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 Политика Украины, За рубежом
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 Канада хочет расширить военную помощь Украине, - министр обороны Саджан

Правительство Канады ищет способы расширения своей военной помощи Украине.

Об этом рассказал министр обороны Канады Харджит Саджан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы постоянно ищем возможности улучшения поддержки Украины в это сложное для нее время, спровоцированное агрессией России", - сказал Саджан.

По его словам, открытие Украина доступа к канадскому рынку оружия стало одним из этапов сотрудничества.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В ближайшее время улучшить отношения с Россией не получится, - министр обороны Канады Саджан

"Я не прекращаю взаимодействовать с министром Полтораком, и внесение Украины в Контрольный список стран, в которые разрешены поставки автоматического оружия, стало лишь одним элементом. Наши ведомства работают над дальнейшими шагам по предоставлению возможной поддержки", - отметил министр обороны Канады.

Он пообещал "продвигаться в этом вопросе". "Разрешение на продажу оружия - лишь один из шагов, необходимых для предоставления Украине правильных возможностей", - подытожил Саджан.

Также читайте: "США и Канада открывают "ящик Пандоры"", - МИД РФ о поставках оружия в Украину

Напоминем, в этом месяце Канада объявила о внесении Украины в Контрольный список стран, в которых разрешены поставки автоматического оружия.

Источник: https://censor.net.ua/n3041839
 
 
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думаю клімкін одна із най профісійніших людей в уряді ! роботу його реально видно про нас незабувають
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ні дають саме порошенку януковичу недавали юлі недавали ющу недаали кравчуу недавали кучмі недавали 1 порошенку дають бо він патріот свеї країни і йому довіряють це факт
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Тільки гроші не давайте... РОЗТИРЯТЬ!!!
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"...Канадская компания прекратила сотрудничество с Украиной по запуску телекоммуникационного спутника из-за исчезновения 8 миллионов долларов в оффшорах. Об этом сообщает Громадське...."
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Рюсский, тот спутник был собран в расии, а это значит https://www.vesti.ru/doc.html?id=2970874
Не нужно постить руснявую пропаганду тут Канада хочет расширить военную помощь Украине, - министр обороны Саджан - Цензор.НЕТ 6018
Нам нужны спутники собранные в ЕС и США
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вважаєте Громадське... "руснявим"? прикольно
що ж тоді для вас не "русняве"?
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Громадське... не русняве, они иногда выступают в роли полезных идиотов, ковыряясь в носу, отыскивая архивные истории и перенося их на настоящий момент.
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он воно як...
а скажіть, будь ласка, звичайно, що чи хто для Вас особисто, кінцева інстанція правдивої інформації?
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Не совсем так. Там вроде исчезло 8 млн, которые должны были перечислить Южмашу для достройки ракетоносителя. Мутная какая-то история и концы утоплены ещё в 2012 году.
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А почему они сейчас об этом сообщают, а не в 2012, когда это всё происходило?
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ти хоч саме прочитало ту статтю
чи почало брехати, не читаючи?
там йдеться про події 2008-2012рр
ти - брехливе чмо
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це вас тато чи мама навчила такій манері спілкування?
Усі питання до https://hromadske.ua/posts/ukrainskii-suputnik-libid, яке чомусь виклало цю інформацію 18 грудня, 2017 12:50
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що, справді не розумієш різниці між часом публікації статті і часом подій, у ній описаних?
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Какой спутник при премьере Йуле Тимошенко..?? В тов время 2008-2011 года..были тотальное воровство и коррупция....
Йуля и ее подельники хапали как не в себя.....
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а правда, що всім зрадофілам вставляють охолоджувач анусу?
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Врут.... им вставляют сразу по два охладителя ануса....один не справляется.... Канада хочет расширить военную помощь Украине, - министр обороны Саджан - Цензор.НЕТ 5608
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Такі охолоджувачі встановлюють на соплах F-22 raptor. Вони є одним з елементів так званої невидимості. Ви саме ці охолоджувачі мали на увазі?
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Канада хоче. Це круто. Тепер очікуєм передачі ескадрилії F-16 з інфраструктурою для її обслуговування, озброєнням а також системою підготовки льотчиків і обслуговуйочого персоналу
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Еще раз повторяю, у Канады только F-18, ни 14 Томкет, ни 15 Игл, ни 16 Фалкон, там нет. Только "шершни" Канада хоче розширити військову допомогу Україні, - міністр оборони Саджан - Цензор.НЕТ 2386
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Украине нужен "Gripen", єто наилучший вариант с таким северным соседом. Ему не нужны ангары, достаточно навеса, ему не нужны аэродромы, он может взлетать с заснеженных автодорог. Его несложно ремонтировать. Настоящая рабочая лошадка с широкими возможностями.
Канада хоче розширити військову допомогу Україні, - міністр оборони Саджан - Цензор.НЕТ 6872
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Та ми погодимось і на CF-18. Чудова машина.
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***
Comme le dit un vieil adage:
Rien n'est si beau que son pays;
Et de le chanter, c'est l'usage;
Le mien je chante à mes amis
L'étranger voit avec un oeil d'envie
Du Saint-Laurent le majestueux cours;
À son aspect le Canadien s'écrie:
Ô Canada! mon pays! mes amours!

*
Как говорит старая пословица:
Ничто так не прекрасно, как собственная страна;
И воспевать её - такова традиция;
А мою я пою моим друзьям.
Иностранец смотрит завистливым взглядом
На величественное течение Святого Лаврентия;
А канадец при виде её восклицает:
О Канада! Моя страна! Моя любовь!
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а да, они вроде как наконец решили нам продавать) оружие как продают Колумбии или России например, про это уже писали
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Раше уже не фига не продают , да и раньше им не особо надо было. Комплектующие для производства своего оружия они закупали , а готовые изделия зачем им.
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Зрада!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Канада..хоче за кошти,платників податків,фінансувати фейки-лайно медіабл.. гнапа!!!!!!!!!!
Ой ні..офшоро лайно-гнап закривається...гранти усьо...барихххи паборені...
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Это министр обороны Канады?! Ну писец... Куда катится этот больной мир?
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Что не так с министром обороны Канады?
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Подгорает, кацапчик? Именно это я имею в виду.
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_Глянь в зеркало. Там, возможно, узришь кацапчика. А я просто констатировал факт. Ни больше, ни меньше. И от этого, похоже, подгорело как раз у тебя. А до того, как ты выскочил со своим воплем, я даже не подозревал о твоем существовании. И уже забыл про тебя.
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Слава Великой Канаде ! Спасибоза все настоящим друзьям !
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_Они только на днях сняли запрет на продажу оружия Украине, в то время как запрета на продажу оружия росие и не было! Так что не спешите очаровываться, чтобы после не...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКанада хочет расширить военную помощь Украине, - министр обороны Саджан
 
 
 
 
 
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