 "Вы не считаете себя предателем?" - адвокат Януковича допросил Мамчура

Об этом пишет Цензор.НЕТ.

Сердюк продемонстрировал видео, записанное в марте 2014 года. В нем Мамчур обращается к украинским властям с просьбой принять решение о дальнейших действиях военных в Крыму. В частности, полковник ВСУ тогда заявил: "В случае непринятия вами соответствующих решений, мы будем действовать согласно уставу Вооруженных сил Украины. Вплоть до открытия огня. Мы осознаем, что не сможем противостоять долго превосходящим подразделениям российских войск, но готовы выполнить свой долг до конца".

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На вопрос защиты, к кому обращался в видео, Мамчур ответил, что к исполняющему обязанности министра обороны Игорю Тенюху. Запись была сделана после выступления и.о. министра на заседании Верховной Рады. Отметим, что Тенюх тогда заявил, что Вооруженные силы Украины не имеют юридического права начать военные действия в Крыму и обратился к депутатам с просьбой изменить закон о закупках и проведения тендеров, а также призвал предоставить армии средства для вооружения.

Сердюк задал вопрос: "Не считаете ли вы предательством народа невыполнение своего ультиматума и слова офицера?"

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Хотя прокурор протестовал, Мамчур ответил: "Считаю, что я свой долг выполнил. И мне не в чем сомневаться". Он напомнил, что перед российскими военными стояло гражданское население и применение оружия могло привести к жертвам.

"Почему вы тогда пошли во власть, которой ставили ультиматум?" - пытался уточнить Сердюк. Судья снял вопрос.