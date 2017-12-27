 Настройки были под Байконур, а стартовали с Восточного, - Рогозин объяснил очередную неудачу "Роскосмоса"

Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Настройки действительно были под Байконур, не посчитали азимут", - пояснил он.

По мнению Рогозина, последние неудачные запуски ракет связаны с "системными ошибками в руководстве" Государственной корпорации по космической деятельности (Роскосмос). "Чтобы создать такую сложную систему, надо отвечать комплексно и системно", - прокомментировал вице-премьер проект по запуску ракеты.

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"Оказалось, что не был даже назначен ни один головной ответственный, кто бы отвечал за сведение программного обеспечения разгонного блока и ракеты-носителя", - пояснил он.

"Большие надежды мы связывали с тем, что выходим в безаварийные годы, но в конце прошлого года - авария, в этом году - 20 пусков успешных, а один аварийный", - пожаловался Рогозин. Чиновник отметил, что в оборонно-промышленном комплексе России в целом "омоложение кадров идет очень сложно", но в космической отрасли эта проблема стоит острее.

Напоминаем, 28 ноября 2017 с космодрома Восточный был произведен запуск ракеты-носителя и разгонного блока "Фрегат", после которого не удалось установить связь со спутником дистанционного зондирования Земли "Метеор-М". Помимо спутника планировалось доставить на орбиту еще ряд малых космических аппаратов.

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По итогам работы аварийной комиссии Роскосмос сообщил, что "к нештатной ситуации привело непрогнозировавшееся поведение разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя".