 "Проводите ребят", - моменты освобождения украинцев из плена. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете Военного телевидения Украины.
Как известно, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".
Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории.
В результате состоялся обмен 73 украинцев на 233 боевика.
Встречать освобожденных украинцев под Краматорск в прибыл лично президент Украины Петр Порошенко.
ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА.
Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За
разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.=========================
Если бы в Украине не
было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают.
Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на
россии прогнило все.
ДОМОЙ!!!
Нічого, головне вже дома
Бо ті пухкеники побачили змучених та ледь живих полонених з іншої сторони і порівняли з собою...