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 Политика Украины, Происшествия
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 Впереди шли женщины и дети, - свидетельница Каналюк о захвате штаба ВМСУ в 2014 году в Крыму

В феврале 2014 года был захвачен крымский парламент, параллельно блокировались военные части и штаб ВМС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказала в суде по делу о госизмене Януковича помощница командующего ВМС Украины Марина Каналюк.

 От разведки получали данные, что в Крым стягивались российские военные и спецслужбы. В конце февраля 2014 года захватили крымский парламент и блокировали военные части.

 "Сначала блокировали гражданские, потом представлялись самообороной. Потом это были зеленые человечки. И к концу месяца - ВС РФ, у которых уже были опознавательные знаки. Во время разговоров одни говорили, что представляют Черноморский флот, другие, что - Псковскую дивизию", - говорит помощница командующего ВМС Украины.

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Командующий Военно-морских сил Украины Денис Березовский был уволен, потому что перешел на сторону России. После этого, говорит Каналюк, обстановка ухудшилась.

 По ее словам, в разное время в штаб ВМСУ заходили военные чины РФ: первый замминистра обороны генерал Николай Панков, вице-адмирал, заместитель главнокомандующего ВМС РФ Александр Федотенков, заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков. "Они все предлагали нам перейти на сторону России, в состав министерства обороны Крыма", - рассказала свидетель.

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 Прокурор уточнил, подбивали ли эти люди не выполнять приказы действующего командования ВМС Украины. Каналюк ответила утвердительно. "Мы их пытались вернуть в правовое русло. Объясняли, что они нарушают международное право, договор о пребывания ЧФ на территории Украины. И обо всех таких случаях сообщали высшему руководству", - отметила она.

 Рассказала свидетель и о том, как захватили штаб Военно-морских сил Украины.

 "В пять утра 19 марта подогнали технику. Я не была на передовой, была в своем корпусе. Машинами снесли забор и пошли гражданские люди. Даже с детьми пошли. Я лично видела женщин с детьми. И было совсем не понятно. Потом поняла, что это действие других организаций. После пошли казаки. Потом пошел спецназ РФ", - уточнила Каналюк.

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 Она сообщила, что ее заблокировали и поставили охранять двух вооруженных спецназовцев. Как поняла свидетель, это были дагестанцы и они не скрывали, что представляют российский спецназ.

 "Увезли командующего. Продержав пять часов, выпустили, когда штаб уже был взят", - сообщила она, добавив, что все части брал российский спецназ и морская пехота.

Источник: https://censor.net.ua/n3041842
 
 
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дык,а где дети,и девушки????
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если бы этот один да взорвал себя гранатой и погиб в месте с русско фАшистом-вот это б было шото...а,так-херня.
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Шо чурка, бояры бульбонул и на подвиг потянуло, а?
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В нормальной стране за такое фото командира части расстреляли, в части должна быть объявлена боевая тревога, весь состав вооружен и на позициях по охране объекта, а не салабона в шапочке выпускать договариваться о капитуляции.
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здраааасти... там половина организмов жила с свинособачим паспортом... да еще шок чьто мишшбгатья с которыми парады и братанья (такова политика верховной власти с 1991 была) так поступили.. да еще шок что "живой щит" и вот так все сразу...
три недели продержались - и то слава Богу, дали время хоть пару латанных бригад собрать что б Херсонская область спала спокойно!!
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Скажите сколько генералов (адмиралов) ген.штаба который в Киеве, пошли под трибунал, за такое состояние дел в их ведомстве ? Отвечу сам, столько же сколько и за взрывы складов, за не выполнение разсредоточения боеприпасов за 2 года войны, сколько же как за окружение ВСУ.
А теперь вопрос, вот говорят Янукович армию развалил ? А что происходит сейчас ? Как Вы считаете полная безнаказанность и анархия в армии это её восстановление ?
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И действовать согласно устава гарнизонной и караульной службы . Кроме того неожиданности не было - можно было поставить доп . караульных для отсечения силовиков . ( командиров и караульных - под трибунал )
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честь рускага ваяки....это как честь ПРИ ПОРТОВОЙ ШАЛАВЫ!!!!)))
Об этой чести может вам рассказать каждый ПЕРВЫЙ моряк в мире))))
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и вот эти...нам будут рассказывать о ЧЕСТИ и ВОИНСКОЙ СЛАВЕ???
На пошли они на х...!!! вместе со своим мышебратством и дивоваивательством))))
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теперішня "нова" влада тупо просрала Крим - коли кацапи його захоплювали ці "леворуціонери" гарячково портфелі намагалися поділити ... їм було не до Криму .
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у них соєвий мозок працює тільки на збагачення, а то був форс-мажор для їхніх апатріотичних натур
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а може , для них і не було "форс-мажору" ... цілком можливо , що Хуйло ще під час Революції Гідності озвучив їм свої вимоги , на яких він погодиться допустити їх до влади ...
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Как тут не вспомнить Каталонию. которая хотела отделиться от Испании. Это, в общем, дело каталонцев, а не наше. Я лишь о том, что власть Испании среагировала мгновенно: тут же арестовала власть Каталонии, приняла меры, не нарушая Конституцию. А что стоило украинской власти, пока путлер размышлял насколько далеко впустят его на территорию Укрвины и запустил для пробы "зеленых человечков" даже без погон, арестовать все это кодло Аксенова и его вонючей компашки; запустить войска СБУ в Парламент Крыма и пресечь этот сепаратизм на корню ?
ПОЛНОСТЬЮ С Вами согласна: Крым проср---али, и от правды никуда не денешься, со временем она станет еще более очевидной.
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и как тут не вспомнить, что в Каталонию никто не завозил своих титушек и из полицейских участков " местной самобороне" не раздавали оружие
Крым был просран еще давно- когда разрешили кацапскому флоту базироваться в Крыму
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при чому був просраний декілька разів ! Передостанній раз - в серпні 2008 , коли Ющ мав всі підстави викинути його звідти !
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что бы такое говорить, нужно читать тот договор в полном объеме, а не только выдержки

а учитывая, что первый подписывал Кучма для скидки на газ, а второй овощ- то там может быть такое, что у вас вообще никаких прав не было согласно тому договору.
т.к учитывая что харьковские угоды кацапы отменили в одностороннем порядке, а наши вроде бы не говорили, что будут судится из-за этого, то значит наверное, по договору только кацапы имели право отменить его в одностороннем порядке без компенсаций
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согласна, тогда начиналось, а окончательно проср--ала Крым нынешняя власть, дав аксенову время утвердиться. Не учли, что можно было опереться на крымских татар.
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Спасибо, читала раньше, но напомнили, пересмотрю с позиции уже достаточно прошедшего времени.
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Ну да "просрали". А кто бы арестовывал? Было кому? Или начать войну? Головой нужно думать
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Ага, вот они головой и "подумали", а результат: и Крым у нас спутлерили, и война идет с почти каждодневной гибелью солдат, и экономика по многим причинам в полной опе и т.д. И, главное, что конца и края этому не видно.
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DEBIL ,TY DUMAJESH LEGKO POSLATY KOGOS NA SMERT C VZJATY NASOVIST CUZE ZYTTJA
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Треба було зразу стріляти по кацабським виродкам, не слухати косу і пастора, може і ордло б не було.
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Ага,а десант в центре Киева,пастор он до сих пор периодически бредит путин нападьот, после звонка нарышкина
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Если слюнявый пастор и до сих пор бредит, то нечего бредунам возглавлять такой важный орган как РНБО.
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звичайно не було б ... але Крим був приречений - оскільки "новій" владі він був просто не потрібний
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Хйуло единий раз нк збрехав..про жінок та дітей і касабських загарбників за їхніми спинами
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а какж иначе? Русский офицер всгда вред пропускает женщин и детей, даже на смерть.
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Вот все эти показания зачитать в ООН.
И еще: во все СМИ эти показания дать. Пусть австрийцы и итальянцы поймут какую рашку поддерживают
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да ничего они не поймут, у них интересы державы и небедная жизнь превыше всего
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Тим більше , що їм нічого зрозуміти , оскільки вони ВСЕ розуміють і так - Україна сама фактично віддала Крим , а кацапи захопили його без жодного пострілу ... отже - все нормально .
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Ну так зачитайте пусть с Вас посмеются клоунов. А пусть женщины с детьми попробуют войти в ВР или КМ или Ген.штаб, там более чем уверен в чиновников и смелости и решительности и возможностей их остановить хватит.
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кацапы по жизни остануться шакалами !!!!
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Пан Дещица должен и обязан быть МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ в УКРАИНЕ.
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Кацапы это не люди, кацапы это нелюди. Эти мрази в любой момент придут в Украину и нас, украинцев будут кацапы убивать толь-ко за то,что мы украинци.,Долбанная кацапская маленькая ленинградская гнида , как и гнидотный Гитлер 1933 и Путин 2000 года два шакала-братья.
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Сопли теперь развесили, так можно всё прояпать. Если к тебе домой начнут ломиться женщины с детьми, то что, пойдёшь на помойку бомжевать?
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А шо это крымская тема вдруг попёрла? Из всего понимаем, что за Крым бились, как львы два отважных парня: Кроль и пастор. Остальные - предатели и приспособленцы..
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Смеюсь и плачу! До такой степени дурить народ - это надо иметь такой дурной народ! Какие дети. какие женщины, если ни один командир не дал приказа открыть огонь при нарушении территории поста, хотя это имел право сделать часовой!! Судить нужно часовых и командиров этих частей, а не искать оправдания в агрессии кого-то, Нас и турки так могли взять голыми руками? Или румыны? Или нас могли продать как Данила Галицкий в свое время? О чем Вы?
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Единственное правильное и простое решение на тот момент--раздать оружие татарам,времени и возможности на это было валом и пылал бы тот Крым до сих пор не слабо
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раздай оужие арабам у себя в Израиле, а мы посморим как вы будете полыхать.
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Просто злякались, чого там виправдовуватись.
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Никакая, самая ушлая расейская мозгомойка, стирание памяти по Оруэлу, воровство и присвоение истории Украины, во веки не отмоет руцкий мир от фразы главаря кремлядской ОПГ, которую оно в запале выплеснул из низин своего подсознания: "Наши войска станут ПОЗАДИ женщин и детей...И пусть кто-то из украинских военных попробует стрелять в своих людей, российские военные будут стоять позади людей, не спереди, а сзади! И я посмотрю на тех, кто отдаст такой приказ на Украине».
Ху)ло, и порыве бессильной ненависти, спалил самую суть доктрины современного рашко-фашистского строя, опаснейшего из всех сущестествующих преступных режимов.
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Главное сказать жалостливым голосом,там были детки с женщинами.И мы всю технику и оружие кинули и ушли под красным знаменем на материк.
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Вот у кацапа б рука не дрогнула, как не дрогнула в Чечне, в Дагестане, в Грузии, в Украине. Мочить детей и женщин для кацапов легко и приятно.
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Впереди шли женщины и дети, - свидетельница Каналюк о захвате штаба ВМСУ в 2014 году в Крыму.

Все по "заветам" пуйла, ничего удивительного...
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Хоть так, хот этак! Сопротивлялись-несопротивлялись было бы тоже самое. Если Путин составил план захвата Крыма, то при любом ситуации он бы его выполнил. При сопротивлении обвинил бы Украину в убийстве мирных крымчан. И что Россия их освобождает от бандеровцев и фашистов! Надо было иметь боеспособную армию.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВпереди шли женщины и дети, - свидетельница Каналюк о захвате штаба ВМСУ в 2014 году в Крыму
 
 
 
 
 
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