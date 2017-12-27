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Все про:авария (1007) космос (530) Рогозин (195) Роскосмос (20)

 Настройки были под Байконур, а стартовали с Восточного, - Рогозин объяснил очередную неудачу "Роскосмоса"

Ракета "Союз-2.1б", после запуска которой не удалось установить связь со спутником "Метеор-М", была настроена на старт с космодрома Байконур, хотя стартовала с космодрома Восточный.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Настройки действительно были под Байконур, не посчитали азимут", - пояснил он.

По мнению Рогозина, последние неудачные запуски ракет связаны с "системными ошибками в руководстве" Государственной корпорации по космической деятельности (Роскосмос). "Чтобы создать такую сложную систему, надо отвечать комплексно и системно", - прокомментировал вице-премьер проект по запуску ракеты.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Первый ангольский спутник российского производства не вышел на связь после запуска с Байконура

"Оказалось, что не был даже назначен ни один головной ответственный, кто бы отвечал за сведение программного обеспечения разгонного блока и ракеты-носителя", - пояснил он.

"Большие надежды мы связывали с тем, что выходим в безаварийные годы, но в конце прошлого года - авария, в этом году - 20 пусков успешных, а один аварийный", - пожаловался Рогозин. Чиновник отметил, что в оборонно-промышленном комплексе России в целом "омоложение кадров идет очень сложно", но в космической отрасли эта проблема стоит острее.

Напоминаем, 28 ноября 2017 с космодрома Восточный был произведен запуск ракеты-носителя и разгонного блока "Фрегат", после которого не удалось установить связь со спутником дистанционного зондирования Земли "Метеор-М". Помимо спутника планировалось доставить на орбиту еще ряд малых космических аппаратов.

Также читайте: Роскосмос признал, что связь с космическим аппаратом "Метеор-М" утеряна. Рогозин успел похвастаться "успешным запуском"

По итогам работы аварийной комиссии Роскосмос сообщил, что "к нештатной ситуации привело непрогнозировавшееся поведение разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя". 

Источник: https://censor.net.ua/n3041846
 
 
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Хто володіє інформацією по 20 успішних запусків цього року, прошу поділитись. Дуже цікаво.
В мене трохи інша інформація.
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в пошуках "ваєнной тайни"? Налаштування були під Байконур, а стартували із Східного, - Рогозін пояснив чергову невдачу "Роскосмосу" - Цензор.НЕТ 9452 Воно скоріш за все порахувало запуск Зеніта як рашенський, вікі рахує по приналежності ракети до країни, а не оператора запуску інакше в них вийде ще менше
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если рогозю уволить кацапы сразу полетят
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Ракету проектували рукожопи, виготовляли деталі і збирали алкаші, матеріал взяли в скульптора з Якутії, налаштовували на пласку Землю як по НТВ довели, а Земля виявилася з кривизною.
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Упс. я забув Налаштування були під Байконур, а стартували із Східного, - Рогозін пояснив чергову невдачу "Роскосмосу" - Цензор.НЕТ 2006. Але вона частково українська і свою функцію виконала. Але я в цілому хотів сказати що доброму танцюристу кожен раз завжди щось заважає. І якщо версія Рогозіна вірна, то ті хто готували ракету до пуску - рукожопи.
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Союз?
Опомнитесь, астанавитесь! Она же исконно расисинская, сакральная уже теперь!
При эсесесере летала зашибись как, летает до сих пор на технологиях 70-х (старо, тупо, надёжно, жизнями космонавтов рисковать никто не хочет). Потом виликая расися её оч. сильно модернизировала для коммерческих запусков и теперь эта хрень летает дай бог чтоб через раз. И то не далеко Налаштування були під Байконур, а стартували із Східного, - Рогозін пояснив чергову невдачу "Роскосмосу" - Цензор.НЕТ 5472
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типа
....он шел на Одессу, а вышел к Херсону?... (песня)
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И это те, кто собирался своими Искандерами превратить США в радиоактивный пепел. Может дать им возможность это сделать, ведь один хрен ракеты полетят на Урал, в Сибирь и на Дальний Восток.
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Нужно было послать мордовский астронавтов на вышки ,чтобы они одеялами подгоняли и собирали до кучи, сигнал с космодрома Байконур на космодром " Восточный" Настройки были под Байконур, а стартовали с Восточного, - Рогозин объяснил очередную неудачу "Роскосмоса" - Цензор.НЕТ 9834
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В принципі логіка рогозіна на одному рівні з логікою луценка. Якщо їх поміняти місцями, то ситуація критично не зміниться ні в рашці ні в нас.
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Настройки были под Байконур, а стартовали с Восточного чуйского...
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на РАБссии есть ядрёное оружие? Настройки были под Байконур, а стартовали с Восточного, - Рогозин объяснил очередную неудачу "Роскосмоса" - Цензор.НЕТ 218не смешите мои джинсы Настройки были под Байконур, а стартовали с Восточного, - Рогозин объяснил очередную неудачу "Роскосмоса" - Цензор.НЕТ 218
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Сколько хорошего доброго юмора Отдохнул душой.

Теперь можно и о грустном. Слабо так же честно выступить руководителю Государственного космического агентства Украины (кто там сейчас кстати рулит, Дегтяренко?) и объяснить свои неудачи с запусками?
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После еще пару лет когда рогозин кончит рашенкосмос, надо его перекинуть на работу в военную мордорскую отрасль, а потом в банковскую. Сєкономит мировому сообществу кучу бабла для истребления мордора, а заодно какую-то медальку "вредителя 1 степени" и пенсию от врагов народа получит.
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А вот и виновного нашли!
Протодиакон Андрей Кураев заявил, что за аварии, которые случаются с космическими объектами, должны отвечать священники, которые их освящали, сообщает «Газета.ru».
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И что, сам Кураев готов освятить следующий космический объект-камикадзе?
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Он готов. Космодромы вот только слишком далеко, а у него здоровье таво, и полно неотложных дел в Москве. Налаштування були під Байконур, а стартували із Східного, - Рогозін пояснив чергову невдачу "Роскосмосу" - Цензор.НЕТ 3619
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после высадки на Луну Омериканцев,советское дерьмо поняло : мы в глубоком жопем...,и догнать омериканцев нет ни мочи Мильдониевой ни сил физическо-умственных.... Настройки были под Байконур, а стартовали с Восточного, - Рогозин объяснил очередную неудачу "Роскосмоса" - Цензор.НЕТ 7732Мерседесы и Тойоты не в счёт... Настройки были под Байконур, а стартовали с Восточного, - Рогозин объяснил очередную неудачу "Роскосмоса" - Цензор.НЕТ 7732Кобыла Будулая наше всё..... Настройки были под Байконур, а стартовали с Восточного, - Рогозин объяснил очередную неудачу "Роскосмоса" - Цензор.НЕТ 7732
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рабсияне все феерверк за ваш счет.
Сидите на хуйло смотрите и не бекайте😉
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у ватной пропаганды одни клише и штампы и не могут они креативно с пользой мыслить. так точно они и за Томагавки говорили, земля не очень ровная сука и оказалась не плоской, а круглой, это все происки госдепа, трампа и обамы с тетчер.
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Ленинградская худющая страшная длинноносая срань из почти издохших кэгэбэшников когда-то попало в ГДР, чмо длинноносое как партком СССР тогда решил.
А в начале 90-х это чмо ленинградское заправленное захватило всю Россию со всеми кацапскими идиотами ???
Ну мы здсь, в Украине не верим, что вся страна Россия превратилась в йобаный путинизм, который толкает всю кацапию "российского разлива" в тухес ленинградского идиота с рогами.
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на РАБссии очередная паБЕДА,грохнулся еще один банк, на это раз в Татарстане....
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Так этот у них еще одним из самых умных считается!
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"Настройки действительно были под Байконур, не посчитали азимут"
Нет, с такими КОММУНИЗМА НЕ ПОСТРОИШЬ !!! Налаштування були під Байконур, а стартували із Східного, - Рогозін пояснив чергову невдачу "Роскосмосу" - Цензор.НЕТ 8779
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"Настройки действительно были под Байконур, не посчитали азимут"

"Цели ясны, задачи поставлены, за работу, товарищи !"
Н.С.Хрущев
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Жизнеописания страны дураков.
Солнце ещё не взошло, а в стране дураков уже во всю кипела работа. Самые маленькие дурочки и дурачки уже ходили в образовательные учреждения. Там они учились тому, как стать большими дураками и дурами. Дураки постарше занимались общественно-полезным трудом. Они состояли в военных и мирных организациях и иногда приносили кому-то пользу, только вот самим им было порой трудно понять кому, но начальствующие дураки всё им объясняли.
Дураки старше уже занимали свои рабочие позиции. Простодушные дураки день ото дня и за годом год сидели на своих стульях уткнувшись в компьютеры с умным видом. Так происходил карьерный рост. А когда приходило начальство, они с ещё более умным видом делали вид, что работают. Вообще, в это стране, почти все и очень часто делали вид. Юные дурачки делали вид, что учатся, при этом занимаясь совершенно разными делами, но только не учёбой, молодые, что работают, а дураки с почётными грамотами делали вид, что решают грандиозные задачи. Ещё они очень любили показывать свои грамоты и вспоминать о своих заслугах перед остальными, хотя остальным было довольно трудно понять, в чём же заслуги дураков с грамотами.
Да, был там ещё ряд наипростейших дураков, которым не нужно было делать вид что они работают, потому что они либо реально работали, либо работать не умели, да им это и не нужно было по предполагаемой службе. Тогда они ходили из угла в угол, а когда требовалось, выполняли ряд действий. Эти дураки, как и многие другие, были не дураки выпить.
В домах для дураков лежали неадекватные дураки. Но, иногда, туда попадали даже здравомыслящие люди.
Почти все дураки любили обманывать друг друга. Они лгали по поводу и без необходимости и часто теряли грань между правдой и ложью. И всё спорили о том когда можно лгать, а когда лучше не надо.
Простодушные дураки не имели земли на поле чудес. Они лишь зарывали деньги хитрых дураков, сторожили и возделывали поля, собирали урожай. Хитрые толстопузые дураки за это кормили простодушных дураков, одевали их и разрешали им жить в своих владениях. А простодушные дураки радовались как дети той части урожая с поля чудес, которая им перепадала и молились на хитрых дураков и на поле чудес. Они строили грандиозные планы, как хорошо заживут, но, обычно, всё пропивали и проедали (иногда, даже детей было не чем прокормить), или становились толстопузыми и хитрыми дураками.
Некоторые дураки становились агрессивными, аки волки. Часто их вылавливали и помещали за колючую проволоку, куда, за одно, помещали и других неугодных. И они там все вместе жили как в зверинце. Только что экскурсии туда не водили, из гуманизма. Те агрессивные дураки, которых выловить не удалось, оставались на воле, проводя много времени за сворачиванием голов и других частей тела либо себе, либо друг другу, либо неагрессивным дуракам. Они любили говорить последним : кошелёк или жизнь! Но, получив кошелек, иногда могли отнять и жизнь, ради забавы, например. Агрессивных дураков пытались отлавливать дураки в фуражках. Основное отличие последних от первых было в фуражках. Так они друг от друга и отличали. Хотя иногда возникала путаница.
Были дураки, которые писали законы. Они собирались толпой где-то в столице страны дураков и каждый пытался доказать свою правоту и знание того, что нужно населению страны дураков. В итоге иногда получались совершенно парадоксальные с точки зрения здравого смысла законы. А остальные дураки верили, что всё так и должно быть, и исполняли эти законы, потому как боялись попасть за колючую проволоку, как неугодные.
Когда дураки старели, они получали материальное гуманное пособие по старости, которое позволяло им не протянуть ноги раньше времени. На это пособие можно было купить потребительскую корзину, например. В эту корзину можно было положить много разных продуктов из магазина и есть их целый месяц. А в остальное время они сидели на разного рода завалинках и обсуждали тех дураков, от которых это пособие зависело. А когда им надоедало обсуждать этих дураков, они обсуждали других, чтобы как-то коротать время. Потом они умирали.
Пару слов о дурах. Дуры мечтали о том, как найти дурака с машиной и большим кошельком. Дураки без машин так не котировались. А дураки без кошельков не котировались вовсе. Дуры любили тратить деньги, которые зарабатывали дураки. А когда деньги у дурака заканчивались, то дуры искали новых дураков с кошельком и машиной.
Толстопузые дураки были в этой стране самыми занятыми. Они, со своим ближайшим окружением, строили планы где лучше закопать деньги на своём поле чудес, как их лучше закопать, и когда будет урожай, и как сделать так, чтоб большую часть урожая сохранить. А в свободное время они, конечно же, обсуждали как этот урожай растратить на самую хорошую еду, любовниц и другие дорогие безделушки. Но больше всего они любили копить. Они не знали для чего им это нужно, но копили, копили, копили. Копить любили не только толстопузые дураки, но и другие тоже.
Самые же бедные и глупые дураки умирали от голода и холода. Им не чего было копить.
Но, как это не парадоксально, все эти дураки вызывают симпатию, наверно потому, что не смотря на свою дурацкую жизнь, они, каким-то сказочным образом, ведь жили то они в сказке, умудрялись сохранять свои души, в коих жили и вера, и надежда, и любовь и другие светлые образы и чувства. Хотя, подчас, и где-то глубоко глубоко внутри.
ПС
Чтоб ни кто не обижался, помните, что это всего лишь выдумка, сказка о стране дураков.
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Военный эксперт исключил взрыв ракеты над Симферополем

Хлопок, раздавшийся над Симферополем вечером 26 декабря, не мог быть результатом взрыва ракеты.
Такое мнение выразил военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.
Налаштування були під Байконур, а стартували із Східного, - Рогозін пояснив чергову невдачу "Роскосмосу" - Цензор.НЕТ 7912

Симферорольцы активно обсуждают сильный хлопок, который произошел в городе во второй половине дня вторника.
«Если остался след, то я склоняюсь к тому, что это был самолет, преодолевший звуковой барьер на небольшой высоте. Поэтому звук получился достаточно громким. След от ракеты не такой, он более плотный», - сказал Хроленко.
Также он подчеркнул, что сейчас полеты ракет над Крымом, в принципе, исключены.«У нас не проходит никаких учений. Кроме того, нигде не было информации об агрессивных действиях соседей или учениях иностранцев. Нет причин для тревоги», - подчеркнул Хроленко.
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Дима Рагозин был в свое время спецпредставителем РАБссии в штабе НАТО,я тогда поинтересовался,откуда такая маразмата вылезла? оказывается он обыкновенный журналист...,всего лишь...,и таких во власти РАБссиянской пруд пруди...типа Алексей Пушков,Петруха Толстой,Хинштейн Игорь Яковенко и прочие "ТЕХНАРИ" без образования,потому круглое и несем,а квадратное катим...
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Да уж настройки не те да ещё и поверхность земли кривая.....................и руки у кацапездалов из жопы ну всё не так))
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"Большие надежды мы связывали с тем, что выходим в безаварийные годы, но в конце прошлого года - авария, в этом году - 20 пусков успешных, а один аварийный", - пожаловался Рогозин. Источник: https://censor.net.ua/n3041846
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Кто в курсе, это правда? Рукожопые аж 20 раз чего-то удачно запустили
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"цензор" про це не напише, як і про нинішні котирування нафтоцін Налаштування були під Байконур, а стартували із Східного, - Рогозін пояснив чергову невдачу "Роскосмосу" - Цензор.НЕТ 6022
Насправді то (2016-й і 17-й роки) - провальні числа для ерефи, після експансії Маска на ринок кількість рашенських запусків скоротилась на 30% і це лише початок
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РАБссия собирается покорять АРКТИКУ.....,бедные медведи.... тюлени....,бойтесь, РАБссия в атаку идёт...
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Ребят, как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок.
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...эх, толстый, когда ты поймешь, что в любом деле главное - кадры? Налаштування були під Байконур, а стартували із Східного, - Рогозін пояснив чергову невдачу "Роскосмосу" - Цензор.НЕТ 1953

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А налаштування не змінили, тому що до останнього вважали, що запускають таки з Байконура, а воно он як вийшло... як і чому опинились на Східному ніхто не розуміє...напевно "бояришник" не свіжий попався.
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мне нравится когда этот пацан жжет...
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Налаштування були під Байконур, а стартували із Східного, - Рогозін пояснив чергову невдачу "Роскосмосу" - Цензор.НЕТ 3852 А-хаха.... Налаштування були під Байконур, а стартували із Східного, - Рогозін пояснив чергову невдачу "Роскосмосу" - Цензор.НЕТ 3852 ДЕБИЛ,бЛД... Налаштування були під Байконур, а стартували із Східного, - Рогозін пояснив чергову невдачу "Роскосмосу" - Цензор.НЕТ 3852 РЖУНИМАГУ. Походу папан этого иплана тоже настройки попутал, при попытке зачатия ребенка!
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И они ещё кому-то грозятся ЯО? Смех, да и только.
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вот-вот...но!... но на этот случАй есть Воронеж...всегда можно отмазаться - мол перепутали Воронеж с Ванкувером...
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Да! Не повезло неграм.Еле еле насобирали деньжат на спутник.Доверили рукожепым кацапам .....и вот на тебе! Азимут,видите ли,,,,,,,
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вот оказывается для чего цапы, построили третий космодром...всегда можно от3,14ться, что перепутали космодром...
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Деды в космас летали, помним гардимся.
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Я знаю несколько другую версию событий, где ошибка была и при старте с Байконура, но там не носила такой фатальный характер, но если принять версию Рогозина - то разгонный блок при старте с Восточного перед включением двигателя должен был разворачиваться для ориентации в пространстве в другом направлении нежели при старте с Байконура. И разворот вместо 3 градусов получился на 357. В результате он не уложился в заданный временной интервал до включения двигателя, и двигатель зашвырнул блок чёрти куда.
Так оно выглядит ещё более печально.
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В общем, гранаты не той системы болтались сильно и помешали танцевать.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНастройки были под Байконур, а стартовали с Восточного, - Рогозин объяснил очередную неудачу "Роскосмоса"
 
 
 
 
 
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