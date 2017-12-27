Впереди шли женщины и дети, - свидетельница Каналюк о захвате штаба ВМСУ в 2014 году в Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказала в суде по делу о госизмене Януковича помощница командующего ВМС Украины Марина Каналюк.

От разведки получали данные, что в Крым стягивались российские военные и спецслужбы. В конце февраля 2014 года захватили крымский парламент и блокировали военные части.

"Сначала блокировали гражданские, потом представлялись самообороной. Потом это были зеленые человечки. И к концу месяца - ВС РФ, у которых уже были опознавательные знаки. Во время разговоров одни говорили, что представляют Черноморский флот, другие, что - Псковскую дивизию", - говорит помощница командующего ВМС Украины.

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Командующий Военно-морских сил Украины Денис Березовский был уволен, потому что перешел на сторону России. После этого, говорит Каналюк, обстановка ухудшилась.

По ее словам, в разное время в штаб ВМСУ заходили военные чины РФ: первый замминистра обороны генерал Николай Панков, вице-адмирал, заместитель главнокомандующего ВМС РФ Александр Федотенков, заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков. "Они все предлагали нам перейти на сторону России, в состав министерства обороны Крыма", - рассказала свидетель.

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Прокурор уточнил, подбивали ли эти люди не выполнять приказы действующего командования ВМС Украины. Каналюк ответила утвердительно. "Мы их пытались вернуть в правовое русло. Объясняли, что они нарушают международное право, договор о пребывания ЧФ на территории Украины. И обо всех таких случаях сообщали высшему руководству", - отметила она.

Рассказала свидетель и о том, как захватили штаб Военно-морских сил Украины.

"В пять утра 19 марта подогнали технику. Я не была на передовой, была в своем корпусе. Машинами снесли забор и пошли гражданские люди. Даже с детьми пошли. Я лично видела женщин с детьми. И было совсем не понятно. Потом поняла, что это действие других организаций. После пошли казаки. Потом пошел спецназ РФ", - уточнила Каналюк.

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Она сообщила, что ее заблокировали и поставили охранять двух вооруженных спецназовцев. Как поняла свидетель, это были дагестанцы и они не скрывали, что представляют российский спецназ.

"Увезли командующего. Продержав пять часов, выпустили, когда штаб уже был взят", - сообщила она, добавив, что все части брал российский спецназ и морская пехота.