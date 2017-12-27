 Суд отклонил иск об открытии деклараций должностных лиц военной прокуратуры

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Истец просил суд признать противоправным и отменить постановление Главного военного прокурора Анатолия Матиосао закрытии информации об имущественном положении должностных лиц военной прокуратуры. Также истец просил признать противоправным и отменить решение НАПК "О выполнении постановления о применении мер специальной безопасности" и обязать Агентство включить электронные декларации должностных лиц военной прокуратуры в Единый государственный реестр деклараций.

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После выхода из совещательной комнаты суд принял решение - отказать истцу в удовлетворении иска. Суд не установил нарушений действующего законодательства при принятии Матиосом соответствующего постановления, которое закрыло информации об имущественном положении должностных лиц военной прокуратуры для их безопасности и безопасности их семей.

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