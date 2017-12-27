 Канада хочет расширить военную помощь Украине, - министр обороны Саджан

Об этом рассказал министр обороны Канады Харджит Саджан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы постоянно ищем возможности улучшения поддержки Украины в это сложное для нее время, спровоцированное агрессией России", - сказал Саджан.
По его словам, открытие Украина доступа к канадскому рынку оружия стало одним из этапов сотрудничества.
"Я не прекращаю взаимодействовать с министром Полтораком, и внесение Украины в Контрольный список стран, в которые разрешены поставки автоматического оружия, стало лишь одним элементом. Наши ведомства работают над дальнейшими шагам по предоставлению возможной поддержки", - отметил министр обороны Канады.
Он пообещал "продвигаться в этом вопросе". "Разрешение на продажу оружия - лишь один из шагов, необходимых для предоставления Украине правильных возможностей", - подытожил Саджан.
Напоминем, в этом месяце Канада объявила о внесении Украины в Контрольный список стран, в которых разрешены поставки автоматического оружия.
Не нужно постить руснявую пропаганду тут
Нам нужны спутники собранные в ЕС и США
що ж тоді для вас не "русняве"?
а скажіть, будь ласка, звичайно, що чи хто для Вас особисто, кінцева інстанція правдивої інформації?
чи почало брехати, не читаючи?
там йдеться про події 2008-2012рр
ти - брехливе чмо
Усі питання до https://hromadske.ua/posts/ukrainskii-suputnik-libid, яке чомусь виклало цю інформацію 18 грудня, 2017 12:50
Йуля и ее подельники хапали как не в себя.....
Comme le dit un vieil adage:
Rien n'est si beau que son pays;
Et de le chanter, c'est l'usage;
Le mien je chante à mes amis
L'étranger voit avec un oeil d'envie
Du Saint-Laurent le majestueux cours;
À son aspect le Canadien s'écrie:
Ô Canada! mon pays! mes amours!
*
Как говорит старая пословица:
Ничто так не прекрасно, как собственная страна;
И воспевать её - такова традиция;
А мою я пою моим друзьям.
Иностранец смотрит завистливым взглядом
На величественное течение Святого Лаврентия;
А канадец при виде её восклицает:
О Канада! Моя страна! Моя любовь!
Канада..хоче за кошти,платників податків,фінансувати фейки-лайно медіабл.. гнапа!!!!!!!!!!
Ой ні..офшоро лайно-гнап закривається...гранти усьо...барихххи паборені...