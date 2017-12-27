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 Политика Украины
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Все про:задолженность (160) Гройсман (3709) Укроборонпром (422) Романов Роман (1)

 Нужно не "козлов отпущения" искать, а решать проблему, - Романов после критики от Гройсмана. ДОКУМЕНТ

В "Укроборонпроме" прокомментировали ситуацию с задолженностью по зарплатам на "Николаевском судостроительном заводе".

Как передает Цензор.НЕТ, заявление директора концерна Романа Романова опубликовано пресс-службой "Укроборонпрома".

В документе говорится, что "Укроборонпром" неоднократно обращался в Кабмин с предложениями по решению проблем вокруг "Николаевского судостроительного завода". Были предоставлены проекты решений, которые охватывали все возможные варианты: достройка, демилитаризация крейсера "Украина" или дальнейшее содержание. "Задолженность по зарплате сложилась из-за того, что завод не получал возмещение средств за содержание ракетного крейсера и самостоятельно за свой счет держал "Украину" на плаву с февраля 2015 года. В результате государственная задолженность составила - 61 млн грн", - заявил Романов.

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Он констатирует, что в данный момент этот корабль не нужен Министерству обороны, не вписывается в концепцию развития Военно-морских сил, устарел и не имеет нужного вооружения. В доказательство к документу прикреплен ответ из Миноброны.

Нужно не козлов отпущения искать, а решать проблему, - Романов после критики от Гройсмана 01

“В Кабмин были отправлены ряд писем и проектов решений по детально прописанными предложениями действенного решения этой проблемы, но ответа не получили”, - говорится в публикации на сайте “Укроборонпрома”.

В соответствии с уставом, утвержденным Кабмином, концерн не имеет права перераспределять средства между предприятиями-участниками, отмечается в опубликованном заявлении. “Если забрать средства с других предприятий оборонной промышленности, таких как "Антонов", "ХКМБ им. Морозова", "Завод им. Малышева" или ГАХК "Артем" и других - Украина останется без самолетов, танков и другого вооружения", - отмечает Романов. Он считает, что следует не искать "козлов отпущения", а принимать решения и как можно быстрее. "За эти военные годы, вокруг "Укроборонпрома" и лично меня, как генерального директора концерна, было довольно много сложных ситуаций и по каждой из них мы выходили с достоинством", - заявил директор концерна.

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Напомним, сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман  инициировал отставку руководителя ГП "Укроборонпром" Романа Романова. Причина — задолженность по выплате зарплаты.

Источник: https://censor.net.ua/n3041847
 
 
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Обьявление:
"Просьба вернуть телефон, украденный у жены генерального прокурора,
за вознаграждение - минус 2-3 года от общего срока"
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Міністерство оборони України підкреслює недоцільність щось робити. Правда ж, краще нічого не робити? І прізвище - як у російського царя. Це часом не прямий нащадок?
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Хройцман кукурікнув, а далі, - хош трава не рости.
Картінка "стогого руководітєля" пройшла в соє-ЗМІ, а все інше, - до спини.
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может и не потдерживает, но то что Украина в экономической жопе - это точно. Можно прятать голову как страус в песок - но от этого проблемы Украины не уйдут.Цены ростут с каждым днем, реформы только по телику доносятся до народа, но народ почему-то эти реформы не чувствует, внешний борг государства растет, доллар уже за 28 грн. шагнул в обменниках. Псевдоулучшение на лицо, и виной этому не только война в Донбассе - нету порядка в стране.
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Город Николаев, фарфоровый завод,А по полю девчоночка, девчоночка идет.Ох, с вами, мальчишечки, с вами пропадешь,С вами,негодяями, на каторгу пойдешь…А по полю девчоночка, девчоночка идет,А в руках она ребеночка, ребеночка несет.А мальчик подрастает, и брат его второй,И они мамашу спрашивают: «Мам, а где ж папаша мой?»Ах, подали мне пива, потом к нему вина,Ах, в кого же я, в кого же влюблена?
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Пока этого ворюгу и демагога гройсмана не уйдут в отставку, то через год зарплату не будут получать уже пол Украины.
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Вааще ни у кого нет, шев сказал, что денег нет, держитесь.
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Шестикутные бранятся - только тешатся
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А про "козлів" Ірка Чорнорота все знає ... ))
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А что можно сделать с демилитаризованным крейсером?
Они "Подводную одиссею команды Кусто" посмотрели и решили, что крейсер, как и тральщик, можно использовать в гражданских целях?
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Нужно не "козлов отпущения" искать, а решать проблему, - Романов после критики от Гройсмана.

А що тут дивного - козли якраз і шукають козлів.
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***напомнило чем-то
Катенька открыла шкаф с игрушками и достала набор парикмахера.
Кот хитрый, успел юркнуть под кровать, а дедушка - старенький, не успел...
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Вор обвиняет вора....обычная история соевых. Нужно не "козлов отпущения" искать, а решать проблему, - Романов после критики от Гройсмана - Цензор.НЕТ 2682 Нужно не "козлов отпущения" искать, а решать проблему, - Романов после критики от Гройсмана - Цензор.НЕТ 8874
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Крейсер - это же не мясо на рынке! Какой с него барыш? А на премьер мыслит только категориями базара! Вот если бы Романов кил так 5 вырезки занёс в кабмин, то может щось и решилось...
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если это государственное предприятие то объясните базарнику что в таких случаях кризиса не говорят " тебя уволю ты виноват" потому это общая ответственность и вместе менеджером за которого несёт ответственность правительство должно быть тогда рядом заявление и от гройсмана тогда, это же простые совсем вещи и так понятные
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бедный "крейсер" Украина.. чудом просто чудом вопреки всему ще тримається кое -как на плаву
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Не было бы критики от подручного "главного разводящего"- никто бы и не знал о пильщике бюджетных средств романове. На парашу романова. Нет? А зачем было ославлять этого козла? Не "заслал" вовремя? Бывает.😊
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В этой ситуации Романов абсолютно прав. Но вся государственная система - неповоротливая машина ( в.т.ч. Укроборонпром.) Все из-за того, что никто, никакой чиновник не хочет на себя брать ответственность за какое-либо действие, принятие решения. Вот если в результате принятия какого-либо решения в кармане у чиновника осядет приличная сумма, тогда да, будут проталкивать "идеи", будут стараться! А так : "Забирайте, государство не обеднеет!"
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Новогоднее «поздравление» от Гройсмана: задолженность по зарплате украинцев превысила 2,5 млрд грн
Задолженность по зарплате в Украине в минувшем месяце выросла на 5,1% и достигла на 1 декабря рекордного за всю историю размера - 2 581,7 млн грн.

Такую «праздничную» информацию предоставил сегодня Госкомстат.
С начала года зарплатный долг увеличился на 44,2%.
Причем, сильнее всего за ноябрь повысилась задолженность по зарплате у «бюджетников»:
в сфере образования - на 50,3%;
здравоохранения - на 21,1%;
искусства, спорта, развлечений и отдыха - на 15,1%;
административного и вспомогательного обслуживания - на 14,3%.
Отмечу, что если в случае, например, резкого роста инфляции вина за это может не всегда или не полностью лежать на правительстве. Скажем, инфляция может взлететь из-за значительной девальвации гривны, случившейся по вине Нацбанка. Или вследствие стремительного роста мировых цен на нефть. Или, как это было в апреле 2015 года, из-за почти 7-кратного роста цены на газ, который провел своим решение глава НКРЭКП Вовк, назначенный незадолго перед тем на эту должность президентом Порошенко.
В случае же роста задолженности по зарплате ответственность за такое целиком и полностью лежит на правительстве.
Кстати, сегодня премьер-министр Гройсман инициировал отставку руководителя ГП «Укроборонпром» Романа Романова -за задолженность по выплате заработной платы сотрудникам «Николаевского судостроительного завода», которые несколько раз по этой причине перекрывали главные дороги в городе (в том числе, вчера). Тем самым он пытается перекласть вину на руководителя «Укроборонпрома».
Однако в компании позднее заявили, что задолженность по заработной плате на «Николаевском судостроительном заводе» образовалась из-за того, что завод три года не получал от правительства возмещение средств за содержание ракетного крейсера «Украина». Об этом сообщила пресс-служба концерна.
В сообщении отмечается, что с февраля 2015 завод за свой счет содержал на плаву крейсер, в результате чего государственная задолженность составила - 61млн грн.
«Сейчас этот корабль, по словам самих военных, не нужен Министерству обороны, он не вписывается в концепцию развития Военно-морских сил, он уже устарел и не имеет нужного вооружения», - заявили в «Укроборонпроме».
Там также отметили, что в Кабмин были отправлены ряд писем и проектов решений по детально прописанными предложениями действенного решения этой проблемы, но ответа не получили.
Таким образом, и в данном конкретном случае вина за растущую задолженность тоже лежит на правительстве. И, в частности, на его главе Гройсмане…
Пламенный привет Владимиру Борисовичу!
https://www.economics-prorok.com/2017/12/новогоднее-поздравление-от-гройс
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С октября моему отцу подняли пенсию, теперь у него пенсия больше 5 тысяч. на твои деревянные около 12 500 . Средняя пенсия в мордоре 8 000 фублей. А покупательская способность фубля гораздо ниже гривны, коммуналка меньше вашей, а если еще сравнивать продукты, то ваши импортозамещенные сурогаты годятся не для еды, а для переработки в биогаз.
А ты бла, бла, бла, бла.... Потрібно не "цапів-відбувайлів" шукати, а вирішувати проблему, - Романов після критики від Гройсмана - Цензор.НЕТ 5235
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Чушка ти не отесана.
Тобі ДЕБІЛУ даю що говорить госкомстат, заборгованість 2.5лярд. і пенсія твого тата, не означає що це прорив в економиці.Повинна буди не добавка, а індексація в ТРИ РАЗИ як і бакс. Бо є кому добавили лише 50гр. і якщо ти радієш за маленький пряник під батогом, то ти РАБ. РАМ як чинуш, так і своєї трусливої і покірної сушності.
І ти сопля зелена мені про якісь фубль втираєш.Це методика куммінстеця аХенти кремя. нерозкачуйте човен бо %уйло нападе.
Чи ти радієш тільки П'ЯТИ тисячам, а те що все погрязло в коррупції, беззаконні,брехні і цинічному грабунку ВСЬГО населення,тебе це не цікавить??
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Чи можливо тобі, сучонку, за ці П'ЯТЬ тисяч таткових, подобаєтьця що убивцю Веремія, крисіна випускають, а патріотів-дорбобатів саджають? Як це було в марійпільському суді з добробатами???
То ти тоді гнида.
Ще Симон Петлюра сказав: -Україні не так страшні імперськи воші, як Українськи гниди.
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а то, що більшості пенсіонерам підняли пенсію на 10-300 тебе не хвилює? Ну, правильно, своя сорочка ближче до тіла. Аби в самого пика не репнула, а то що люди з такими цінами ледь животіють хіба когось хвилює....Головне щоб депутати не голодували, та міністри сотнями тисяч зарплати отримували, а народ якось проживе.....
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из корабля надо суднО
оно моглобы трусы из турции возить
или орехи туда
а дирехтор нивкакую
минять надо на таксистов винницких
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Те папка с пенсии комп купил? Строчишь, как неугомонный..
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Премьер-министр должен иметь право немедленно, без разговоров снять с должности любого своего подчиненного, кроме министров, иначе никаких реформ в этой стране не будет никогда! Должна быть дисциплина власти. Что за дела, государственный служащий начинает обсуждать в прессе распоряжения премьер-министра Украины?! О какой тогда власти можно говорить?
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так руководитель и нужен чтобы решать проблемы, а не писать бумажки в попытке че-то решить. оценивают результат а не желание
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНужно не "козлов отпущения" искать, а решать проблему, - Романов после критики от Гройсмана. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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