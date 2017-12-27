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Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины, Происшествия, Общество
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Все про:Сердюк (15) суд (20143) Янукович (30076) Мамчур (16)

 "Вы не считаете себя предателем?" - адвокат Януковича допросил Мамчура

Во время заседания суда по "делу Януковича" адвокат Виталий Сердюк допросил свидетеля, народного депутата Юлия Мамчура.

Об этом пишет Цензор.НЕТ.

Сердюк продемонстрировал видео, записанное в марте 2014 года. В нем Мамчур обращается к украинским властям с просьбой принять решение о дальнейших действиях военных в Крыму. В частности, полковник ВСУ тогда заявил: "В случае непринятия вами соответствующих решений, мы будем действовать согласно уставу Вооруженных сил Украины. Вплоть до открытия огня. Мы осознаем, что не сможем противостоять долго превосходящим подразделениям российских войск, но готовы выполнить свой долг до конца".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Мамчур: Пограничники в Крыму готовились задержать Януковича

На вопрос защиты, к кому обращался в видео, Мамчур ответил, что к исполняющему обязанности министра обороны Игорю Тенюху. Запись была сделана после выступления и.о. министра на заседании Верховной Рады. Отметим, что Тенюх тогда заявил, что Вооруженные силы Украины не имеют юридического права начать военные действия в Крыму и обратился к депутатам с просьбой изменить закон о закупках и проведения тендеров, а также призвал предоставить армии средства для вооружения.

Сердюк задал вопрос: "Не считаете ли вы предательством народа невыполнение своего ультиматума и слова офицера?"

Читайте также: Процесс над Януковичем: допрос Воронченко и Мамчура. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

Хотя прокурор протестовал, Мамчур ответил: "Считаю, что я свой долг выполнил. И мне не в чем сомневаться". Он напомнил, что перед российскими военными стояло гражданское население и применение оружия могло привести к жертвам.

 "Почему вы тогда пошли во власть, которой ставили ультиматум?" - пытался уточнить Сердюк. Судья снял вопрос.

Источник: https://censor.net.ua/n3041834
 
 
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Мамчур зрадник???
Адвокат ще той виродок, коли таке запитує, навіть якщо таке питання і було необхідно в ході судового процесу!
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А что, нет? Была бригада тактической авиации - и нет.... А могла весь ЧФ на дно отправить "Вы не считаете себя предателем?" - адвокат Януковича допросил Мамчура - Цензор.НЕТ 9606
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https://www.youtube.com/watch?v=i7FjJy5rGdw
https://www.youtube.com/watch?v=i7FjJy5rGdw

***И решение пришло. Принял его и.о. комбрига. Дабы соблюсти секретность, Симферополь и Киев решили не информировать (очень мудрый на тот момент поступок), тем более, что там ничего не хотели слышать о каких бы то ни было действиях, кроме как о том, чтобы рыть окопы и готовиться к обороне аэродрома.Ответ напрашивался сам собой - мы должны сохранить свою технику и боевые экипажи, все остальное относится к разряду разговоров ни о чем. Сделаем дело - будем победителями, а победителей не судят!Технику решили переправлять на материк.Вертолеты должны были стартовать прямо со стоянок, не выдвигаясь на взлетную полосу, чтобы дать возможность взлететь двум Ан-26. Последним должен был взлетать Бе-12, у которого больше времени уходит на запуск двигателей.Эстонченко закончил инструктаж и добавил, глядя на Николая:- «Двадцатка» с Колей пойдет первой, его взлет будет сигналом для остальных, с ним полетит штурман бригады, будут прокладывать маршрут.Совещание закончилось, все молча стали выходить из кабинета, каждый был «в себе», ведь никто не знал, чем закончится эта передислокация.Вылет назначили на 11:00.Николай шагнул на крыльцо штаба. Было около девяти утра. Солнце уже стояло достаточно высоко, и аэродром был как на ладони. Настоящий шедевр инженерной мысли! Он протянулся на несколько километров с востока на запад и имел все необходимые коммуникации и сооружения для службы и быта летчиков. Коттеджи, столовая, клуб, склады, мастерские, стоянки, капониры - все здесь было построено с умом и предназначалось для ведения полномасштабной войны. Мировой, увы, а не гибридной, при которой враг может, прикрываясь женщинами и детьми, говоря на одном с тобой языке, требовать сдачи боевого поста просто так, «потому что Украины больше нет».Взлетная полоса в западном направлении выходила прямо к морю, и буквально через пару секунд после взлета летчик оказывался над безбрежными водами…
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https://www.youtube.com/watch?v=DEMKr4p5E00

https://www.youtube.com/watch?v=DEMKr4p5E00

***
Взлет самолетов 10-й Сакской бригады морской авиации Украины . Так поступают настоящие боевые летчики - Патриоты Украины !

И где теперь эта морская Авиация ?
https://www.youtube.com/watch?v=nGzU_a5O74o

https://www.youtube.com/watch?v=nGzU_a5O74o
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И после практически все летчики угонявшие вертолеты вернулись обратно в Крым, к семьям.... ВМС Украины: В том, что летчики Сакской авиабригады вернулись в Крым - сенсации нет ...
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Мамчур - херой Украины, сдавший базу ВВС Украины в Крыму. При этом не пострадал ни один кацапский военнослужащий. "Вы не считаете себя предателем?" - адвокат Януковича допросил Мамчура - Цензор.НЕТ 2077
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Я до таких питань уже звик.
Адвокат-сєпар Рибін у процесі по командувачу розстрілами на Майдані Щєголєву задає тяжко покаліченим майданівцям питання - "чи отримували Ви гроші від держави за участь в антидержавному пероевороті?".
Майданівці своїми відповідями опускають сєпара Рибіна без проблем.
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Да ну... Ну не нужно только бред тут постить - гроші від держави - від якої? Де ти це знайшов, чаколадне..? Спитай краще, де приговор тим, хто стріляв. Де Садовник???? Чи хто там. .. Де гвинтівка Пашинського?
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а не той це мамчур який замість озброєної відсічі ворогові, перед цим ворогом хороводи з піснями і танцями для телевізора водив ?! У нормальній країні цього Виродка до стінки б поставили ! А у нас за допомогу в здачі Криму його наші злодюги депутатом зробили !!!
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Ты дебил номерной Парута. Чего ты сука козломордая под Украинским флагом вышел?
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Все, кто тут х..чит за зраду -подельнички этого СЕРЮКА?
Зассал-не зассал. Соевый-карамельный.
Я тоже с дивана любому сепару в глаз попадаю,( а может мне это кажется ) а они всё прут и прут.

Рошен неделю не ел...
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не нервничай.
работа у них такая.
куда-то же выделенные хуйлом бабки деваются,
кто-то же за них комменты пишет под украинским флагом )))

ну не будут же они писать, что в правильном направлении идём
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Щось занадто розпустили адвокатів Смердючого Хряка - замість того, щоб ставити запитання свідкам, їм дозволяють оприлюднювати свої інсинуації, оцінки, судити свідків. Судді треба відразу гепати молотком по столу, не чекаючи поки адвокати закінчать проголошувати рашистську пропаганду.
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Самолетный полковник мамчур командовал 20 самолетами Миг-29.

Все там и остави - на крымском аэродроме.

А должен был поднять в воздух енти 20 мигов и перелететь а киев.

При чем тут женщины и дети??

А он сподобился организовать марш из 300 чел
своих вояк с песнями.

Ну не дебил??

Поентаму и такая война.

В которой наибольшее достижение - енто возврат пленных.
В пропорции вернули 70,
отдали 300.

Так и территорию г камандующий поменяет - 1 к 5
из 25 укр областей,
оставит 5 украине , а 20 отдаст жириновскому.
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От хто, не заглядаючи в гуглі-пєдії, зразу мені назве ім'я командира частини морської авіації,який забив болт на усяких сранокомандуючих і тимчасово виконуючих,і не чекаючи якихось наказів підняв свою техніку і перебазував її у Миколаїв?А скільки літаків перегнав на неокуповану територію Мамчур?
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Наши н а с т о я щ и е Герои -Патриоты Украины .
Новейшая История еще их запишет в свои не сгораемые тома .
. Полковник Игорь Бедзай . И.О. командира частини морської авіаці !
"Ви не вважаєте себе зрадником?" - адвокат Януковича допитав Мамчура - Цензор.НЕТ 3848 "Ви не вважаєте себе зрадником?" - адвокат Януковича допитав Мамчура - Цензор.НЕТ 3848

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В Статуті Внутрішньої Служби жодного слова немає про якісь там сумнівні дзвінки вище стоячому Начальству .. При захоплення В / Ч відкривається вогонь на враження !!!!!!!!! Не виконання та порушення Конституції та Присяги - це є ДЕРЖАВНА ЗРАДА !!!!!!!!!!!! "Ви не вважаєте себе зрадником?" - адвокат Януковича допитав Мамчура - Цензор.НЕТ 7146
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https://censor.net.ua/resonance/433632/letchik_igor_bedzayi_v_marte_2014_goda_nachalniku_aviatsii_pryamo_skazal_esli_u_menya_budet_vozmojnost

Армии и МВФ не было в Крыму Украинской ?

Крым был пр ....н в марте 2014 года на ближайшие 25- 30 лет -
Имея такие силы и сдаться без боя? Ни одна армия Мира не терпела таких поражений !
С П И С О К частей и кораблей, которых лишилась Украина.
Командование ВМС ВСУ (в/ч А-0225, г. Севастополь: -
Командный центр ВМС ВСУ (в/ч А-1797,
г. Севастополь). - Запасной командный центр ВМС ВСУ (в/ч
А-2248, г.
Севастополь + с. Фруктовое). - 48-я комендатура охраны и обеспечения (в/ч А-0840, г. Севастополь). •
56-й отдельный батальон охраны и обслуживания (в/ч А-0235, г. Севастополь). •
30-й командно-разведывательный центр (в/ч А-3318, г. Севастополь). •
80-я группа консолидирующей пропаганды отдела наблюдений и специальных действий
(в/ч А-4398, г.
Севастополь). • 79-й информационно-телекоммуникационный узел (в/ч А-4362, г. Севастополь + с.
Фруктовое). • 30-е управление эксплуатации специального объекта (ЗКЦ ОК «ВМС»
ВСУ) (в/ч А-2929, г.
Севастополь (Верхнесадовое)). • 71-й узел фельдъегерско-почтовой связи (в/ч А-1921, г. Севастополь). •
537-й узел фельдъегерско-почтовой связи (в/ч А-1956, Автономная республика
Крым, г. Симферополь). • 104-й отдельный передающий радиоцентр (в/ч А-4374,
Автономная республика Крым, Белогорский р-н, с. Зеленогорское). • Академия
военно-морских сил имени П.С. Нахимова (в/ч -, г. Севастополь). -
учебно-тренировочный центр морских операций ВМС (в/ч -, г Севастополь). • 1-й
дивизион учебных кораблей АВМС имени П.С. Нахимова (в/ч -, г. Севастополь). - №
U540 «Чигирин» - учебный катер пр. УК-3 (1984). - № U541 «Смела» - учебный
катер пр. УК-3 (1985). - № U542 «Новая Каховка» - учебный катер пр. УК-3
(1986). • Научно-иследовательский центр ВСУ «Государственный океанариум» (в/ч
А-1845, г.
Севастополь). - № U701 «Почаев» - морской водолазный бот пр. 535 (1975). - №
U860 «Каменка» - морская самоходная сухогрузная баржа пр. 431ПУ (водолазное
судно (1957)). • 37-й отдельный полк связи и управления (в/ч А-4416, г. Севастополь). •
Центр навигации, гидрографии и гидрометеорологического обеспечения (в/ч А-3319, г. Севастополь). - №
U635 «Сквира» - гидрографический промерный бот пр. 1896 (1976). - № U659
«МГК-1877» - малый гидрографический катер пр. 16830 (1989). - № U662 «МГК-1889»
- малый гидрографический катер пр. 16830 (1989). • 10-я морская авиационная
бригада (в/ч А-1100, Автономная республика Крым, Сакский р-н, пгт.
Новофедоровка) (1 Бе-12ПС, 1 Ан-24Т, 1 Ан-2; 2 Ми-14, 5 Ка-27ПЛ, 4 Ка-27ПС/Е, 3
Ка-29ТБ, 3 М
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Вы не считаете себя предателем?" - адвокат Януковича допросил Мамчура
 
 
 
 
 
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