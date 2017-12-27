 Меркель и Макрон призвали к обмену всеми пленными на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте правительства Германии.
"Меркель и Макрон призвали конфликтующие стороны содействовать обмену оставшимися заключенными. Кроме того, Международному комитету Красного Креста (МККК) должен быть предоставлен полный доступ, и поиск МККК пропавших без вести лиц должен быть поддержан", - говорится в сообщении.
Главы государств также подчеркнули, что альтернативы мирному урегулированию конфликта нет.
Как известно, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".
Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории.
В результате состоялся обмен 73 украинцев на 233 боевика.
Встречать освобожденных украинцев под Краматорск в прибыл лично президент Украины Петр Порошенко.
Вера Измайлова @veraizmaylova415 ч.5 часов назад
Предвыборная гонка в России стартовала. В российских городах уже появляется предвыборная агитация за одного из кандидатов:
Bundeskanzlerin Merkel und der französische Staatspräsident Macron haben die Umsetzung der Einigung der Trilateralen Kontaktgruppe, Gefangene beider Konfliktparteien in der Ostukraine auszutauschen, begrüßt. Vor den Weihnachtstagen hatten bei intensiv für eine Stabilisierung des Waffenstillstandes geworben.
чим не санкції ? ..))
А нет... Почти три месяца!
порох тоже укусил???
с таким понтом они скоро школы приедут открывать
ну
шобы на выборах месных выиграть