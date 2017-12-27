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Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Общество
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 Украинский заложник Фомичев при вооруженных боевиках кричал, что Макеевка – это Украина, - журналистка Станко

Журналистка "Громадського" Настя Станко рассказала, что сотрудник киевской организации "Центр UA" Владимир Фомичев перед освобождением в оккупированной Горловке кричал боевикам проукраинские лозунги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистка "Громадського" Настя Станко написала в Фейсбуке.

"Володя Фомичев, когда мы все стояли в Горловке, кричал: "Макеевка – это Украина". При вооруженных ДНРовцах. Морозова пыталась его перекричать. Это была чудесная атмосфера. И чудесный день", – отметила она.

"Суд ДНР" 16 августа приговорил 23-летнего Фомичева к двум годам лишения свободы. Террористы обвинили его в том, что он провез в Макеевку Донецкой области две гранаты. Они задержали Фомичева 4 января 2016 года, когда он приехал на подконтрольную боевикам территорию к родителям на новогодние праздники.

После этого он находился в "подвалах" и тюрьмах "министерства государственной безопасности ДНР".

Как известно, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории.

В результате состоялся обмен 73 украинцев на 233 боевика. 

Встречать освобожденных украинцев под Краматорском прибыл лично президент Украины Петр Порошенко. 

Источник: https://censor.net.ua/n3041833
 
 
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недовіряю нова савченко може бути щей станко піарить 1
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Митяй,ты как никогда прав,на это мы уже не поведемся,на лозунги,та слова с криками,а ехать на Новый год к оркам,пусть и к родителям да еще и с гранатами,ну брехня все это
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да невірю ! думаю через місяць стане ярим борцуном з баригою вангую це все я по шаблону 1 в реальності там видно як хлопці ідуть з вибитими зубами які там крики скоріше додомиб а тут знов цирк з ряжаними патріотами 1 кинте в мене какашку но я невірю
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Холуйчик, да всем давно понятно,шо для вас все,кто не облизывает туфлю твоeго хозяина - агенты кремля. Вот откуда в Украине столько вас, генетических холопов?
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якого ще агента кремля ? у вас хлопці вже повністю дах зїхав
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ага...такие как сявченко и лизапсих(богуцкая),которых типа, при долбонутой, вооруженной кацапне, ничего не берет - вызывают подозрение
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Молодець, хлопець. Украинский заложник Фомичев при вооруженных боевиках кричал, что Макеевка – это Украина, - журналистка Станко - Цензор.НЕТ 3579
Вітаю зі звільненням..
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а в чому героїзм?
і хто така Морозова, яка намагалася його перекричати?
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до речі. я також вітаю зі звільненням цього та інших героїв....
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не для тебе писано, проходь далі
експерд по щірості
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Морозова в дынере якобы уполномоченный по правам человека, типа нашей Лутковской.
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героизм в том,что этого хлопца сепарские мрази могли зарезать,как депутата Рыбака,которому сепары вспороли живот:
Український заручник Фомічов у присутності озброєних бойовиків кричав, що Макіївка - це Україна, - журналістка Станко - Цензор.НЕТ 6699
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а потом они видите ли простить не могут Украину что бомбила их! А забыли что первые и не единожды кровь украинских патриотов пролили! а Фомичеву не верю тоже... ссори.
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Динировський вертухай у наших полонених
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после демонстрационного поведения Гади Савченко на публику, я стал осторожнее относится к любителям по кричать...
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А вчера был героем
Директор донецкого лицея, раскритиковавший террористов "ДНР", отказался от своих слов | InfoResist https://inforesist.org/direktor-donetskogo-litseya-raskritikovavshiy-terroristov-dnr-otkazalsya-ot-svoih-slov/ …

Украинский заложник Фомичев при вооруженных боевиках кричал, что Макеевка – это Украина, - журналистка Станко - Цензор.НЕТ 4103
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Правда завжди посередині.
Директор назвав відео фальшивкою, але зазначив при цьому:
"Це бажання міністерства освіти і науки (мається на увазі так зване «МОН ДНР»- ред.) зняти мене з посади за те, що я відкрито виступав про непрофесіоналізм цього міністерства."
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Та какая там может быть правда, посередине,в начале или конце,оркостан стоит только на брехни,так же как и кацапия,если там хоть немного выйдет правда,все рухнет
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Учитывая те обстоятельства он и так остаётся героем...
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Савченко теж кричала і співала.... Тепер за путіна в Києві співає..... Недовіряю!
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Лучше не кричать, а взять топор и всех порубить.
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Ця теж в расії українських пісень співала.... Наспівала!




Український заручник Фомічов у присутності озброєних бойовиків кричав, що Макіївка - це Україна, - журналістка Станко - Цензор.НЕТ 2023
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Надо быть осторожнее с теми кого пиарит Ссянко.
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та падажди,уже был скрыпин,хробацьке,где машину взял,только запел в струю,уже класный парень,ретвит
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Эта та Станко которую в 14ом по кругу сепары в плен брали, а потом меняли на своих. Еще репортажи из подвала строчила в сети. После того скандала притихла на годик другой, сейчас опять вылезла. Скоро опять в плен возьмут.
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и из Авдеевки в 2015 -2016 строчила свои репортажи вместе с журналюшкой из Раша тудей.
на громадском вещала, потом исчезла .
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинский заложник Фомичев при вооруженных боевиках кричал, что Макеевка – это Украина, - журналистка Станко
 
 
 
 
 
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