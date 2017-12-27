 Женщина, которая отказалась возвращаться в Украину, имеет в Донецке семью, а во время обмена 26 человек отказались ехать в ОРДЛО, - ГПУ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Сарган написала: "По информации заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской, окончательные цифры обмена при 74/306 - 73/233.

"Из тех, кого мы забрали с неподконтрольной территории, одна женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Украины территорию, сказала, что имеет проукраинскую позицию, но семья в Донецке, поэтому остается. 26 человек отказались ехать в ОРДО/ОРЛО уже во время непосредственного обмена", - сообщила Стрижевская.

"Что важно: мы не обменивали граждан РФ, граждан других государств, придерживались международных норм и действовали в соответствии с договоренностями в рамках минских соглашений", - отметила Анжела Стрижевская.

Заместитель генпрокурора также поблагодарила всех прокуроров за работу по освобождению украинских заложников.

По ее словам, украинская сторона готова к продолжению работы для освобождения всех украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях Украины и в РФ".

Как известно, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории.

В результате состоялся обмен 73 украинцев на 233 боевика.

Встречать освобожденных украинцев под Краматорск в прибыл лично президент Украины Петр Порошенко.