК "Артем" и других - Украина останется без самолетов, танков и другого вооружения", - отмечает Романов. Он считает, что следует не искать "козлов отпущения", а принимать решения и как можно быстрее. "За эти военные годы, вокруг "Укроборонпрома" и лично меня, как генерального директора концерна, было довольно много сложных ситуаций и по каждой из них мы выходили с достоинством", - заявил директор концерна.

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Напомним, сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман инициировал отставку руководителя ГП "Укроборонпром" Романа Романова. Причина — задолженность по выплате зарплаты.