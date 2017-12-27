 Гройсман - главе "Укроборонпрома" Романову: "Я не хочу с вами работать, подавайте в отставку". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 27 декабря, на заседании Кабинета министров Украины, премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал подать в отставку руководителю "Укроборонпрома".

"Напомню, мы недавно рассматривали вопрос задолженности по заработным платам на Николаевском судоремонтном заводе. Я дал поручение о погашении задолженности, прежде всего руководителю "Укроборонпрома". Контрольный срок - 25 декабря. Сегодня 27 декабря. Задолженность не погашена. Я подпишу представление и обращусь к Президенту ... Советую руководителю "Укроборонпрома" уволится. Сказано - не сделано? До свидания. Ищите другую работу ", - сказал глава правительства, обратившись к директору госпредприятия.

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Владимир Гройсман пояснил, что такое заявление связано с тем, что руководство "Укроборонпрома" до сих пор не нашли возможности рассчитаться по долгам по зарплате с рабочими "Судостроительного завода им. 61 коммунара" в Николаеве.

По словам Гройсмана, новый руководитель "Укроборонпрома" найдет средства для погашения долга.

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Напомним, с июля 2014 года Гендиректором "Укроборонпрома" является Роман Романов.