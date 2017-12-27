 Украина присоединилась к Международному агентству по возобновляемым источникам энергии IRENA, - АП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Как отмечается, реализация Закона позволит нашему государству использовать мировой опыт в области возобновляемых источников энергии, расширит возможности привлечения лучших знаний и передовых технологий в этой сфере, а также эффективных финансовых механизмов реализации соответствующих проектов.

Участие Украины в IRENA также будет способствовать доступу к льготным кредитам и получению рекомендаций по совершенствованию законодательства в области возобновляемой энергетики.

"Присоединение к Уставу - это очередной шаг к чистой, безопасной энергии, которая будет способствовать уменьшению зависимости экономики Украины от импорта традиционных энергоносителей и повышению эффективности потребления топливно-энергетических ресурсов", - сказано в сообщении.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: "Мы уверенно идем к цели - до 2020 года стать полностью энергонезависимым государством", - Гройсман. ВИДЕО