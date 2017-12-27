 Руководство государства вечером встретит на военном аэродроме в Борисполе освобожденных украинских пленных, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"27 декабря на территории военной площадки аэродрома "Борисполь" состоится встреча руководства государства с украинскими заложниками, освобожденными из плена. Во встрече также примут участие родственники и близкие освобожденных", - сказано в сообщении.

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