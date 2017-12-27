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 Происшествия
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 Женщина, которая отказалась возвращаться в Украину, имеет в Донецке семью, а во время обмена 26 человек отказались ехать в ОРДЛО, - ГПУ

Пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган обнародовала информацию о том, почему одна из заявленных к обмену украинских военнослужащих отказалась возвращаться из ОРДЛО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке. 

Сарган написала: "По информации заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской, окончательные цифры обмена при 74/306 - 73/233.

"Из тех, кого мы забрали с неподконтрольной территории, одна женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Украины территорию, сказала, что имеет проукраинскую позицию, но семья в Донецке, поэтому остается. 26 человек отказались ехать в ОРДО/ОРЛО уже во время непосредственного обмена", - сообщила Стрижевская.

"Что важно: мы не обменивали граждан РФ, граждан других государств, придерживались международных норм и действовали в соответствии с договоренностями в рамках минских соглашений", - отметила Анжела Стрижевская.

Заместитель генпрокурора также поблагодарила всех прокуроров за работу по освобождению украинских заложников.

По ее словам, украинская сторона готова к продолжению работы для освобождения всех украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях Украины и в РФ".

Как известно, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории.

В результате состоялся обмен 73 украинцев на 233 боевика. 

Встречать освобожденных украинцев под Краматорск в прибыл лично президент Украины Петр Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3041841
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
это ее выбор!
могли бы, конечно, ее заменить..
но сам факт отказа - это же ценный пиар для... той стороны...
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какой пиар?что у нее проукраинская заявленная позиция?
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нет-нет , пиар (для той стороны) в том, что кто-то отказался, не захотел возвращаться над подконтрольную Украине территорию
в русосми (не называя подробностей и фамилии и даже того, что это женщина) об этом гудят уже два-три часа. ... именно - один заявленный сам отказался возвращаться...ах-ах-ах!
(на форуме мы даже подумали, что его не отдают, ибо он... ранен или избит...)
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да пусть гудят...я бы не обращал внимания на гудение...чего в дурдоме не бывает Жінка, яка відмовилася повертатися до України, має в Донецьку сім'ю, а під час обміну 26 осіб відмовилися їхати в ОРДЛО, - ГПУ - Цензор.НЕТ 8366
вот про них группа "рабфак" еще в конце девяностых спела...до сих пор актуально

Наш Дурдом голосует за путина
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я просто объяснитл свои слова.
а что дурдом голосует за путина - так это естественно - выбрали своего
(и дурдом будет путину рад!!!)
зачем его оттуда выпустили???
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Недостача по вате 73. При этом 26 отказались ехать в ОРДЛО. А еще 47 где?
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26 в день обмена...остальные раньше отказались.
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"Из тех, кого мы забрали с неподконтрольной территории, одна женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Украины территорию, сказала, что имеет проукраинскую позицию, но семья в Донецке, поэтому остается. 26 человек отказались ехать в ОРДО/ОРЛО уже во время непосредственного обмена", - Источник: https://censor.net.ua/n3041841
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- той женщине в Донецке все равно не будет жизни да и ее родственники ее там возможно по другому настроены. Мне ее жаль. А вот те 26 человек имеют разные мотивы невозвращения в ордло. И врядли здесь есть украинская позиция, а скорее боятся расправы из-за того, что они рассказали нам об сепаратистах.
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А чего им возвращатся,они с Харькова,Одессы,Николаева,суды их оправдали,они заживут дома нормально,на хрен им то ордло
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Их никто не оправдал. Если у вас есть материалы дел, то опубликуйте. Более того, было написано про некоторых, что будут досиживать свой срок. "Нахрен им то ордло"? Да они воевали там не только из-за денег.
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, , ой , , ну починають міряться піпіськами , , з якого боку більше / менше не схотіли повернутися з полону в Україну / донеччину ,, , наше дело - предложить , ехай додому , , не хцеш ? , ну , то , ехай нахуй ( шнуров , ленінград ,,, ))) , все індівідуально , , життєві обставини , туды их в качель ,,,
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Не зрозуміло, виходить що вона на волі, раз їй треба доглядати сім'ю. Значить, вона може виїхати звідти в любий час чи не так?
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Не пожелала возвращться - ну и не надо. А может, она, будучи патриотом независимой Украины, желает разрушить сепаров изнутри, как героическая Пышка в рассказе Мопассана?
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Мужик сепар тоже сказал, вернусь в Одессу. И сколько таких "террористов"?
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при чем тут цензор? Балагны устраивают такие как ты.
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Ну, за ее позицию на подвал обратно ее и отправят. Семья будет счастлива.
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Женщина отказалась возвращаться в Украину из ОРДЛО ? Редактор , вы считаете , что ОРДЛО уже не Украина ? Исправьте заголовок !
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Упырь Мертвечук уже набрехал на роств,что наших 25 заложников отказались возвращаться !
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може то вони такі сепаратисти, що їм ой як не треба їхати до ОРДЛО?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖенщина, которая отказалась возвращаться в Украину, имеет в Донецке семью, а во время обмена 26 человек отказались ехать в ОРДЛО, - ГПУ
 
 
 
 
 
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