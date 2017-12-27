 Украинский заложник Фомичев при вооруженных боевиках кричал, что Макеевка – это Украина, - журналистка Станко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистка "Громадського" Настя Станко написала в Фейсбуке.
"Володя Фомичев, когда мы все стояли в Горловке, кричал: "Макеевка – это Украина". При вооруженных ДНРовцах. Морозова пыталась его перекричать. Это была чудесная атмосфера. И чудесный день", – отметила она.
"Суд ДНР" 16 августа приговорил 23-летнего Фомичева к двум годам лишения свободы. Террористы обвинили его в том, что он провез в Макеевку Донецкой области две гранаты. Они задержали Фомичева 4 января 2016 года, когда он приехал на подконтрольную боевикам территорию к родителям на новогодние праздники.
После этого он находился в "подвалах" и тюрьмах "министерства государственной безопасности ДНР".
Как известно, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".
Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории.
В результате состоялся обмен 73 украинцев на 233 боевика.
Встречать освобожденных украинцев под Краматорском прибыл лично президент Украины Петр Порошенко.
Вітаю зі звільненням..
і хто така Морозова, яка намагалася його перекричати?
експерд по щірості
Директор донецкого лицея, раскритиковавший террористов "ДНР", отказался от своих слов | InfoResist https://inforesist.org/direktor-donetskogo-litseya-raskritikovavshiy-terroristov-dnr-otkazalsya-ot-svoih-slov/ …
Директор назвав відео фальшивкою, але зазначив при цьому:
"Це бажання міністерства освіти і науки (мається на увазі так зване «МОН ДНР»- ред.) зняти мене з посади за те, що я відкрито виступав про непрофесіоналізм цього міністерства."
на громадском вещала, потом исчезла .