 Украина присоединилась к Международному агентству по возобновляемым источникам энергии IRENA, - АП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
Как отмечается, реализация Закона позволит нашему государству использовать мировой опыт в области возобновляемых источников энергии, расширит возможности привлечения лучших знаний и передовых технологий в этой сфере, а также эффективных финансовых механизмов реализации соответствующих проектов.
Участие Украины в IRENA также будет способствовать доступу к льготным кредитам и получению рекомендаций по совершенствованию законодательства в области возобновляемой энергетики.
"Присоединение к Уставу - это очередной шаг к чистой, безопасной энергии, которая будет способствовать уменьшению зависимости экономики Украины от импорта традиционных энергоносителей и повышению эффективности потребления топливно-энергетических ресурсов", - сказано в сообщении.