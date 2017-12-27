 Переход от экспорта сырьевых материалов к продаже готовой продукции, - Кубив презентовал Экспортную стратегию Украины

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 27 декабря, на заседании Кабинета министров Украины, вице-премьер министр Степан Кубив презентовал Экспортную стратегию Украины.

В плане действий стратегии переход от экспорта сырьевых материалов к продаже готовой продукции на новые перспективные рынки сбыта.

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"Сегодня предложена дорожная карта перспективного развития экспорта до 2021 года. Это четкий план, как перейти от экспорта сырья к экспорту готовой научноемкой и инновационной продукции за границу", - говорит Кубив.

Наталья Микольская, замглавы Минэкономразвития Украины, презентовала проект стратегии.

"Экспорт - это двигатель экономики, - говорит она. - Мы потеряли за три года войны 20% экспортной продукции, но украинские производители выстояли. И Экспортная стратегия призвана им помочь".

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Она напомнила, что экспорт - это всегда командная работа для государства. Поэтому необходима слаженная работа транспорта, таможни, бизнеса и других структур для того, чтобы страна получила новые возможности на мировых рынках.

Среди заданий стратегии создание условий для бизнеса и развитие услуг по поддержке бизнеса.