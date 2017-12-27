 Тиллерсон призвал Россию вернуть своих представителей в СЦКК

Об этом сообщает Государственный департамент США по результатам телефонного разговора Тиллерсона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Тиллерсон подчеркнул беспокойство США ростом насилия на востоке Украины и призвал РФ к снижению уровня насилия на Донбассе.

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Стороны также обсудили ядерную программу Северной Кореи и отметили, что ни США, ни Россия не принимают КНДР в качестве ядерной державы.

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что российские военные в СЦКК 19 декабря покинут территорию Украины.

МИД Украины выразило возмущение односторонним решением РФ о выводе своих военнослужащих из состава СЦКК, расценив его, как "провокацию, существенно подрывающую минские договоренности и стремление снять с себя любую ответственность как стороны конфликта за последствия вооруженной агрессии против нашего государства".

19 декабря украинские и российские военнослужащие - представители в СЦКК покинули временно оккупированные боевиками районы Донбасса.