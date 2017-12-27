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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (10166) экспорт (522) Кубив (133) Микольская (54)

 Переход от экспорта сырьевых материалов к продаже готовой продукции, - Кубив презентовал Экспортную стратегию Украины

Среди заданий стратегии создание условий для бизнеса и развитие услуг по поддержке бизнеса.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 27 декабря, на заседании Кабинета министров Украины, вице-премьер министр Степан Кубив презентовал Экспортную стратегию Украины.

В плане действий стратегии переход от экспорта сырьевых материалов к продаже готовой продукции на новые перспективные рынки сбыта.

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"Сегодня предложена дорожная карта перспективного развития экспорта до 2021 года. Это четкий план, как перейти от экспорта сырья к экспорту готовой научноемкой и инновационной продукции за границу", - говорит Кубив.

Наталья Микольская, замглавы Минэкономразвития Украины, презентовала проект стратегии.

"Экспорт - это двигатель экономики, - говорит она. - Мы потеряли за три года войны 20% экспортной продукции, но украинские производители выстояли. И Экспортная стратегия призвана им помочь".

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Она напомнила, что экспорт - это всегда командная работа для государства. Поэтому необходима слаженная работа транспорта, таможни, бизнеса и других структур для того, чтобы страна получила новые возможности на мировых рынках.

 Среди заданий стратегии создание условий для бизнеса и развитие услуг по поддержке бизнеса.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3041681
 
 
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красивые и ничем не подкреплённые слова..(
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тобто треба було спочатку робити, а потім розробляти стратегію?
сподіваюсь, цього ніколи не станеться
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спочатку треба дати малому та середньому бізнесу працювати..а не душити податками..а потім вже мріяти про мегагалактичні перспективи..
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прикольно..ми мабуть у різних країнах живемо..ти у світлій країні шоколадного щастя, а я у реальній..де якщо чесно заплатити усі податки, то можна спокійно спати..на вокзалі, у парку на лавці. або на травичці просто неба..
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Спочатку потрібно відмінити ПДВ, щоб можна було завозити обладнання для заводів на митну територію України і завозити високоякісні матеріали, які в Україні не виробляються і не відшкодовувати ПДВ експортерам! Відшкодування ПДВ експортерам складає в 2016 році - 120 млрд грн, в 2017 - 220 млрд грн, в 2018 - 320 млрд грн!
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в канаді 33 %податків і в сша і нічого бізнес працює а в україні має на базарі три ларька їздить на порше і кричить податки непосильні 1 хватить хлопці нерозповідайте тут басні
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Будут поддерживать экспорт самым проверенным способом- обесценивать гривну, Другого эти мародеры просто не знают .....
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Почему это ? Другого способа эти мародеры не знают. Поэтому и цена на гривну к концу года 30, 1 грн за доллар. И это в лучшем случае. За 4 года у нас ифляция двузначные цифры, в то время как в РФ , инфляция на уровне 4-5 %, и это при санкциях и не очень комфортной цене на нефть.
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Япония уже много лет искусственно сдерживает "дешевую" иену для подпитки экспорта и ничего плохого в этом не видит. Причём США на неё очень сильно за это обижаются.
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Япония это не Украина. Надеюсь понимаете чем Тойота отличается от Запорожца.
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Если мы сейчас оперируем макроэкономическими категориями, а именно это мы и делаем, то вопрос вы ставите абсолютно невежественно. В данном контексте важно не чем, а почему. Кстати, "Запорожцы" уже давно почили в бозе.
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Что решили Косюку еще деньжат из бюджета за экспорт курятины подкинуть?
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1 вопрос, каким образом ?.... языком звездеть не мешки таскать Переход от экспорта сырьевых материалов к продаже готовой продукции, - Кубив презентовал Экспортную стратегию Украины - Цензор.НЕТ 7674
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Всё верно. Но чтобы перейти от экспорта сырьевых материалов к продаже готовой научноемкой и инновационной продукции нужно иметь современную промышленную базу на которой эта продукция будет производиться. Такой базы у нас на сегодня нет. А это многомиллиардные вложения.
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Неужели дошло, что тужно что-то производить, а не тупо барыжить?
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вже давно ніхто тупо не барижить
ти з дев'яностих? то і продовжуй спати
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ха-ха -ха, олигархи перестанут дерибанить недра и будут компьютеры делать? Очень смешно Переход от экспорта сырьевых материалов к продаже готовой продукции, - Кубив презентовал Экспортную стратегию Украины - Цензор.НЕТ 4962
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может тогда не вступит в силу разрешение на вывоз леса кругляка?
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Правильная стратегия. А какая тактика для её выполнения?
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Эй,Цензор!
Там кацапы очередной спутник утопили! Наслаждайтесь!...
https://lenta.ru/comments/news/2017/12/27/sputnik/
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Как вы задрали своими "стратегиями" идиоты сраные...а сделать законодательство западного образца вам уйопкам мешает хер путина в заднице?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПереход от экспорта сырьевых материалов к продаже готовой продукции, - Кубив презентовал Экспортную стратегию Украины
 
 
 
 
 
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