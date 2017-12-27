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Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
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 "Очень важно бороться за каждую жизнь украинца", - Гройсман об освобождении пленных. ВИДЕО

Качественная защита для военнослужащих - одна из основных задач украинской власти.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 27 декабря, на заседании Кабинета министров Украины, премьер-министр Украины Владимир Гройсман напомнил о том, что в эти минуты должен начаться обмен пленными на Донбассе.

"На плечи семей наших пленных упали такие страдания. Но очень важно бороться за каждую жизнь украинца, за свободу и восстановление территориальной целостности", - сказал Гройсман.

...

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Наемники РФ отправили украинских пленных к месту проведения обмена, - "Интерфакс-Украина"

Премьер выразил надежду на то, что процедура освобождения пройдет беспрепятственно.

Он напомнил, что государство сделало все возможное для организации качественного обмена.

Также Гройсман дал поручение Минсоцполитики и силовым министерствам решить вопрос с материальной и социальной поддержкой пленных и их семей.

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"Приоритетными задачами остаются восстановление мира, полная реинтеграция Донбасса и возвращение Крыма. Для этого мы должны построить сильную армию. Самолет и танк мы построим, а воина не вернуть - поэтому необходимо позаботиться об обеспечении качественной защиты для военнослужащих", - сказал премьер.

Он также напомнил о переговорах с западными партнерами на предмет получения Украиной оборонного вооружения.

Источник: https://censor.net.ua/n3041670
 
 
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Тайна личной жизни?
Не, не слышали...

Главы компаний крупнейших мобильных операторов Украины подписали меморандум с Министерством экономического развития и торговли о предоставлении статистических данных по динамике туристических потоков. Об этом сообщается на официальном сайте МЭРТ.
"Меморандум предусматривает предоставление ежеквартальных статистических данных о количестве зарегистрированных абонентов мобильной связи, которые находились более суток за границами соответствующей области, а также о динамике въездного туризма - иностранных абонентов мобильной связи в роуминге", - сказано в сообщении.
Кроме того, мобильные операторы согласились передавать данные о количестве украинских граждан, зарегистрированных абонентов мобильной связи, которые выехали заграницу, и средней продолжительности пребывания туристов в области.
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Там указывается что статистика обезличена.
Но и без этого меморандума ты думаешь они не отслеживают нас?
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Тогда чем мы будем отличаться от бессловесных ублюдков из Мордора???
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Гройсман, да всем видно как ты борешься за каждую жизнь украинца.Большинство пенсионеров сидят на копеечных пенсиях,в то время как цены зашкаливают. За более чем 3 года не удосужился ввести страховую медицину и сделать ее доступной, украинцы умирают без возможности оплатить коррумпированную и дорогую медицину.За 3 года не удосужился сделать детский центр по пересадке костного мозга и украинские дети умирают, не имея денег и возможности лечиться за границей. Страна имеет десятки криминальных олигархов,сотни миллиардов сворованных у народа денег, а правосудия на них нет и денег на народ нет. Одна ложь льется непрерывно изо рта власти.

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Не только бороться за каждую украинскую жизнь, но и НЕ ЗАБЫВАТЬ за таких выродков (прочтите ссылку на сайт). "Очень важно бороться за каждую жизнь украинца", - Гройсман об освобождении пленных - Цензор.НЕТ 9861
Просьба Цензору не удалять эту ссылку хоть на какое-то время.
https://www.kievpravda.com/news/40118
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Я давно кажу що яничари лютіші за окупантів.
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100 % !!! Це також стосується підкремлівського запроданця саакашвілі
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А также Семенченко, Кобана, Коломойского... Кто там ещё против Пеци? Они ВСЕ ЗАПРОДАНЦЫ )))
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Конечно,особенно устраивая украинцам тарифный,ценовой и пенсионный геноцид,о медицинской реформе геноцида можно и не говорить...
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Быдло ! Работать надо. Или в США люди живут "на шару" ? Достойно работаешь. Достойно получаешь. Тогда ни какие надуманные "геноциды" не страшны. Так, подкремлёвская подстилка, или нет ?
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Таки да, ведь это ОСНОВНОЕ, ради чего и создаются государства.
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ща КацКрысины Экспёрды про пабеду Плешивого Педофила завоюют песТню.. "Очень важно бороться за каждую жизнь украинца", - Гройсман об освобождении пленных - Цензор.НЕТ 6280
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И этот всое рыло сунет. А что сделал этот персонаж за год, чтобы украинцы перестали быть самыми нищими уже не только в Европе, но и в Африке таких как мы немного осталось.
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Гиркин сдал Путлерское ШОБЛО "Очень важно бороться за каждую жизнь украинца", - Гройсман об освобождении пленных - Цензор.НЕТ 987и это факт...
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Ці слова сприймаю як знущання!В медицині просто жах,хірургія ще на певному рівні ,а все інше це просто бізнес!ліки на багато дорожчі ніж у Польщі і до того ж великий відсоток підроблених!З такою боротьбою за життя і смерть може відпочивати.
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Медики Днепра спасли сотни жизней за эти годы....,особенно в 2014 году...Хватит звиздеть БУЙНЮ...КРЫСЫ
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Володя молодец ! Респект ! Не нужно беспокиться по поводу "306 на 70". 70 Героев стоят намного больше, чем 306 особей, представителей биомусора.
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с 22 июня 1941 года и по декабрь 1941 года в плен попало 4 миллиона солдат и офицеров РККА.
Слова Сралина помните? у нас нет пленных,у нас есть ПРЕДАТЕЛИ.
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На кондитерской фабрике в Москве уволенный гендиректор Илья Аверьянов открыл стрельбу.Есть подохшие и ранетые...Несколько заложников Аверьянов не застрелил...РАБссия в Шоке...Визитка Яроша? "Дуже важливо боротися за кожне життя українця", - Гройсман про звільнення полонених - Цензор.НЕТ 8925
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нет. отправление соей, такое же как и у пейсатого мыролюбца.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Очень важно бороться за каждую жизнь украинца", - Гройсман об освобождении пленных. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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