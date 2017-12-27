 "Проводите ребят", - моменты освобождения украинцев из плена. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете Военного телевидения Украины.

Как известно, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории.

В результате состоялся обмен 73 украинцев на 233 боевика.

Встречать освобожденных украинцев под Краматорск в прибыл лично президент Украины Петр Порошенко.