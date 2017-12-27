EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины, Здоровье
  671  17
Все про:здравоохранение (182) Кабмин (10166) медицина (1479) Минздрав (1403) Гройсман (3699) реформы (2801) Супрун Ульяна (194) Ковтонюк (13)

 Реформа системы финансирования, лицензирование врачей и новые кардиоцентры, - Минздрав озвучил планы на 2018 год

В 2018 году Минздрав планирует перевести на новую систему оплаты медуслуг первичное звено медицины, ввести систему лицензирования врачей, провести реформу структуры Минздрава и прочее.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 27 декабря, на заседании Кабинета министров Украины, и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун представила план реализации медреформы на ближайшие три года.

 В будущем году министерство планирует перевести на новую систему оплаты медуслуг первичное звено медицины.

В 2019 - "вторичку", а в 2020 году, система заработает в полную силу.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: "Когда пойдут деньги в семейную медицину, врачи перестанут сидеть в поликлиниках и будут открывать амбулатории во дворах", - Ковтонюк

Замминистра Павел Ковтонюк презентовал план действий на 2018 год. Страну ждет реформа финансирования системы здравоохранения, развитие программы "Доступные лекарства" и борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кроме того, будет введена .

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил о том, о завтра Президент подпишет законы о Медреформе принятые Верховной Радой.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: "Дайте нам шанс поработать - мы готовы", - Супрун просит Порошенко поскорее подписать медреформу

В свою очередь, Ковтонюк напомнил о том, что в будущем году украинцы должны будут выбрать для себя семейных врачей.

Также начнет работу Национальная служба здоровья, которая сможет реализовать главный принцип медреформы "деньги идут за пациентом".

"Если вы видите на двери врача логотип Национальной службы здоровья, значит за этой дверью точно есть помощь", - сказал он.

Кроме того, в будущем году начнут работу новые кардиоцентры, которые призваны сократить смертность от инфарктов и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Кабмин планирует рассмотреть подзаконные акты для старта медреформы: ожидаем пока Порошенко подпишет закон, - Супрун

"В будущем году вы не узнаете наше министерство", - сказал Ковтонюк, анонсируя кадровую реформу в ведомстве и проведение конкурсов для директоров департаментов.

"Но я надеюсь, в хорошем смысле", - пошутил премьер-министр Владимир Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/n3041675
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
дЭбилы , у нас и так медсёстры в ЕС уезжают , скоро прививки не кому делать будет в больнице.
 показать весь комментарий
 
 
Надеюсь, что это лицензирование будет не коррупционным и липовым и отсеет откровенно тупых медиков, а их много, есть такие что два слова не могут грамотно написать, особенно средний медперсонал. Стыдно за такую медицину.
 показать весь комментарий
 
А чего вы улыбаетесь? Средний персонал -это не шутки, он делает уколы и если по ошибке или незнанию захреначит вам что-нибудь не то или не так, то вы очень быстро лишитесь жизни и никто ничего не докажет.Тут плакать надо, а не улыбаться.
 показать весь комментарий
 
дебільне ти
якщо хтось і їде то не "завдяки" реформі, а тому, що вона ще не розпочалася
доречі, наскільки мені відомо, у ЄС потреби у гастарбайтерах-медиках немає
 показать весь комментарий
 
Ошибаетесь, есть потребность в Польше , в Англии и в других странах.
 показать весь комментарий
 
про Польщу не знаю, а до Англії понаїхало з прибалтики стільки медперсоналу, що вони там на шприцах б'ються за робочі місця
 показать весь комментарий
 
ти - гебняве брехло, закупки газу здійснюватимуться згідно з рішенням Лондонського Високого Суду
пнх
 показать весь комментарий
 
"В будущем году вы не узнаете наше министерство", - сказал Ковтонюк

зубы рвать за платно будут????
 показать весь комментарий
 
Чем больше внезапных смертей, тем больше материала для банка органов для трансплантации и денег, для его организаторов. "Реформы" гудят
 показать весь комментарий
 
 
оце і все, що змогло висрати саушкіна?
шось це дуже тупо, навіть для тупого троля
 показать весь комментарий
 
що, заважаю тролятні "працювати"?
навіть і не мрій, гебняве
 показать весь комментарий
 
- Доктор, я буду ходить?
- Будете, но только под себя. )))
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРеформа системы финансирования, лицензирование врачей и новые кардиоцентры, - Минздрав озвучил планы на 2018 год
 
 
 
 
 
 вверх