 Канада хочет расширить военную помощь Украине, - министр обороны Саджан

Об этом рассказал министр обороны Канады Харджит Саджан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы постоянно ищем возможности улучшения поддержки Украины в это сложное для нее время, спровоцированное агрессией России", - сказал Саджан.

По его словам, открытие Украина доступа к канадскому рынку оружия стало одним из этапов сотрудничества.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В ближайшее время улучшить отношения с Россией не получится, - министр обороны Канады Саджан

"Я не прекращаю взаимодействовать с министром Полтораком, и внесение Украины в Контрольный список стран, в которые разрешены поставки автоматического оружия, стало лишь одним элементом. Наши ведомства работают над дальнейшими шагам по предоставлению возможной поддержки", - отметил министр обороны Канады.

Он пообещал "продвигаться в этом вопросе". "Разрешение на продажу оружия - лишь один из шагов, необходимых для предоставления Украине правильных возможностей", - подытожил Саджан.

Также читайте: "США и Канада открывают "ящик Пандоры"", - МИД РФ о поставках оружия в Украину

Напоминем, в этом месяце Канада объявила о внесении Украины в Контрольный список стран, в которых разрешены поставки автоматического оружия.