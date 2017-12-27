 Суд отклонил иск об открытии деклараций должностных лиц военной прокуратуры

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.
Истец просил суд признать противоправным и отменить постановление Главного военного прокурора Анатолия Матиосао закрытии информации об имущественном положении должностных лиц военной прокуратуры. Также истец просил признать противоправным и отменить решение НАПК "О выполнении постановления о применении мер специальной безопасности" и обязать Агентство включить электронные декларации должностных лиц военной прокуратуры в Единый государственный реестр деклараций.
После выхода из совещательной комнаты суд принял решение - отказать истцу в удовлетворении иска. Суд не установил нарушений действующего законодательства при принятии Матиосом соответствующего постановления, которое закрыло информации об имущественном положении должностных лиц военной прокуратуры для их безопасности и безопасности их семей.
Оні же чесні.
… во/первых, нынешняя элита абсолютно недееспособна и в любом случае НЕ сможет предложить нам эффективный государственный сервис…
… во/вторых, у нынешней Системы нет преемственности и будущего. А потому все нынешние "звезды" повторно пройдут через чистилище и исчезнут за ненадобностью…
… в/третьих, альтернатив - идейный, системных, продуманных, лидерских - пока тоже нет. Есть исключительно альтернативные вождистские "мыльные пузыри"…
… в/четвертых, ключевыми личными качесивами для "блестящей карьеры" нынче следует считать - цинизм, непрофессионализм, личную преданность тому или иному фронтмэну клана и неуемную склонность к мародерству…
… в/пятых, даже наиболее провальные гос/менеджеры (Яценюк вам в пример), чья репутация застыла "околонуля", по/прежнему мнят себя богами, у которых есть шанс…
… в/шестых, все потенциально важные реформы (особенно административная и судебная) уперлись в некомпетеность авторов и… ненужность правящему классу…
… в/седьмых, суть нынешней Системы окончательно прояснилась и состоит только в том, чтобы масимально собирать с обывателя (избирателя) плату за право проживания на данной территории и перераспределять собранное на внутреннее потребление избранными. Собранное - в виде прямых и непрямых налогов/тарифов/инфляций - совсем не идет на повышение качества и рост ассортимента госуслуг…
… в/восьмых, ключевой гос/сервис - обеспечение уличной безопасности - отброшен за ненадобностью. Силовики сконцентрированы сугубо на участии в бизнес/переделах и потому на улицах правят банды разной степени отмороженности)…
… в/девятых, ультрапатриотизм - как маскировка собственного непрофессионализма - по-прежнему агрессивно юзается гос-топами. Запрещаем и подавляем…
И, наконец, мое любимое (в/десятых). Все мы - и государство, и общество - предпочитаем сугубо "короткие стратегии". Это когда думаешь только на шаг вперед. И ломишься в открытую дверь.
Поэтому ключевая ставка у нас на раскол, на "свой/чужой". Диалог - часто болезненный - продать невозможно. Компроматное уничтожение - запросто. Пару десятков тысяч долларов и все будет засыпано анти-историями…
Короткая стратегия - это… Своя личная кормежная строчка в бюджете…
Свой беспредельный "смотрящий" в хлебной отрасли…
Обязательная непрямая инвестиция в манипулятивное ТВ и группу силовой поддержки)…
И тем не менее, итоговый вывод позитивный).
Перефразируя незабвенного ИВ. Коломойского… "только лохи нынче НЕ платят налоги и грабят собственный дом").
Потому что против них быстро ополчается цивилизация и рано или поздно прилетает счет к оплате.
Объемный такой. Просто нам нужно научиться правильно сидеть возле правильной реки)…
https://oko.cn.ua/blackzone/polit-linki/pochti-pozitivnoe/
Олигархическая гибридная война. Три новости:
1. Нардепы себе подняли зарплату задним числом, начиная с октября 2017г.
2. На сгоревших складах боеприпасов потерян годовой бюджет ВСУ и никто не наказан.
3. Обещанное увеличение зарплат для ВСУ переносится с 1.01.2018г на 1.01.2019г.