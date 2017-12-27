 Реформа системы финансирования, лицензирование врачей и новые кардиоцентры, - Минздрав озвучил планы на 2018 год

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 27 декабря, на заседании Кабинета министров Украины, и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун представила план реализации медреформы на ближайшие три года.
В будущем году министерство планирует перевести на новую систему оплаты медуслуг первичное звено медицины.
В 2019 - "вторичку", а в 2020 году, система заработает в полную силу.
Замминистра Павел Ковтонюк презентовал план действий на 2018 год. Страну ждет реформа финансирования системы здравоохранения, развитие программы "Доступные лекарства" и борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Кроме того, будет введена .
Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил о том, о завтра Президент подпишет законы о Медреформе принятые Верховной Радой.
В свою очередь, Ковтонюк напомнил о том, что в будущем году украинцы должны будут выбрать для себя семейных врачей.
Также начнет работу Национальная служба здоровья, которая сможет реализовать главный принцип медреформы "деньги идут за пациентом".
"Если вы видите на двери врача логотип Национальной службы здоровья, значит за этой дверью точно есть помощь", - сказал он.
Кроме того, в будущем году начнут работу новые кардиоцентры, которые призваны сократить смертность от инфарктов и других сердечно-сосудистых заболеваний.
"В будущем году вы не узнаете наше министерство", - сказал Ковтонюк, анонсируя кадровую реформу в ведомстве и проведение конкурсов для директоров департаментов.
"Но я надеюсь, в хорошем смысле", - пошутил премьер-министр Владимир Гройсман.
якщо хтось і їде то не "завдяки" реформі, а тому, що вона ще не розпочалася
доречі, наскільки мені відомо, у ЄС потреби у гастарбайтерах-медиках немає
пнх
зубы рвать за платно будут????
шось це дуже тупо, навіть для тупого троля
навіть і не мрій, гебняве
- Будете, но только под себя. )))