 Настройки были под Байконур, а стартовали с Восточного, - Рогозин объяснил очередную неудачу "Роскосмоса"

Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Настройки действительно были под Байконур, не посчитали азимут", - пояснил он.
По мнению Рогозина, последние неудачные запуски ракет связаны с "системными ошибками в руководстве" Государственной корпорации по космической деятельности (Роскосмос). "Чтобы создать такую сложную систему, надо отвечать комплексно и системно", - прокомментировал вице-премьер проект по запуску ракеты.
"Оказалось, что не был даже назначен ни один головной ответственный, кто бы отвечал за сведение программного обеспечения разгонного блока и ракеты-носителя", - пояснил он.
"Большие надежды мы связывали с тем, что выходим в безаварийные годы, но в конце прошлого года - авария, в этом году - 20 пусков успешных, а один аварийный", - пожаловался Рогозин. Чиновник отметил, что в оборонно-промышленном комплексе России в целом "омоложение кадров идет очень сложно", но в космической отрасли эта проблема стоит острее.
Напоминаем, 28 ноября 2017 с космодрома Восточный был произведен запуск ракеты-носителя и разгонного блока "Фрегат", после которого не удалось установить связь со спутником дистанционного зондирования Земли "Метеор-М". Помимо спутника планировалось доставить на орбиту еще ряд малых космических аппаратов.
По итогам работы аварийной комиссии Роскосмос сообщил, что "к нештатной ситуации привело непрогнозировавшееся поведение разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя".
В мене трохи інша інформація.
Опомнитесь, астанавитесь! Она же исконно расисинская, сакральная уже теперь!
При эсесесере летала зашибись как, летает до сих пор на технологиях 70-х (старо, тупо, надёжно, жизнями космонавтов рисковать никто не хочет). Потом виликая расися её оч. сильно модернизировала для коммерческих запусков и теперь эта хрень летает дай бог чтоб через раз. И то не далеко
....он шел на Одессу, а вышел к Херсону?... (песня)
Восточногочуйского...
Теперь можно и о грустном. Слабо так же честно выступить руководителю Государственного космического агентства Украины (кто там сейчас кстати рулит, Дегтяренко?) и объяснить свои неудачи с запусками?
Протодиакон Андрей Кураев заявил, что за аварии, которые случаются с космическими объектами, должны отвечать священники, которые их освящали, сообщает «Газета.ru».
Сидите на хуйло смотрите и не бекайте😉
А в начале 90-х это чмо ленинградское заправленное захватило всю Россию со всеми кацапскими идиотами ???
Ну мы здсь, в Украине не верим, что вся страна Россия превратилась в йобаный путинизм, который толкает всю кацапию "российского разлива" в тухес ленинградского идиота с рогами.
Нет, с такими КОММУНИЗМА НЕ ПОСТРОИШЬ !!!
"Цели ясны, задачи поставлены, за работу, товарищи !"
Н.С.Хрущев
Солнце ещё не взошло, а в стране дураков уже во всю кипела работа. Самые маленькие дурочки и дурачки уже ходили в образовательные учреждения. Там они учились тому, как стать большими дураками и дурами. Дураки постарше занимались общественно-полезным трудом. Они состояли в военных и мирных организациях и иногда приносили кому-то пользу, только вот самим им было порой трудно понять кому, но начальствующие дураки всё им объясняли.
Дураки старше уже занимали свои рабочие позиции. Простодушные дураки день ото дня и за годом год сидели на своих стульях уткнувшись в компьютеры с умным видом. Так происходил карьерный рост. А когда приходило начальство, они с ещё более умным видом делали вид, что работают. Вообще, в это стране, почти все и очень часто делали вид. Юные дурачки делали вид, что учатся, при этом занимаясь совершенно разными делами, но только не учёбой, молодые, что работают, а дураки с почётными грамотами делали вид, что решают грандиозные задачи. Ещё они очень любили показывать свои грамоты и вспоминать о своих заслугах перед остальными, хотя остальным было довольно трудно понять, в чём же заслуги дураков с грамотами.
Да, был там ещё ряд наипростейших дураков, которым не нужно было делать вид что они работают, потому что они либо реально работали, либо работать не умели, да им это и не нужно было по предполагаемой службе. Тогда они ходили из угла в угол, а когда требовалось, выполняли ряд действий. Эти дураки, как и многие другие, были не дураки выпить.
В домах для дураков лежали неадекватные дураки. Но, иногда, туда попадали даже здравомыслящие люди.
Почти все дураки любили обманывать друг друга. Они лгали по поводу и без необходимости и часто теряли грань между правдой и ложью. И всё спорили о том когда можно лгать, а когда лучше не надо.
Простодушные дураки не имели земли на поле чудес. Они лишь зарывали деньги хитрых дураков, сторожили и возделывали поля, собирали урожай. Хитрые толстопузые дураки за это кормили простодушных дураков, одевали их и разрешали им жить в своих владениях. А простодушные дураки радовались как дети той части урожая с поля чудес, которая им перепадала и молились на хитрых дураков и на поле чудес. Они строили грандиозные планы, как хорошо заживут, но, обычно, всё пропивали и проедали (иногда, даже детей было не чем прокормить), или становились толстопузыми и хитрыми дураками.
Некоторые дураки становились агрессивными, аки волки. Часто их вылавливали и помещали за колючую проволоку, куда, за одно, помещали и других неугодных. И они там все вместе жили как в зверинце. Только что экскурсии туда не водили, из гуманизма. Те агрессивные дураки, которых выловить не удалось, оставались на воле, проводя много времени за сворачиванием голов и других частей тела либо себе, либо друг другу, либо неагрессивным дуракам. Они любили говорить последним : кошелёк или жизнь! Но, получив кошелек, иногда могли отнять и жизнь, ради забавы, например. Агрессивных дураков пытались отлавливать дураки в фуражках. Основное отличие последних от первых было в фуражках. Так они друг от друга и отличали. Хотя иногда возникала путаница.
Были дураки, которые писали законы. Они собирались толпой где-то в столице страны дураков и каждый пытался доказать свою правоту и знание того, что нужно населению страны дураков. В итоге иногда получались совершенно парадоксальные с точки зрения здравого смысла законы. А остальные дураки верили, что всё так и должно быть, и исполняли эти законы, потому как боялись попасть за колючую проволоку, как неугодные.
Когда дураки старели, они получали материальное гуманное пособие по старости, которое позволяло им не протянуть ноги раньше времени. На это пособие можно было купить потребительскую корзину, например. В эту корзину можно было положить много разных продуктов из магазина и есть их целый месяц. А в остальное время они сидели на разного рода завалинках и обсуждали тех дураков, от которых это пособие зависело. А когда им надоедало обсуждать этих дураков, они обсуждали других, чтобы как-то коротать время. Потом они умирали.
Пару слов о дурах. Дуры мечтали о том, как найти дурака с машиной и большим кошельком. Дураки без машин так не котировались. А дураки без кошельков не котировались вовсе. Дуры любили тратить деньги, которые зарабатывали дураки. А когда деньги у дурака заканчивались, то дуры искали новых дураков с кошельком и машиной.
Толстопузые дураки были в этой стране самыми занятыми. Они, со своим ближайшим окружением, строили планы где лучше закопать деньги на своём поле чудес, как их лучше закопать, и когда будет урожай, и как сделать так, чтоб большую часть урожая сохранить. А в свободное время они, конечно же, обсуждали как этот урожай растратить на самую хорошую еду, любовниц и другие дорогие безделушки. Но больше всего они любили копить. Они не знали для чего им это нужно, но копили, копили, копили. Копить любили не только толстопузые дураки, но и другие тоже.
Самые же бедные и глупые дураки умирали от голода и холода. Им не чего было копить.
Но, как это не парадоксально, все эти дураки вызывают симпатию, наверно потому, что не смотря на свою дурацкую жизнь, они, каким-то сказочным образом, ведь жили то они в сказке, умудрялись сохранять свои души, в коих жили и вера, и надежда, и любовь и другие светлые образы и чувства. Хотя, подчас, и где-то глубоко глубоко внутри.
ПС
Чтоб ни кто не обижался, помните, что это всего лишь выдумка, сказка о стране дураков.
Хлопок, раздавшийся над Симферополем вечером 26 декабря, не мог быть результатом взрыва ракеты.
Такое мнение выразил военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.
Симферорольцы активно обсуждают сильный хлопок, который произошел в городе во второй половине дня вторника.
«Если остался след, то я склоняюсь к тому, что это был самолет, преодолевший звуковой барьер на небольшой высоте. Поэтому звук получился достаточно громким. След от ракеты не такой, он более плотный», - сказал Хроленко.
Также он подчеркнул, что сейчас полеты ракет над Крымом, в принципе, исключены.«У нас не проходит никаких учений. Кроме того, нигде не было информации об агрессивных действиях соседей или учениях иностранцев. Нет причин для тревоги», - подчеркнул Хроленко.
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Кто в курсе, это правда? Рукожопые аж 20 раз чего-то удачно запустили
Насправді то (2016-й і 17-й роки) - провальні числа для ерефи, після експансії Маска на ринок кількість рашенських запусків скоротилась на 30% і це лише початок
Так оно выглядит ещё более печально.