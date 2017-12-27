 "Вы не считаете себя предателем?" - адвокат Януковича допросил Мамчура

Об этом пишет Цензор.НЕТ.
Сердюк продемонстрировал видео, записанное в марте 2014 года. В нем Мамчур обращается к украинским властям с просьбой принять решение о дальнейших действиях военных в Крыму. В частности, полковник ВСУ тогда заявил: "В случае непринятия вами соответствующих решений, мы будем действовать согласно уставу Вооруженных сил Украины. Вплоть до открытия огня. Мы осознаем, что не сможем противостоять долго превосходящим подразделениям российских войск, но готовы выполнить свой долг до конца".
На вопрос защиты, к кому обращался в видео, Мамчур ответил, что к исполняющему обязанности министра обороны Игорю Тенюху. Запись была сделана после выступления и.о. министра на заседании Верховной Рады. Отметим, что Тенюх тогда заявил, что Вооруженные силы Украины не имеют юридического права начать военные действия в Крыму и обратился к депутатам с просьбой изменить закон о закупках и проведения тендеров, а также призвал предоставить армии средства для вооружения.
Сердюк задал вопрос: "Не считаете ли вы предательством народа невыполнение своего ультиматума и слова офицера?"
Хотя прокурор протестовал, Мамчур ответил: "Считаю, что я свой долг выполнил. И мне не в чем сомневаться". Он напомнил, что перед российскими военными стояло гражданское население и применение оружия могло привести к жертвам.
"Почему вы тогда пошли во власть, которой ставили ультиматум?" - пытался уточнить Сердюк. Судья снял вопрос.
Адвокат ще той виродок, коли таке запитує, навіть якщо таке питання і було необхідно в ході судового процесу!
https://www.youtube.com/watch?v=i7FjJy5rGdw
***И решение пришло. Принял его и.о. комбрига. Дабы соблюсти секретность, Симферополь и Киев решили не информировать (очень мудрый на тот момент поступок), тем более, что там ничего не хотели слышать о каких бы то ни было действиях, кроме как о том, чтобы рыть окопы и готовиться к обороне аэродрома.Ответ напрашивался сам собой - мы должны сохранить свою технику и боевые экипажи, все остальное относится к разряду разговоров ни о чем. Сделаем дело - будем победителями, а победителей не судят!Технику решили переправлять на материк.Вертолеты должны были стартовать прямо со стоянок, не выдвигаясь на взлетную полосу, чтобы дать возможность взлететь двум Ан-26. Последним должен был взлетать Бе-12, у которого больше времени уходит на запуск двигателей.Эстонченко закончил инструктаж и добавил, глядя на Николая:- «Двадцатка» с Колей пойдет первой, его взлет будет сигналом для остальных, с ним полетит штурман бригады, будут прокладывать маршрут.Совещание закончилось, все молча стали выходить из кабинета, каждый был «в себе», ведь никто не знал, чем закончится эта передислокация.Вылет назначили на 11:00.Николай шагнул на крыльцо штаба. Было около девяти утра. Солнце уже стояло достаточно высоко, и аэродром был как на ладони. Настоящий шедевр инженерной мысли! Он протянулся на несколько километров с востока на запад и имел все необходимые коммуникации и сооружения для службы и быта летчиков. Коттеджи, столовая, клуб, склады, мастерские, стоянки, капониры - все здесь было построено с умом и предназначалось для ведения полномасштабной войны. Мировой, увы, а не гибридной, при которой враг может, прикрываясь женщинами и детьми, говоря на одном с тобой языке, требовать сдачи боевого поста просто так, «потому что Украины больше нет».Взлетная полоса в западном направлении выходила прямо к морю, и буквально через пару секунд после взлета летчик оказывался над безбрежными водами…
https://www.youtube.com/watch?v=DEMKr4p5E00
***
Взлет самолетов 10-й Сакской бригады морской авиации Украины . Так поступают настоящие боевые летчики - Патриоты Украины !
И где теперь эта морская Авиация ?
https://www.youtube.com/watch?v=nGzU_a5O74o
https://www.youtube.com/watch?v=nGzU_a5O74o
Адвокат-сєпар Рибін у процесі по командувачу розстрілами на Майдані Щєголєву задає тяжко покаліченим майданівцям питання - "чи отримували Ви гроші від держави за участь в антидержавному пероевороті?".
Майданівці своїми відповідями опускають сєпара Рибіна без проблем.
Зассал-не зассал. Соевый-карамельный.
Я тоже с дивана любому сепару в глаз попадаю,( а может мне это кажется ) а они всё прут и прут.
Рошен неделю не ел...
работа у них такая.
куда-то же выделенные хуйлом бабки деваются,
кто-то же за них комменты пишет под украинским флагом )))
ну не будут же они писать, что в правильном направлении идём
Все там и остави - на крымском аэродроме.
А должен был поднять в воздух енти 20 мигов и перелететь а киев.
При чем тут женщины и дети??
А он сподобился организовать марш из 300 чел
своих вояк с песнями.
Ну не дебил??
Поентаму и такая война.
В которой наибольшее достижение - енто возврат пленных.
В пропорции вернули 70,
отдали 300.
Так и территорию г камандующий поменяет - 1 к 5
из 25 укр областей,
оставит 5 украине , а 20 отдаст жириновскому.
Новейшая История еще их запишет в свои не сгораемые тома .
. Полковник Игорь Бедзай . И.О. командира частини морської авіаці !
Армии и МВФ не было в Крыму Украинской ?
Крым был пр ....н в марте 2014 года на ближайшие 25- 30 лет -
Имея такие силы и сдаться без боя? Ни одна армия Мира не терпела таких поражений !
С П И С О К частей и кораблей, которых лишилась Украина.
Командование ВМС ВСУ (в/ч А-0225, г. Севастополь: -
Командный центр ВМС ВСУ (в/ч А-1797,
г. Севастополь). - Запасной командный центр ВМС ВСУ (в/ч
А-2248, г.
Севастополь + с. Фруктовое). - 48-я комендатура охраны и обеспечения (в/ч А-0840, г. Севастополь). •
56-й отдельный батальон охраны и обслуживания (в/ч А-0235, г. Севастополь). •
30-й командно-разведывательный центр (в/ч А-3318, г. Севастополь). •
80-я группа консолидирующей пропаганды отдела наблюдений и специальных действий
(в/ч А-4398, г.
Севастополь). • 79-й информационно-телекоммуникационный узел (в/ч А-4362, г. Севастополь + с.
Фруктовое). • 30-е управление эксплуатации специального объекта (ЗКЦ ОК «ВМС»
ВСУ) (в/ч А-2929, г.
Севастополь (Верхнесадовое)). • 71-й узел фельдъегерско-почтовой связи (в/ч А-1921, г. Севастополь). •
537-й узел фельдъегерско-почтовой связи (в/ч А-1956, Автономная республика
Крым, г. Симферополь). • 104-й отдельный передающий радиоцентр (в/ч А-4374,
Автономная республика Крым, Белогорский р-н, с. Зеленогорское). • Академия
военно-морских сил имени П.С. Нахимова (в/ч -, г. Севастополь). -
учебно-тренировочный центр морских операций ВМС (в/ч -, г Севастополь). • 1-й
дивизион учебных кораблей АВМС имени П.С. Нахимова (в/ч -, г. Севастополь). - №
U540 «Чигирин» - учебный катер пр. УК-3 (1984). - № U541 «Смела» - учебный
катер пр. УК-3 (1985). - № U542 «Новая Каховка» - учебный катер пр. УК-3
(1986). • Научно-иследовательский центр ВСУ «Государственный океанариум» (в/ч
А-1845, г.
Севастополь). - № U701 «Почаев» - морской водолазный бот пр. 535 (1975). - №
U860 «Каменка» - морская самоходная сухогрузная баржа пр. 431ПУ (водолазное
судно (1957)). • 37-й отдельный полк связи и управления (в/ч А-4416, г. Севастополь). •
Центр навигации, гидрографии и гидрометеорологического обеспечения (в/ч А-3319, г. Севастополь). - №
U635 «Сквира» - гидрографический промерный бот пр. 1896 (1976). - № U659
«МГК-1877» - малый гидрографический катер пр. 16830 (1989). - № U662 «МГК-1889»
- малый гидрографический катер пр. 16830 (1989). • 10-я морская авиационная
бригада (в/ч А-1100, Автономная республика Крым, Сакский р-н, пгт.
Новофедоровка) (1 Бе-12ПС, 1 Ан-24Т, 1 Ан-2; 2 Ми-14, 5 Ка-27ПЛ, 4 Ка-27ПС/Е, 3
Ка-29ТБ, 3 М