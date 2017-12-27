 Переход от экспорта сырьевых материалов к продаже готовой продукции, - Кубив презентовал Экспортную стратегию Украины

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 27 декабря, на заседании Кабинета министров Украины, вице-премьер министр Степан Кубив презентовал Экспортную стратегию Украины.
В плане действий стратегии переход от экспорта сырьевых материалов к продаже готовой продукции на новые перспективные рынки сбыта.
"Сегодня предложена дорожная карта перспективного развития экспорта до 2021 года. Это четкий план, как перейти от экспорта сырья к экспорту готовой научноемкой и инновационной продукции за границу", - говорит Кубив.
Наталья Микольская, замглавы Минэкономразвития Украины, презентовала проект стратегии.
"Экспорт - это двигатель экономики, - говорит она. - Мы потеряли за три года войны 20% экспортной продукции, но украинские производители выстояли. И Экспортная стратегия призвана им помочь".
Она напомнила, что экспорт - это всегда командная работа для государства. Поэтому необходима слаженная работа транспорта, таможни, бизнеса и других структур для того, чтобы страна получила новые возможности на мировых рынках.
Среди заданий стратегии создание условий для бизнеса и развитие услуг по поддержке бизнеса.
сподіваюсь, цього ніколи не станеться
кого задушили, назви?
тебе від себе не нудить?
ти з дев'яностих? то і продовжуй спати
Там кацапы очередной спутник утопили! Наслаждайтесь!...
https://lenta.ru/comments/news/2017/12/27/sputnik/
есть на что посмотреть