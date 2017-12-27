 Гройсман - главе "Укроборонпрома" Романову: "Я не хочу с вами работать, подавайте в отставку". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 27 декабря, на заседании Кабинета министров Украины, премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал подать в отставку руководителю "Укроборонпрома".
"Напомню, мы недавно рассматривали вопрос задолженности по заработным платам на Николаевском судоремонтном заводе. Я дал поручение о погашении задолженности, прежде всего руководителю "Укроборонпрома". Контрольный срок - 25 декабря. Сегодня 27 декабря. Задолженность не погашена. Я подпишу представление и обращусь к Президенту ... Советую руководителю "Укроборонпрома" уволится. Сказано - не сделано? До свидания. Ищите другую работу ", - сказал глава правительства, обратившись к директору госпредприятия.
Владимир Гройсман пояснил, что такое заявление связано с тем, что руководство "Укроборонпрома" до сих пор не нашли возможности рассчитаться по долгам по зарплате с рабочими "Судостроительного завода им. 61 коммунара" в Николаеве.
По словам Гройсмана, новый руководитель "Укроборонпрома" найдет средства для погашения долга.
ПУСТЬ ПОДАЕТ В ОТСТАВКУ!!!
Даже "славный генпгокугог" Луценко вопрос цыплял (чтобы по Сытнику "проехаться"), но остыл да Югок? Теперь с Романовым "не хочет работать". Следствие уже разобралось?
А теперь вопросы......ЧТО значит хочу-не-хочу работать?ЧТО значит пишите заявление?А украденное вернуть?
И потом сам завод.....61 коммунара???
А там везде такая же ситуация...Укроборонпром получает миллиарды, а на заводы идут копейки, почти все предприятия концерна имеют огромные задолженности по зп, специалисты увольняются, а ворюги-манагеры Укроборонпрома строят дома, покупают квартиры по нескольку штук и парк элитных тачек обновляют себе регулярно.
Хороший пример - горе-миномет Молот, за который Укроборонпром получает 500 тыщ грн за 1 шт, а заводу-изготовителю достается всего 12% от этой суммы. Но это еще не все, паразитам мало того, что они отъедают большую часть денег с заказов, они еще и с зп сотрудников предприятий оборонки себе % отчисляют. Аппетиты у херсонской команды ворюг просто немеряные.
Другие топ-манагеры - и того хуже, кто-то под следствием за мошенничество был, кто-то еще хуже. Все друзяки из Хенсона и никто до того не имел к оборонке никакого отношения.
Обрати внимание на дату статьи.
"НАКО прекращает сотрудничество с ГК "Укроборонпром": нет реформ!
Как сообщалось, НАКО отмечал, что закупки "Укроборонпрома" в основном непрозрачны.
Как известно, 14 апреля на "Украинской правде" было опубликовано журналистское расследование о преступных схемах Государственного концерна "Укроборонпром".
Речь идет о заказе фиктивных работ на миллионные суммы, а также ухода от налогообложения."
В "Ощадбанк" надійшли ухвали Солом'янського райсуду столиці про виїмку за клопотанням слідчих детективів НАБУ документів щодо офшорних компаній.
Виїмки відбуваються у справах за фактом незаконних дій посадовими особами банку у зв'язку із списанням коштів конфіскованих в оточення екс-президента Віктора Януковича. на користь бюджету.
З ухвал Солом'янського райсуду зрозуміло, що порушено не одну, а щонайменше три справи щодо посадових осіб - ст. 388 (незаконні дії щодо майна, на яке накладений арешт) та ст. 191 (розтрата) ККУ.
Ось таке у нас НАБУ. Горші у Януковоча конфіскувати не можна!