Впереди шли женщины и дети, - свидетельница Каналюк о захвате штаба ВМСУ в 2014 году в Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказала в суде по делу о госизмене Януковича помощница командующего ВМС Украины Марина Каналюк.
От разведки получали данные, что в Крым стягивались российские военные и спецслужбы. В конце февраля 2014 года захватили крымский парламент и блокировали военные части.
"Сначала блокировали гражданские, потом представлялись самообороной. Потом это были зеленые человечки. И к концу месяца - ВС РФ, у которых уже были опознавательные знаки. Во время разговоров одни говорили, что представляют Черноморский флот, другие, что - Псковскую дивизию", - говорит помощница командующего ВМС Украины.
Командующий Военно-морских сил Украины Денис Березовский был уволен, потому что перешел на сторону России. После этого, говорит Каналюк, обстановка ухудшилась.
По ее словам, в разное время в штаб ВМСУ заходили военные чины РФ: первый замминистра обороны генерал Николай Панков, вице-адмирал, заместитель главнокомандующего ВМС РФ Александр Федотенков, заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков. "Они все предлагали нам перейти на сторону России, в состав министерства обороны Крыма", - рассказала свидетель.
Прокурор уточнил, подбивали ли эти люди не выполнять приказы действующего командования ВМС Украины. Каналюк ответила утвердительно. "Мы их пытались вернуть в правовое русло. Объясняли, что они нарушают международное право, договор о пребывания ЧФ на территории Украины. И обо всех таких случаях сообщали высшему руководству", - отметила она.
Рассказала свидетель и о том, как захватили штаб Военно-морских сил Украины.
"В пять утра 19 марта подогнали технику. Я не была на передовой, была в своем корпусе. Машинами снесли забор и пошли гражданские люди. Даже с детьми пошли. Я лично видела женщин с детьми. И было совсем не понятно. Потом поняла, что это действие других организаций. После пошли казаки. Потом пошел спецназ РФ", - уточнила Каналюк.
Она сообщила, что ее заблокировали и поставили охранять двух вооруженных спецназовцев. Как поняла свидетель, это были дагестанцы и они не скрывали, что представляют российский спецназ.
"Увезли командующего. Продержав пять часов, выпустили, когда штаб уже был взят", - сообщила она, добавив, что все части брал российский спецназ и морская пехота.
три недели продержались - и то слава Богу, дали время хоть пару латанных бригад собрать что б Херсонская область спала спокойно!!
А теперь вопрос, вот говорят Янукович армию развалил ? А что происходит сейчас ? Как Вы считаете полная безнаказанность и анархия в армии это её восстановление ?
Об этой чести может вам рассказать каждый ПЕРВЫЙ моряк в мире))))
На пошли они на х...!!! вместе со своим мышебратством и дивоваивательством))))
ПОЛНОСТЬЮ С Вами согласна: Крым проср---али, и от правды никуда не денешься, со временем она станет еще более очевидной.
Крым был просран еще давно- когда разрешили кацапскому флоту базироваться в Крыму
а учитывая, что первый подписывал Кучма для скидки на газ, а второй овощ- то там может быть такое, что у вас вообще никаких прав не было согласно тому договору.
т.к учитывая что харьковские угоды кацапы отменили в одностороннем порядке, а наши вроде бы не говорили, что будут судится из-за этого, то значит наверное, по договору только кацапы имели право отменить его в одностороннем порядке без компенсаций
И еще: во все СМИ эти показания дать. Пусть австрийцы и итальянцы поймут какую рашку поддерживают
Ху)ло, и порыве бессильной ненависти, спалил самую суть доктрины современного рашко-фашистского строя, опаснейшего из всех сущестествующих преступных режимов.
Все по "заветам" пуйла, ничего удивительного...