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Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Общество
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 "Проводите ребят", - моменты освобождения украинцев из плена. ВИДЕО

Сегодня, 27 декабря, в районе Майорска Донецкой области произошло освобождение украинских заложников из тюрем на территории ОРДЛО. Большинство освобожденных заложников незаконно удерживались боевиками несколько лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете Военного телевидения Украины. 

Как известно, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории.

В результате состоялся обмен 73 украинцев на 233 боевика. 

Встречать освобожденных украинцев под Краматорск в прибыл лично президент Украины Петр Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3041838
 
 
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ми не ппроти українського народу чи вояків/добрововольців... Ми проти соєво-ригової влади начолі з Петром неофшорним...
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Кацапия 28.05.2015. ПОТЕРИ
ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА.
Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За
разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.=========================

Если бы в Украине не
было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают.
Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на
россии прогнило все.
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" Большинство освобожденных заложников незаконно удерживались боевиками несколько лет.Источник: https://censor.net.ua/v3041838-а что,некоторые удерживались законно???
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Понимаю, что для родных этих заложников это большая радость. Теперь бы проверить их здоровье и подлечить.
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они не шли, они бежали к своим....здоровье подлечат,
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Господи, які худі і змучені.
Нічого, головне вже дома
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Бідні хлопці.... Натерпілись від пі...дарасів кацапських !
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Боже, які вони худі та виснажені. Серце кров'ю обливається, але радість, що хлопці нарешті додому повернулись, перемагає.
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че этого дибила Марочко снайпер не снял .
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Хтось з них розповідав, що годували один раз на день і при цьому через день.
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Нумо, нагадайте мені скільки заручників визволили грішін-зімін-савченко і ко?
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Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории

Бо ті пухкеники побачили змучених та ледь живих полонених з іншої сторони і порівняли з собою...
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Мабуть треба спеціальне дослідження неповернення! Але я вважаю, що вони чудово розуміли суть сепаратизму і соціальні наслідки.
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Показове фото! Погляд наших ГЕРОЇВ на медведуківську підс...тилку, яка як мавпа на камери скаче!

"Проводьте хлопців", - моменти звільнення українців із полону - Цензор.НЕТ 3439

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удивительные кадры были б если в списке 300 были Бойко Новинский Ахметоа Порошенко Луценко охендовский и все питушиные судьи которые судили майдановцев и теперь опускают титушек
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Боже, какие худенькие и замученные наши ребятки. Пусть ваши семьи вас отогреют. Спасибо Вам и низкий поклон, защитники наши.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Проводите ребят", - моменты освобождения украинцев из плена. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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