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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Администрация_Президента (1356) Порошенко (13944) подписание (58) альтернативная энергетика (8)

 Украина присоединилась к Международному агентству по возобновляемым источникам энергии IRENA, - АП

Президент Петр Порошенко подписал Закон "О присоединении Украины к Уставу Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA)".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Как отмечается, реализация Закона позволит нашему государству использовать мировой опыт в области возобновляемых источников энергии, расширит возможности привлечения лучших знаний и передовых технологий в этой сфере, а также эффективных финансовых механизмов реализации соответствующих проектов.

Участие Украины в IRENA также будет способствовать доступу к льготным кредитам и получению рекомендаций по совершенствованию законодательства в области возобновляемой энергетики.

"Присоединение к Уставу - это очередной шаг к чистой, безопасной энергии, которая будет способствовать уменьшению зависимости экономики Украины от импорта традиционных энергоносителей и повышению эффективности потребления топливно-энергетических ресурсов", - сказано в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3041669
 
 
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это типа чтоб еще было откуда бабла натырить на хатинки?
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Ирэна? Это в честь жинки тысячолиття Ирэны Вынеси Казла так назвали шоле?
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что там кацапы опять спутник потеряли... теперь ангольский... видать духовности не хватило... истинно православная страна... ничто не должно взлетать выше колокольни
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