 Тиллерсон призвал Россию вернуть своих представителей в СЦКК

Об этом сообщает Государственный департамент США по результатам телефонного разговора Тиллерсона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Тиллерсон подчеркнул беспокойство США ростом насилия на востоке Украины и призвал РФ к снижению уровня насилия на Донбассе.
Стороны также обсудили ядерную программу Северной Кореи и отметили, что ни США, ни Россия не принимают КНДР в качестве ядерной державы.
Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что российские военные в СЦКК 19 декабря покинут территорию Украины.
МИД Украины выразило возмущение односторонним решением РФ о выводе своих военнослужащих из состава СЦКК, расценив его, как "провокацию, существенно подрывающую минские договоренности и стремление снять с себя любую ответственность как стороны конфликта за последствия вооруженной агрессии против нашего государства".
19 декабря украинские и российские военнослужащие - представители в СЦКК покинули временно оккупированные боевиками районы Донбасса.
головойв вуду. Всё время к чему-то там призывают зомби... С таким же ровно успехом вы можете призывать Ктулху, болваны.