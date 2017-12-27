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 Политика Украины
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Все про:суд (20143) Военная прокуратура (538) электронное декларирование (553) НАПК (544)

 Суд отклонил иск об открытии деклараций должностных лиц военной прокуратуры

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска к главному военному прокурору Анатолию Матиосу и НАПК относительно обнародования деклараций должностных лиц военной прокуратуры.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Истец просил суд признать противоправным и отменить постановление Главного военного прокурора Анатолия Матиосао закрытии информации об имущественном положении должностных лиц военной прокуратуры. Также истец просил признать противоправным и отменить решение НАПК "О выполнении постановления о применении мер специальной безопасности" и обязать Агентство включить электронные декларации должностных лиц военной прокуратуры в Единый государственный реестр деклараций.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Окружной админсуд Киева не разрешил обнародование деклараций должностных лиц СБУ

После выхода из совещательной комнаты суд принял решение - отказать истцу в удовлетворении иска. Суд не установил нарушений действующего законодательства при принятии Матиосом соответствующего постановления, которое закрыло информации об имущественном положении должностных лиц военной прокуратуры для их безопасности и безопасности их семей.

Также читайте: Разработан законопроект о Государственном бюро военной юстиции, - Матиос

Источник: https://censor.net.ua/n3041835
 
 
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А то вдруг еще журналисты-агенты кремля, начнут дискредитировать честнейших прокуроров, задавая им вопросы по поводу многомиллионного имущества их жен...
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Ты ба чего удумали агенты Крымля... Номер не пройдет！
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Просто титанические усилия прикладывают все ветви власти в Украине по возврату в "семью братских народов".
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Знову Рай для Злочинців !!! Виключно для суддів необхідна смертна кара !!!
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Итоги 2017-го несколько отличаются от итогов годичной давности). По той простой причине, что мы, несомненно, избавились от иллюзий. И точно знаем, что…
… во/первых, нынешняя элита абсолютно недееспособна и в любом случае НЕ сможет предложить нам эффективный государственный сервис…
… во/вторых, у нынешней Системы нет преемственности и будущего. А потому все нынешние "звезды" повторно пройдут через чистилище и исчезнут за ненадобностью…
… в/третьих, альтернатив - идейный, системных, продуманных, лидерских - пока тоже нет. Есть исключительно альтернативные вождистские "мыльные пузыри"…
… в/четвертых, ключевыми личными качесивами для "блестящей карьеры" нынче следует считать - цинизм, непрофессионализм, личную преданность тому или иному фронтмэну клана и неуемную склонность к мародерству…
… в/пятых, даже наиболее провальные гос/менеджеры (Яценюк вам в пример), чья репутация застыла "околонуля", по/прежнему мнят себя богами, у которых есть шанс…
… в/шестых, все потенциально важные реформы (особенно административная и судебная) уперлись в некомпетеность авторов и… ненужность правящему классу…
… в/седьмых, суть нынешней Системы окончательно прояснилась и состоит только в том, чтобы масимально собирать с обывателя (избирателя) плату за право проживания на данной территории и перераспределять собранное на внутреннее потребление избранными. Собранное - в виде прямых и непрямых налогов/тарифов/инфляций - совсем не идет на повышение качества и рост ассортимента госуслуг…
… в/восьмых, ключевой гос/сервис - обеспечение уличной безопасности - отброшен за ненадобностью. Силовики сконцентрированы сугубо на участии в бизнес/переделах и потому на улицах правят банды разной степени отмороженности)…
… в/девятых, ультрапатриотизм - как маскировка собственного непрофессионализма - по-прежнему агрессивно юзается гос-топами. Запрещаем и подавляем…
И, наконец, мое любимое (в/десятых). Все мы - и государство, и общество - предпочитаем сугубо "короткие стратегии". Это когда думаешь только на шаг вперед. И ломишься в открытую дверь.
Поэтому ключевая ставка у нас на раскол, на "свой/чужой". Диалог - часто болезненный - продать невозможно. Компроматное уничтожение - запросто. Пару десятков тысяч долларов и все будет засыпано анти-историями…
Короткая стратегия - это… Своя личная кормежная строчка в бюджете…
Свой беспредельный "смотрящий" в хлебной отрасли…
Обязательная непрямая инвестиция в манипулятивное ТВ и группу силовой поддержки)…
И тем не менее, итоговый вывод позитивный).
Перефразируя незабвенного ИВ. Коломойского… "только лохи нынче НЕ платят налоги и грабят собственный дом").
Потому что против них быстро ополчается цивилизация и рано или поздно прилетает счет к оплате.
Объемный такой. Просто нам нужно научиться правильно сидеть возле правильной реки)…

https://oko.cn.ua/blackzone/polit-linki/pochti-pozitivnoe/
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а то путин узнает какие они богатые и это будет очень опасно для них и членов их семей
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Суд отклонил иск об открытии деклараций должностных лиц военной прокуратуры - Цензор.НЕТ 5315Ray‏ @Ray_net_ua 16 мин.16 минут назад

Олигархическая гибридная война. Три новости:
1. Нардепы себе подняли зарплату задним числом, начиная с октября 2017г.
2. На сгоревших складах боеприпасов потерян годовой бюджет ВСУ и никто не наказан.
3. Обещанное увеличение зарплат для ВСУ переносится с 1.01.2018г на 1.01.2019г.
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-під трусами обісрані зади роздивлятися
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- об имущественном положении должностных лиц военной прокуратуры для их безопасности и безопасности их семей Источник: https://censor.net.ua/n3041835 - безпека Держави й військових сраний суд нецікавить !!!
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и снова барыги ждут и тянут до последнего, пока американцы не дадут пинка ....
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Чому , на ЦН , нема новини , що і проти Лесика Довгого закрили всі справи ?
Суд відхилив позов про відкриття декларацій посадових осіб військової прокуратури - Цензор.НЕТ 1899
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Це якась дискримінація усих депутатів, суддів та інших наших топкорупціонерів. Якщо не відкривати декларації одним, то значить останнім також.
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Одни воюют, другие ВОРУЮТ, третьи ПОКРЫВАЮТ, (Шальные БАБКИ). Так это получается директор-глава любой Гос Организации сможет издать такой приказ-указ-распоряжение.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд отклонил иск об открытии деклараций должностных лиц военной прокуратуры
 
 
 
 
 
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