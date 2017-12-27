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 Тиллерсон призвал Россию вернуть своих представителей в СЦКК

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Россию вернуть своих представителя в Общий центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе.

Об этом сообщает Государственный департамент США по результатам телефонного разговора Тиллерсона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Тиллерсон подчеркнул беспокойство США ростом насилия на востоке Украины и призвал РФ к снижению уровня насилия на Донбассе.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Лавров и Тиллерсон подтвердили важность двустороннего канала консультаций по Донбассу, – МИД РФ

Стороны также обсудили ядерную программу Северной Кореи и отметили, что ни США, ни Россия не принимают КНДР в качестве ядерной державы. 

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что российские военные в СЦКК 19 декабря покинут территорию Украины. 

МИД Украины выразило возмущение односторонним решением РФ о выводе своих военнослужащих из состава СЦКК, расценив его, как "провокацию, существенно подрывающую минские договоренности и стремление снять с себя любую ответственность как стороны конфликта за последствия вооруженной агрессии против нашего государства". 

19 декабря украинские и российские военнослужащие - представители в СЦКК покинули временно оккупированные боевиками районы Донбасса.

Источник: https://censor.net.ua/n3041843
 
 
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Поприпинати їх..як бичків біля українських нульових блокпостів..одразу обстріли припиняться...
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Михаил Михалков - служил с 1941 года по 1945 год в гитлеровской армии офицером СС, командиром роты в дивизии СС «Мёртвая голова»! Он родной брат Сергея Михалкова - автора Гимна СССР.

Тиллерсон призвал Россию вернуть своих представителей в СЦКК - Цензор.НЕТ 3957
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мне кажетса- , после просмотра некоторых срус новостей, что всё, вы просто не хотите дружить с срусскими, а они сердцом и любовью к вам, даже мамой клялис - всё, будем относитса как равноценным партнёрам - мы вас начинаем терять, как свободу любимии народ. не думаите что это только саркасм.
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вас интересует женат ли я - нет. 28 см Тіллерсон закликав Росію повернути своїх представників у СЦКК - Цензор.НЕТ 8134
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понел, ты руске и с типичным руске корнишончиком - руске стандарт 11,5 а всё остольное у тебе только влажные мечты недоноска.
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Лучше , чтобы и духу рашистов в Украине не было !
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_Запад, как видно, крепко ударился головой в вуду. Всё время к чему-то там призывают зомби... С таким же ровно успехом вы можете призывать Ктулху, болваны.
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