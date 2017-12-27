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 Политика Украины
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 Руководство государства вечером встретит на военном аэродроме в Борисполе освобожденных украинских пленных, - Минобороны

Встреча руководства Украинского государства с заложниками, освобожденными из плена наемников РФ, состоится вечером в среду, 27 декабря, на территории военной площадки аэродрома "Борисполь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"27 декабря на территории военной площадки аэродрома "Борисполь" состоится встреча руководства государства с украинскими заложниками, освобожденными из плена. Во встрече также примут участие родственники и близкие освобожденных", - сказано в сообщении.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: "Очень важно бороться за каждую жизнь украинца", - Гройсман об освобождении пленных

Источник: https://censor.net.ua/n3041678
 
 
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Чому Бориспіль? Кому потрібен цей піар? Спочатку перевірка всіх контррозвідкою та медиками в найближчому шпиталі в Дніпропетровську, потім будемо святкувати!
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Кому потрiбен? свиномордому.
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Який в біса піар у зустрічі на військовому летовищі?
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Цим людям потрібна медична допомога та спокій, з ними мають працювати працівники військової контррозвідки, щоб з'ясувати останні відомості щодо приготувань терористів до наступу! Навіщо перти наших звільнених солдат та офіцерів в Київ і влаштовувати цирк? Вони ще не готові до зустрічі з телекамерами, в багатьох можуть бути депресивні розлади від багатомісячного перебування в нелюдських умовах! Навіщо все це показувати по телебаченню. Коли люди прийдуть в нормальний стан, перестануть неадекватно реагувати на оточуючих - тоді можна їх запросити на телебачення! Це банальне використання владою звільнених полонених для політичного піару! Цього не має бути, просто з поваги до наших Героїв які перебували в полоні!
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Дебил, оставь в покое наших Героев. Сдрысни нах, подстилка подкремлёвская.
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А як не зустрінуть, то ти перший тут кричатимеш, що владі на них начхати.
Усе вірно роблять.
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Дам он уже многих просто утомил своими ЫксперДными заключениями.
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Им все не так... Даже реагировать на это, нету никакого смысла. Но Украина сильне всего этого!
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Без тебя, грамотея-эксперДа как нибудь обойдёмся. Сопи в две дырки и читай "Мурзилку".
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тебе забули спитати шо де і кому робити, блазню..
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Как я и предвидел.
Даже полечиться не дадут. Сначала пиар, потом забота о пленных.
100% будут порох, ирка, может грося с луциком подтянутся.
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Потому как плевать они хотели на пленных. Они, как Вы правильно подметили, только для пиара, себя любимых, и нужны. И кроме своего интереса для них ничего не важно.
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однако, для их освобождения было немало усилий.
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А Коля Лукашенко подкармливал пенсионеров под телекамеры чисто от доброты душевной?
Николай Лукашенко привез в дом-интернат для пенсионеров молоко и творог с президентского подворья .
https://www.youtube.com/watch?v=W-ZFKRY17JY
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Сука, сдрысни нах. Подкремлёвско-саакашвилевская подстилка.
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ублюдочный говнопиар от говновласти.
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+++
Не звертай уваги. Це зрадобидлдо. У нього така робота-- ср..ти з будь якого приводу..Ти я бачу новенький тут. Можеш психіку пошкодити)) Це серпентарйі зрадохудоби і ставитись до них тре як до худоби а не як до людей..
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а это вы у них, освобожденных спросите-нужен ли президент или его команда при встрече. Пишите от себя, но вы такого непрожили, что они.
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Во встрече также примут участие родственники и близкие освобожденных", - сказано в сообщении.

Извините, но это за гранью. По человечески это руководство страны также должны принять участие во встрече родственников со своими родными, освобожденными из плена. А никак не наоборот.
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Тобі залишається скреготати зубами і вишуквати букви..
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Вы Украинцы вместо того, что бы радоваться за это событие... Во всем видите пиар, зраду и прочее дерьмо! Вот они Герои - а все кто критикует и не доволен - либо сепаратисты, либо руSSкие фашисты.
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Вспоминается Надя Савченко, тоже герой, тоже встречали......
И эта радость омрачена мыслями об оставшихся заложниках.
И хотелось бы знать, кого освободили, военных - воевавших за Украину, или родственников, заробитчан и туристов - которые сами по скудоумию поперлись в лугандон?
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единственный человек, который реально обеспечил обмен - это Савченко. И она не пиарится, в отличие от богатых уродов.
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а може, ще їм "ручки поцеловать", о тому "руководству" ?
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Хорошая новость из Москвы.Уволенный гендиректор кондитерской фабрики Илья Аверьянов открыл стрельбу.Есть подохшие и ранетые.Также Аверьянов взял заложников.Визитка Яроша и Кондитера... Руководство государства вечером встретит на военном аэродроме в Борисполе освобожденных украинских пленных, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2718
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Очень правильное решение. Нельзя относиься к людям попавшим к бандитам в заложники как это делали в СССР и делают вРаше. Это наши ГЕРОИ, попавшие всилючительно в сложные ситуации.
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Героев нужно встречать с почестями и с участием представителей власти. Как это положено. Так это и будет. Заткнитесь, шавки подкремлёвские.
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ИГОРЬ,РАБссиянцы и ОБРОДОЧЕНЦЫ ДАУНбасса не бандиты
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Та перестаньте казитися та з'ясовувати стосунки. Дай Боже, щоб усе відбулося, треба просити увіх святих які є, а не гризтися тут.
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від вибухів пердаків зрадогнид, злітна смуга може бути пошкоджена тре зустрічати в більш безпечному місці.)))
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Кондитер стал президентом Украины 7 июня 2014 года,Плешивый Педофил захватил Крым 22 февраля 2014 года.о Чём и нацарапано на Медальке Кремлевской "За взятие Крыма".Стоит дата 22 февраля...кто в этот день президент? правильно.В.Ф.Индюкович.Крысы позорные..
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Было бы справедливо чтоб ребята заложники при этой разрекламированой встрече "вломали" этой своре барыжной по полной... Руководство государства вечером встретит на военном аэродроме в Борисполе освобожденных украинских пленных, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1257
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ЗАЧЕМ?
почему не на линии передачи? (далеко-опасно?)
ЗАЧЕМ устраивать шоу на несчастных, ободранных, голодных, замученых - им бы обнять родных, помыться-переодеться-почувствовать себя свободным.. да просто покурить вволю и выспаться...
вы так ждете благодарности... что сами тянете за язык, отрывая его
их встречать должны только родные, близкие и друзья...
а вот завтра, озолотите их своим вниманием и одарите за страдания... материально!!!
(это мое личное мнение, не претендующее на истину!)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРуководство государства вечером встретит на военном аэродроме в Борисполе освобожденных украинских пленных, - Минобороны
 
 
 
 
 
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