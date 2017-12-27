 Руководство государства вечером встретит на военном аэродроме в Борисполе освобожденных украинских пленных, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"27 декабря на территории военной площадки аэродрома "Борисполь" состоится встреча руководства государства с украинскими заложниками, освобожденными из плена. Во встрече также примут участие родственники и близкие освобожденных", - сказано в сообщении.
Усе вірно роблять.
Даже полечиться не дадут. Сначала пиар, потом забота о пленных.
100% будут порох, ирка, может грося с луциком подтянутся.
Николай Лукашенко привез в дом-интернат для пенсионеров молоко и творог с президентского подворья .
https://www.youtube.com/watch?v=W-ZFKRY17JY
Не звертай уваги. Це зрадобидлдо. У нього така робота-- ср..ти з будь якого приводу..Ти я бачу новенький тут. Можеш психіку пошкодити)) Це серпентарйі зрадохудоби і ставитись до них тре як до худоби а не як до людей..
Извините, но это за гранью. По человечески это руководство страны также должны принять участие во встрече родственников со своими родными, освобожденными из плена. А никак не наоборот.
И эта радость омрачена мыслями об оставшихся заложниках.
И хотелось бы знать, кого освободили, военных - воевавших за Украину, или родственников, заробитчан и туристов - которые сами по скудоумию поперлись в лугандон?
почему не на линии передачи? (далеко-опасно?)
ЗАЧЕМ устраивать шоу на несчастных, ободранных, голодных, замученых - им бы обнять родных, помыться-переодеться-почувствовать себя свободным.. да просто покурить вволю и выспаться...
вы так ждете благодарности... что сами тянете за язык, отрывая его
их встречать должны только родные, близкие и друзья...
а вот завтра, озолотите их своим вниманием и одарите за страдания... материально!!!
(это мое личное мнение, не претендующее на истину!)