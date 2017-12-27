EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Экономика
  1148  8
Все про:ремонт (722) Укрзализныця (1271) электричка (46) Кравцов Евгений (26)

 За год на модернизацию пригородных поездов "Укрзализныця" потратила почти 600 млн грн, - Кравцов

В 2017 году "Укрзализныця" отремонтировала и модернизировала 13 пригородных поездов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал на своей facebook-странице руководитель компании Евгений Кравцов.

"Принимаем последнюю на этот год модернизированную электричку, которая будет курсировать на Львовской железной дороге. Такие электрички уже перевозят пассажиров челночным движением в Киевской области по маршруту Святошин - Клавдиево - Святошин", - пишет Кравцов.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Мы начали переговоры о передаче нам б/у немецких электричек. Они в разы лучше наших модернизированных, - Омелян

Модернизация подвижного состава проходила на собственных мощностях “Укрзализныци” - Киевском электровагоноремонтном заводе. Стоимость модернизации одной электрички, по словам руководителя компании, составляет 46 млн грн, что в 10 раз дешевле приобретения нового состава.

Также Кравцов отмечает, что “Укрзализныця” получила 50 приобретенных в 2017 г. пассажирских вагонов. В следующем году компания планирует приобрести еще 60 новых пассажирских вагонов.

Читайте также: Сейчас Украина имеет прямое железнодорожное сообщение с 7 странами ЕС, в следующем году появятся новые рейсы, - Омелян

За год на модернизацию пригородных поездов Укрзализныця потратила почти 600 млн грн, - Кравцов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3041844
 
 
VEhrdlVXMTBSMEV3VEVSUmMzUkhSekJNTjFGemFVUlJiR1JEZVRCTVVGRjBaRU01TUV4cVVYVlRPSFl3V1VSUmRHUkRPREJNTjFGMlpFZERaazVEYWpCTWNsSm5Ua016TUV4RVVYVTVRelF3VEdaUmRtUkhUREJaWWxKcU0zcFNhbVJETnpCTVdGRjFkRWRETUZsRVVYVk9SMGd3VEhKUmMwRTlQUT09
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
зачем покупать автомобиль, если отреставрировать телегу дешевле? Ещё и деньги на телегу положить можно. Экономия и деградация.
 показать весь комментарий
 
може чиновники нашої залізниці не були за кордоном ? і не бачили як повинен чи має виглядати пасажирський вагон? і І чому він важить приблизно 60 тон? і скільки палива іде на його їзду. Звідси і рентабельність і ціна квитків.....
 показать весь комментарий
 
Може й 600 млн. гривень "Укрзалізниця" потратила, але як були вагони скотовозами, так і залишились.
 показать весь комментарий
 
 
40 пульмонологов грабануть и можно смело модернизировать пригородные поезда .
 показать весь комментарий
 
на днях видал я эту модернизацию За рік на модернізацію приміських поїздів "Укрзалізниця" витратила майже 600 млн грн, - Кравцов - Цензор.НЕТ 6116 дизель кременчуг-полтава тянет локомотив. а дизеля тупо пустые коробки без движков! я так понял модернизация прицепить локомотив к старому убитому дизелю? За рік на модернізацію приміських поїздів "Укрзалізниця" витратила майже 600 млн грн, - Кравцов - Цензор.НЕТ 3581
 показать весь комментарий
 
Виходить, що Пеця шуганув оце кобло, щоб вони перед народом поспівали гарних пісеньок. Щось усі вони поють під кінець року, як вони гарно попрацювали, от тільки Пецін закон, якийсь трошки того, пробачте, гавняненький, а все інше таке гарне, шо ого-го! Тільки на другий срок не вийде, та й того, ну ви знаєте...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЗа год на модернизацию пригородных поездов "Укрзализныця" потратила почти 600 млн грн, - Кравцов
 
 
 
 
 
 вверх