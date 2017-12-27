 Волонтеры просят украинцев помочь Народному герою Украины Сергею Билоусу с лечением раненой руки

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу проекта Народный герой Украины в Facebook.

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"Какие только методы лечения мне не предлагали! – говорит командир взвода 2-го батальона 95-й десантной бригады Сергей Билоус. – Сразу после ранения врачи собирались заменить мой поврежденный плечевой сустав искусственным. Затем, после многочисленных чисток раны, решили, что можно побороться за родной сустав, а "железо" поставить всегда успеют. Услышав эти слова, я обрадовался. Но выяснилось: чтобы заполнить отсутствующую часть сустава, понадобится взять определенный объем костной ткани с моих тазовых костей. К сожалению, ее недостаточно, и придется дополнительно "наскрести" ткани с костей голени. Такая операция была бы слишком травматичной. И тут я узнал о методике, которую используют в одной из киевских клиник"

"При тяжелых травмах и сложных ранениях мы достаточно часто используем клеточные технологии, – объясняет доктор медицинских наук, ортопед-травматолог высшей категории медицинской компании "Ilaya” Владимир Оксимец. – Берем у пациента стволовые клетки и в лабораторных условиях "заставляем" их стать костными. Но чтобы восстановить Сергею плечевой сустав, понадобятся клетки трех видов. Сейчас их культивируем. Затем клетки засевают на специально обработанный фрагмент кости, которую я выкраиваю, воссоздавая утраченный участок сустава. Клетки прорастают – и кость "оживает". Тогда я трансплантирую ее пациенту. Эту методику использую с 2004 года. Результаты хорошие. Многим уже восстановили дефекты костей. Сергею проведем операцию в январе-феврале. Я уверен, что его рука будет нормально работать".

О том, как получил ранение, Сергей рассказывает подробно, потому что ни на секунду не терял сознание.

"Это произошло утром 11 мая, когда я обходил позиции, – говорит десантник. – Под Горловкой у меня было три наблюдательных пункта. Переходя видимый врагу участок, почувствовал толчок в левое плечо, и от боли присел на одно колено. Рука онемела, но крови поначалу не было. Ребята сразу поняли, что я ранен, перетянули плечо жгутом. Я говорил бойцам, какие вещи положить в мой рюкзак, а сам все время думал: вот теперь ты и узнал, что чувствуют раненые. Когда меня везли по разбитой полевой дороге, нашу машину тряхнуло, из плеча хлынула кровь с пеной. Но фельдшер Ольга Сергеевна умело остановила кровотечение".

В Торецке Сергею сделали первую операцию, после которой бойца экстренно отправили в харьковский военный госпиталь, а оттуда – в киевский.

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Один из самых жутких боев, в который попал Сергей, произошел неподалеку от Донецкого аэропорта в начале октября 2014 года. В нем десантник проявил мужество и героизм, за которые был награжден негосударственной наградой "Народный Герой Украины".

"Это было 4 октября 2014 года, мы отправились захватывать позицию под Песками, которую позже назвали "Муравейник", – вспоминает Сергей. – За головным БТРом шли два танка, БТР, где находился я, и замыкающая колонну "броня" нашего батальона. Когда мы выехали на поле между посадками, по нам начали вести шквальный огонь. Мы видели, как в первый БТР, который шел впереди колонны, попала граната, машина загорелась... Оба танка начали крутить башнями – танкисты осматривали поле боя в узенькие бойницы. По нам летели гранаты, но, к счастью, не попадали. И тут вижу, прямо на нас бежит сепар. Наводчик БТРа взял его на прицел. "Готов", – сказал мне. Оставалось дать команду "Огонь". Не знаю, как мне удалось рассмотреть желтый скотч на его рукаве – именно им мы обозначили себя перед выездом. "Это наш", – сказал наводчику. "Правосека" с позывным "Удав" сбросило взрывной волной с брони первого БТРа. Как он смог перебежать почти все поле – невозможно понять, ведь у него были прострелены обе ноги, почка, лопатка..."

"Мы продолжали стоять в поле, но я понимал, что нужно уходить. И тут выяснилось, что сломалась рулевая нашего БТРа. Мы с механиком подошли к другой боевой машине, чтобы за нами могли спрятаться бойцы. При этом я еще помогал пулеметчику – держал ленту с патронами: как только отпускал ее, пулемет тут же клинило... Из боя мы выходили наискосок по полю. У меня была одна мысль: вывести людей! Я очень переживал за раненого. Его спасло то, что он сел, прижав к себе ноги, тем самым пережав сосуды, и кровотечение остановилось. Как только мы вернулись в Пески, сразу же отправили его в госпиталь. Увиделись мы с ним только после моего ранения – он приходил проведать меня в госпитале", - вспоминает десантник.

Для тех, кто хотел бы поддержать десантника и помочь ему собрать недостающую часть суммы для лечения, публикуем реквизиты счета в "ПриватБанке" для переводов в гривнах:

Николаевский областной благотворительный фонд "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД БЛАГОЧЕСТИЕ"

ПАО КБ ПриватБанк

ОКПО: 36143302

МФО: 326610

Счет: 26004053210825

Назначение платежа: Благотворительный взнос. Биотех-реабилитация раненых. Билоус Сергею

Сделать благотворительный взнов также можно онлайн. Сбор средств на лечение Сергея – по этой ССЫЛКЕ.