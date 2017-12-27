 "Очень важно бороться за каждую жизнь украинца", - Гройсман об освобождении пленных. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 27 декабря, на заседании Кабинета министров Украины, премьер-министр Украины Владимир Гройсман напомнил о том, что в эти минуты должен начаться обмен пленными на Донбассе.
"На плечи семей наших пленных упали такие страдания. Но очень важно бороться за каждую жизнь украинца, за свободу и восстановление территориальной целостности", - сказал Гройсман.
Премьер выразил надежду на то, что процедура освобождения пройдет беспрепятственно.
Он напомнил, что государство сделало все возможное для организации качественного обмена.
Также Гройсман дал поручение Минсоцполитики и силовым министерствам решить вопрос с материальной и социальной поддержкой пленных и их семей.
"Приоритетными задачами остаются восстановление мира, полная реинтеграция Донбасса и возвращение Крыма. Для этого мы должны построить сильную армию. Самолет и танк мы построим, а воина не вернуть - поэтому необходимо позаботиться об обеспечении качественной защиты для военнослужащих", - сказал премьер.
Он также напомнил о переговорах с западными партнерами на предмет получения Украиной оборонного вооружения.
Не, не слышали...
Главы компаний крупнейших мобильных операторов Украины подписали меморандум с Министерством экономического развития и торговли о предоставлении статистических данных по динамике туристических потоков. Об этом сообщается на официальном сайте МЭРТ.
"Меморандум предусматривает предоставление ежеквартальных статистических данных о количестве зарегистрированных абонентов мобильной связи, которые находились более суток за границами соответствующей области, а также о динамике въездного туризма - иностранных абонентов мобильной связи в роуминге", - сказано в сообщении.
Кроме того, мобильные операторы согласились передавать данные о количестве украинских граждан, зарегистрированных абонентов мобильной связи, которые выехали заграницу, и средней продолжительности пребывания туристов в области.
Но и без этого меморандума ты думаешь они не отслеживают нас?
Просьба Цензору не удалять эту ссылку хоть на какое-то время.
https://www.kievpravda.com/news/40118
Слова Сралина помните? у нас нет пленных,у нас есть ПРЕДАТЕЛИ.
ух ты