 За год на модернизацию пригородных поездов "Укрзализныця" потратила почти 600 млн грн, - Кравцов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал на своей facebook-странице руководитель компании Евгений Кравцов.
"Принимаем последнюю на этот год модернизированную электричку, которая будет курсировать на Львовской железной дороге. Такие электрички уже перевозят пассажиров челночным движением в Киевской области по маршруту Святошин - Клавдиево - Святошин", - пишет Кравцов.
Модернизация подвижного состава проходила на собственных мощностях “Укрзализныци” - Киевском электровагоноремонтном заводе. Стоимость модернизации одной электрички, по словам руководителя компании, составляет 46 млн грн, что в 10 раз дешевле приобретения нового состава.
Также Кравцов отмечает, что “Укрзализныця” получила 50 приобретенных в 2017 г. пассажирских вагонов. В следующем году компания планирует приобрести еще 60 новых пассажирских вагонов.