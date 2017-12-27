 "Очень важно бороться за каждую жизнь украинца", - Гройсман об освобождении пленных. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 27 декабря, на заседании Кабинета министров Украины, премьер-министр Украины Владимир Гройсман напомнил о том, что в эти минуты должен начаться обмен пленными на Донбассе.

"На плечи семей наших пленных упали такие страдания. Но очень важно бороться за каждую жизнь украинца, за свободу и восстановление территориальной целостности", - сказал Гройсман.

...

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Наемники РФ отправили украинских пленных к месту проведения обмена, - "Интерфакс-Украина"

Премьер выразил надежду на то, что процедура освобождения пройдет беспрепятственно.

Он напомнил, что государство сделало все возможное для организации качественного обмена.

Также Гройсман дал поручение Минсоцполитики и силовым министерствам решить вопрос с материальной и социальной поддержкой пленных и их семей.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: "Зустрінь своїх" - 27 декабря в аэропорту "Борисполь" будут приветствовать освобожденных из плена украинцев

"Приоритетными задачами остаются восстановление мира, полная реинтеграция Донбасса и возвращение Крыма. Для этого мы должны построить сильную армию. Самолет и танк мы построим, а воина не вернуть - поэтому необходимо позаботиться об обеспечении качественной защиты для военнослужащих", - сказал премьер.

Он также напомнил о переговорах с западными партнерами на предмет получения Украиной оборонного вооружения.