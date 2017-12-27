 Нужно не "козлов отпущения" искать, а решать проблему, - Романов после критики от Гройсмана. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, заявление директора концерна Романа Романова опубликовано пресс-службой "Укроборонпрома".
В документе говорится, что "Укроборонпром" неоднократно обращался в Кабмин с предложениями по решению проблем вокруг "Николаевского судостроительного завода". Были предоставлены проекты решений, которые охватывали все возможные варианты: достройка, демилитаризация крейсера "Украина" или дальнейшее содержание. "Задолженность по зарплате сложилась из-за того, что завод не получал возмещение средств за содержание ракетного крейсера и самостоятельно за свой счет держал "Украину" на плаву с февраля 2015 года. В результате государственная задолженность составила - 61 млн грн", - заявил Романов.
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Он констатирует, что в данный момент этот корабль не нужен Министерству обороны, не вписывается в концепцию развития Военно-морских сил, устарел и не имеет нужного вооружения. В доказательство к документу прикреплен ответ из Миноброны.
“В Кабмин были отправлены ряд писем и проектов решений по детально прописанными предложениями действенного решения этой проблемы, но ответа не получили”, - говорится в публикации на сайте “Укроборонпрома”.
В соответствии с уставом, утвержденным Кабмином, концерн не имеет права перераспределять средства между предприятиями-участниками, отмечается в опубликованном заявлении. “Если забрать средства с других предприятий оборонной промышленности, таких как "Антонов", "ХКМБ им. Морозова", "Завод им. Малышева" или ГАХК "Артем" и других - Украина останется без самолетов, танков и другого вооружения", - отмечает Романов. Он считает, что следует не искать "козлов отпущения", а принимать решения и как можно быстрее. "За эти военные годы, вокруг "Укроборонпрома" и лично меня, как генерального директора концерна, было довольно много сложных ситуаций и по каждой из них мы выходили с достоинством", - заявил директор концерна.
Обьявление:
"Просьба вернуть телефон, украденный у жены генерального прокурора,
за вознаграждение - минус 2-3 года от общего срока"
Картінка "стогого руководітєля" пройшла в соє-ЗМІ, а все інше, - до спини.
Они "Подводную одиссею команды Кусто" посмотрели и решили, что крейсер, как и тральщик, можно использовать в гражданских целях?
А що тут дивного - козли якраз і шукають козлів.
Катенька открыла шкаф с игрушками и достала набор парикмахера.
Кот хитрый, успел юркнуть под кровать, а дедушка - старенький, не успел...
Задолженность по зарплате в Украине в минувшем месяце выросла на 5,1% и достигла на 1 декабря рекордного за всю историю размера - 2 581,7 млн грн.
Такую «праздничную» информацию предоставил сегодня Госкомстат.
С начала года зарплатный долг увеличился на 44,2%.
Причем, сильнее всего за ноябрь повысилась задолженность по зарплате у «бюджетников»:
в сфере образования - на 50,3%;
здравоохранения - на 21,1%;
искусства, спорта, развлечений и отдыха - на 15,1%;
административного и вспомогательного обслуживания - на 14,3%.
Отмечу, что если в случае, например, резкого роста инфляции вина за это может не всегда или не полностью лежать на правительстве. Скажем, инфляция может взлететь из-за значительной девальвации гривны, случившейся по вине Нацбанка. Или вследствие стремительного роста мировых цен на нефть. Или, как это было в апреле 2015 года, из-за почти 7-кратного роста цены на газ, который провел своим решение глава НКРЭКП Вовк, назначенный незадолго перед тем на эту должность президентом Порошенко.
В случае же роста задолженности по зарплате ответственность за такое целиком и полностью лежит на правительстве.
Кстати, сегодня премьер-министр Гройсман инициировал отставку руководителя ГП «Укроборонпром» Романа Романова -за задолженность по выплате заработной платы сотрудникам «Николаевского судостроительного завода», которые несколько раз по этой причине перекрывали главные дороги в городе (в том числе, вчера). Тем самым он пытается перекласть вину на руководителя «Укроборонпрома».
Однако в компании позднее заявили, что задолженность по заработной плате на «Николаевском судостроительном заводе» образовалась из-за того, что завод три года не получал от правительства возмещение средств за содержание ракетного крейсера «Украина». Об этом сообщила пресс-служба концерна.
В сообщении отмечается, что с февраля 2015 завод за свой счет содержал на плаву крейсер, в результате чего государственная задолженность составила - 61млн грн.
«Сейчас этот корабль, по словам самих военных, не нужен Министерству обороны, он не вписывается в концепцию развития Военно-морских сил, он уже устарел и не имеет нужного вооружения», - заявили в «Укроборонпроме».
Там также отметили, что в Кабмин были отправлены ряд писем и проектов решений по детально прописанными предложениями действенного решения этой проблемы, но ответа не получили.
Таким образом, и в данном конкретном случае вина за растущую задолженность тоже лежит на правительстве. И, в частности, на его главе Гройсмане…
Пламенный привет Владимиру Борисовичу!
https://www.economics-prorok.com/2017/12/новогоднее-поздравление-от-гройс
А ты бла, бла, бла, бла....
Тобі ДЕБІЛУ даю що говорить госкомстат, заборгованість 2.5лярд. і пенсія твого тата, не означає що це прорив в економиці.Повинна буди не добавка, а індексація в ТРИ РАЗИ як і бакс. Бо є кому добавили лише 50гр. і якщо ти радієш за маленький пряник під батогом, то ти РАБ. РАМ як чинуш, так і своєї трусливої і покірної сушності.
І ти сопля зелена мені про якісь фубль втираєш.Це методика куммінстеця аХенти кремя. нерозкачуйте човен бо %уйло нападе.
Чи ти радієш тільки П'ЯТИ тисячам, а те що все погрязло в коррупції, беззаконні,брехні і цинічному грабунку ВСЬГО населення,тебе це не цікавить??
То ти тоді гнида.
Ще Симон Петлюра сказав: -Україні не так страшні імперськи воші, як Українськи гниди.
оно моглобы трусы из турции возить
или орехи туда
а дирехтор нивкакую
минять надо на таксистов винницких