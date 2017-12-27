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Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Происшествия
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 Меркель и Макрон призвали к обмену всеми пленными на Донбассе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали стороны конфликта на востоке Украины к обмену всеми пленными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте правительства Германии.

"Меркель и Макрон призвали конфликтующие стороны содействовать обмену оставшимися заключенными. Кроме того, Международному комитету Красного Креста (МККК) должен быть предоставлен полный доступ, и поиск МККК пропавших без вести лиц должен быть поддержан", - говорится в сообщении.

Главы государств также подчеркнули, что альтернативы мирному урегулированию конфликта нет.

Как известно, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории.

В результате состоялся обмен 73 украинцев на 233 боевика. 

Встречать освобожденных украинцев под Краматорск в прибыл лично президент Украины Петр Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3041840
 
 
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призвали стороны конфликта на востоке Украины к обмену всеми пленными.Источник: https://censor.net.ua/n3041840 - для ЄС - на Донбасі немає жодних терористів , а отже - немає жодних заручників ...
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кого призвали?хуйла призвали?ему некогда,у него тут охмурение лохтората на первом плане

Вера Измайлова‏ @veraizmaylova415 ч.5 часов назад

Предвыборная гонка в России стартовала. В российских городах уже появляется предвыборная агитация за одного из кандидатов:

Меркель и Макрон призвали к обмену всеми пленными на Донбассе - Цензор.НЕТ 8310
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Positive Zeichen aus der Ostukraine
Bundeskanzlerin Merkel und der französische Staatspräsident Macron haben die Umsetzung der Einigung der Trilateralen Kontaktgruppe, Gefangene beider Konfliktparteien in der Ostukraine auszutauschen, begrüßt. Vor den Weihnachtstagen hatten bei intensiv für eine Stabilisierung des Waffenstillstandes geworben.
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коли призовуть рошена відправити пограничників на українсько-рашистську границю?
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Хотелось ничего не говорить,но вот эта подмена понятий начинает раздражать,эти двое хитрые,говорят пленными,хотя и это не совсем правильно,но лучше чем наши дебилы козыряют заложниками,признавая,шо у нас они тоже есть,и нас могут объявить террористами и как признанная страна можем погрязнуть в судах,а дыра не признана ни террористами ни государством,спроса ноль и это когда то грянет если ума нету или спецом делается
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Какие же они добрые - призывают, негодуют, выражают озабоченность .....А где же ваши жесткие санкции?! Больше разговоров. Вон Макрон в следующем году собирается приехать на петербургский экономический форум, очередной прогиб перед Путлером.
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угу ...а ще ВК і деякі кацапські телеканали ...
чим не санкції ? ..))
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, , бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями
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Думал, что между Украиной и Германией/Францией Один Час разница во времени!
А нет... Почти три месяца!
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, а , ментально / культурно / экономически ..--..три столетия ,,,
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,,,.ну , макарон меркелевич призвал , а кум хуйла канкретна сообщил , шо скоро обменяют примерно 25 наших на 75 сепаров , , ну , шо то около ста человек ,,,
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этих шо?
порох тоже укусил???
с таким понтом они скоро школы приедут открывать
ну
шобы на выборах месных выиграть
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гарри поттер ? , , тю , блин , , гарис ,,, каспаров , штоле. ???
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМеркель и Макрон призвали к обмену всеми пленными на Донбассе
 
 
 
 
 
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