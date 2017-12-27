 Женщина, которая отказалась возвращаться в Украину, имеет в Донецке семью, а во время обмена 26 человек отказались ехать в ОРДЛО, - ГПУ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Сарган написала: "По информации заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской, окончательные цифры обмена при 74/306 - 73/233.
"Из тех, кого мы забрали с неподконтрольной территории, одна женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Украины территорию, сказала, что имеет проукраинскую позицию, но семья в Донецке, поэтому остается. 26 человек отказались ехать в ОРДО/ОРЛО уже во время непосредственного обмена", - сообщила Стрижевская.
"Что важно: мы не обменивали граждан РФ, граждан других государств, придерживались международных норм и действовали в соответствии с договоренностями в рамках минских соглашений", - отметила Анжела Стрижевская.
Заместитель генпрокурора также поблагодарила всех прокуроров за работу по освобождению украинских заложников.
По ее словам, украинская сторона готова к продолжению работы для освобождения всех украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях Украины и в РФ".
Как известно, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".
Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории.
В результате состоялся обмен 73 украинцев на 233 боевика.
Встречать освобожденных украинцев под Краматорск в прибыл лично президент Украины Петр Порошенко.
могли бы, конечно, ее заменить..
но сам факт отказа - это же ценный пиар для... той стороны...
в русосми (не называя подробностей и фамилии и даже того, что это женщина) об этом гудят уже два-три часа. ... именно - один заявленный сам отказался возвращаться...ах-ах-ах!
(на форуме мы даже подумали, что его не отдают, ибо он... ранен или избит...)
вот про них группа "рабфак" еще в конце девяностых спела...до сих пор актуально
Наш Дурдом голосует за путина
а что дурдом голосует за путина - так это естественно - выбрали своего
(и дурдом будет путину рад!!!)
зачем его оттуда выпустили???
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- той женщине в Донецке все равно не будет жизни да и ее родственники ее там возможно по другому настроены. Мне ее жаль. А вот те 26 человек имеют разные мотивы невозвращения в ордло. И врядли здесь есть украинская позиция, а скорее боятся расправы из-за того, что они рассказали нам об сепаратистах.