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 Политика Украины
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Все про:долг (1020) зарплата (1653) Кабмин (10166) Николаев (1027) увольнение (1368) Гройсман (3699) Укроборонпром (422) Романов Роман (1)

 Гройсман - главе "Укроборонпрома" Романову: "Я не хочу с вами работать, подавайте в отставку". ВИДЕО

Причиной такого заявления Гройсмана стала задолженность по зарплате рабочим "Судостроительного завода им. 61 коммунара" в Николаеве.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 27 декабря, на заседании Кабинета министров Украины, премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал подать в отставку руководителю "Укроборонпрома".

"Напомню, мы недавно рассматривали вопрос задолженности по заработным платам на Николаевском судоремонтном заводе. Я дал поручение о погашении задолженности, прежде всего руководителю "Укроборонпрома". Контрольный срок - 25 декабря. Сегодня 27 декабря. Задолженность не погашена. Я подпишу представление и обращусь к Президенту ... Советую руководителю "Укроборонпрома" уволится. Сказано - не сделано? До свидания. Ищите другую работу ", - сказал глава правительства, обратившись к директору госпредприятия.

...

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Владимир Гройсман пояснил, что такое заявление связано с тем, что руководство "Укроборонпрома" до сих пор не нашли возможности рассчитаться по долгам по зарплате с рабочими "Судостроительного завода им. 61 коммунара" в Николаеве.

По словам Гройсмана, новый руководитель "Укроборонпрома" найдет средства для погашения долга.

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Напомним, с июля 2014 года Гендиректором "Укроборонпрома" является Роман Романов.

Источник: https://censor.net.ua/n3041667
 
 
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Не занёс...
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перед праздниками?....скорее НЕ ДОНЕС?
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Потрібно ліквідувати Укроборонпром і створити міністерство оборонної промисловості! 3,5 роки провалу у виробництві та ремонті зброї мають нарешті привести до системних змін в роботі оборонки!
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Більшість з 10 тис. загиблих загинули через поганий стан української бронетехніки! За це несе відповідальність Укроборонпром! Якби наша бронетехніка була якісно відремонтована згідно всіх норм та правил, ми б вже виграли цю війну!
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Ты во всех вопросах спец.И в тактике и стратегии ,теперь уже и до обороны добрался! Ну и череп,ты случайно не гений?
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Потрібно ліквідувати Укроборонпром і створити міністерство оборонної промисловості! 3,5 роки провалу у виробництві та ремонті зброї мають нарешті привести до системних змін в роботі оборонки!
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Він просто, як моя теща, "затичка у всіх дірках"...
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Ігореві Л: Офіційна інформація по усіх силових відомствах, що беруть участь в АТО: загинуло від 3 до 4 тис. військовослужбовців, кількасот вважаються зниклими безвісти. Чому Ви заявляєте про 10 тис. загиблих? Негусто! Добавте ще одного нуля - нехай фігуруватиме 100 тис.! Кацапи Вас помітять, почнуть фінансувати...
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Я НЕ ХОЧУ РАБОТАТЬ С ТАКИМ ПРЕМЬЕРОМ КАК ГРОЙСМАН!!!
ПУСТЬ ПОДАЕТ В ОТСТАВКУ!!!
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гройсман? да. он еще и жирнорылая свинотварь недорезаная. рак его детям и смерть его семье ублюдочной. и фамилия у него биомусорная
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что несешь ублюдок.... маку с утра нажрался?
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«Фруктовий кошик» до Новорічних свят в Україні на 17% дорожчий, ніж у Польщі У наступному році практично всі продукти в Польщі будуть дешевші, ніж в Україні, незважаючи на те, що поляки заробляють у середньому в 4 рази більше, ніж українці...
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Это потому шо украинцы слишком много кушают . Какой-то толстый министр недавно так объяснял ...
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да. польский сыр "королевский" 135грн за кило. очень вкусный и не резиновая бурда как украинский по 190-200грн с аналогичным названием. евростандарты же,а не ублюдочная совковая параша. так что сдохни,порохошушваль!
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У нас, кстати, все сыры умудряются резиновыми сделать, даже те, которые называют брынзой, фетой и пармезаном.
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кроме того что украниский "резиновый", еще и на зубах "пищит". -это когда молоко перегревают,или перекипячивают много . а еще при переферментации при созревании. результат- качество-"жуйка" и вкус- "как бумага"
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Або занЁс, только не туды Шо и на зарплату роботягам не хватило...
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Гройсман -"молодец" Гройсман - главе "Укроборонпрома" Романову: "Я не хочу с вами работать, подавайте в отставку" - Цензор.НЕТ 4386 , как Гвоздя с Держгеокадастра так решил попереть без "суда и следствия", как и.о.Фонда гос имущества - даунбасовского сепара , ПеРдуновского взяточника Трубарова говорит "пусть следствие разберется", а мы потом примем решение. Это при том ,что данный тип в некокурентый способ (выкуп) на Крещатике 24 отколол по поддельным документам гос. имущество под ресторан "Шато" ПеРдунам хряка януковича.

Даже "славный генпгокугог" Луценко вопрос цыплял (чтобы по Сытнику "проехаться"), но остыл да Югок? Теперь с Романовым "не хочет работать". Следствие уже разобралось? Гройсман - главе "Укроборонпрома" Романову: "Я не хочу с вами работать, подавайте в отставку" - Цензор.НЕТ 9291
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не поделился что ли? скотыняка
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может и так , , может и по-другому , , , гросю бывает чемер бьет , , и тут он становится решителен и страшен , , , мне интересно , а себе и приближенным сотрудникам романов зряплату / премии тоже задерживал , или только рабочим ?
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Какой лощеный романов,случаем не царского роду?
А теперь вопросы......ЧТО значит хочу-не-хочу работать?ЧТО значит пишите заявление?А украденное вернуть?
И потом сам завод.....61 коммунара???
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Простите, но кто этого хмыря назначил в очистку? Не хозяева винницкого продавца труселей?
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, а шо б вы на месте гроси сделали ? , по-моему все верно гройсман робе , не кулуарно , а громогласно заявил - романов , пошел накуй ,,,
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Чья б корова гавкала. Вся Украина кроме кучки порохоботов, пившых каву , не хочет видеть заочника из бурсы. Может он удавится?
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какой бурсы? это МАУП. еще хуже шарага. подал документы- потом занес 200 баксов и получил "диплом"
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Ну у нас так называли профтехучилища. Оно там, кстати возле ЗХС и было Гройсман - главі "Укроборонпрому" Романову: "Я не хочу з вами працювати, подавайте у відставку" - Цензор.НЕТ 1852
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Огласите полньій список вьіпускников МАУП что во власти.
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Работать? Гройсман - главе "Укроборонпрома" Романову: "Я не хочу с вами работать, подавайте в отставку" - Цензор.НЕТ 4565С каких это пор Гройсман стал работать ? Гройсман - главе "Укроборонпрома" Романову: "Я не хочу с вами работать, подавайте в отставку" - Цензор.НЕТ 4565
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Гройсман - ти молодець! Ну ти говнюк, звичайно, але ти молодець! Тільки потрібно не просто вигнати Романова, а віддати під суд за невиконане оборонне замовлення 2014, 2015, 2016, 2017!!! за махінації, за корупцію, за обнали мільярдів гривень державних коштів, за неякісну техніку на фронті, за порчу військового майна, за розкрадання запчастин з техніки яка стоїть на заводах як майно ЗСУ - ці старі запчастини ремонтували та проводили як нові, зроблені на заводах, та списували на це мільярди гривень які потім обналічували! Все це має отримати правову оцінку і Романов з бандою мають сісти на довічне!
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весь год оборонпром хвалили а тут с пол пинка на хрен? если виновен то суди или увольняй по статье а если не виновен то не кизди.
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"руководство "Укроборонпрома" до сих пор не нашли возможности рассчитаться по долгам по зарплате с рабочими "Судостроительного завода им. 61 коммунара"

А там везде такая же ситуация...Укроборонпром получает миллиарды, а на заводы идут копейки, почти все предприятия концерна имеют огромные задолженности по зп, специалисты увольняются, а ворюги-манагеры Укроборонпрома строят дома, покупают квартиры по нескольку штук и парк элитных тачек обновляют себе регулярно.

Хороший пример - горе-миномет Молот, за который Укроборонпром получает 500 тыщ грн за 1 шт, а заводу-изготовителю достается всего 12% от этой суммы. Но это еще не все, паразитам мало того, что они отъедают большую часть денег с заказов, они еще и с зп сотрудников предприятий оборонки себе % отчисляют. Аппетиты у херсонской команды ворюг просто немеряные.
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Дело даже не в херсонской команде. Сама надстройка "Укроборонпром" над заводами-производителями является ущербной. Он (УОП) должен приносить заказы производителям и за это получать свои небольшие проценты, а не вставлять свой НЕМАЛЫЙ интерес в ЛЮБОЙ заказ оборонного характера.
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Руководитель, которому плевать на своих подчинённых, должен руководить только самим собой.
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Не, а кроме шуток.Оборонпром реально щас в плюсах,а долги по зарплате.Мутняк якись.И некому проверить.НАБУ очухивается,монопольный комитет вообще не ясно де,Корчак вже пенсию себе новогоднюю выписывает,Петя Законы по суду вносит несоответствующие,Луцик як завжди философствует.Бардак короче Гройсман - главе "Укроборонпрома" Романову: "Я не хочу с вами работать, подавайте в отставку" - Цензор.НЕТ 3556
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Укроборонпром - паразитная прокладка, через которую проходят деньги с военных заказов на предприятия оборонки. Конечно, прокладка в плюсе - они себе при нулевых накладных расходах, при том, что сами ничего не производят, отрезают большую часть денег с каждого заказа. В минусах после такого отрезания оказываются заводы-изготовители, ибо уппетиты у паразитов нездоровые.
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Що мешае Гросе,написать запрос в ГПУ на проверку этой конторы?
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А вы думаете, там случайные люди? Держали себе автосалон в Херсоне и тут их как больших спецов пригласили рулить Укроборонпромом?
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Держали автосалон!?Нiчого дивного для страны, де прокурор без образования,меджер Рошена в Нафтогазе,а Президент бизнесмен
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Да, глава Укроборонпрома до своего назначения на должность был директором автосалона.
Другие топ-манагеры - и того хуже, кто-то под следствием за мошенничество был, кто-то еще хуже. Все друзяки из Хенсона и никто до того не имел к оборонке никакого отношения.
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Ну що сказати,кадрова политика удручающая,яка буде мати наслiдкi,для всей держави.Вже мае.Невiдомо,що той агент Ежов в Центр передавал.
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чиновники воруют везде, но с доходов, и только в Украине пиз@дят c убытков...
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Тут поступают интересные другие новости. Новые успехи России в освоении космоса. Запущенный российской компанией ангольский спутник перестал выходить на связь. Отсталая страна не может производить космическую технику.
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Никогда такого не было и вот опять здрасте ... Кстати давненько ватолёты на Пидорашке не падали . Боженька давеча в качестве разминки подавил автобусом русню в Мацкве . Ждём новых радостных вестей с помойной бензоколонки . Пора бы уже ...
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А что делать, если подавляющее большинство украинцев не хотят, чтобы работал гройсман?
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Чем тебе Грося не угодил? Если ему дятлы дадут поработать ещё лет пять, то он войдёт в историю, как Бендукидзе в Грузии. Гройсман показал, как надо работать в Виннице.
Обрати внимание на дату статьи.
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А я уж подумал, что причина увольнения эта:

"НАКО прекращает сотрудничество с ГК "Укроборонпром": нет реформ!
Как сообщалось, НАКО отмечал, что закупки "Укроборонпрома" в основном непрозрачны.
Как известно, 14 апреля на "Украинской правде" было опубликовано журналистское расследование о преступных схемах Государственного концерна "Укроборонпром".
Речь идет о заказе фиктивных работ на миллионные суммы, а также ухода от налогообложения."
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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Ухвалами Солом'янського суду міста Києва дозволено проведення слідчих дій детективами Національного антикорупційного бюро України у державному "Ощадбанку".
В "Ощадбанк" надійшли ухвали Солом'янського райсуду столиці про виїмку за клопотанням слідчих детективів НАБУ документів щодо офшорних компаній.
Виїмки відбуваються у справах за фактом незаконних дій посадовими особами банку у зв'язку із списанням коштів конфіскованих в оточення екс-президента Віктора Януковича. на користь бюджету.
З ухвал Солом'янського райсуду зрозуміло, що порушено не одну, а щонайменше три справи щодо посадових осіб - ст. 388 (незаконні дії щодо майна, на яке накладений арешт) та ст. 191 (розтрата) ККУ.

Ось таке у нас НАБУ. Горші у Януковоча конфіскувати не можна! Гройсман - главе "Укроборонпрома" Романову: "Я не хочу с вами работать, подавайте в отставку" - Цензор.НЕТ 1201
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Поки такий дешевий піар буде давати їм девіденти!то у нас нічого доброго не буде
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По идее "коммунары" должны работать за хлеб и спецодежду. Но это не меняет ублюдочной сушности Гроси.
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По-идее манагеры Укроборонпрома должны быть подвешены за яйца с полной конфискацией украденного имущества в пользу государства...но это по-идее.
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Нафіга пеці Миколаївський суднобудівний. Нафіга йому сучасні бойові кораблі, які будує цей завод. У петі є його власна "ленінська кузня", яка виготовляє нікому не потрібні катерки, які він чомусь назвав "гюрза", на яких він відмиває сотні мільйонів бюджетних грошей.
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Грося,я не хочу ,чтобы ты работал. Увольняйся нахер. Вместе с уволенным.
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Бигус недавно конкретно по Укроборонпрому прокатился... Там откаты на откатах и откатами погоняют... Пихая как новое ржавый, перекрашенный, давно списанный хлам...
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Все це вистава для самопіара Гройсмана. Не дозволить Барига свому холую Романову піти
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Нет нельзя выгнать Романова а как же заказы компаний Пороха ?! А коррупция под патронажем всевышнего ?НЕ Ромку треба оставить !
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думал, что речь идёт о Р.Романове -- бывшем начальнике донецкой милиции... Оказалось - это другой Р.Романов, протеже пороха... Но сущность та же. Почему-то... Удивительно.
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В наше время когда цены до небес ,задерживать зарплату это преступление!К стенке тварь должностную!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман - главе "Укроборонпрома" Романову: "Я не хочу с вами работать, подавайте в отставку". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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